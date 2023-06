Rimini va verso un nuovo ponte che si annuncia da tutto esaurito. Visit Rimini: “Grazie a tutte le iniziative in campo si va verso l’80- 90% di occupazione alberghiera”.

Dopo l’eccezionale ponte del 2 giugno carico di eventi straordinari, a partire dalla data zero di Vasco fino all’evento che ha chiamato a raccolta il popolo del Wellness, Rimini si prepara a un altro weekend trainato dagli eventi che va verso il tutto esaurito.

Si parte venerdì 9 quando piazzale Fellini si prepara ad accogliere il Tezenis Summer Festival, che porterà sul palco artisti come Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso.

Si arriva poi all’atteso spettacolo delle Frecce Tricolori sul mare, di sabato 10: nell’anno del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori tornano sui cieli di Rimini per il grande spettacolo Rimini Air Show, con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che torna a sorvolare sulla spiaggia con le sue spettacolari acrobazie.

Mentre durerà per tre giorni il festival Ultrasuoni Rimini, in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di Rimini, colui che ha dato un notevole contributo allo sviluppo della musica live, rock e non solo, in Romagna. Si parte venerdì 9 giugno con lo Slego Remember al Rockisland, per poi spostarsi in centro storico, sabato 10 con il concerto degli Skunk Anansie, fino a concludersi in collina dove sorgeva il Velvet, il locale che vide Skin e il suo gruppo esibirsi negli anni ’90. Qui l’11 giugno al tramonto si potrà assistere ad un inedito concerto acustico sul lago con ospiti del calibro di Andy (Bluvertigo), Cristina Donà, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Verdena, Subsonica.

“A questi eventi – commenta la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco – si aggiungono eventi sportivi come il Trofeo d’Italia, torneo internazionale di calcio giovanile con 60 squadre e i meeting al Palacongressi che contribuiscono ad irrobustire il fitto calendario. Se il meteo regge e le informazioni vengono date correttamente, il prossimo weekend, grazie a tutte le iniziative in campo, potrà raggiungere l’80- 90% di occupazione alberghiera, quando storicamente il secondo fine settimana di giugno ha sempre performato poco”.

Da sabato e per una settimana si svolge anche la quarta edizione del Festival Luoghi dell’Anima organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra. Tra gli ospiti attesi Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Luigi Lo Cascio, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini, Rossana Luttazzi.

Sabato 10 giugno al porto di Rimini si svolge la Festa della marineria con le Vele al Terzo Rimini, in commemorazione Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani, a cui si affianca Into the blue – Sea life fest, il Festival che unisce conservazione e ricerca sull’ambiente marino a cura di Fondazione Cetacea in collaborazione con Club Nautico Rimini.

Ecco tutti gli eventi della settimana a Rimini

IN EVIDENZA



da giovedì 8 a sabato 10 giugno 2023

Fiera di Rimini (Ingresso SUD), via Emilia, 155 – Rimini

The Coach Experience

Un grande evento dedicato agli allenatori e agli appassionati di calcio, organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio con Italian Exhibition Group e SG Plus. Un momento fatto d’incontri, confronti e scambio di idee che coinvolgerà alcuni tra i migliori allenatori nazionali e internazionali, oltre a esperti accreditati, manager sportivi e aziendali. Il pubblico di appassionati del mondo del pallone potrà partecipare e vedere da vicino i top coach.

Orario: giovedì 8 giugno dalle 11 alle 17.30; venerdì 9 e sabato 10 giugno dalle 9 alle 17.30

Info: p.coachexperience.it/pcard.php



venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023

Lungomare di Rimini

Frecce tricolori a Rimini

Rimini Air Show 2023

Nell’anno del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, la pattuglia acrobatica farà tappa ancora una volta in Riviera e spargerà il tricolore nel cielo di Rimini mostrando alla folla, le acrobazie e le scenografie che rendono le Frecce Tricolori famose nel mondo. Venerdì 9 giugno si svolgeranno le prove, mentre l’esibizione ufficiale ci terrà il sabato pomeriggio.

Ore 15 / 15.30 circa www.aviation-report.com/calendario-programma-frecce-tricolori-2023



venerdì 9 giugno 2023

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Tezenis Summer Festival

Parte da Rimini il Tezenis Summer Festival, il progetto che vede Tezenis e Radio 105 protagoniste dell’estate 2023 con un calendario di eventi di musica dal vivo che si snocciolerà attraverso tutta la penisola. Ecco gli artisti che saliranno sul palco di piazzale Fellini il 9 giugno: Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso. Al timone delle serate, due amate conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live. In apertura e chiusura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105. Tutti i concerti di Tezenis Summer Festival verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105.

Ore 20 ingresso libero www.105.net/sezioni/12254/tezenis-summer-festival



da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Ultrasuoni Rimini

Tre giorni di musica, spettacoli, mostre d’arte e workshop creativi, che avranno luogo in diverse location della città con la partecipazione di artisti locali e nazionali. L’iniziativa, dedicata a Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di Rimini, colui che ha dato un notevole contributo allo sviluppo della musica live, rock e non solo, in Romagna, nasce da un’idea di amici e collaboratori nel decennale della morte dell’artista, e prende il via venerdì 9 giugno con eventi nella zona mare di Rimini e dal Rockisland, per poi spostarsi in centro storico, sabato 10 con il concerto degli Skunk Anansie e, concludersi in collina dove sorgeva il Velvet, il locale che vide Skin e il suo gruppo esibirsi negli anni ’90. Qui l’11 giugno al tramonto si potrà assistere ad un inedito concerto acustico sul lago dedicato a Thomas con sul palco: Andy (Bluvertigo), Cristina Donà, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Verdena, Subsonica.Seguirà dj set Velvet. La manifestazione ha scopo benefico e l’utile verrà devoluto all’Ail Rimini.

Info: segreteria@controlroomsrl.com



sabato 10 giugno 2023

piazza Malatesta – Rimini centro storico

Skunk Anansie in concerto

Gli Skunk Anansie ritornano a Rimini per un omaggio a Thomas Balsamini, con cui Skin, frontwoman del gruppo, ha avuto un legame speciale già dagli esordi della sua carriera.

La band britannica si esibisce sabato sera in piazza Malatesta, per l’evento di punta del progetto ‘Ultrasuoni Rimini’, tre giorni di musica, spettacoli, mostre d’arte e workshop creativi, che avranno luogo in diverse location della città con la partecipazione di artisti locali e nazionali.

Il gruppo è formato dalla cantante Skin (Deborah Dyer) e da Cass (Richard Lewis) al basso e seconda voce, Ace (Martin Kent) alla chitarra e cori e Mark Richardson alla batteria e seconda voce.

Gli Skunk Anansie hanno un legame speciale con Rimini e con il Velvet, il locale che vide Skin e il suo gruppo esibirsi negli anni ’90. Prevendite su www.ticketone.it

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 339 7571399 www.facebook.com/events/2564561180363206/?ref=newsfeed&locale=it_IT



sabato 10 giugno 2023

Rimini zona porto, Piazzale Boscovich e lo specchio di mare antistante

Vele al Terzo Rimini, passato e presente della nostra marineria

Festa della marineria e Commemorazione Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani

Vele al Terzo Rimini, Associazione di Promozione Sociale riminese, parte del direttivo dell’Associazione “Mariegola delle Vele al Terzo e delle Barche da Lavoro delle Romagne”, propone Raduni di barche storiche provenienti da tutti i Porti della Romagna. Tra gli appuntamenti fissi, quello al porto di Rimini, dove le Barche Storiche con le loro coloratissime “Vele al Vento” creano uno scenario tipico della Riviera Romagnola. Uno spettacolo in cui rivivono usi e costumi tradizionali dell’Antica Marineria Romagnola. Durante tutta la giornata è possibile effettuare visite guidate gratuite sulle imbarcazioni all’ormeggio, dove gli equipaggi raccontano la storia e le caratteristiche delle barche storiche della Romagna e illustrano la “pratica della navigazione con le Vele al Terzo” che è appena stata riconosciuta come Bene Culturale Immateriale dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Ravenna ai sensi del codice dei beni culturali.

Inoltre è presente un’esposizione di attrezzature storiche per la pesca organizzata in collaborazione con il Museo E’Scaion, che esporrà anche una parte della loro enorme collezione di conchiglie. Sono previste anche uscite in mare (su prenotazione), veleggiate fino al raggiungimento della capienza massima delle imbarcazioni, e corsi per bambini. A visitare le barche storiche saranno invitate anche le Associazioni di volontariato del territorio affinchè vengano sensibilizzate verso le proprietà terapeutiche della vela. Sarà presente anche un Punto informativo gestito in collaborazione con ConfAgricoltura che promuoverà e illustrerà i prodotti del nostro territorio a Km Zero. In caso di mal tempo l’evento è posticipato al giorno successivo, domenica 11 giugno.

Orario: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Ingresso: gratuito Info: www.facebook.com/Vele-al-Terzo-596992917013110/



da sabato 10 a sabato 17 giugno 2023

Cinema Fulgor e Fellini Museum (Castello) – Rimini centro storico

Festival Luoghi dell’Anima

Quarta edizione del festival del cinema sui territori e la bellezza organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra. Alcuni appuntamenti (proiezioni, masterclass, presentazioni) sono ospitati negli spazi indoor e outdoor del Fellini Museum e al Cinema Fulgor. Nel connubio tra i temi Luoghi dell’anima e Musica, tra Cinema e Letteratura, attesi molti protagonisti della scena artistica non solo italiana, fra gli altri Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Luigi Lo Cascio, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini, Rossana Luttazzi…

La rassegna quest’anno avrà una particolare attenzione per l’universo musicale. Nel fitto calendario di appuntamenti, le proiezioni dei lungometraggi e cortometraggi in concorso si alterneranno con proiezioni speciali del cinema nazionale e internazionale, interviste, premiazioni e concerti live. I prossimi appuntamenti a Rimini:

sabato 10 giugno

Rimini, Cinema Fulgor, ore 18.00

PARLIAMO DI

Cinema e musica, con Ferzan Ozpetek e Andrea Guerra. Modera Steve Della Casa

domenica 11 giugno

Rimini, Lago del Velvet, ore 17.30

INCONTRI CON L’AUTORE

Gino Castaldo presenta il suo libro ‘Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani (Mondadori, 2023)’. In collaborazione con Ultrasuoni.

martedì 13 giugno

Rimini, Cinema Fulgor, 16.00

RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA – LUNGOMETRAGGI

Evelyne tra le nuvole, di Anna Di Francisca, (102’, Italia-Spagna, 2023). Introduce il film la regista

Rimini, Cinemino del Fellini Museum, ore 17.00

CONCORSO CORTOMETRAGGI

a seguire

RASSEGNA EMILIA-ROMAGNA – CORTOMETRAGGI

Rimini, Cinema Fulgor, ore 18.00

CONCORSO OPERE PRIME

E SECONDE

Margini, di Niccolò Falsetti (91’, Italia, 2022). Introduce il film Matteo Creatini

Rimini, Fellini Museum, ore 18.00

INCONTRI CON L’AUTORE

Carmen Yanez presenta il suo libro ‘Un amore fuori dal tempo. La mia vita con Lucho (Guanda, 2023)’

Massimo Vigliar presenta il suo libro ‘Rincorrendo le storie. Luis Sepúlveda, un amico (Guanda, 2023)’

Rimini, Fellini Museum, ore 19.00

PARLIAMO DI

Musica, parole e pensieri, con Omar Pedrini

Programma completo su www.luoghidellanima.it/admin/upload/doc/Programma_Luoghi_dell_Anima_Italian_Film_Festival_2023.pdf

Info: 388 5703682 www.luoghidellanima.it



martedì 13 giugno 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Strega Tour 2023

Faranno tappa al Teatro Galli di Rimini, ospiti della Biblioteca Gambalunga grazie alla collaborazione con la Fondazione Bellonci, i cinque scrittori finalisti in gara per la 77° edizione del Premio Strega, il prestigioso concorso letterario giunto alla vigilia della selezione finale. In questa fase sono dodici le opere selezionate dal Comitato direttivo del premio – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine – tra gli 80 titoli proposti quest’anno dagli Amici della domenica. Solo mercoledì 7 giugno si conosceranno i nomi dei cinque finalisti nel corso della consueta votazione al Teatro Romano di Benevento, città sede dello sponsor Liquore Strega, mentre l’elezione del vincitore si svolgerà giovedì 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Gli ospiti della serata di Rimini saranno dunque i cinque scrittori che supereranno la selezione del 7 giugno.

Ore 21.00 Ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti Info: 0541 704488

bibliotecagambalunga.it/articolo/strega-tour-2023-incontro-finalisti



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si può assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 6 giugno: GIULIETTA DEGLI SPIRITI, di Federico Fellini (Italia 1965, 120’)

martedì 20 giugno: I CLOWNS, di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)

martedì 27 giugno: GINGER E FRED ,di Federico Fellini (Italia 1985, 125’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 2 €

Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



martedì 6 giugno 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Uno psicoanalista al cinema: Allen, Fellini, Antonioni

Rassegna di Cinema e psicoanalisi

Un omaggio ad Angelo Battistini, psicoanalista, grande appassionato di cinema e tra gli ispiratori principali della rassegna. In particolare, nel suo libro Lo sguardo psicoanalitico dedica alcuni capitoli a Federico Fellini, Woody Allen e Michelangelo Antonioni, tre registi diversamente affascinati dai temi dell’inconscio e delle sue misteriose dinamiche. La Rassegna propone dunque tre film d’autore, promossi dal Centro Adriatico di Psicoanalisi in collaborazione con la Cineteca del Comune di Rimini. I film sono commentati da psicoanalisti della SPI (Società Psicoanalitica Italiana). Ultimo appuntamento, martedì 6 giugno: ZELIG di Woody Allen (USA 1983, 79’), commentano Cinzia Carnevali e Giorgio Bambini

6 e 9 giugno 2023

Sedi varie – Rimini

Un libro per the

Si rinnova con la sesta edizione, la rassegna ‘Un libro per the’, una serie di incontri con l’autore nei locali di Rimini che hanno scelto di dire no al gioco d’azzardo.

Nove appuntamenti con nove autori per l’iniziativa promossa da Zeinta di Borg, Associazione Culturale di Imprese Riminesi in collaborazione con la Feltrinelli di Rimini. Ogni locale ha scelto la modalità di accoglienza più adatta alla tipologia, chi prepara the e biscotti, chi predispone il tradizionale aperitivo. Un’iniziativa volta a sensibilizzare i gestori a occupare gli spazi con la cultura e non con le slot machine. Gli appuntamenti della settimana:

martedì 6 giugno 2023, ore 18.00

Angolo Divino, via San Giuliano, 13

Francesca Panozzo, ‘È presa la decisione di espatriare – storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra’ (Minerva Edizioni)

venerdì 9 giugno 2023, ore 17.00

Fondazione Carim, C.so d’Augusto, 62

Giovanni Moro, ‘La cittadinanza in Italia, una mappa’ (Carocci Editore)

Daloga con il giornalista Giorgio Tonelli

Ingresso libero Info: 338 7861971 www.facebook.com/ZeintaDiBorg



6, 12 giugno 2023

Centro per le Famiglie (Chiostro), piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori per bambini

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 mesi e i 6 anni. I prossimi appuntamenti:

martedì 6 giugno, ore 16.30

Terramania, per bambini e bambine dai 23 ai 35 mesi: dipingere, scolpire, creare con la creta.

lunedì 12 giugno, ore 16.30

Pitturiamo con le spezie, per bambini e bambine dagli 11 ai 22 mesi: esplorare i colori della natura.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini



mercoledì 7 giugno 2023

Giardino dell’Ala moderna del Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Spazio Brutale – La natura è progresso

Nella cornice del giardino dell’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini sbarca “Spazio Brutale”, un evento che vedrà 5 ristoratori e 30 vignaioli provenienti da tutta Italia, con una visione comune di salvaguardia del territorio e dell’ambiente, ognuno con la propria storia e visione di terroir. L’evento, grazie a questi agricoltori e ristoratori, ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico a un ritorno al vero ed autentico gusto, alla consapevolezza di ciò si mangia.

La manifestazione non vuole essere solo una festa del nutrirsi sano, ma vuole portare un messaggio molto più importante: “la natura è progresso” ed il merito sarà di tutti. Il visitatore, previo il pagamento di un biglietto, ha diritto a una degustazione libera a tutti i banchi d’assaggio, calice e porta calice. Ad intrattenere la serata, oltre agli stand gastronomici e ai vignaioli presenti, ci sarà una selezione musicale con DJ.

Orario: dalle 18 alle 23 Ingresso a pagamento www.facebook.com/brutalenatura

fino a venerdì 16 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Filoperfilosegnopersegno

Sesta edizione di Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Il tema portante di quest’anno è: casa. A Rimini, l’evento si svolge tra: Teatro degli Atti, Biblioteca Gambalunga, Lapidario-Museo della Città, Cinema Teatro Tiberio, CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero, Cappella Petrangolini, Parco degli artisti a Rimini. I prossimi appuntamenti:

mercoledì 7 giugno, ore 21

Chiostro del Cinema Tiberio,via San Giuliano 16 – Rimini

Stanze sul mondo

Installazione visivo-sonora sull’identità e la memoria dei luoghi.

Ingresso gratuito

domenica 11 giugno, ore 19

Lapidario, Museo della Città, Rimini

Il Minotauro

Spettacolo. Età consigliata: a partire dai 10 anni

Ingresso 5€ – prenotazione obbligatoria su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexxjj2bWlrW5AlpXHja07RQPgo4kxHN5vcRBcYOiVHTrvBRA/viewform

lunedì 12 giugno, ore 19

Parco degli Artisti, Rimini

Gran Galà

Laboratorio Stabile – gruppo 16/19 anni

prenotazione obbligatoria al 320 026 14 64

Programma completo su www.filoperfilo.it

Info: 0541 727773; 328 1825004 – prenotazioni@alcantarateatroragazzi.it

8, 13, 16, 17, 30 giugno e prima metà di luglio 2023

Sedi varie – Rimini

800 anni di Sant’Antonio

Per l’Ottocentenario di Sant’Antonio da Padova a Rimini, la Diocesi organizza una serie di iniziative a ricordo del miracolo ‘della mula’ e dei pesci, compiuti dal santo durante la sua predicazione. La festa per gli ottocento anni di Sant’Antonio a Rimini ha una data d’inizio: 8 giugno, giorno in cui la Diocesi propone la processione del Corpus Domini che si concluderà davanti al Tempietto dedicato al Santo in piazza Tre Martiri. Il 13 giugno è prevista la Festa liturgica di Sant’Antonio presso il Santuario dei Paolotti (Piazza Tre Martiri) e nella Cattedrale (alle 19).



8, 9, 11, 14 giugno 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini San Giuliano

Diario di spezie

Continua al Cinema Tiberio di Rimini la Rassegna Cinematografica promossa dalla FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai – Emilia Romagna – dedicata al cinema italiano della stagione 2023.

Appuntamento con il film di genere thriller ‘Diario di spezie’, di Massimo Donati, con Lorenzo Richelmy, Fabrizio Rongione, Fabrizio Ferracane, Eric Godon, Galatéa Bellugi. Venerdì 9 giugno alle 21:00 sarà ospite il regista e autore del lbro omonimo Massimo Donati. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: 8, 9, 11 giugno alle ore 21; mercoledì 14 giugno alle 17 e 21

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



da giovedì 8 a domenica 11 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Rassegna Nazionale Adulti UISP Pallavolo 2023

Pallavolisti di tutta Italia si sfidano sui campi di pallavolo di Rimini per aggiudicarsi la coppa nazionale UISP pallavolo.

Info: 0541 772917 www.uisp/pallavolo.it



da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Campionato Nazionale di Karate

Al Palazzo dello Sport RDS STadium di Rimini si svolgono le gare nazionali di Karate sportivo Kata-Kumite organizzate da ASC Nazionale in collaborazione con il Comitato Provinciale ASC Monza e Brianza.

Orario: venerdì 9 giugno dalle ore 15; sabato 10 giugno dalle 9 alle 17; domenica 11 giugno dalle 9 alle 12

Info: 0541 395698 www.ascsportmb.com



9, 10, 11, 17 giugno 2023

Club Nautico, Piazzale Boscovich – Rimini Marina Centro

Into the blue – Sea life fest

Festival che unisce conservazione e ricerca sull’ambiente marino: educazione ambientale, ocean literacy, laboratori, citizen science, presentazioni di ricerche e progetti, proiezioni e tanto altro ancora.

L’evento è realizzato da Fondazione Cetacea in collaborazione con Club Nautico Rimini e con il patrocinio del Comune di Rimini. Le attività si svolgono fra spiaggia libera del porto, piazzale Boscovich, ex Delfinario di Rimini e Club Nautico. Il programma include divulgazione scientifica e Ocean Literacy (con ospiti quali La National Geographic Explorer Elisabetta Zavoli e la DONNA DI MARE 2022, per il Decennio del Mare dell’Unesco Marta Musso), presentazioni di progetti europei che riguardano la conservazione del mare di fronte a noi, attività di volontariato, formazione e citizen science volte alla sua conservazione e tutela, presentazione di fumetti e animazioni e tanto altro ancora. Diversi i momenti dedicati ai più piccoli come il laboratorio marino mobile che sarà posizionato in piazzale Boscovich domenica 11 dalle 14 e, dove i ricercatori di UNIBO, coinvolgeranno i ragazzi in laboratori di microbiologia e chimica e la passeggiata serale sulla battigia accompagnati dai nostri biologi marini del 10 giugno.

Anche quest’anno per il terzo anno consecutivo (data e orario da definirsi), il Nucleo Sommozzatori Guardia di Finanza e Sub Rimini Gian Neri Gruppo di Protezione Civile con l’ausilio a terra di Capitaneria di Porto/ Guardia Costiera e Fondazione Cetacea svolgeranno il recupero dei relitti dal Porto Canale di Rimini che poi verranno smaltiti dal Cantiere Adria Yacht in collaborazione con HERA, attività che alla luce della recente calamità che ha colpito la Romagna assume un’importanza ancora più rilevante. Su prenotazione domenica 11 giugno si terrà una degustazione con lo chef stellato di Abocar due cucine, Mariano Guardianelli.

Info: 0541 691557 www.facebook.com/fondazionecetacea



Fino al 30 settembre 2023

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio pic nic

Nella splendida cornice della piazza sull’Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pic nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l’orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo.

Ore 18 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic



Tutti i venerdì fino all’8 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati



sabato 10 giugno 2023

via San Salvador (altezza bagno 64) – Rimini Torre Pedrera

East Coast Festival

Raduno di auto e moto americane d’epoca con partenza nel tardo pomeriggio per la sfilata delle ‘vecchie signore’ sul Lungomare di Torre Pedrera (altezza bagno 64), in direzione Rimini. Motori, stand gastronomici, musica dal vivo e balli in perfetto stile rock ‘n’roll, per una giornata all’insegna del divertimento.

Orario: dalle 15 alle 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/eastcoastfestivaltorrepedrera



sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Stadio Comunale Romeo Neri, Piazzale del Popolo 1 – Rimini

Trofeo d’Italia

Torneo Internazionale di calcio giovanile con la partecipazione di oltre 60 squadre, provenienti da 4 nazioni Europee. Il Torneo si disputa sui campi da calcio di Rimini e provincia, con inaugurazione e premiazioni allo Stadio Romeo Neri. L’iniziativa è promossa da Euro-Sporting ed è organizzato dall’associazione A.S.D Tropical Coriano.

Info: www.euro-sportring.com/it/tornei/trofeo-ditalia



sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

I Saggi

Saggi di fine anno dei corsi di improvvisazione teatrali organizzati da ‘Atti Matti’. Durante le serate saranno raccolti fondi da devolvere alle associazioni che operano nei territori colpiti dall’alluvione in Romagna.

Ore 20.30 Ingresso gratuito Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



martedì 13 giugno 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Il Trovatore

In diretta dalla Royal Opera House di Londra

Opera di Giuseppe Verdi rappresentata in prima assoluta il 19 gennaio 1853 al Teatro Apollo di Roma. Assieme a Rigoletto e La traviata fa parte della cosiddetta trilogia popolare. L’opera racconta di una devastante maledizione che risorge dalle ceneri nel monumentale racconto di superstizione e rivalità. L’energica messa in scena della regista Adele Thomas ambienta il racconto di Verdi in un universo di superstizione medievale ispirato a Hieronymus Bosch. Sul podio, Antonio Pappano dirige la drammatica partitura verdiana, con il celebre coro dell’Incudine. Con Rachel Willis-Sørensen, Gregory Kunde, Ludovic Tézier e Jamie Barton. I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



da martedì 13 giugno a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Per tutta l’estate, un appuntamento a settimana di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR. 13 concerti di artisti del territorio e non solo, che vi faranno viaggiare tra i generi musicali più diversi: dalla musica italiana al cubano, passando per rock, jazz e tanto altro.

Si comincerà martedì 13 giugno con Filippo Malatesta che ripercorrerà la sua trentennale carriera artistica accompagnato da Massimo Marches alla chitarra, Gianluca Barberini alla batteria, Lucio Aiello al basso e Francesco Sancisi alle tastiere. Info: www.facebook.com/GruppoSGR

Tutti i lunedì, martedì e giovedì dal 13 giugno al 31 agosto e sabato 24 giugno, 15 e 29 luglio, 12 agosto 2023

Bagno 27,Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno339 2400025 http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it







MOSTRE



da martedì 6 a sabato 10 giugno 2023

Palazzina Roma (palazzo del turismo), piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina Centro

Mostra aeronautica

Nel contesto delle manifestazioni per i Cento Anni dell’Aeronautica Militare, martedì 6 giugno verrà inaugurata una Mostra tematica che rimarrà aperta al pubblico fino alla mattina del 10 giugno.

Nella giornata di mercoledì 7 alle ore 18:00, si volgerà la Conferenza “Soccorso Aereo – Ultimi interventi durante l’alluvione in Romagna”, a cura del T. Col. Francesco Di Leva, Comandante dell’83° Gruppo SAR di Cervia (RA).

Giovedì 8 giugno, sempre alle ore 18:00, un altro interessante intervento: il Gen. D.A. (r) Amedeo Magnani, già Ispettore Sicurezza Volo dell’Aeronautica Militare, illustrerà la tematica connessa alla sicurezza del volo e i suoi principali fattori di rischio. Venerdì 9 giugno, ancora alle ore 18:00, il Comandante Marco Alessandrini – già Magg. Pil. presso il 23° Gruppo CIO di Rimini – terrà una conferenza sul mondo dei Droni “Quando la realtà supera la fantasia”. La mostra potrà essere visitata fino alla mattina di sabato 10 giugno prima dell’inizio dell’Air Show. Il 10 giugno, infatti, il litorale di Rimini accoglierà uno spettacolo unico e mozzafiato: l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori!

Orario: 9:30 – 12:30 e 15:30 – 19:30 Ingresso libero www.assoaeronautica.it



fino a domenica 25 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini,1 – Rimini centro storico

Ali di Rimini

Progetto Azzurro 100, mostra a cura della Associazione Nazionale Faleristica (ANF), per i cento anni dell’Aeronautica Militare e dell’Istituto del Nastro Azzurro. La mostra presenta come il volo sia diventato protagonista della cultura cittadina dal Novecento ai giorni nostri. L’incontro ravvicinato con la terza dimensione è raccontato attraverso le esperienze di vita dei riminesi che hanno visto l’Italia sin dai primissimi anni del Novecento eccellere nella corsa al volo. La storia di Rimini è legata alla storia dell’aviazione civile e militare nazionale già dai primissimi anni del Novecento e la città è sede di prestigiosi reparti dell’Aeronautica e dell’Aviazione dell’Esercito. Orario: 10-13 / 16-19; sab, dom e fest. 10-19.

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



da sabato 10 giugno a domenica 2 luglio 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Holodomor. Un genocidio ignoratoSabato 10 giugno alle ore 15.30 inaugurazione della mostra storico fotografica dal titolo ‘Holodomor. Un genocidio ignorato’. Interviene per l’occasione Massimiliano Di Pasquale, ricercatore associato dell’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici, dove dirige l’Osservatorio Ucraina.

Holodomòr è un termine ucraino composto dalla parola Hòlod (fame, carestia) e moryti (uccidere, provocare una morte lenta e dolorosa), il cui significato è ‘sterminio per fame’. Il termine è utilizzato per designare il genocidio del popolo ucraino perpetrato dal governo di Stalin negli anni 1932-1933 che, decise di rimuovere il problema con la violenza, provocando oltre 7 milioni di vittime.

Scopo della mostra è di portare a conoscenza, attraverso foto, cifre e testimonianze, l’orrore vissuto dal popolo ucraino in quegli anni e, di far riconoscere l’Holodomor, come genocidio dal Parlamento Italiano.

In un’apposita sala sarà allestito un piccolo museo in cui saranno esposti oggetti e indumenti che fanno parte della cultura e tradizione popolare ucraina e che rappresentano l’identità e il profondo legame di questo popolo alla sua terra. Allestimento e gestione piccolo museo sono curati da Nataliya Vasylivna Basarab.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00/16.00-19.00; chiuso lunedì non festivi

Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



CENTO GIORNI IN FESTA

A cura dei Comitati Turistici di…



Rivazzurra



9, 11 giugno 2023

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Musica e spettacolo

Serate di musica con band locali: Onda Sonora (9 giugno), Enzo Music Band (11 giugno).

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra



martedì 13 giugno 2023

via dei Martiri – Rimini Rivazzurra

Un quartiere in festa

Festa del patrono della Chiesa parrocchiale, Sant’Antonio da Padova, nel piazzale della Chiesa di Rivazzurra. Lungo via dei Martiri eventi a sorpresa, punti di ristoro e mercatino.

Orario: dalle 18 alle 23 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra



Marebello



Tutti i mercoledì dal 7 giugno al 13 settembre tranne il 21 giugno e 6 settembre 2023

Arena del mare, viale regina Margherita, 22 – Rimini Marebello

Serata danzante

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata danzante per tutte le età all’Arena del mare, ex Colonia Enel.

Orario: dalle ore 21 Ingresso: libero Info: www.facebook.com/comitato.marebelloTutti i giovedì e i sabati dal 1° giugno al 16 settembre tranne 8, 27 luglio, 10 agosto, 9 settembre 2023

Parco Laureti e Arena del mare – Rimini Marebello

Spettacolo di varietà

Il Comitato Turistico di Marebello propone uno spettacolo di varietà, tutti i giovedì al Parco Laureti in via Mantova e tutti i sabati all’Arena del mare in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello



Tutti i venerdì dal 2 giugno al 15 settembre tranne 7 luglio e 25 agosto 2023

Parco Laureti e Arena del mare – Rimini Marebello

Spettacolo per bambini

Il Comitato Turistico di Marebello propone spettacoli per bambini al Parco Laureti in via Mantova e all’Arena del mare in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello



Tutte le domeniche dal 4 giugno al 17 settembre tranne il 9 luglio 2023

Parco Laureti e Arena del mare – Rimini Marebello

Welcome Show

Il Comitato Turistico di Marebello propone uno spettacolo di benvenuto, al Parco Laureti in via Mantova e, all’Arena del mare, in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello



Tutti i lunedì dal 5 giugno all’11 settembre 2023

Arena del mare, viale regina Margherita, 22 – Rimini Marebello

Quitz Show

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata di giochi per tutte le età all’Arena del mare, ex Colonia Enel.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello



Tutti i martedì dal 6 giugno al 12 settembre 2023

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Cabaret

Il comitato turistico di Marebello propone uno spettacolo di cabaret al Parco Laureti.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello





Rivabella



mercoledì 7 giugno 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di divertimento con lo spettacolo di artisti di strada.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella

8, 10, 11 giugno 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica e ballo con Band locali: Magda Pagani (8 giugno), Jeromè (10 giugno), Saint tropez (11 giugno).

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella



Viserba



tutti i sabati dal 10 giugno al 9 settembre 2023 tranne 8 luglio 2023

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Serata con musica

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo:

Energia Alternativa (10 giugno)

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba



Viserbellatutte le sere dal 12 al 25 giugno 2023

Via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica e animazione a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone delle serate di animazione con musica e intrattenimento per tutte le età. Dal lunedì al sabato baby dance prima degli spettacoli. Gli eventi si svolgono tutti i giorni sulla spiaggia, sul Lungomare, al piazzale della Chiesa e in via Bruschi zona Serre. Programma completo su: www.facebook.com/photo/?fbid=650830210401662&set=a.483020377182647

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/ViserbellaVacanze



Torre Pedrera



Tutti i martedì dal 30 maggio al 5 settembre 2023 tranne il 4 luglio

Spiaggia Bagno 65, via San Salvador – Rimini Torre Pedrera

Fiesta Latina

Festa con balli latino americani e dj set.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

giovedì 8 giugno 2023

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Festa folcloristica

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa folcloristica in piazza Sacchini, con musica dal vivo.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera









MERCATINI ESTIVI

Torre Pedrera:‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 – dal 29 maggio al 11 settembre 2023



‘Mercamare’ mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.30 alle 23.30 – dal 2 giugno all’8 settembre 2023



Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 – dal 25 maggio al 7 settembre 2023



Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – dal 6 giugno al 5 settembre 2023





Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 9 giugno all’8 settembre 2023

Mercato serale

piazzale Adamello

Ogni lunedì dalle 18 alle 23.30 – dal 5 giugno all’11 settembre 2023



Marina centro:

Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 – dal 1° giugno al 14 settembre 2023

Con musica e intrattenimento



Bellariva:‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

piazzale Toscanini

Ogni giovedì dall’8 giugno al 7 settembre 2023





Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Perugini (Ingresso a mare)

Ogni domenica dal 4 giugno al 3 settembre 2023

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Rapallo (Ingresso a mare)

Ogni mercoledì dal 7 giugno al 6 settembre 2023



Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 18 alle 24 – dal 5 giugno al 4 settembre 2023 – 1 giugno, 15 agosto, 9 settembre 2023

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – dal 2 giugno all’8 settembre 2023 – 3 giugno e 8 luglio 2023



Mercatino dedicato ai bambini

via Dei Martiri

13 giugno e 18 luglio 2023 dalle 18 alle 24



Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 18.30 alle 24 – dal 6 giugno al 19 settembre 2023

con musica e intrattenimento



‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – dall’8 giugno al 21 settembre 2023

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica

tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it