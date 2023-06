Andrà in cena l’opera di Thomas Otto Zinzi

Vicino alla stazione, tra l’asfalto della città e il rumore del traffico, mercoledì 28 giugno alle ore 19.30, protagoniste saranno le emozioni. Il regista Thomas Otto Zinzi ha elaborato uno spettacolo tratto dai suoi testi, redatti negli ultimi vent’anni di mestiere.

“ Ora la sua stanza era luminosa un raggio di luce tagliava uno spicchio di scrivania un cervo di plastica guardava serio l’inconsapevole scrittore ora era l’ora in cui le stelle sorvegliavano la sua creatività e quegli occhi aperti erano la certezza che l’emozione era il suo unico mestiere.”Gli attori non hanno casa, girano le strade della città alla ricerca di uno spazio scenico che possa contenere tutte le storie del mondo, abitano il cuore dei personaggi, muoiono e rinascono ogni sera, si nutrono di luce artificiale e quando nel buio della sala vedono un

uomo che piange, edificano memoria intorno al suo cuore, chiudono un sipario ma lasciano aperta la porta dell’anima, per far passare la solitudine dell’uomo, rinnovato dalla parola “Teatro”.



Per prenotazioni (Birrodromo RN) 3332308585

Biglietto Spettacolo e aperitivo 15 €