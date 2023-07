Dopo il successo ottenuto con gli “Aperitivi In musica” nel mese di maggio, alla Tana di Cattolica (Parco della Pace), si replica a luglio con i “Giovedì in musica live… A cena nel parco…”. Quattro serate accompagnate dalla musica di band della zona, a cominciare da giovedì 6 luglio con “Vagabend”, invece il 13 luglio sarà la volta dei “Pinakotek”. Si proseguirà il 20 luglio con i “Nitroglycerine Duo”, per finire in bellezza, il 28 luglio, con Ninè Ingiulla – Omaggio a Faber, con una cena “Pro Romagna”, per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione.

“Gli aperitivi in musica sono andati molto bene e per questo motivo abbiamo deciso di proporre altre serate – spiega Andrea Pezzolesi della Tana -.Volevano che i nostri clienti si potessero godere una cena, al fresco, in una location che si presta molto a questo genere di appuntamenti musicali. Come le altre volte abbiamo puntato sul giusto mix tra gruppi che già conoscevano con altri nuovi. A proposito di vecchie conoscenze, la prima band, i “Vagabend”, li avevamo avuti come ospiti nel mio precedente locale”.

VAGABEND

“La “Vagabend” è un’associazione che ha un progetto musicale, formativo ed educativo che si concretizza in un gruppo di musicisti con disabilità e invalidità – spiega l’educatore e bassista della band Luca Gervasi -.Proponiamo la musica che ci trasmette emozioni e ci fa riflettere… d’altronde ognuno ha la “sua” canzone, quella che fa vibrare le giuste corde e rievocare ricordi”.

È un concerto d’ascolto, un viaggio musicale che racconta le città nelle loro bellezze e nelle loro miserie. Storie metropolitane e curiose vicende riaffiorano da memorabili canzoni di cantautori, band e cantanti pop che hanno fatto la storia della musica italiana, dagli anni sessanta ai nostri giorni. Piazza grande di Lucio Dalla, Roma capoccia di Venditti, Napulè di Pino Daniele, fino ai più recenti 50 special di Cremonini e Made in Italy di Ligabue, sono soltanto alcuni dei tanti pezzi che compongono un repertorio di oltre 4 ore di canzoni”.

I COMPONENTI DELLA BAND:

I Vagaboys … e il talento celato dall’apparenza:

Simone “vagavoice” Granci alla voce.. ma non disdegna altri vaga strumentini come

l’armonica, kalimba, cabasa, cembalo e zucca africana.

Simone “vagakey” Mazzoli alle tastiere, melodica …e anche lui canta …e ve le canta!

Antonio “vagadrum” Infante alla batteria, chitarra acustica e voce… Un pioniere pure lui… forza pulsante della band!

Michela “vagaflute” Grossi al flauto, pad, cori e intrattenimento… incontenibile!

Enrico “vagaround” Castaldo al basso, pad, armonica, kazoo e cori …il bello e impossibile della Vaga.

Rodnei “vagaguitar” Tassi alla chitarra elettrica …dal cuore rock.

Gli educatori: Stefano Magnanelli alla direzione artistica, voce, chitarre, tastiere e armoniche; Luca Gervasi al basso, chitarre e logistica, Silvia Leonardi alla voce e chitarra.

I temerari tecnici della band sono il “vagamixer” Luca Uguccioni e il “vagamascotte” Manuel Magnanelli che si occupa delle luci e di tanto altro.

In caso di pioggia, i concerti si svolgeranno all’interno del locale.

Per info e prenotazioni: 3337876447