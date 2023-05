Oltre alla ‘data zero’ del 2 giugno, il giorno precedente toccherà al Soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco fanclub

Vasco Live si prepara a partire con la data zero di venerdì 2 giugno a Rimini. E la macchina organizzativa è pronta ad accogliere gli ospiti del doppio appuntamento: oltre alla ‘data zero’ del 2 giugno, il giorno precedente toccherà al Soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco fanclub. Sono acquistabili on line (Parkforfun.com) i parcheggi nelle sei nuove grandi aree straordinarie di sosta predisposte per il pubblico. Estesi e potenziati i servizi di Metromare e trasporto pubblico. Ecco tutte le informazioni utili per il concerto:

ORARI

15:30 Apertura cancelli

17:00 Apertura cassa ritiro accrediti

21:00 Inizio concerto

INGRESSI E BIGLIETTERIA

BIGLIETTERIA – Palazzetto dello Sport (via Flaminia)

GATE M – Distinti non numerati – Via Arnaldo da Brescia

GATE L – Distinti numerati – Via Arnaldo da Brescia

GATE H – Distinti numerati – Via Arnaldo da Brescia

GATE E/D – PRATO GOLD – Via Arnaldo da Brescia

GATE B – Diversamente Abili – Piazza del Popolo

GATE A – Tribuna Est – Centrale e Centralissima – Piazza del Popolo

GATE V – Tribuna Ovest – Piazza del Popolo

GATE T – Curva Ospiti – Via IX Febbraio 1849

GATE P/Q – Prato – Via IX Febbraio 1849

MEZZI PUBBLICI

In occasione del concerto di Vasco, nei giorni dell’1 e 2 giugno, il trasporto pubblico locale verrà potenziato.

Dalla zona nord – Linea 4

LINEA 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini: fermata stazione FS) ultima corsa da Rimini ore 1.50, frequenza ogni 30 minuti circa

Dalla zona sud – Linea 11

LINEA 11 (Rimini – Riccione) servizio fino alle 2.00 con corse ogni 15 minuti circa

METROMARE

Il servizio METROMARE (Rimini – Riccione) sarà prolungato: servizio fino alle 3.00 corse ogni 30’ (ultima corsa da RN FS 3.00)

Le persone che alloggiano negli alberghi sono invitate a non usare la propria autovettura, ma a raggiungere lo stadio a piedi, tramite le biciclette e i monopattini in sharing e i mezzi pubblici del Metromare e dei bus di linea.

IN AUTO: PARCHEGGI E INTERRUZIONI DELLA CIRCOLAZIONE

Come arrivare in Auto

I nuovi parcheggi dedicati, che si aggiungono a quelli della città, sono stati individuati nelle aree “RDS Stadium”, “Centro Commerciale Le Befane”, “Colosseo” “Palacongressi”, “Gros”, “Fantoni”, per un totale di circa 5mila posti auto.

Le aree parcheggio dedicate saranno così suddivise:

Parcheggi auto tariffa €5,00

• N1 | Palacongressi (1 km di distanza)

• N2 | Via Fantoni (1 km di distanza)

• S1 | Colosseo (2 km di distanza)

• S2 | RDS Stadium (2 km di distanza)

• S3 | GROS (3,5 km di distanza)

• S4 | Le Befane (2,5 km di distanza)

Parcheggio Camper tariffa €15,00

N2 | Via Fantoni (1 km di distanza)

*I camper potranno sostare solamente durante la notte tra giovedì 1° giugno e venerdì 2

Parcheggio Bus tariffa €30,00

S3 | GROS (3,5 km di distanza)

I parcheggi saranno disponibili nei seguenti orari:

• 1° giugno: dalle 8.00 alle 2.00 del giorno successivo

• 2 giugno: dalle 8.00 alle 3.00 del giorno successivo

Tramite la piattaforma Parkforfun.com è possibile prenotare il proprio posto auto.

Al termine del concerto, il percorso di deflusso pedonale verso i parcheggi “Colosseo”, “RDS Stadium” e “Gros” sarà presidiato dalla polizia locale e dai volontari di protezione civile per indirizzare il pubblico verso i rispettivi parcheggi dedicati.

Per le persone con disabilità che devono accedere al concerto (ed accreditate tramite l’organizzazione) è prevista un’area sosta riservata nell’area ex Damerini posizionata sul retro del palco.

Dal casello autostradale Rimini Sud, mantenere la destra e seguire le indicazioni per “Rimini” fino ad immettersi sulla SS 16 Adriatica (unica direzione consentita, verso Riccione). Giunti alla prima rotatoria, seguire le indicazioni seguenti per raggiungere i singoli parcheggi:

-per raggiungere il Parcheggio auto “RDS Stadium”, alla rotatoria prendere la seconda uscita (via Coriano) e proseguire diritto fino alla successiva rotatoria, prendendo la seconda uscita (ingresso parcheggio);

-per raggiungere il Parcheggio auto “Centro Commerciale Le Befane”, alla rotatoria prendere la terza uscita per proseguire sulla SS 16 in direzione Riccione fino ad arrivare alla successiva rotatoria. Uscire alla prima uscita (via Vittime dell’11 Settembre) e proseguire sempre diritto fino ad arrivare all’ingresso (segnalato sulla destra prima del distributore di carburante) per accedere al parcheggio riservato al concerto;

-per raggiungere il Parcheggio auto “Colosseo”(ingresso da via Rodriguez), alla rotatoria prendere la quarta uscita e proseguire su via Flaminia Conca. Alla successiva rotatoria, prendere la prima uscita e proseguire su via C.A. Dalla Chiesa. Giunti alla successiva rotatoria, prendere la prima uscita e proseguire su via Flaminia in direzione Riccione. Alla successiva rotatoria (Suor Angela Molari), prendere la prima uscita e proseguire su via Edelweiss Rodriguez Senior, subito dopo aver superato il cavalcavia, sulla destra, si incontrerà l’accesso all’area di parcheggio riservato al concerto;

-per raggiungere il Parcheggio auto “Palacongressi”, alla rotatoria prendere la quinta uscita (per invertire la direzione di marcia) e proseguire sulla SS 16 in direzione di Ravenna. Alla successiva rotatoria, prendere la prima uscita e proseguire sempre diritto su via Della Fiera fino a raggiungere l’accesso all’area di parcheggio riservato al concerto;

-per raggiungere il Parcheggio auto “Gros”, alla rotatoria prendere la terza uscita per proseguire sulla SS 16 in direzione di Riccione fino ad arrivare alla successiva rotatoria. Quindi prendere la seconda uscita e proseguire sempre sulla SS 16 in direzione di Riccione, alla successiva rotatoria (vigili del fuoco) prendere la prima uscita e proseguire su via Varisco, in fondo alla quale si trova l’accesso all’area di parcheggio riservato al concerto;

-per raggiungere il Parcheggio auto “Fantoni”, alla rotatoria prendere la quarta uscita e proseguire su via Flaminia Conca. Alla successiva rotatoria, prendere la seconda uscita e proseguire su via Flaminia Conca. Giunti alla successiva rotatoria, prendere la terza uscita e proseguire su via Giovanni Fantoni. Dopo cento metri, sulla destra, si raggiungerà l’accesso all’area di parcheggio riservato al concerto;

Modifiche della viabilità :

Il divieto di transito nell’area più ampia, ricompresa dalle vie sotto indicate, sarà istituito dalle 14.00 di giovedì 1° giugno alle ore 03,00 di venerdì 2 giugno e dalle 8.00 di venerdì 2 giugno alle ore 03,00 di sabato 3 giugno.

La circolazione dei veicoli (auto e moto) sarà interdetta all’interno dell’area ricompresa tra via Tripoli (percorribile), via Ugo Bassi (percorribile), via G.M. Giuliani (percorribile), via Annibale Fada (percorribile), via C.A. Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti).

I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all’area interdetta alla circolazione al solo fine di sostare (ad eccezione delle aree più vicine allo stadio) ma non potranno in ogni caso circolare all’interno delle aree.

Le interruzioni alla circolazione saranno presenti sulle seguenti intersezioni stradali:

– Della Fiera/Marche, Della Fiera/Toscana, Della Fiera/Lombardia, Della Fiera/Piemonte, Circonvallazione Meridionale/Flaminia, Tripoli/Flaminia, Tripoli/Silvio Pellico, Tripoli/Lagomaggio, Luzzati/Crispi, Ugo Bassi/Damerini, Ugo Bassi/Pascoli, Fada/Lagomaggio, Fada/Flaminia, Flaminia Conca/Pananti, Fantoni/Abruzzo.

All’interno dell’AREA BLU, il transito e la sosta (divieto di sosta con rimozione) saranno vietate (anche per velocipedi e monopattini) dalle ore 16,00 del 31 maggio alle ore 3,00 del 3 giugno. Le strade ricomprese nell’AREA BLU sono:

– Via Sonnino, su ambo i lati, intera Via;

– Mamiani, su ambo i lati, intera Via;

– IX Febbraio, su ambo i lati, intera Via;

– Machiavelli, su ambo i lati, nel tratto dalla Via IX Febbraio alla Via Sonnino;

– S. Pellico, su ambo i lati, nel tratto dalle Vie Sonnino/Mamiani alle Vie Macchiavelli/Guicciardini;

– P.le del Popolo, su ambo i lati, intero piazzale;

– A. da Brescia, su ambo i lati, intera Via, compreso il tratto da Via Masaniello alla Via Sartoni;

– Sartoni, su ambo i lati, nel tratto da Via A. da Brescia fino all’ingresso alla piscina comunale;

– Gioberti, su ambo i lati, nel tratto da Via Balilla a Via A. da Brescia;

– Lagomaggio, su ambo i lati, nel tratto da Via IX Febbraio a Via A. da Brescia.

Inoltre, dalle ore 09,00 del 1° giugno alle ore 06,00 del 3 giugno è istituito il divieto di sosta-zona rimozione (anche per velocipedi e monopattini) nelle seguenti strade:

– Machiavelli, nel tratto da Via Sonnino a Via S. Pellico;

– Guicciardini, intera via;

– S. Pellico, nel tratto dalle Vie Machiavelli/Guicciardini alla Via Tripoli;

– Lagomaggio, nel tratto dalla Via A. da Brescia alla Via Pascoli; e dalla Via IX Febbraio alla Via Guicciardini;

-Balilla, intera via;

– Sartoni, nel tratto da Via Balilla a Via A. da Brescia;

– Maroncelli, intera via;

-Bacelli, intera via;

– Gioberti, nel tratto dalla Via Balilla alla Via Pascoli;

– Finali, intera via;

– Flaminia, nel tratto dalle Vie Tripoli/Gueritti alle Vie Pascoli/Flaminia Conca.

IN TRENO

Maggiori informazioni sui collegamenti in treno a questo link: https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/offerte-per-eventi/Musica/frecciarossa-treno-ufficiale-del-concerto-di-vasco-rossi.html

SICUREZZA

Per la sicurezza sono previsti servizi di controllo in aree vicine a quella del concerto e anche all’ingresso dell’area dove si terrà l’evento.

Saranno inoltre effettuati in prossimità dell’arena concerto dei pre-filtraggi: solo chi sarà munito di biglietto potrà accedere alle aree limitrofe all’arena (ad eccezione di residenti e casi specifici), a garanzia della massima sicurezza.

REGOLAMENTO IMPIANTO

1. INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:

1.1 L’accesso all’interno dell’Impianto comporta il rispetto del presente regolamento;

1.2 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;

1.3 Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita dell’Impianto; va esibito in qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale addetto al controllo. Il biglietto perde la sua validità una volta usciti dai cancelli della Struttura;

1.4 E’ consentito entrare con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purché prive di tappo. Presso i bar interni le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo;

1.5 All’interno ed all’esterno dell’Impianto, ai fini della sicurezza e tutela della Struttura, è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate, in caso di necessità, saranno poste nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. I sistemi di video-sorveglianza presenti sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

1.6 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’Impianto effettuati dal personale in servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector;

2. COMPORTAMENTO PROIBITO:

2.1 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio destinato ad uscita di sicurezza;

2.2 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’Impianto;

2.3 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo stazionamento del pubblico;

2.4 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla Direzione dell’Impianto;

2.5 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico godimento;

2.6 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

2.7 Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

2.8 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

3. OGGETTI PROIBITI

3.1 Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;

3.2 Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;

3.3 Fuochi d’artificio, razzi e petardi;

3.4 Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;

3.5 Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt. Le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 lt. senza tappo;

3.6 Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede;

3.7 Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati);

3.8 Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche);

3.9 Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze;

3.10 Droni o dispositivi aerei teleguidati;

3.11 Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard;

3.12 Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;

3.13 Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt. od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza;

3.14 Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

3.15 Tende e sacchi a pelo;

3.16 Strumenti musicali;

3.17 Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, Ipad e tablet;

3.18 Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l’immediata risoluzione del contratto di prestazione che si è perfezionato con l’acquisto e la detenzione del titolo di accesso e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le Forze dell’Ordine presenti posso integrare il presente regolamento.