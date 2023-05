Dal concerti di Biagio Antonacci alla rassegna di cinema ecco tutte le iniziative in programma

Tra gli appuntamenti da non perdere il concerto di Biagio Antonacci, che arriverà a Rimini il 13 maggio e si esibirà al Palazzo dello sport (RDS Stadium), per condividere con i suoi fan i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera.

Da lunedì 15 parte anche la settimana della musica che coinvolge le scuole di Rimini, il Conservatorio Lettimi e la Banda della città e propone i concerti di primavera.

Diversi gli appuntamenti culturali con la rassegna ‘Lingue di confine’ che propone al teatro degli Atti “Terra Mater Matrigna“, uno Spettacolo di e con Elena Bucci (venerdì 12 maggio) e, al Cinema Fulgor, la rassegna di ‘Cinema e psicoanalisi’ con la proiezione del film ‘Zelig’ di Woody Allen e i commenti di Cinzia Carnevali e Giorgio Bambini (martedì 16 maggio).

Fino all’11 maggio la Galleria dell’Immagine propone la mostra storica Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola. Pedagogia e architettura di regime, curata dagli Istituti per la storia della Resistenza ed età contemporanea di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

Tra le altre mostre, parte da venerdì 12 maggio la mostra “Segnali Urbani“, scrittura e arte del 900 nel tessuto urbano riminese con opere di artisti come Eron, Rok, Reoh e Basik. L’evento inaugurale si terrà il 12 maggio alle 18 e la mostra sarà visitabile al Museo della Città fino al 3 giugno. Continua invece all’ex cinema Astoria, la mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione Amici di ISAL e dal Centro Sociale “I Sempregiovani”, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione ISAL, impegnata nella ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile.

In occasione del “Maggio dei Libri”, la Biblioteca Ragazzi propone anche “Se leggi sei forte!” tre giornate di letture per bambini e famiglie a cura dei Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga nel. Primo appuntamento al Laboratorio Aperto Tiberio, mercoledì 10 maggio. Stesso giorno, ma in cineteca, è protagonista l’affascinante figura di Mary Shelley, donna libera e indipendente, che seppe che introdurre in letteratura il tema della mostruosità e della discriminazione sociale a Rimini, vede protagonista. A parlarne Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, che – in dialogo con Sabrina Zanetti, direttrice artistica del festival Cartoon Club – presentando il loro nuovissimo libro “Vita e visioni. Mary Shelley e noi” (Mucchi Editore).

Continua inoltre l’opportunità di visitare le Fattorie aperte: la domenica gli agricoltori aprono i cancelli e i campi per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E’ possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica, per un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del territorio.

da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2023

Rimini, spiaggia Viserba bagni 24-36

International Beach Tchoukball Festival

Un’occasione preziosa per scoprire uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. Il festival è composto da 5 tornei: dall’Under14 e Uder19 al competitivo Slam, fino ai tornei aperti a tutti Open e OverAnta. Sui campi allestiti per l’occasione sulla spiaggia di Viserba di Rimini si svolgono le partite che vedono coinvolte squadre da tutto il mondo. Lo spirito del Tchoukball Festival è fondere assieme l’adrenalina delle partite, il relax di un aperitivo in riva al mare e l’atmosfera di una grande festa che si protrae fino a tarda notte.

Orario: dalle 8.45 di venerdì 12 alle 16.30 di domenica 14 maggio 2023

Ingresso gratuito per il pubblico. A pagamento per la partecipazione ai tornei

venerdì 12 maggio 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli 42 – Rimini centro storico

Terra Mater Matrigna

All’interno della rassegna “Lingue di Confine”, iniziativa volta alla valorizzazione del dialetto e promossa dal Comune di Rimini, “Terra Mater Matrigna” affronta un viaggio nel mondo poetico femminile del territorio riminese, e non solo, approdando infine nella dimensione teatrale. Spettacolo di e con Elena Bucci.

Ore 21.00 Ingresso gratuito fino esaurimento posti (senza prenotazione)

sabato 13 maggio 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Biagio Antonacci. Palco Centrale TourSul palco del Palazzo dello Sport di Rimini arriva Biagio Antonacci, che da novembre 2022 sta portando in giro per l’Italia Palco Centrale Tour. Il cantautore milanese, che torna ad esibirsi dal vivo dopo tre anni di silenzio, accoglie i suoi fan da un palco sistemato al centro del palazzetto, per condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava il suo primo successo discografico: “Liberatemi”) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “Seria” e “Telenovela”.

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne.

da lunedì 15 maggio a giovedì 1 giugno 2023

Arena Francesca da Rimini e altre sedi – Rimini

Settimana della Musica

Nell’ambito della Settimana della Musica a scuola, indetta dal 15 al 20 maggio dal Ministero dell’istruzione, si svolgeranno anche a Rimini eventi promossi dal Conservatorio Lettimi, dal Liceo Musicale Einstein e dalla Scuola Media Dante Alighieri, insieme alla banda Giovanile e in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Rimini. Concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Gli appuntamenti della settimana prevedono i Concerti di primavera tra lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 maggio 2023 alla Corte degli Agostiniani (ore 16-17.30) e alTeatro degli Atti (ore 18-19.30).

Programma completo su:

martedì 16, 23, 30 maggio 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Uno psicoanalista al cinema: Allen, Fellini, Antonioni

Rassegna di Cinema e psicoanalisi

Un omaggio ad Angelo Battistini, psicoanalista esperto nella clinica e aperto all’interazione con altre discipline quali Arte e Cinema. Sono proposti tre film d’autore promossi dal Centro Adriatico di Psicoanalisi in collaborazione con la Cineteca del Comune di Rimini. I film sono commentati da psicoanalisti della SPI (Società Psicoanalitica Italiana). Questi gli appuntamenti:

martedì 16 maggio

ZELIG

di Woody Allen (USA 1983, 79’)

commentano Cinzia Carnevali e Giorgio Bambini

martedì 23 maggio

LE TENTAZIONI DEL DOTTOR ANTONIO

di Federico Fellini (Italia 1962, 53’)

commentano Gabriella Vandi e Paolo Boccara

martedì 30 maggio

L’AVVENTURA

di Michelangelo Antonioni (Italia 1960, 142’)

commentano Massimo De Mari e Maria Battistini

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si può assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 9 maggio: 8 ½ di Federico Fellini (Italia 1963, 138′)

martedì 16 maggio: LO SCEICCO BIANCO di Federico Fellini (Italia 1952, 85′)

martedì 23 maggio: E LA NAVE VAdi Federico Fellini (Italia 1983, 132′)

martedì 30 maggio: ROMA di Federico Fellini (Italia 1972, 119′)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 2 €

fino a venerdì 16 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Filoperfilosegnopersegno

Torna, per la sesta edizione, Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. La rassegna si svolge a Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Il tema portante di quest’anno è: casa. L’evento si svolge tra: Teatro degli Atti, Biblioteca Gambalunga, Lapidario-Museo della Città, Cinema Teatro Tiberio, CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero, Cappella Petrangolini, Parco degli artisti a Rimini; Casa del teatro e della danza di Viserba; Teatro Il Lavatoio, Grotte Comunali, Mutonia a Santarcangelo; Fiume Marecchia; Pennabilli e Casteldelci.

Il prossimo appuntamento a Rimini è domenica 14 maggio alle 19 nel giardino del CEIS:

Chi vuole intendere…intenda!

Laboratorio stabile – gruppo 13/14 anni

Programma completo su www.filoperfilo.it

mercoledì 10 maggio 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Parla con lei. Sapienza contro violenza

Continuano gli appuntamenti con il ciclo di incontri “Parla con lei. Sapienza contro violenza” del Coordinamento Donne Rimini. Mercoledì 10 maggio alle 17 in Cineteca, è protagonista l’affascinante figura di Mary Shelley, donna libera e indipendente che seppe introdurre in letteratura il tema della mostruosità e della discriminazione sociale. Ne parlano Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, che – in dialogo con Sabrina Zanetti, direttrice artistica del festival Cartoon Club – presentano il loro nuovissimo libro “Vita e visioni. Mary Shelley e noi” (Mucchi Editore). Un volume che raccoglie diversi saggi sulla scrittrice, celebre soprattutto per il suo “Frankenstein” (ma di cui c’è da dire molto di più da una prospettiva di genere) e anche una suggestiva graphic novel, firmata dall’illustratrice Claudia Leonardi, che rende il libro un’opera rivolta anche a ragazze e ragazzi.

mercoledì 10 e giovedì 11 maggio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

L’ombra di Caravaggio

La Grande Arte al Cinema

Film drammatico di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert e Micaela Ramazzotti. Il regista utilizza l’escamotage dell’indagine per ripercorrere gli episodi salienti della vita di Michelangelo Merisi, noto a tutti come Il Caravaggio e, per mostrare il modo in cui gli incontri fatti dall’artista, siano riflessi nella sua opera.

10, 17, 23 maggio 2023

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio e Corte della Biblioteca – Rimini centro storico

Se leggi sei forte

In occasione del “Maggio dei Libri”, la Biblioteca Ragazzi propone “Se leggi sei forte!” tre giornate di letture per bambini e famiglie a cura dei Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga.

La prenotazione è obbligatoria esclusivamente al numero di telefono 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi). Questi gli appuntamenti:

mercoledì 10 maggio ore 16.30: età 2-3 anni

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, ingresso via L. Tonini 1

prenotazione obbligatoria da giovedì 4 maggio

mercoledì 17 maggio ore 16.30: età 3-5 anni

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, ingresso via L. Tonini 1

prenotazione obbligatoria da giovedì 11 maggio

martedì 23 maggio ore 17.00: età dai 6 anni

Corte della Biblioteca

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

8, 12 maggio 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Rassegna delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. I prossimi appuntamenti:

lunedì 8 maggio – Sala della Cineteca – ore 17,00

Stefano Pivato, Andare per colonie estive, Il Mulino, 2023

in dialogo con Giuseppe Masetti e Jessica Valentini

venerdì 12 maggio – Sala della Cineteca – ore 17,30

Luigi Weber

Navi nel deserto, Il ramo e la foglia edizioni, 2023

in dialogo con Samuele Grassi

sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

Campionato Italiano Formula Italia Motonautica Giovanile

Il Club Nautico Rimini ASD, con l’approvazione della Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.) propone una gara valida come 1° prova del Campionato Italiano di Formula Italia giovanile (8-14 anni). La manifestazione ha luogo nello specchio acqueo di fronte al Porto Canale di Rimini.

Le competizioni si svolgono secondo il Regolamento Giovanile Formula Italia 2023 visibile sul sito della Federazione Italiana Motonautica www.finconi.it

Orario: sabato 13 maggio: prove libere dalle ore 15 alle ore 17.30; domenica 14 maggio: inizio gara dalle ore 9 alle ore 13 e continuazione gara dalle ore 14.

sabato 13 e domenica 14 marzo 2023

Rimini Rivazzurra, parco Pertini (Bar del Parco, )

Festa della Famiglia

Il parco Pertini si anima con una festa dedicata a tutte le famiglie.

Un weekend ricco di sorprese e divertimento per tutte le età: giochi per i più piccoli, truccabimbi, musica, spettacolo acrobatico e circense.

Info e prenotazioni 388 3003100

domenica 14 maggio 2023

via Poletti – Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato in cui vengono esposti l’artigianato e l’hobbistica locale. A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

domenica 14, 21, 28 maggio 2023

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte 2023

Durante le domeniche di maggio, gli agricoltori delle Fattorie dell’Emilia-Romagna aprono i loro cancelli, i loro campi, le loro stalle per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E’ possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica. Un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio. Le fattorie della provincia di Rimini, aderenti all’iniziativa, sono consultabili su:

www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/schede-fattorie-didattiche/rimini

lunedì 15 maggio2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Due giorni, una notte

Terzo appuntamento per la rassegna cinematografica proposta da CGIL Rimini: in programma Due giorni, una notte di Luc e Jean-Pierre Dardenne con Marion Cotillard, Fabrizio Rongione e Pili Groyne.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da lunedì 15 a mercoledì 17 maggio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione

La Grande Arte al Cinema

Documentario che racconta la storia di Borromini, un uomo che si priva di tutto per inseguire un sogno, che si fa tutt’uno con la sua arte, senza altra ambizione che quella di riuscire a realizzarla lottando per affermarsi. È il racconto della rivoluzione architettonica di un genio solitario che cambia per sempre l’aspetto di Roma, attraverso una sfida personale alle convenzioni e ai pregiudizi, con l’umiltà di apprendere dal passato per inventare il futuro, con il coraggio di portare avanti un’idea pagandone il prezzo fino in fondo. Ma è anche la storia della rivalità artistica più famosa di sempre, quella tra Borromini (1599-1667) e Bernini (1598-1680) e soprattutto la storia della rivalità di Borromini con sé stesso: un genio talmente legato alla sua arte da trasformarla in un demone che lo divora dall’interno, fino a spingerlo a scegliere la morte pur di toccare l’eternità. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 15 maggio – ore 17:00; martedì 16 maggio – ore 21:00; mercoledì 17 maggio – ore 17:00 / ore 21:00

lunedì 15, 22, 29 maggio 2023

Casa Ludica A Good Space Game, via Bramante, 10 (Secondo piano) – Rimini

Social-Mente

ll Centro per le famiglie, in collaborazione con la rete GAP Rimini, organizza un percorso rivolto agli educatori, per scoprire e comprendere i rischi e le potenzialità del mondo dei social e dei games e per accompagnare i ragazzi (dagli 11 ai 14 anni) ad un approccio consapevole a questi strumenti. I prossimi appuntamenti:

lunedì 15 maggio ore 18.30-20.30 “REL-AZIONIAMOCI”

lunedì 22 maggio ore 18.30-20.30 “QUALI SOCIAL?”

lunedì 29 maggio ore 18.30-20.30 “VIDEO-GIOCHIAMO, UN FATTO DI REL-AZIONE”

I gruppi sono condotti dalle esperte in psicologia Dott.ssa M. Paola Camporesi e Dott.ssa Elena Lucarella. La partecipazione è gratuita ed è obbligatoria l’iscrizione.

MOSTRE

fino a domenica 4 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Balkanica. Vite umane oltre le frontiere

Mostra realizzata dal fotoreporter Claudio Silighini, che ha scattato fotografie dentro i campi profughi e dentro gli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa.

Orario: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19; Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



fino a domenica 25 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini,1 – Rimini centro storico

Ali di Rimini

Progetto Azzurro 100, mostra a cura della Associazione Nazionale Faleristica (ANF), per i cento anni dell’Aeronautica Militare e dell’Istituto del Nastro Azzurro. La mostra presenta come il volo sia diventato protagonista della cultura cittadina dal Novecento ai giorni nostri. L’incontro ravvicinato con la terza dimensione è raccontato attraverso le esperienze di vita dei riminesi che hanno visto l’Italia sin dai primissimi anni del Novecento eccellere nella corsa al volo. La storia di Rimini è legata alla storia dell’aviazione civile e militare nazionale già dai primissimi anni del Novecento e la città è sede di prestigiosi reparti dell’Aeronautica e dell’Aviazione dell’Esercito. Orario: 10-13 / 16-19; sab, dom e fest. 10-19.

fino a sabato 3 giugno 2023

Galleria d’Arte Zamagni, via Dante Alighieri, 29-31 – Rimini

Confini di Stefano RonciMostra personale dell’artista Stefano Ronci, a cura di Ilaria Bignotti. A distanza di vent’anni dalla sua ultima esposizione sul territorio riminese, Stefano Ronci presenta una serie di opere di recente conio che indagano il concetto di confine e di soglia, mettendo in stretta relazione il ruolo dello spettatore. Tra i temi chiave: il lavoro sui gradi del visibile; la ricerca sul segno inteso come traccia, persistente o fuggevole, di un passaggio dell’uomo e della sua memoria; la messa in relazione tra io e altro, affrontando in questa direzione il concetto di confine inteso non come sbarramento e limite ma soglia e possibilità di incontro (installazione allestita nella sala sottostante la Galleria).

Orario: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

da sabato 6 a domenica 21 maggio 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Mostra di pittura collettiva

Seconda edizione della Mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione Amici di ISAL e dal Centro Sociale “I Sempregiovani”, in collaborazione con il Comune di Rimini, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione ISAL, nella ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile. Una vetrina d’eccezione per oltre 20 pittori provenienti da tutta la Romagna, che avranno così modo di accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta delle loro opere e della loro poetica, unendo l’amore per l’arte alla solidarietà.

da lunedì 8 a giovedì 11 maggio 2023

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola. Pedagogia e architettura di regime

Curata dagli Istituti per la storia della Resistenza ed età contemporanea di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, la mostra, accompagnata dalla proiezione di filmati Luce dell’epoca, prende in esame i diversi organismi coinvolti nella progettazione e nel funzionamento delle colonie per l’infanzia in età fascista, quando il Regime compì un imponente sforzo per la loro costruzione, spesso affidata a grandi architetti, non solo per ragioni di consenso sociale, ma per temprare le nuove generazioni al carattere militare che Mussolini voleva infondere ai nuovi italiani. Con la collaborazione dell’Istituto storico di Rimini. Inaugurazione lunedì 8 maggio alle ore 16.30.

da venerdì 12 maggio a sabato 3 giugno 2023

Museo della Città (Ala Nuova), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Segnali urbani. Scrittura e arte del 900 nel tessuto urbano riminese

La mostra “Segnali Urbani”, parte del progetto “The Right to Write” promosso dal Comune di Rimini e curata dalle associazioni Romagna in Fiore ed Artai, presenta una selezione di artisti urbani che reinterpretano l’esperienza di strada e la inseriscono in contesti diversi. L’esposizione include tele, disegni, stampe, sculture, installazioni sonore e opere site-specific, accompagnati da foto d’archivio e materiali inediti. Dieci artisti, tra cui Eron, Rok, Reoh e Basik, sono presenti nella mostra, insieme a una parete dedicata ai bozzetti preparatori di oltre 40 writer. L’evento inaugurale si terrà il 12 maggio ore 18 e sarà accompagnato da una performance sonora, mentre il 3 giugno ore 18 ci sarà la presentazione del documentario “Booliron” sulla storia dell’hiphop nella riviera romagnola.

Orario: dalle ore 10 alle ore 19. chiuso lunedì non festivi

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica

tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it