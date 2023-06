Ecco il programma della giornata

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2023 i progetti della rete SAI (sistema di accoglienza e integrazione del Ministero dell’Interno) del Comune di Rimini, di Riccione e dell’Unione Valmarecchia, insieme alle realtà del terzo settore che lavorano per l’inclusione, organizzano per il 16 giugno un evento gratuito con iniziative volte a far conoscere i progetti di accoglienza della rete SAI.

Il 20 giugno è infatti la giornata mondiale del rifugiato e al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei Rifugiati e dell’Immigrazione, venerdì 16 giugno si terrà il festival ‘Intrecci spaziali’, un momento di avvicinamento e sensibilizzazione con eventi e iniziative per favorire la massima partecipazione, come momento di riflessione, confronto e partecipazione.

Dalle ore 16 a mezzanotte presso la Serra Cento Fiori al Parco XXV Aprile si terranno iniziative di avvicinamento e conoscenza dello sport (cricket, calcio..) nella convinzione che lo sport sia un fattore che facilita l’inclusione, laboratori e teatro animato per dare spazio alla creatività di tutti grandi e piccoli, e soprattutto tanta musica.

Questo il programma della giornata:

Dalle 16.00

Laboratori e attività sportive e ludiche per tutte le età

Laboratorio Altre rotte

Verso una mappa di Rimini creata dalle comunità migranti a cura dell’associazione Smagliature Urbane

Laboratorio per bambine e bambini a cura dell’associazione Arcobaleno

Kamishibai a cura dell’associazione Quelli di S.E.M.P.R.E.

Teatro/lettura animata per bambine e bambini a cura dell’associazione Il Garbuglio

Installazioni e performance a cura di Burla22



dalle 18.00 alle 00.00

DJ SET

Dj Fabiana

Kino

Ricky Cardelli

La Condensa

Food truck

– ChiAmaCucina

– Progetto Pizzeria sociale il Varco Rimini

L’evento vede la collaborazione dei Progetti SAI (sistema di accoglienza e integrazione del Ministero dell’Interno) adulti e Msna del Comune di Rimini, dell’Unione Valmarecchia e del Comune di Riccione, dei soggetti gestori di questi progetti e di altre realtà del terzo settore che lavorano per l’inclusione (Madonna della Carità, Cooperativa sociale Eucrante, APG 23, Fondazione San Giuseppe, Cento Fiori, Millepiedi, Rumori Sinistri, Arcobaleno e Smagliature Urbane).