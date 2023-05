Ecco gli eventi in programma questo fine settimana

Nell’ambito delle iniziative organizzate per “Il Maggio dei libri”, la biblioteca comunale di Misano Adriatico propone questo weekend due appuntamenti per ragazzi e adulti.

Sabato 6 maggio alle 15:00 torna “Storie di Hogwarts, enigmi in biblioteca”, il torneo dedicato alla celebre saga di Harry Potter. L’evento è rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni, chiamati a sfidarsi nella conoscenza del libro “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”. Tra indizi da trovare ed enigmi da risolvere, i partecipanti, divisi in squadre, concorreranno per la coppa delle case di Hogwarts.

L’evento è in programma nel giardino della Biblioteca ma, in caso di maltempo, si terrà all’interno. I posti sono limitati, è necessaria l’iscrizione. Per Info: 0541.618484.

Domenica 7 maggio, alle ore 17:00, nel giardino della biblioteca è previsto l’incontro con la scrittrice Barbara Baraldi e il suo romanzo “Il fuoco dentro”, in cui racconta la sfolgorante meteora della cantante Janis Joplin.

Una vita corsa alla massima velocità: prima rock star femminile, voce unica, pioniera della controcultura, icona di uno stile musicale e di un look copiati nei decenni a venire, nonostante la brevità della sua carriera.

L’inconfondibile stile noir della Baraldi sposa i palpiti di una vita difficile, segnata dal bullismo e dalla depressione, dal disgusto per la dittatura della normalità, restituendo tutta la complessità di un’icona modernissima.

“Probabilmente il romanzo più oscuro che abbia mai scritto – dice l’autrice -, perché la vita può essere molto più nera di un noir, e la vita di Janis Joplin ne è l’emblema”.

L’ingresso è libero, con un piccolo aperitivo al termine.

Le iniziative de “Il Maggio dei Libri” in biblioteca proseguiranno con il laboratorio di scrittura creativa a cura di Alessandro Morbidelli che partirà lunedì 15 maggio.