Per la prima volta arriva in piazzale Fellini Wanderlust, con artigiani, designer e artisti provenienti da tutta Italia, per un week-end all’insegna della creatività, del buon cibo e della bellezza. Accanto al mercatino dell’artigianato di qualità, saranno presenti food truck selezionati, mentre un ricco calendario di workshop per adulti e bambini, esibizioni artistiche e installazioni animeranno l’intero week-end a due passi dal mare. (sabato 6 e domenica 7 maggio).

Tra gli appuntamenti da non perdere nel weekend lo spettacolo di Angelo Pintus sabato 6 maggio al Palazzo dello Sport (RDS Stadium).

Tanti gli ospiti per il REC Film Festival, il Concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che fino a sabato si svolge a San Giuliano mare.

Con la prima domenica di maggio parte anche Fattorie aperte 2023: gli agricoltori aprono i cancelli e campi per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E’ possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica. Un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio.

IN EVIDENZA



da giovedì 4 a sabato 6 maggio 2023

Teatro Tarkovskij, via Brandolino 13 – Rimini san Giuliano Mare

REC Film Festival

Concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, promosso da “Mondo REC” con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini. Sul palcoscenico del Teatro Tarkovskij, sono protagoniste opere cinematografiche indipendenti create da accademie, scuole, associazioni, case di produzione e da singoli cineasti esordienti. Dodici i film in concorso, selezionati tra oltre cento titoli pervenuti da tutta Italia, che affrontano tematiche spesso forti e significative come libertà, amicizia, orientamento sessuale, deep web, bullismo e molto altro. Durante gli spettacoli oltre alle proiezioni dei film in gara, trovano spazio esibizioni musicali, canzoni dal vivo, coreografie ed ospiti. Tra i personaggi: il cantante Niveo e la ballerina Rita (dall’ultima edizione del talent-show “Amici”), l’attore Giuseppe Pirozzi (alias “Micciarella” nella serie “Mare Fuori”), Mario Di Leva (protagonista della fiction Rai “Resta con me”), il giovane interprete francese Robinson Mensah-Rouanet (dal film “Belle & Sebastien – Next Generation”) e ancora Andrea Arru (dalla serie Netflix “Diari”), Beatrice Bruschi (“Skam Italia”) e l’attore, youtuber e scrittore Roberto Mercadini. Nel corso della kermesse, verrà presentato, fuori concorso, il nuovo film prodotto da “Mondo REC” e interamente ambientato in Romagna: “Tra le stelle e il mare – Ritorno a Pietrarubbia”, un commovente lungometraggio sul bullismo. Teleromagna trasmetterà in diretta televisiva la serata finale, sabato 6 maggio dalle ore 20.30 (Canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.teleromagna.it)

Orario: giovedì 4 maggio alle ore 20.30; venerdì 5 maggio alle ore 9.00; 15.00; 20.30; sabato 6 maggio alle ore 15.00; 16.00; 20.30

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti Info: www.recfilmfestival.it

venerdì 5 maggio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Rimini ieri, oggi e domani. Un viaggio semiserio attraverso la musica

Uno spettacolo pensato per omaggiare la città di Rimini, con una scelta artistica originale e ironica: raccontare la città dalle origini al presente, con l’incursione finale in un ipotetico futuro, attraverso l’evoluzione nei secoli della musica. Con Sergio Casabianca e la musica di Rimini Classica. Non mancheranno inoltre le esibizioni di danza.

Evento a cura di Sorridolibero APS con Rimini Classica.

Prevendita dei biglietti su: www.liveticket.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 335 1207464 (WhatsApp) www.facebook.com/sorridolibero

sabato 6 maggio 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Angelo Pintus: Bau

Arriva a Rimini Angelo Pintus, comico, imitatore e cabarettista italiano, con il suo spettacolo dal titolo ‘BAU’. Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!” (Angelo Pintus). I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.stadiumrimini.net

da sabato 6 a domenica 7 maggio 2023

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Wanderlust

Tra la Fontana dei quattro cavalli e il Grand Hotel di Rimini, arrivano artigiani, designer e artisti provenienti da tutta Italia, per un week-end all’insegna della creatività, del buon cibo e della bellezza. Accanto al mercatino dell’artigianato di qualità, food truck selezionati saranno pronti a deliziarvi dalla colazione alla cena, mentre un ricco calendario di workshop per adulti e bambini, esibizioni artistiche e installazioni animeranno l’intero week-end a due passi dal mare.

Orario: sabato 6 maggio dalle 11 alle 21; domenica 7 maggio dalle 10 alle 21

Info: www.facebook.com/WanderlustOfficinaCreativa





IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO



venerdì 5 maggio 2023

Centro per le Famiglie (Chiostro), piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori al Centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 mesi e i 6 anni:

Di grano in grano, per bambini e bambine dagli 11 ai 22 mesi (5 maggio ore 16.30, iscrizione da venerdì 28 aprile): esperienza di scoperta e manipolazione.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini



da venerdì 28 aprile a venerdì 16 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Filoperfilosegnopersegno

Torna, per la sesta edizione, Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. La rassegna si svolge a Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Il tema portante di quest’anno è: casa. L’evento si svolge tra: Teatro degli Atti, Biblioteca Gambalunga, Lapidario-Museo della Città, Cinema Teatro Tiberio, CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero, Cappella Petrangolini, Parco degli artisti a Rimini; Casa del teatro e della danza di Viserba; Teatro Il Lavatoio, Grotte Comunali, Mutonia a Santarcangelo; Fiume Marecchia; Pennabilli e Casteldelci.

Gli appuntamenti della settimana:

venerdì 5 maggio ore 19

Casa del Teatro e della Danza – Viserba Monte

www.casa.it

Laboratorio Stabile – gruppo 7/10 anni

sabato 6 maggio 2023

Casa del Teatro e della Danza – Viserba Monte

Sognando Peter Pan

Laboratorio Stabile – gruppo 8/10 anni

domenica 7 maggio ore 16-17-18

Cappella Petrangolini, Rimini

Il Vangelo nei racconti di un meravigliatoDi e con Antonio Catalano

Una narrazione profondamente poetica del racconto evengelico

Programma completo su www.filoperfilo.it

Info: 0541 727773; 328 1825004 organizzazione@alcantarateatroragazzi.it



domenica 7, 14, 21, 28 maggio 2023

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte 2023

Durante le domeniche di maggio, gli agricoltori delle Fattorie dell’Emilia-Romagna aprono i loro cancelli, i loro campi, le loro stalle per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E’ possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica. Un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio. Le fattorie della provincia di Rimini, aderenti all’iniziativa, sono consultabili su: agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/schede-fattorie-didattiche/rimini

Ingresso libero Info: www.informafamiglie.it/rimini/ambiente-solidarieta-consumo/fattorie-didattiche



lunedì 8 maggio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

We Want Sex

Secondo appuntamento per la rassegna cinematografica proposta da CGIL Rimini: in programma We Want Sex di Nigel Cole con Sally Hawkins, Rosamund Pike, Bob Hoskins e Miranda Richardson.

Ore 21.00 ingresso gratuito Info:328 2571483 www.cinematiberio.it



mercoledì 10 e giovedì 11 maggio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

L’ombra di Caravaggio

La Grande Arte al Cinema

Film drammatico di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert e Micaela Ramazzotti. Il regista utilizza l’escamotage dell’indagine per ripercorrere gli episodi salienti della vita di Michelangelo Merisi, noto a tutti come Il Caravaggio e, per mostrare il modo in cui gli incontri fatti dall’artista, siano riflessi nella sua opera.

Ingresso a pagamento Info:328 2571483 www.cinematiberio.it



ATTIVITA’ SPORTIVADal lunedì al giovedì dal 2 al 25 maggio 2023

Piazza sull’acqua Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo Start

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità.

Orario: dalle 13.30 alle 14.30 Ingresso a pagamento Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it



fino ad ottobre 2023

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini

Sabato & Domenica di Hatha yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, con esercizi di respirazione, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 80 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. L’orario in aprile, maggio, settembre e ottobre è ogni domenica alle 10; in giugno, luglio e agosto, ogni domenica alle 19. Al sabato la lezione è tenuta negli stessi orari in lingua inglese. Prenotazione necessaria su whatsapp al 393 517466756. Chi non è provvisto di tappetino può richiederlo gratuitamente all’atto della prenotazione.

Ore 10.00 Partecipazione a pagamento Info: www.instagram.com/riminiyogi



tutti i mercoledì e sabati

Bagno14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.

Partecipazione a pagamento Info: 320 7433000 www.lapedivella.com



ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti. L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack. Correre insieme nello spazio verde è divertente, aperto a tutti, da chi sta muovendo i primi passi nella corsa a quelli con più esperienza.

Ore 8.45 Partecipazione gratuita Info: www.parkrun.it/marecchia



domenica 7 maggio 2023

Bagno 26 (Luogo di incontro), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Lo sport incontra la cultura

Un evento sportivo con percorso ad anello di 7 km circa, guidato da Elen Souza Personal Trainer, con partenza e ritorno dal Tiki 26 di Marina Centro. Camminando per il Parco del Mare si prosegue verso il Grand Hotel, attraversando il centro storico per poi tornare al mare. Si unirà alla camminata, una attività sportiva all’aria aperta con approfondimenti sulla storia di Rimini, attraverso delle apposite cuffiette. Il tema della 4° edizione è “FELLINI – AMO” – un percorso all’interno di Rimini nei luoghi dedicati al grande Maestro – con Francesca del Bianco – Guida dell’Emilia Romagna, e con la presenza straordinaria di Elena Zanni, direttore del Cinema Fulgor. L’evento ha il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini. Iscrizione obbligatoria su: www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-e-cultura-fellini-amo-623527877667

Ore 9 Partecipazione a pagamento Info: 348 0981594 www.facebook.com/elen.souza.030



