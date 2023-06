Da Percuotere la Mente ai dj di Rds, da Biglietti agli Amici alla mostra di Marco Pesaresi

Il calendario segna l’inizio dell’estate e Rimini saluta la stagione calda con un’altra settimana densa di appuntamenti ed iniziative. Ancora musica protagonista, ma il calendario propone anche una ricca programmazione di incontri, approfondimenti, mostre.

Dal 26 giugno tornano l’intrattenimento e la musica di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio, con RDS loves Rimini, due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy e i Dj-set all’ora dell’aperitivo, con le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. Tante le attività di animazione speciali che culmineranno con l’esibizione live di Gaia e Mecna, i due artisti molto amati dal pubblico giovane il 1° luglio e Diascoradio Party per il week-end della Notte Rosa.

Tra gli appuntamenti clou del fine settimana l’inaugurazione sabato 24 giugno – nella doppia sede di Rimini e Savignano – della mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini: la riviera rivista vent’anni dopo nelle fotografie del reporter riminese.

Appuntamento tradizionale dell’estate è il Festival del Mondo Antico (dal 23 giugno al 21 luglio) la rassegna che, attraverso conferenze, letture, visite guidate e attività didattiche, si propone di leggere il passato e la nostra storia per avere le chiavi per comprendere il presente e soprattutto costruire il futuro. La 25esima edizione del Festival ha come titolo ‘La memoria del tempo’, una riflessione a più voci sulla missione storica del Festival stesso, con esperti, studiosi, storici e giornalisti che esploreranno le molteplici sfaccettature della memoria. Un programma coinvolgente e stimolante incentrato su talk serali, presentazioni di libri e attività di visita e didattica dei monumenti riminesi, veri e propri simboli concreti del concetto stesso di memoria. Primo appuntamento a Rimini venerdì 23 giugno all’Arena Francesca da Rimini con Giovanni Brizzi e Giorgio Ieranò per approfondire ‘La tradizione orale della memoria’.

Dal 27 al 29 giugno torna anche “Biglietti agli amici“, tre giornate di dialoghi alla piazza sull’acqua con ospiti dal mondo della letteratura, della musica, del cinema, dello spettacolo e della fotografia. Fra gli altri, Fabrizio Gifuni, Paolo Giordano, Malika Ayane, Marco Missiroli, Chiara Francini, Matteo B. Bianchi, Vittorio Lingiardi.



Tanti e vari gli appuntamenti del cartellone musicale. Il secondo appuntamento che la Sagra Musicale Malatestiana dedica al patrimonio organistico riminese propone giovedì 22 giugno Francesco Tasini che si esibisce all’organo Callido op. 150 (1779) della Chiesa di Santa Rita, spaziando nella musica barocca fra la scuola veneta e gli Scarlatti.

Domenica 25 giugno al Teatro Amintore Galli, inizia il viaggio musicale di Percuotere la Mente con “L’altro Battisti”, un live per celebrare la straordinaria attualità del periodo bianco del cantautore, partendo da un’accurata selezione di brani affidati all’estrosa intellettualità di Morgan e alla sensibilità espressiva delle voci di Simona Molinari, Chiara Galiazzo, Filippo Graziani, avvolti dal suono dell’Orchestra d’archi e dalla Band di Rimini Classica.





Sul palco del Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, sabato 24 giugno si torna invece negli Anni `90, per due ore non stop con le migliori hit di quegli anni, mentre continuano gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini con Enrico Farnedi (martedì 20) per una serata dedicata a Lucio Dalla, mentre mercoledì 21 giugno la serata sarà dedicata allo yoga, nella giornata internazionale che festeggia la disciplina. Martedì 27 giugno sarà invece la volta dei Ranzgen, che dedicano la serata a Crosby, chitarrista e cantautore statunitense, inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Al Parco Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, mercoledì 21 giugno si ballerà il Tango argentino con lezioni di ballo aperte a tutti, mentre sabato 24 si esibirà Michele Vignali, considerato uno dei migliori sassofonisti jazz italiani, insieme ad Onofrio Paciulli al pianoforte, Luca Dalpozzo al contrabbasso, Dario Mazzucco alla batteria. Nell’ambito della rassegna Park Folk Rimini, alla Serra si potrà essere trasportati da una mazurka a una bourré in circolo, da una meedley di musiche tradizionali a un valzer a 5 tempi insieme a Philippi Plard (organetto) che propone le proprie composizioni mescolandole a temi tradizionali. (venerdì 23 giugno).

Domenica 25 giugno, alla Corte degli Agostiniani si potrà conoscere la vera storia della musica da ballo romagnola nell’interpretazione della Banda Città di Rimini.



Ancora musica per la solidarietà all’Arena Francesca da Rimini con Un sì per la vita dell’associazione di volontariato ‘Con le ali di Chiara’ a favore del progetto “Con il cuore per il cuore” (sabato 24 giugno), mentre domenica va in scena United for peace il concerto proposto nell’ambito della rassegna corale in favore della pace con l’Ensemble Chereshyna – Ucraina.



Per La Notte Celeste la festa dedicata alle Terme e al benessere naturale, da venerdì 23 a domenica 25 giugno, Rimini Terme propone tante attività e due appuntamenti con la musica: “Canta che ti passa”, il concerto di sabato sera sulle note dei più grandi successi dagli anni ’60 a oggi, con Filippo e Francesco Montesi e Alba in musica, “Vento di passione”, per un omaggio a Pino Daniele e Fabio Concato, la domenica mattina al sorgere del sole.

Martedì 20 giugno quarta tappa in Cineteca de Il giro del mondo in 80 corti dove tutti possono votare il corto più meritevole e scegliere così i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Borgo San Giuliano si anima sabato 24 giugno con White Scartoz, una cena portarella nella splendida cornice della piazza dell’Acqua, dove i commensali, per partecipare, dovranno seguire il rigoroso dress code completamente in bianco e dove si porta tutto da casa. Una serata GREEN & CHIC, dove è bandita la plastica (info e prenotazioni: www.societadeborg.it/?p=3295)



Anche lo sport riempie la settimana tra esibizioni di pattinaggio artistico a rotelle per aggiudicarsi il pattino d’oro (21 – 25 giugno Palazzo dello Sport – RDS stadium) e Ginnastica in festa che propone dieci giorni di gare ed esibizioni di grande rilievo nazionale (23 giugno – 2 luglio in Fiera). Continua anche, per il secondo week-end consecutivo, il Festival Italiano della Danza Sportiva che prevede il campionato nazionale della promozione della Danza Sportiva, organizzato da CIDS, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

IN EVIDENZA

da mercoledì 21 a domenica 25 giugno 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Evento sportivo pattinaggio MSP Italia

Manifestazione del movimento sportivo popolare Italia (MSP), che propone le gare nazionali di pattinaggio artistico a rotelle. 1000 atleti, tre nazioni estere si sfideranno per aggiudicarsi il premio più ambito della stagione 2023, il pattino d’oro. Il trofeo sarà conferito al miglior atleta che si distinguerà per capacità tecnica, qualità della pattinata, performance e stile.

Info: 0541 395698 www.facebook.com/MSPITALIASPORTROTELLISTICI?locale=it_IT



giovedì 22 giugno 2023

Chiesa di Santa Rita, Largo A. Gramsci, 1 – Rimini centro storico

Francesco Tasini Organo

74° Sagra Musicale Malatestiana – Concerti d’organo

Nella valorizzazione del patrimonio organistico riminese rientra l’appuntamento con Francesco Tasini che si esibisce all’organo Callido, op. 150 (1779) della Chiesa di Santa Rita, spaziando nella musica barocca fra la scuola veneta e gli Scarlatti. Già docente di organo e composizione organistica ai Conservatori di Parma e Ferrara, Tasini è universalmente apprezzato come uno dei più competenti esperti della musica tastieristica italiana rinascimentale e barocca.

Ore 21.30 Ingresso gratuito Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it



da venerdì 23 giugno a venerdì 21 luglio 2023

Sedi varie – Rimini

Antico/Presente – Festival del Mondo Antico

XXV edizione. La memoria del tempo

Torna anche quest’anno la rassegna culturale di conferenze, incontri, presentazioni di libri, visite guidate e spettacoli in cui leggere il passato per comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro. La memoria del tempo, il titolo dell’edizione 2023, è una riflessione a più voci sulla missione storica del Festival stesso, su come l’uomo abbia conservato traccia del passato per affrontare il proprio tempo, per costruirlo, gestirlo, talvolta esorcizzarlo. Esperti, studiosi, storici e giornalisti esploreranno le molteplici sfaccettature della memoria: dal ricordo tramandato in forma orale alla scrittura nell’età classica e in quella moderna, sia essa letteraria, poetica o giornalistica; dalla memoria degli eventi storici a quella, tutta particolare e personale, legata all’evolversi del tempo, al rapporto dell’uomo con la natura e con gli oggetti che egli stesso crea, come l’arte o la tecnologia che, sempre più, sta trasformando le funzioni stesse della memoria. Il ricordo come coscienza del passato, quindi, come presentificazione dell’esperienza. Il tutto raccontato attraverso un programma coinvolgente e stimolante incentrato su talk serali, presentazioni di libri e attività di visita e didattica dei monumenti riminesi, veri e propri simboli concreti del concetto stesso di memoria. I luoghi del Festival sono Rimini, Riccione, Cattolica e Santarcangelo. Gli appuntamenti della settimana a Rimini:

venerdì 23 giugno ore 21:00 Conferenza serale all’Arena Francesca da Rimini

Giovanni Brizzi e Giorgio Ieranò – La tradizione orale della memoria

Programma completo su: https://antico.comune.rimini.it/programma

Ingresso gratuito Info: antico.comune.rimini.it



da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2023

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

La Notte Celeste

Torna la Notte Celeste, la festa italiana dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative, evento unico in Italia. In Emilia-Romagna si fa festa per tre giorni consecutivi in 19 località e in 24 centri termali, da Salsomaggiore (Pr) a Riccione (Rn) con spettacoli, musica, eventi natura, momenti benessere, piscine termali aperte la sera. A Rimini la festa coinvolge Riminiterme ed offre ai turisti l’opportunità di vivere un giorno speciale, colorato di celeste come i colori dell’acqua e di essere accolti dalle atmosfere uniche dell’ambiente termale. Questi gli appuntamenti:

sabato 24 giugno:

– alle 5.30: Spin Ruf outdoor cycling experience. gratuito – prenotazione obbligatoria al 339 3030546

– dalle 18: trucca-bimbi (gratuito)

– dalle 19 alle 21: Rustida di pesce “azzurro” (a pagamento)

– dalle 21.30: Sergio Casabianca presenta: “Canta che ti passa” con Filippo e Francesco Montesi: concerto sulle note dei più grandi successi dagli anni ’60 a oggi. Ingresso libero senza prenotazione.

– dalle 20.30: alle 23 centro benessere aperto: promo euro 20,00 – prenotazione obbligatoria 0541.424011

domenica 25 giugno:

– alle 5: Alba in musica “Vento di passione” omaggio a Pino Daniele e Fabio Concato

Biglietto unico non numerato euro 12,00, euro 8,00 ragazzi fino a 14 anni più diritti di prevendita.

Prevendita abituale circuito Liveticket, online https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=422394

Sarà possibile fare colazione nella zona adiacente del Blue Beach Bar. In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti). Informazioni: riminiclassica@gmail.com

Info: 0541 424011 www.lanotteceleste.it



da venerdì 23 giugno a domenica 2 luglio 2023

Rimini Fiera – via Emilia, 155 – Rimini Viserba

Ginnastica in festa

Manifestazione sportiva agonistica di ginnastica di grande rilievo nazionale. L’evento, organizzato da Esatour Sport Events in collaborazione con Federginnastica, propone dieci giorni di gare, esibizioni e attività per tutti.

Ingresso a pagamento Info: www.ginnasticainfestarimini.it



domenica 25 giugno 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Aria di festa

Concerto della Banda città di Rimini, diretta dal M°Jader Abbondanza.

Aria di Festa presenta le cosmogoniche del liscio ovvero la vera storia della musica da ballo romagnola nell’interpretazione della Banda Città di Rimini. Solisti: al sax contralto Pier Paolo Grassi, al clarinetto in do Claudio Nanni. Presenta Valia della Valle.

E’ possibile riservare fino ad un massimo di 4 ingressi per ogni prenotazione su www.eventbrite.it/e/biglietti-aria-di-festa

Ore 21.15 Ingresso libero, prenotazione obbligatoria, posti non numerati

Info: 331 6468363 bandacittadirimini@gmail.com



sabato 24 giugno 2023

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini

White Scartoz

La novità “glam” dell’estate nella splendida cornice della piazza dell’Acqua. White Scartoz è un’originale “cena a portarella” dove i commensali dovranno seguire il rigoroso dress code completamente in bianco, così come viene richiesto di portare sedie e tavoli di colore bianco (comprese tovaglie e tovaglioli). Nessun colore richiesto per le vivande, ognuno si potrà sbizzarrire secondo la propria fantasia culinaria, mentre sarà bandita la plastica (piatti e stoviglie in ceramica, ovviamente bianchi e bicchieri e calici di vetro) nel segno di una serata ecologica in tutto e per tutto (con musica live jazz di sottofondo e DJ set dalle ore 22), con pulizia totale dell’area a fine cena, in spirito conviviale e di socializzazione originale e coinvolgente.

Illuminazione dell’area rigorosamente con candele, bianche naturalmente… L’evento è totalmente gratuito, è richiesta l’iscrizione alla cena sul sito www.societadeborg.it

In caso di maltempo la cena è rinviata a domenica 25 giugno.

Ore 20.30 con sistemazione tavoli dalle ore 18 Ingresso gratuito www.facebook.com/SocietadeBorg?locale=it_IT



24, 25 giugno 2023

Fiera di Rimini (Ingresso Est) – Via Costantino il Grande – Rimini

Si Balla! Il Festival Italiano della Danza Sportiva

Una grande festa della danza sportiva con il campionato nazionale della promozione della Danza Sportiva, organizzato dal Coordinamento Italiano Danza Sportiva (CIDS). L’evento comprende la disciplina delle danze di coppia, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Info: www.cids.dance/site/dettaglio.php?id_noticia=298



domenica 25 giugno 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

L’altro Battisti

74° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Celebrare Lucio Battisti, ad 80 anni dalla nascita, con un omaggio fuori dal già visto. Una serata dedicata a “L’altro Battisti” e ai suoi album bianchi, quei preziosi gioielli musicali che segnarono l’inizio del suo nuovo corso artistico, deciso a un certo punto della sua carriera a lasciare la strada battuta per avventurarsi in nuovi percorsi, per andare altrove, in compagnia dei testi poetici di Pasquale Panella. Un concerto live per raccontare la straordinaria attualità di quel periodo bianco, partendo da un’accurata selezione di brani affidati all’ estrosa intellettualità di Morgan e alla pregevolissima sensibilità espressività nelle voci di Simona Molinari, Chiara Galiazzo, Filippo Graziani, avvolti dal suono dell’Orchestra d’archi e dalla Band di Rimini Classica.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it



da lunedì 26 giugno a domenica 9 luglio2023

Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy – Rimini Marina Centro

RDS loves Rimini

Nel panorama dell’estate di Rimini, tornano l’intrattenimento e la musica di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio, con due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy e i Dj-set all’ora dell’aperitivo, con le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.

Tante le attività di animazione speciali con cui RDS porta tanta musica e divertimento sul lungomare di Rimini: animazione con i talent di RDS Next nei week-end, l’esibizione live di Gaia e Mecna, artisti molto amati dal pubblico giovane (sabato 1° luglio ore 21.30), mentre durante la Notte Rosa (venerdì 7 e sabato 8 luglio, dalle ore 22)), la postazione di Piazzale Kennedy ospiterà il Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis, con l’animazione di Valentina Guidi e Don Cash.

Ingresso libero www.rds.it



da martedì 27 a giovedì 29 giugno 2023

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini

Biglietti agli amici

Nel centro storico di Rimini ritorna il festival che celebra il potere del racconto orale come fulcro di una trasformazione contemporanea. Rimini sarà cornice di tre serate estive dedicate alla voce, con ospiti dal mondo della letteratura, della musica, del cinema, dello spettacolo e della fotografia: Malika Ayane, Mario Beltrambini, Matteo B. Bianchi, Fabio Canino, Corner in Bloom, Chiara Francini, Adele Ghirri, Fabrizio Gifuni, Paolo Giordano, Irene Graziosi, La Laura, Antonella Lattanzi, Vittorio Lingiardi, Jana Liskova, Melania G. Mazzucco, Marco Missiroli, Massimo Nicolini, Laura Pezzino. Gli appuntamenti della settimana:

martedì 27 giugno

Ore 19.00 – Cinema Fulgor – Proiezione di “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” regia di Matteo Parigini

Ore 20.30 – Piazza sull’Acqua – “La voce, e lo sguardo di Luigi Ghirri”. Proiezione di fotografie di Luigi Ghirri selezionate dalla Fondazione Ghirri. Adele Ghirri dialoga con Marco Missiroli – Lettura di lettere e appunti di Luigi Ghirri a cura di Massimo Nicolini

Ore 21.00, “La voce del presente, e del futuro” – Paolo Giordano dialoga con Marco Missiroli

Ore 22.00, “Una ragazza, una voce” Malika Ayane dialoga con Fabio Canino

Ingresso libero Info: www.facebook.com/bigliettiagliamici





IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO



martedì 20 giugno 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Il giro del mondo in 80 corti

Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale.

Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico presente ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Quarta Tappa, martedì 20 giugno 2023 ore 21 alla Cineteca Comunale. Playlist su: www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti-tappa-4.asp

Ingresso libero Info: www.amarcort.it



tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si può assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 20 giugno: I CLOWNS, di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)

martedì 27 giugno: GINGER E FRED,di Federico Fellini (Italia 1985, 125’)

giovedì 23 e giovedì 30 giugno: ANIMATION CARTOON COLLAGE, di Romano Garofalo

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 2 €

Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



martedì 20 giugno 2023

Centro per le Famiglie (Chiostro), piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori per bambini

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 mesi e i 6 anni. I prossimi appuntamenti: Pitture sospese, per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni (20 giugno): dipingere fra trasparenze e riflessi.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini



20, 23 giugno 2023

Sedi varie – Rimini

Un libro per the

Si rinnova con la sesta edizione, la rassegna ‘Un libro per the’, una serie di incontri con l’autore nei locali di Rimini che hanno scelto di dire no al gioco d’azzardo. Nove appuntamenti con nove autori per l’iniziativa promossa da Zeinta di Borg, Associazione Culturale di Imprese Riminesi in collaborazione con la Feltrinelli di Rimini. Ogni locale ha scelto la modalità di accoglienza più adatta alla tipologia, chi prepara the e biscotti, chi predispone il tradizionale aperitivo. Un’iniziativa volta a sensibilizzare i gestori a occupare gli spazi con la cultura e non con le slot machine. Gli appuntamenti della settimana:

martedì 20 giugno 2023, ore 18.00, al Primo Bacio, C.so d’Augusto, 171/173

Lia Celi, ‘Carolina dei delitti’ (Salani Editore)

Dialoga con la giornalista Vera Bessone

venerdì 23 giugno, ore 18.00

Bar Ferrari, piazza Ferrari, 3

Ernesto Venturini, ‘Se ci fosse un po’ di silenzio’ (Panozzo Editore)

Dialoga con la giornalista Anna Gradara

Ingresso libero Info: 338 7861971 www.facebook.com/ZeintaDiBorg



fino a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Per tutta l’estate, un appuntamento a settimana di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR. 13 concerti di artisti del territorio e non solo, che vi faranno viaggiare tra i generi musicali più diversi: dalla musica italiana al cubano, passando per rock, jazz e tanto altro. Gli appuntamenti della settimana:

Martedì 20 giugno: alle 21.30 salirà sul palco Enrico Farnedi per una serata dedicata a Lucio Dalla, Mercoledì 21 giugno, a partire dalle 19.00, si ricorderà la Giornata internazionale dello yoga con un evento dal titolo Yoga e Mantra sotto le stelle. Sarà il benvenuto all’estate con pratiche al tramonto e musica per l’anima alla luce del solstizio, con Thea Crudi e Charlotte Lazzari. Alle 21.30 il concerto Mantra in the Forest.

Martedì 27 giugno saranno sul palco i Ranzgen, che considerano Crosby uno dei loro artisti di riferimento e gli dedicheranno la serata.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR



mercoledì 21 giugno 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile – Rimini

TangoGarden

Una pista da ballo sotto le stelle, una playlist di tango e tanta voglia di imparare: sono gli ingredienti che il Parco La Serra Cento Fiori mette gratuitamente a disposizione dei principianti o di chi vuole ricominciare a praticare il ballo argentino. Ingressi dal parco XXV Aprile (a 300 metri dal Ponte di Tiberio), dal parcheggio di via Galliano 19 e da via Padre Tosi.

Orario: dalle ore 19.30 alle ore 22.30 Ingresso gratuito

Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori?locale=it_IT



venerdì 23 giugno 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile – Rimini

Park Folk Rimini 2023: Philippe Plard

Nell’ambito della rassegna Park Folk Rimini 2023, che propone concerti con balli e musiche popolari da tutta Europa, di gruppo e di coppia, si esibisce al Parco della Serra Cento Fiori (parco Marecchia) Philippi Plard (organetto). La sua musica energica mescola proprie composizioni e temi tradizionali. Si potrà essere trasportati da una mazurka a una bourré in circolo, da una meedley di musiche tradizionali a un valzer a 5 tempi, per una serata all’insegna del buonumore e del divertimento per tutti. Park Folk Rimini ha inizio alle ore 19,30 con l’aperitivo, la cucina musicale e dj set, mentre le esibizioni iniziano alle ore 21. Ingressi dal parco XXV aprile (a 300 metri dal Ponte di Tiberio), dal parcheggio di via Galliano 19 e da via Padre Tosi.

Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori?locale=it_IT



Tutti i venerdì fino al 1° settembre 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento sarà condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti e sarà arricchito con ospiti e performance varie. L’appuntamento della settimana è con la demenzialità del milanese Roberto De Marchi, venerdì 23 giugno.

Ore 21.00 Ingresso libero www.sganassau.it



da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Finali nazionali UISP Calcio 2023

Settore giovanile, Maschile e Femminile dalla under 11 alla under 16.

Le finali nazionali di Calcio UISP, prevedono diverse partite disputate sui campi di calcio della Provincia di Rimini, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di fine campionato con le premiazioni delle squadre vincenti.

Info: 0541 772917 www.uisp/rimini



Tutti i venerdì fino all’8 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati



sabato 24 giugno 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Voglio Tornare Negli Anni `90

Uno spettacolo per tutte le età, un frontman/cantante con un dj, simpatiche mascotte, ballerine ed effetti speciali, animano il palco per due ore non stop con le migliori hit degli anni `90. Brani degli Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, sono solo alcuni dei pezzi che faranno ballare durante la serata. Biglietti disponibili su: www.liveticket.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/events/1211794883038155



sabato 24 giugno 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile – Rimini

Michele Vignali quartet

Sul palco del Parco La Serra Cento Fiori si esibisce Michele Vignali, considerato uno dei migliori sassofonisti jazz italiani, insieme ad Onofrio Paciulli al pianoforte, Luca Dalpozzo al contrabbasso, Dario Mazzucco alla batteria. Ha pubblicato di recente l’album Time lapse, con musiche e composizioni, realizzate con loro. La serata ha inizio alle ore 19,30 con l’aperitivo e la cucina musicale mentre il concerto è previsto per le ore 21. Ingressi dal parco XXV aprile (a 300 metri dal Ponte di Tiberio), dal parcheggio di via Galliano 19 e da via Padre Tosi.

Ingresso gratuito www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori?locale=it_IT



sabato 24 giugno 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Un sì per la vita

L’associazione di volontariato ‘Con le ali di Chiara’ organizza uno spettacolo di arte, musica e danza a favore del progetto “Con il cuore per il cuore”, rivolto alla salute e prevenzione in ambito cardiologico. Uno spettacolo solidale per la raccolta di fondi per l’acquisto di un defibrillatore per una scuola primaria della provincia di Rimini. Dj set a cura di Eron, concerto con Logica Minimale-Giovane Band Riminese, danzeranno le ballerine delle Scuole di danza che hanno vinto la borsa di Studio “Con le Ali di Chiara 2023”. Animazione comica e regia della serata a cura di CheccoTonti.

Ore 21.00 Ingresso a offerta libera www.facebook.com/conlealidichiara/?locale=it_IT



domenica 25 giugno 2023

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Orario: dalle 9 alle 18.30 Info: 340 3031200 www.facebook.com/riminiantiqua



domenica 25 giugno 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

United for peace

La magia della musica nella splendida cornice dell’Arena Francesca da Rimini.

United for peace è il titolo del concerto proposto nell’ambito della rassegna corale in favore della pace. Si esibiscono Ensemble Chereshyna – Ucraina. Dirige il Maestro Olga Ploska; Coro Sirente diretto dal M° Jenny Musti, il Coro Acli 2000 diretto dal Maestro Giancarlo Di Fusco. Con la presenza delle rappresentanti delle diaspore ucraine Karolina Vycaite e Marta Gladysheva.

Ore 19.00 Info: 346 625 2424 federcori.it



Tutti i lunedì, martedì e giovedì dal 13 giugno al 31 agosto e sabato 24 giugno, 15 e 29 luglio, 12 agosto 2023

Bagno 27, Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno339 2400025 http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it





MOSTRE



dal 24 giugno al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra, che inaugura, nelle rispettive sedi, sabato 24 giugno, è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, stranian, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera.

A Rimini l’inaugurazione della mostra al Fellini Museum ha luogo alle ore 17.

Orario: dal 24 giugno al 31 agosto da martedì a domenica 10-13 e 16-19 Tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto apertura serale 21-23. Dal 1° al 24 settembre da martedì a venerdì 10-13 e 16-19. Sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it



fino al 20 agosto 2023

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Dal Fumetto al Film

Una mostra di disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese. Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan, un simpatico antieroe, che ebbe grande successo editoriale negli anni Settanta apparso anche in Tv nella popolare serie Supergulp (Rai2), e di Mostralfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti tra gli anni Settanta e Ottanta.

E’ ideatore e autore di molti personaggi con la collaborazione di numerosi disegnatori italiani, tra cui: Leone Cimpellin, Giorgio Cavazzano, Giorgio Trevisan, Silvano Sacchetti, Marzio Lucchesi, Giuseppe Scapigliati, Massimo Albini, Magnus, Giovanni Zaccagnini, Silvia Mondini, Silver e Clod.



Dal 23 giugno, ogni giovedì alle 16.00 al Cinemino sarà proiettato Animation Cartoon Collage di Romano Garofalo.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; lunedì non festivo chiuso

Ingresso: 2 € per il solo Palazzo del Fulgor Info: 0541.793781 www.fellinimuseum.it



fino a domenica 25 giugno 2023

PART, Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Devozioni

L’artista Silvio Cattani presenta una serie di opere che vanno dal 2015 al 2023. I suoi lavori testimoniano il forte vincolo che lo lega alla dimensione del “fare pittura” che, ispirandosi ai grandi protagonisti americani ed europei (da Gorky a Rothko, da Pollock a Sam Francis, da Motherwell fino a Frankenthaler e Guston, Kline, Burri e Vedova) traccia un proprio originale percorso espressivo che diventa una via poetica al colore. La mostra assume anche un carattere installativo: va infatti letta come un unico che nel valorizzare l’antico spazio nel susseguirsi delle opere suggerisce l’idea di un racconto aperto, indica un percorso di lettura e di scoperta di tanti diversificati dettagli formali.

Orario: da martedì a domenica e festivi ore 10-13 e 16-19; Chiuso lunedì non festivi

Info: 0541 793879 palazziarterimini.it



fino a domenica 2 luglio 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Holodomor. Un genocidio ignorato

Mostra storico fotografica. Holodomòr è un termine ucraino composto dalla parola Hòlod (fame, carestia) e moryti (uccidere, provocare una morte lenta e dolorosa), il cui significato è ‘sterminio per fame’. Il termine è utilizzato per designare il genocidio del popolo ucraino perpetrato dal governo di Stalin negli anni 1932-1933 che, decise di rimuovere il problema con la violenza, provocando oltre 7 milioni di vittime. Scopo della mostra è di portare a conoscenza, attraverso foto, cifre e testimonianze, l’orrore vissuto dal popolo ucraino in quegli anni e, di far riconoscere l’Holodomor, come genocidio dal Parlamento Italiano.

In un’apposita sala sarà allestito una piccola mostra in cui saranno esposti oggetti e indumenti che fanno parte della cultura e tradizione popolare ucraina e che rappresentano l’identità e il profondo legame di questo popolo alla sua terra. A cura di Nataliya Vasylivna Basarab.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00/16.00-19.00; chiuso lunedì non festivi

Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



fino a domenica 25 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini,1 – Rimini centro storico

Ali di Rimini

Progetto Azzurro 100, mostra a cura della Associazione Nazionale Faleristica (ANF), per i cento anni dell’Aeronautica Militare e dell’Istituto del Nastro Azzurro. La mostra presenta come il volo sia diventato protagonista della cultura cittadina dal Novecento ai giorni nostri. L’incontro ravvicinato con la terza dimensione è raccontato attraverso le esperienze di vita dei riminesi che hanno visto l’Italia sin dai primissimi anni del Novecento eccellere nella corsa al volo. La storia di Rimini è legata alla storia dell’aviazione civile e militare nazionale già dai primissimi anni del Novecento e la città è sede di prestigiosi reparti dell’Aeronautica e dell’Aviazione dell’Esercito.

rario: 10-13 / 16-19; sab, dom e fest. 10-19. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it







CENTO GIORNI IN FESTA

A cura dei Comitati Turistici di…



Rivazzurra

Tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo e Animazione per bambini

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco Merlino Show.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra

mercoledì 21 giugno 2023

Giardini bagni 120/128 – Rimini Rivazzurra

Gradisca: Festa in spiaggia e fuochi d’artificio

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una festa sulla spiaggia con musica e ballo.

In tarda serata fuochi d’artificio al bagno n. 107-108 organizzati in collaborazione con il Comitato Turistico di Marebello.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra

Tutti i giovedì dal 15 giugno al 31 agosto 2023

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo di teatro

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l’artista Francesco Checco Tonti.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra

23, 25 giugno 2023

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Musica e spettacolo

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone serate di musica con band locali che si alternano durante le serate: Anna e Stefano Band (venerdì 23 giugno), Enzo Music Band (domenica 25 giugno).

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra



Marebello

Tutti i martedì fino al 12 settembre 2023

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Cabaret

Il comitato turistico di Marebello propone uno spettacolo di cabaret al Parco Laureti.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello

Tutti i giovedì e i sabati fino al 16 settembre tranne 8, 27 luglio, 10 agosto, 9 settembre 2023

Parco Laureti – Rimini Marebello

Spettacolo di varietà

Il Comitato Turistico di Marebello propone uno spettacolo di varietà, tutti i giovedì al Parco Laureti in via Mantova e tutti i sabati all’Arena del mare in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello

Tutti i venerdì fino al al 15 settembre tranne 7 luglio e 25 agosto 2023

Parco Laureti – Rimini Marebello

Spettacolo per bambini

Il Comitato Turistico di Marebello propone spettacoli per bambini al Parco Laureti in via Mantova e all’Arena del mare in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello

Tutte le domeniche fino al 17 settembre tranne il 9 luglio 2023

Parco Laureti – Rimini Marebello

Welcome Show

Il Comitato Turistico di Marebello propone uno spettacolo di benvenuto, al Parco Laureti in via Mantova e, all’Arena del mare, in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello



San Giuliano Mare

Tutti i martedì, giovedì, domeniche dal 22 giugno al 20 agosto 2023

Il Giardino dei bimbi, viale Ortigara – Rimini San Giuliano Mare

Musica e tanto altro

Il Comitato Turistico di San Giuliano Mare propone un’estate di eventi. Tutti i martedì interviste su progetti sostenibili; tutti i giovedì musica dal vivo; tutte le domeniche appuntamenti con il benessere e le discipline olistiche.

Info: www.facebook.com/sangiulianomare/?locale=it_IT



Rivabella

Tutti i mercoledì fino al 6 settembre 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Animazione per bambini

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento per bambini con il teatrino.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella

22, 24, 25 giugno 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica e ballo con Band locali: Magda Pagani (giovedì 22 giugno), Anna e Stefano Band (sabato 24 giugno), Balla e Sorridi (domenica 25 giugno).

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella



Viserba

mercoledì 21 giugno 2023

Viserba di Rimini, piazza Pascoli

Serata di animazione

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di animazione con i ragazzi del Viserba Village.

Ore 21.00 Ingresso: libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

tutti i sabati fino al 9 settembre 2023 tranne 8 luglio 2023

Viserba di Rimini, piazza Pascoli

Serata con musica

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo: Bar Mario, Ligabue Tribute Band (sabato 24 giugno).

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba



Viserbella

tutte le sere dal 12 al 25 giugno 2023

Via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica e animazione

Il Comitato Turistico di Viserbella propone delle serate di animazione con musica e intrattenimento per tutte le età. Dal lunedì al sabato baby dance prima degli spettacoli. Gli eventi si svolgono tutti i giorni sulla spiaggia, sul Lungomare, al piazzale della Chiesa e in via Bruschi zona Serre. Programma completo su: www.facebook.com/photo/?fbid=650830210401662&set=a.483020377182647

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/ViserbellaVacanze



Torre Pedrera

Tutti i martedì fino al 5 settembre 2023 tranne il 4 luglio

Spiaggia Bagno 65, via San Salvador – Rimini Torre Pedrera

Fiesta Latina

Festa con balli latino-americani e dj set.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

sabato 22 giugno 2023

via San Salvador

Lungomare in festa

Serata di animazione sul Lungomare di Torre Pedrera.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

giovedì 22 giugno

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Serate di animazione

Durante l’estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con balli di gruppo e djset.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

sabato 24 giugno 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Una Torre di risate

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone uno spettacolo di cabaret con la partecipazione del comico Francesco Damiano, accompagnato dalla musica della Gioel’s Band.

Orario: dalle 21 alle 24 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera





MERCATINI ESTIVI



Torre Pedrera:

‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 – fino all’ 11 settembre 2023

‘Mercamare’ mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.30 alle 23.30 – fino all’8 settembre 2023



Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 – fino al 7 settembre 2023



Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – fino al 5 settembre 2023



Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – fino all’8 settembre 2023

Mercato serale

piazzale Adamello

Ogni lunedì dalle 18 alle 23.30 – fino all’11 settembre 2023



San Giuliano Mare:

Second hand 4mum, Wanderlust market, mercatino artigianato che si alternano nelle serate

Il Giardino dei bimbi, viale Ortigara

Ogni sabato dalle 18 alle 23 – dal 24 giugno al 19 agosto 2023



Marina centro:

Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 – fino al 14 settembre 2023

Con musica e intrattenimento



Bellariva:

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

piazzale Toscanini

Ogni giovedì dall’8 giugno al 7 settembre 2023



Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Perugini (Ingresso a mare)

Ogni domenica fino al 3 settembre 2023

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Rapallo (Ingresso a mare)

Ogni mercoledì fino al 6 settembre 2023



Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 18 alle 24 – fino al 4 settembre 2023 + 15 agosto e 9 settembre 2023

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – fino all’8 settembre 2023 + 8 luglio 2023

Mercatino dedicato ai bambini

via Dei Martiri

13 giugno e 18 luglio 2023 dalle 18 alle 24



Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 18.30 alle 24 – fino al 19 settembre 2023

con musica e intrattenimento



‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – fino al 21 settembre 2023



‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 – dal 26 giugno al 2 settembre 2023

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica

tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it