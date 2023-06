Ecco gli appuntamenti a Rimini nel fine settimana

Dal via a Biglietti agli amici, il festival dedicato alla voce che porterà dal 27 al 29 giugno ospiti come Fabrizio Gifuni, Paolo Giordano, Malika Ayane, Marco Missiroli, Chiara Francini, Matteo B. Bianchi, Vittorio Lingiardi, alle conversazioni serali del Festival del mondo antico che proseguono con nuovi appuntamenti. Dalla musica che vede partire la postazione di RDS 100% Grandi Successi con le dirette e i dj set e che sabato 1 luglio ospita una serata speciale con le esibizioni live di Gaia e Levante, fino al primo appuntamento riminese con la rassegna Crossroads alla Corte degli Agostiniani. E poi lo sport con un mare di appuntamenti fra i quali il via alla prima edizione di SandRimini, torneo di Basket 3 vs 3 al Playground “Beach Court” del Parco del Mare, zona Piazzale Kennedy con ospiti d’eccezione i campioni Carlton Myers, Sasha Danilović e Gianluca Basile (dal 30 giugno al 2 luglio) e la manifestazione sportiva Ginnastica in festa alla Fiera di Rimini.

Insomma, si apre un’altra settimana di grandi eventi a Rimini: un’ideale anteprima d’eccezione che spazia dai grandi nomi della cultura, della musica e dello sport e che porta dritto fino al clou del cartellone estivo rappresentato dal Capodanno dell’estate con La Notte Rosa in programma dal 7 al 9 luglio.

Entrando nel dettaglio della programmazione, il capitolo musicale vede da oggi lunedì 26 giugno tornare l’intrattenimento e la musica di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio, con RDS loves Rimini, due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy e i Dj-set all’ora dell’aperitivo, con le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. Grande novità di questa estate sarà la partecipazione di RDS Next, la web radio dedicata alla GENZ e i Millennials, a cui sarà dedicata la serata del 1° luglio che le esibizioni live di Gaia e Levante da Piazzale Kennedy. Dopo aver debuttato nel 2021 al Festival di Sanremo con “Cuore Amaro” (disco d’oro), nel marzo di quest’anno è uscito ‘Estasi’, l’ultimo singolo di Gaia, che arriva dopo il successo di Chega, doppio disco di platino, Coco Chanel, Cuore amaro e Boca feat. Gaia si esibirà sul palco di piazzale Kennedy seguita da Levante che proprio pochi giorni fa, il 23 giugno, ha lanciato il suo nuovo brano “Canzone d’estate”.

Continuando con gli appuntamenti musicali arriva la prima riminese della rassegna Crossroads, Jazz e Altro in Emilia Romagna, il festival itinerante che si svolge su tutto il territorio regionale. Alla Corte degli Agostiniani, venerdì 30 giugno John De Leo, è protagonista come solista ospite, assieme alla pianista Rita Marcotulli, in una produzione originale con l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti e dedicata alle musiche di Elvis Presley.

La Sagra Musicale Malatestiana continua con il primo concerto della sezione ‘Musiche Antiche’, per cui si esibisce il gruppo Arsemble, con le voci del soprano Santa Tomasello e dal contralto Marcella Ventura e con la direzione di Roberto Cascio (domenica 2 luglio).

E ancora gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, martedì 27 giugno vedranno salire sul palco i Ranzgen.

Sul fronte della cultura, fino al 21 luglio continua il Festival del Mondo Antico, la rassegna che, attraverso conferenze, letture, visite guidate e attività didattiche, si propone di leggere il passato e la nostra storia per avere le chiavi per comprendere il presente e soprattutto costruire il futuro. La 25esima edizione del Festival, dal titolo ‘La memoria del tempo’, propone una riflessione a più voci sulla missione storica del Festival stesso, con esperti, studiosi, storici e giornalisti che esplorano le molteplici sfaccettature della memoria. Il programma della settimana prevede: un appuntamento con Giovanni Brizzi in dialogo con Andrea Lipparini e Gianfranco Di Pietro mercoledì 28 giugno al Lapidario Romano (Museo della Città), una conferenza della giornalista Francesca Schianchi venerdì 30 giugno all’Arena Francesca da Rimini, una visita guidata Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli sabato 1° luglio.

Dal 27 al 29 giugno torna anche “Biglietti agli amici“, tre giornate di dialoghi alla piazza sull’acqua con Malika Ayane, Mario Beltrambini, Matteo B. Bianchi, Fabio Canino, Corner in Bloom, Chiara Francini, Adele Ghirri, Fabrizio Gifuni, Paolo Giordano, Irene Graziosi, La Laura, Antonella Lattanzi, Vittorio Lingiardi, Jana Liskova, Melania G. Mazzucco, Marco Missiroli, Massimo Nicolini, Laura Pezzino.

Martedì 4 luglio alla Corte degli Agostiniani, tornano Le Riminesi, le storie e la musica delle donne di Rimini liberamente ispirate al libro di Piero Meldini ‘La Riminese’ (Interno4 edizioni), in forma rinnovata e rivista.

Anche lo sport riempie la settimana con la prima edizione di SandRimini, Torneo di Basket 3 vs 3 maschile e femminile, al Playground “Beach Court” del Parco del Mare, zona Piazzale Kennedy. Un torneo di livello nazionale, con partecipanti provenienti da tutta Italia. Ospiti d’eccezione i campioni Carlton Myers, Sasha Danilović e Gianluca Basile, insieme ad altri del mondo sportivo (dal 30 giugno al 2 luglio). Alla Fiera di Rimini continua la manifestazione sportiva Ginnastica in festa, che propone gare ed esibizioni di grande rilievo nazionale (fino al 2 luglio). Da martedì 4 luglio al via il Festival della pallamano al Palazzo dello Sport (RDS Stadium).

Il 30 giugno e il 1 luglio due appuntamenti organizzati dalla Diocesi di Rimini che nel 2023 festeggia l’Ottocentenario di Sant’Antonio a Rimini. Era il 1223 quando Antonio da Padova, non ancora santo, venne inviato da Francesco d’Assisi a predicare in Romagna e a Rimini, dove la tradizione colloca il miracolo eucaristico (o ‘della mula’) e il miracolo dei pesci, compiuti dal santo durante la sua predicazione. Il 30 giugno ha luogo il convegno “La figura di Sant’Antonio nel cammino e nell’arte” mentre il 1 luglio si terrà il pellegrinaggio sulla prima tappa, da Rimini a Santarcangelo, del Cammino di Sant’Antonio da Rimini a Forlì.

Ecco il calendario della settimana, giorno per giorno:

IN EVIDENZA

da venerdì 23 giugno a venerdì 21 luglio 2023

Sedi varie – Rimini

Antico/Presente – Festival del Mondo Antico

XXV edizione. La memoria del tempo

Torna anche quest’anno la rassegna culturale di conferenze, incontri, presentazioni di libri, visite guidate e spettacoli in cui leggere il passato per comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro. La memoria del tempo, il titolo dell’edizione 2023, è una riflessione a più voci sulla missione storica del Festival stesso, su come l’uomo abbia conservato traccia del passato per affrontare il proprio tempo, per costruirlo, gestirlo, talvolta esorcizzarlo. Esperti, studiosi, storici e giornalisti esploreranno le molteplici sfaccettature della memoria: dal ricordo tramandato in forma orale alla scrittura nell’età classica e in quella moderna, sia essa letteraria, poetica o giornalistica; dalla memoria degli eventi storici a quella, tutta particolare e personale, legata all’evolversi del tempo, al rapporto dell’uomo con la natura e con gli oggetti che egli stesso crea, come l’arte o la tecnologia che, sempre più, sta trasformando le funzioni stesse della memoria. Il ricordo come coscienza del passato, quindi, come presentificazione dell’esperienza. Il tutto raccontato attraverso un programma coinvolgente e stimolante incentrato su talk serali, presentazioni di libri e attività di visita e didattica dei monumenti riminesi, veri e propri simboli concreti del concetto stesso di memoria. I luoghi del Festival sono Rimini, Riccione, Cattolica e Santarcangelo. Gli appuntamenti della settimana a Rimini:

mercoledì 28 giugno ore 18.30, al Museo della Città Lapidario Romano, via L. Tonini 1, Leader ieri e oggi, tra memoria e leggenda. Giovanni Brizzi in dialogo con Andrea Lipparini e Gianfranco Di Pietro. Ingresso gratuito

Venerdì 30 giugno ore 21, all’Arena Francesca da Rimini, piazza Malatesta 27, conferenza della giornalista Francesca Schianchi – Fare giornalismo: memoria, testimonianze, valore. Ingresso gratuito.

Sabato 1° luglio ore 10.30, alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari, visita guidata Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli. A pagamento. Prenotazione su: https://www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Domenica 2 luglio, ore 10.30, al Museo della Città, via Tonini, 1, visita guidata Alla scoperta del Museo della Città. A pagamento. Prenotazione su: www.ticketlandia.com/m/event/visite-pinacoteca

Programma completo su: https://antico.comune.rimini.it/programma

Ingresso gratuito Info: antico.comune.rimini.it

da venerdì 23 giugno a domenica 2 luglio 2023

Rimini Fiera – via Emilia, 155 – Rimini Viserba

Ginnastica in festa

Manifestazione sportiva agonistica di ginnastica di grande rilievo nazionale. L’evento, organizzato da Esatour Sport Events in collaborazione con Federginnastica, propone dieci giorni di gare, esibizioni e attività per tutti. Ingresso a pagamento Info: www.ginnasticainfestarimini.it

da lunedì 26 giugno a domenica 9 luglio2023

Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy – Rimini Marina Centro

RDS loves Rimini

Nel panorama dell’estate di Rimini, tornano l’intrattenimento e la musica di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio, con due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy e i Dj-set all’ora dell’aperitivo, con le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.

Tante le attività di animazione speciali con cui RDS porta tanta musica e divertimento sul lungomare di Rimini: animazione con i talent di RDS Next nei week-end, l’esibizione live di Gaia e Levante, artisti molto amati dal pubblico giovane (sabato 1° luglio ore 21.30), mentre durante la Notte Rosa (venerdì 7 e sabato 8 luglio, dalle ore 22), la postazione di Piazzale Kennedy ospiterà il Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis, con l’animazione di Valentina Guidi e Don Cash.

Ingresso libero www.rds.it

da martedì 27 a giovedì 29 giugno 2023

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini

Biglietti agli amici

Nel centro storico di Rimini ritorna il festival che celebra il potere del racconto orale come fulcro di una trasformazione contemporanea. Rimini sarà cornice di tre serate estive dedicate alla voce, con ospiti dal mondo della letteratura, della musica, del cinema, dello spettacolo e della fotografia: Malika Ayane, Mario Beltrambini, Matteo B. Bianchi, Fabio Canino, Corner in Bloom, Chiara Francini, Adele Ghirri, Fabrizio Gifuni, Paolo Giordano, Irene Graziosi, La Laura, Antonella Lattanzi, Vittorio Lingiardi, Jana Liskova, Melania G. Mazzucco, Marco Missiroli, Massimo Nicolini, Laura Pezzino. Gli appuntamenti della settimana:

martedì 27 giugno

Ore 19.00 – Cinema Fulgor – Proiezione di “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” regia di Matteo Parigini

Ore 20.30 – Piazza sull’Acqua – “La voce, e lo sguardo di Luigi Ghirri”. Proiezione di fotografie di Luigi Ghirri selezionate dalla Fondazione Ghirri. Adele Ghirri dialoga con Marco Missiroli – Lettura di lettere e appunti di Luigi Ghirri a cura di Massimo Nicolini

Ore 21.00, “La voce del presente, e del futuro” – Paolo Giordano dialoga con Marco Missiroli

Ore 22.00, “Una ragazza, una voce” Malika Ayane dialoga con Fabio Canino

mercoledì 28 giugno, alla piazza sull’Acqua

Ore 20.30, “Il museo – e la voce – del mondo delle donne” in collaborazione con il Festival del Mondo Antico? Lectio di Melania G. Mazzucco con proiezioni

Ore 21.30, “La voce del corpo”. Fabrizio Gifuni si racconta a Laura Piazzi (La Laura – Radio Capital)

Ore 22.30, “La voce di una ragazza di provincia”. Chiara Francini si racconta a Irene Graziosi

giovedì 29 giugno, alla piazza sull’Acqua

Ore 20.30, “La voce oltre il mare”, con Mario Beltrambini e Jana Liskova

Ore 21.00, “La voce del dolore”. Matteo B. Bianchi e Antonella Lattanzi. Modera la giornalista Laura Pezzino

Ore 22.00, “La voce del sogno”. Un viaggio onirico di Vittorio Lingiardi con proiezioni

Ore 23.00, Set live acustico dei Corner in Bloom

Ingresso libero Info: www.facebook.com/bigliettiagliamici

da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023

Rimini, Playground “Rimini Beach Court” Parco del Mare

SandRimini 2023

Prima edizione del SandRimini, Torneo di Basket 3 vs 3 maschile e femminile, che si tiene presso il Playground “Beach Court” di Rimini, al Parco del Mare, zona Piazzale Kennedy. Un torneo di livello nazionale, con partecipanti provenienti da tutta Italia. Testimonial d’eccezione: Carlton Myers, il campione di basket riminese, ex capitano della nazionale italiana e portabandiera ai giochi olimpici di Sidney. All’evento saranno presenti anche due grandi stelle del basket italiano ed europeo: Sasha Danilović, icona della Virtus Bologna, e Gianluca Basile, ex Fortitudo Bologna e medaglia d’argento con la Nazionale Italiana alle Olimpiadi 2004. Saranno presenti anche altri campioni e campionesse del mondo sportivo. La sfida a colpi di canestro (rivolta ai giocatori e alle giocatrici di categoria over 18 maschile e femminile) è dedicata ad Alessandro ‘Sandro’ Bucchi, ex giocatore delle ‘minors’ riminesi, scomparso nel 2014 a causa di un incidente stradale. Iscrizione squadre tramite portale di riferimento fino al 12 giugno. L’incasso sarà devoluto a sostegno delle persone colpite dall’alluvione.

Orario: 8.00 – 21.30 circa Info: 389 8339345 www.sandrimini.com

venerdì 30 giugno 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Crossroads: Blue Suede Shoes

Omaggio a Elvis Presley: Italian Jazz Orchestra con John De Leo & Rita Marcotulli

Notevole l’impegno artistico dell’Italian Jazz Orchestra per il festival Crossroads. Nel radar dell’ampia formazione jazz-sinfonica diretta da Fabio Petretti finisce questa volta Elvis Presley.

Giuseppe Zanca, Massimo Morganti, Marco Postacchini e Petretti firmano gli arrangiamenti per un organico di una ventina di strumentisti, mentre in veste di ospiti speciali sono convocati la pianista Rita Marcotulli e il cantante John De Leo, la cui versatilità vocale e la spiccata personalità sono un ottimo biglietto da visita per il confronto con un’icona come Presley. Alle spalle degli artisti, sullo sfondo del palco, scorrono immagini di repertorio, spezzoni di film, concerti, special televisivi e interviste di Elvis, creando una scenografia in movimento.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 793824 (Corte Agostiniani); 0544 405666 (Crossroads)

www.crossroads-it.org/speaker/blue-suede-shoesomaggio-a-elvis-presleyitalian-jazz-orchestra-special-guests-john-de-leo-rita-marcotullidirettore-fabio-petretti

domenica 2 luglio 2023

Chiostro Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Dedicato a Mario Bianchelli

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musiche antiche: Concerto del gruppo Arsemble

Primo concerto di musica antica proposto dal gruppo Arsemble, con le voci del soprano Santa Tomasello e dal contralto Marcella Ventura e con la direzione di Roberto Cascio, impegnati nella ricognizione delle cantate da camera composte a inizio Settecento da Mario Bianchelli – autore originario di una nobile e facoltosa famiglia riminese di cui la Biblioteca Gambalunga conserva un prezioso manoscritto.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it

lunedì 3 luglio 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Concerto speciale per la Notte Rosa

In occasione della Notte Rosa la Banda Città di Rimini propone un concerto gratuito nella splendida cornice dell’Arena Francesca da Rimini.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/?locale=it_IT

martedì 4 luglio 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Le Riminesi

Tornano Le Riminesi, le storie e la musica delle donne di Rimini liberamente ispirate al libro di Piero Meldini La Riminese (Interno4 edizioni), in forma rinnovata e rivista. Sul palco cinque donne, tutte riminesi di oggi. Voce narrante ancora Lia Celi, a raccontare le storie di Folia la fattucchiera, Francesca da Rimini, Teodora Stivivi, Clementina Cazzola e le altre protagoniste che, tra fantasia e realtà, tratteggiano un ideale ritratto delle donne riminesi nella storia. Si rinnova la sezione musicale: con il coordinamento artistico di Chiara Raggi saliranno sul palco Laura Benvenuti, Darma, Elisa Genghini e Chiara Raggi. Un concerto-spettacolo originale e inedito ideato da Massimo Roccaforte dell’Associazione Culturale Interno 4 e che per la prima volta mette al centro le donne di Rimini, le loro parole, le loro storie e la loro musica. Tra passato, presente e futuro, un’ora e mezzo in compagnia di donne eccezionali o, semplicemente, fortissimamente reali.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 333.3717088 interno4asscult@gmail.com

da martedì 4 a giovedì 6 luglio 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Vieni oltre

Un confronto aperto sulla Rimini culturale del futuro

Con il suo “Vieni oltre”, Rimini si candida a Capitale Italiana della Cultura 2026. In merito all’argomento alla Cineteca Comunale sono proposti tre momenti di confronto per le organizzazioni creative, in forma di tavoli di lavoro e format di discussione partecipata.

Guideranno i tre eventi il coordinatore di candidatura Paolo Verri e le direttrici artistiche Francesca Bertoglio e Cristina Carlini, con lo scopo di approfondire insieme tematiche, visioni e idee per la Rimini culturale del futuro. I tre incontri si svolgeranno con una struttura identica e ciascuna organizzazione sarà libera di iscriversi a quello più congeniale ai propri impegni.

Per poter partecipare è necessaria l’iscrizione on line su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM2HSYp3HQ7MEf5PEwpF8LKwhj02hd-uIZbwAw0dtbeM33TQ/viewform

Orario: martedì 4 luglio – 14.30 – 17.30; mercoledì 5 luglio – 10.00 – 13.00; giovedì 6 luglio – 10.00 – 13.00



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si può assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 27 giugno: GINGER E FRED,di Federico Fellini (Italia 1985, 125’)

giovedì 30 giugno: ANIMATION CARTOON COLLAGE, di Romano Garofalo

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 2 €

Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 27 giugno 2023

Grand Hotel, parco Fellini, 1 – Rimini marina centro

Ouverture de la Terrasse

La terrazza del Grand Hotel riaccende le luci sui tradizionali dinner buffet. In occasione del cinquantesimo anniversario di Amarcord, pellicola iconica del Maestro Fellini, la serata è ispirata ai sapori romagnoli, con la partecipazione dei più rinomati Chef stellati del territorio locale e limitrofo. A tingere i contorni della scena di un film felliniano, la mano del pittore Agim Sulay, che a partire dal giardino smeraldo, regalerà itineranti suggestioni in immagini per omaggiare l’indimenticato regista, offrendo un’anteprima della mostra che aprirà le porte il prossimo 21 luglio nelle sale storiche del Grand Hotel. Completano il quadro le note di Francesco Filizzola e la sua band, e gli intermezzi dello Show Ballet Milano, per celebrare anche in musica il genio del maestro simbolo della Romagna nel mondo. Ore 20.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 56000 www.facebook.com/GrandHotelRimini5L

tutti i mercoledì sera dal 28 giugno al 30 agosto 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee, voglia di creare e di inventare. Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro

mercoledì 28 giugno 2023

Grand Hotel, Parco Federico Fellini – Rimini Marina Centro

Serata di beneficenza al Grand Hotel di Rimini

Serata di beneficenza su invito nella cornice liberty del Grand Hotel di Rimini. L’intero incasso sarà devoluto a sostegno degli alluvionati. Tra gli ospiti della serata: Da Mara Venier, Alfonso Signorini, Enrico Mentana, Milly Carlucci e Nikita Pelizon.

Ore 18.30 Info: 0541 56000 www.facebook.com/GrandHotelRimini5L/?locale=it_IT

mercoledì 28 giugno 2023

Bagno 26 (Luogo di incontro), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini Marina Centro

Lo sport incontra la cultura

Camminata ed esercizi sportivi all’aria aperta alla scoperta di Rimini

Un evento sportivo al tramonto, con percorso ad anello di 6 km circa, guidato da Elen Souza Personal Trainer, con partenza e ritorno dal Tiki 26 di Marina Centro. Camminando per il Parco del Mare si prosegue verso il centro storico, visitando i monumenti dell’epoca Romana: l’Anfiteatro, l’Arco D’Augusto, la Domus del Chirurgo. Si unirà alla camminata, una attività sportiva all’aria aperta con approfondimenti sulla storia di Rimini, attraverso delle apposite cuffiette. Il tema della 6° edizione è infatti la ‘Rimini Romana’, con la guida Francesca Delbianco e il team sportivo di Elen Souza Personal Trainer, con Diana Blanco e Giulia Sammarini. L’evento ha il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini. Iscrizione obbligatoria su: www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-cultura-versione-serale-rimini-romana-662818005497

Orario: ritrovo alle ore 19.00 e partenza alle ore 19.15 La partecipazione è gratuita ma è richiesto un piccolo rimborso spese per il noleggio delle cuffiette (7.50 €)

Info: 348 0981594 info@elensouza.com

mercoledì 28 giugno 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile – Rimini

TangoGarden

Una pista da ballo sotto le stelle, una playlist di tango e tanta voglia di imparare: sono gli ingredienti che il Parco La Serra Cento Fiori mette gratuitamente a disposizione dei principianti o di chi vuole ricominciare a praticare il ballo argentino. Ingressi dal parco XXV Aprile (a 300 metri dal Ponte di Tiberio), dal parcheggio di via Galliano 19 e da via Padre Tosi.

Orario: dalle ore 19.30 alle ore 22.30 Ingresso gratuito

Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori?locale=it_IT

venerdì 30 giugno 2023

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Movimenti singolari. Danze di unicità contro la violenza

Nell’ambito di Genderful Corpi/Identità, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, per promuovere una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, la parità uomo-donna e il contrasto alla violenza di genere, il Collettivo Movimento Centrale Danza & Teatro porta in scena al cinema Fulgor Movimenti singolari. Danze di unicità contro la violenza, una performance che prevede tre repliche (alle 21, alle 21.30 e alle 22). I performer di Movimenti Singolari sembrano appartenere a un film del passato/presente e allo stesso tempo interpretano paure e desideri di un presente/futuro.

Con il lavoro di Enrico Battarra, Annachiara Cipriani, Elena Costantini, Chiara Fabbri, Concetta Ferrario, Olivia Gamboni, Milli Giorgetti, Sabrina Giulianelli, Manuela Graziani, Sigrid Kohn, Sara Ninfali, Claudio Pomponi, Valentina Rastelli, Michela Rinaldi, Elena Savini, Monica Sorci, Gaia Stacchini, Natascia Tassinari, Monica Tomasetti. Regia di Claudio Gasparotto. Immagini e video di Dorin Mihai. La prenotazione allo spettacolo è obbligatoria. Info e prenotazioni: 345 5784423.

30 giugno e prima metà di luglio 2023

Sedi varie – Rimini

800 anni di Sant’Antonio

Nel 2023 la Diocesi festeggia l’Ottocentenario di Sant’Antonio a Rimini. Era il 1223 quando Antonio da Padova, non ancora santo, venne inviato da Francesco d’Assisi a predicare in Romagna e a Rimini, dove la tradizione colloca il miracolo eucaristico (o ‘della mula’) e il miracolo dei pesci, compiuti dal santo durante la sua predicazione. Gli appuntamenti della settimana:

Il 30 giugno ha luogo il convegno “La figura di Sant’Antonio nel cammino e nell’arte”: ore 18, aula magna dell’istituto superiore di scienze religiose “Alberto Marvelli”. I temi trattati: “In cammino alla scoperta di Antonio” (frate Andrea Calabria, responsabile del Cammino di Sant’Antonio), “Vita, simboli e miracoli di Sant’Antonio nell’arte” (Alessandro Giovanardi, critico e storico dell’arte).

Il 1° luglio pellegrinaggio sulla prima tappa, da Rimini a Santarcangelo, del Cammino di Sant’Antonio da Rimini a Forlì, a cura di: Cammino di Sant’Antonio, L’Umana Dimora, I Cammini di Francesco in Emilia Romagna. Programma completo su: riminiturismo.it/sites/riminiturismo/files/manifesto_eventi_antonio_800_rimini.pdf

venerdì 30 giugno, sabato 1° luglio 2023

Rimini, sedi varie

Voci nei chiostri

Rassegna di concerti corali nei Chiostri e nei Cortili dell’Emilia Romagna, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell’anima o al viver civile. Strumento personale per eccellenza, portatrice di mille emozioni, la voce del coro regala momenti di tensione e di piacevole ascolto, nonché visioni di vita vissuta sotto le arcate. Il direttore artistico della rassegna corale è Andrea Angelini, presidente di AERCO. Gli appuntamenti della settimana a Rimini:

Venerdì 30 giugno : Il Gruppo Corale e Strumentale Laura Benizzi A.P.S. si esibisce nel chiostro della Biblioteca Gambalunga. Qui ha luogo anche il concerto del Coro Città di Morciano (sabato 1° luglio).

Ore 21 Ingresso gratuito Info: 051.0067024 www.vocineichiostri.it

venerdì 30 giugno 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile – Rimini

No tears, yes music: ricordando Franco Fattori

Una serata di musica con il Dj set Andrea Fattori, Werter Corbelli, Paolino Zlaia, La Marzia Fraternale e la musica che Franco amava. Gli amici vogliono ricordare Franco Fattori, lo storico dj dello Slego, con la musica che ha fatto conoscere, ascoltare e ballare. Ingressi dal parco XXV aprile (a 300 metri dal Ponte di Tiberio), dal parcheggio di via Galliano 19 e da via Padre Tosi.

Orario: dalle ore 20.00 alle ore 23.45 Ingresso gratuito www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori?locale=it_IT

venerdì 30 giugno 2023

Sedi varie – Rimini

Un libro per the

Si rinnova con la sesta edizione, la rassegna ‘Un libro per the’, una serie di incontri con l’autore nei locali di Rimini che hanno scelto di dire no al gioco d’azzardo. Nove appuntamenti con nove autori per l’iniziativa promossa da Zeinta di Borg, Associazione Culturale di Imprese Riminesi in collaborazione con la Feltrinelli di Rimini. Ogni locale ha scelto la modalità di accoglienza più adatta alla tipologia, chi prepara the e biscotti, chi predispone il tradizionale aperitivo. Un’iniziativa volta a sensibilizzare i gestori a occupare gli spazi con la cultura e non con le slot machine. Gli appuntamenti della settimana:

venerdì 30 giugno 2023, ore 18.00, all’Embassy, viale Vespucci, 33

Alessandra Mureddu, ‘Azzardo’ (Einaudi)

Dialoga con la giornalista Rai Cristina Tassinari. Parteciperanno all’incontro esponenti della rete Gap di Rimini.

Ingresso libero Info: 338 7861971 www.facebook.com/ZeintaDiBorg

fino a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Per tutta l’estate, un appuntamento a settimana di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR. 13 concerti di artisti del territorio e non solo, che vi faranno viaggiare tra i generi musicali più diversi: dalla musica italiana al cubano, passando per rock, jazz e tanto altro. Gli appuntamenti della settimana:

Martedì 27 giugno saranno sul palco i Ranzgen, che considerano Crosby uno dei loro artisti di riferimento e gli dedicheranno la serata.

Martedì 4 luglio toccherà ai Pepper Blondes: tre voci femminili e tre eccezionali musicisti che scateneranno il pubblico con la musica americana anni 50′ e 60′.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR

Tutti i venerdì fino all’8 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati

sabato 1° luglio 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile – Rimini

Trio Bifolc

Park Folk Rimini 2023

Nell’ambito della rassegna Park Folk Rimini 2023, che propone concerti con balli e musiche popolari da tutta Europa, di gruppo e di coppia, si esibisce al Parco della Serra Cento Fiori (parco Marecchia) il Trio Bifolc. Gianluca Cavallotto (organetto, tambour du bearn, voce), Stefano Guagnini (violino, cornamuse, bombarda, flauti, voce), Alberto Rota (violino, cornamuse, flauti, voce), si esibiscono proponendo un repertorio di musiche e canti che vanno dal Piemonte, dalle regioni occitane d’Italia e Francia (Valli Occitane piemontesi, Quercy, Auvergne, Guascogna) al Poitou, alla Vandea e quindi alla Bretagna. Park Folk Rimini ha inizio alle ore 19,30 con l’aperitivo, la cucina musicale e dj set, mentre le esibizioni iniziano alle ore 21. Ingressi dal parco XXV aprile (a 300 metri dal Ponte di Tiberio), dal parcheggio di via Galliano 19 e da via Padre Tosi.

Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori?locale=it_IT

da martedì 4 a domenica 9 luglio 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c e altre sedi – Rimini

Festival della pallamano

Il festival è l’evento di punta dedicato ai giovani, in cui si giocano le finali di categoria. In particolare a Rimini si tengono le attività legate al Campionato U15 maschile e femminile.

Info: www.federhandball.it

Fino a venerdì 30 giugno 2023

Grand Hotel, Parco Federico Fellini – Rimini

Gran Galà del Calciomercato e mostra su Paolo Rossi

Serata di Gala ad invito il 30 giugno al Grand Hotel per l’apertura ufficiale del Calciomercato con il talk show “Colpi da maestro”. Il Grand Hotel sarà dunque la location che aprirà ufficialmente “Calciomercato – L’originale”, la trasmissione di Sky Sport che racconta i retroscena del calcio mercato. Al Grand Hotel è visitabile la mostra dedicata a Paolo Rossi, dal titolo: “Paolo Rossi un ragazzo d’oro”, che ripercorre cronologicamente la vita e la carriera di Paolo, allestita all’interno della Sala Tonino Guerra e aperta al pubblico dal 20 al 30 di giugno.

Orario: dalle 10 alle 22 (mostra)

Tutti i lunedì, martedì e giovedì dal 13 giugno al 31 agosto e sabato 24 giugno, 15 e 29 luglio, 12 agosto 2023

Bagno 27, Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno339 2400025

http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it





MOSTRE

da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2023

Dal bagno 47 al bagno 100 – Rimini Sud

Tutti al mare

E’ un racconto per immagini in una cornice inedita, quello proposto dalla mostra fotografica dal titolo ‘Tutti al mare’. Lungo 2,5 km di spiaggia, dal bagno 47 al bagno 100, sarà possibile ripercorrere i primi 180 anni dalla fondazione del primo stabilimento balneare attraverso una serie di 200 immagini su plance: dal Kursaal all’Isola delle Rose, dalla palata a Renzo Pasolini, dal corteo dei fiori alle dune del lungomare di oggi, dalle baracche delle origini ai chiringuito.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

al 24 giugno al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra, che inaugura, nelle rispettive sedi, sabato 24 giugno, è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, stranian, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera. Orario: dal 24 giugno al 31 agosto da martedì a domenica 10-13 e 16-19 Tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto apertura serale 21-23. Dal 1° al 24 settembre da martedì a venerdì 10-13 e 16-19. Sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

fino al 20 agosto 2023

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Dal Fumetto al Film

Una mostra di disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese. Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan, un simpatico antieroe, che ebbe grande successo editoriale negli anni Settanta apparso anche in Tv nella popolare serie Supergulp (Rai2), e di Mostralfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti tra gli anni Settanta e Ottanta.

E’ ideatore e autore di molti personaggi con la collaborazione di numerosi disegnatori italiani, tra cui: Leone Cimpellin, Giorgio Cavazzano, Giorgio Trevisan, Silvano Sacchetti, Marzio Lucchesi, Giuseppe Scapigliati, Massimo Albini, Magnus, Giovanni Zaccagnini, Silvia Mondini, Silver e Clod.



Dal 23 giugno, ogni giovedì alle 16.00 al Cinemino sarà proiettato Animation Cartoon Collage di Romano Garofalo.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; lunedì non festivo chiuso

Ingresso: 2 € per il solo Palazzo del Fulgor Info: 0541.793781 www.fellinimuseum.it

fino a domenica 2 luglio 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Holodomor. Un genocidio ignorato

Mostra storico fotografica. Holodomòr è un termine ucraino composto dalla parola Hòlod (fame, carestia) e moryti (uccidere, provocare una morte lenta e dolorosa), il cui significato è ‘sterminio per fame’. Il termine è utilizzato per designare il genocidio del popolo ucraino perpetrato dal governo di Stalin negli anni 1932-1933 che, decise di rimuovere il problema con la violenza, provocando oltre 7 milioni di vittime. Scopo della mostra è di portare a conoscenza, attraverso foto, cifre e testimonianze, l’orrore vissuto dal popolo ucraino in quegli anni e, di far riconoscere l’Holodomor, come genocidio dal Parlamento Italiano.

In un’apposita sala sarà allestito una piccola mostra in cui saranno esposti oggetti e indumenti che fanno parte della cultura e tradizione popolare ucraina e che rappresentano l’identità e il profondo legame di questo popolo alla sua terra. A cura di Nataliya Vasylivna Basarab.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00/16.00-19.00; chiuso lunedì non festivi

Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it