Una folla in piazzale Ceccarini nonostante l’evento sia stato anticipato a causa del meteo. Il comitato Riccione della Croce rossa ha raccolto fondi a sostegno delle vittime della guerra

Ivana Spagna e le altre star della musica dance anni ‘80 hanno fatto scatenare tutta Riccione al “Concerto per la Pace Takes Over”.

Nel pomeriggio di sabato, in piazzale Ceccarini di fronte a un pubblico arrivato da tutt’Europa appassionato dell’Italo Dance si sono esibiti i più grandi artisti rappresentativi della produzione italiana di musica dance destinata al mercato internazionale nel decennio compreso tra la fine degli anni ‘70 e la metà degli anni ‘80, il momento in cui l’Italia ha esportato il maggior numero di dischi nel mondo.

Protagonisti del grande concerto, che ha visto una folla in piazzale Ceccarini nonostante l’evento sia stato anticipato a causa delle previsioni del meteo che annunciavano pioggia per la tarda serata: Tracy Spencer, Linda Jo Rizzo, Natasha King, Ryan Paris, George Aaron, Silver Pozzoli, Tom Hooker, Deblanc e Evolution 80, la band ufficiale degli anni ’80 che accompagna dal vivo molti artisti di fama mondiale.

L’ospite più attesa, Ivana Spagna, ha ringraziato Riccione per la straordinaria accoglienza, e ha fatto ballare sui suoi grandi successi “Easy Lady” e “Call me”, canzoni che hanno ottenuto il successo internazionale conquistando la classifica dei singoli dance di Billboard ed emozionato con “Gente come noi” e “Il Cerchio della Vita”.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale la sindaca di Riccione Daniela Angelini: “La musica è un potente strumento di comunicazione – ha dichiarato la sindaca – vedere unite persone provenienti da diversi Paesi accomunati dalla passione per un genere musicale fa si che, come in questo caso, una manifestazione si sposi con un messaggio di Pace, portando a Riccione tanta energia positiva”.

Cruisin’, organizzatrice dell’evento, ringrazia la Croce Rossa – Comitato di Riccione presente all’evento e impegnata nella raccolta fondi a sostegno delle vittime della guerra.

Nel corso della serata sono state conferite Le sfere Takes Over 2023, un riconoscimento che l’evento assegna a chi ha contribuito al successo della musica dance nel nostro paese e nel mondo.

Le sfere Takes Over 2023 sono state consegnate a Claudio Cecchetto, disc jockey, produttore, editore musicale e talent scout di tanti artisti che hanno raggiunto la fama internazionale negli anni ‘80, e a Rosy Bonati moglie dello straordinario Albert One, dj, conduttore radiofonico e produttore discografico recentemente scomparso un vero e proprio idolo per gli amanti della disco-dance anni Ottanta, che Takes Over ha voluto ricordare con grande affetto.

La serata si è conclusa con la premiazione del Dj Contest 2023 Takes Over dedicato al genere Italo Disco che ha visto oltre 100 iscrizioni da tutt’Europa.

I giurati Rudy Corradi, Roberto Turatti e Claudio Casalini hanno premiato: il primo classificato Antonio Sacco da Rieti, il secondo classificato Dave Hipke da Breda (Olanda), il terzo classificato Simone Mancini da San Benedetto del Tronto. I vincitori del contest hanno ricevuto importanti premi e collaborazioni assegnati da Radio Dance Roma, Radio Rete 2000, Stad Den Haag Olanda.

Takes Over è organizzato da Cruisin’ con il Patrocinio del Comune di Riccione in collaborazione con Consorzio Viale Ceccarini, Federalberghi e consorzio Costa Hotels.