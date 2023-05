La villa, allestita per l’occasione da Lo Smanèt popup, ospiterà la star del web per bambini Lucilla, la musica delle band riccionesi, i laboratori di La Bottega Culturale e i truck food di qualità

Domenica 14 maggio il giardino di villa Lodi Fè ospiterà il Picnic di primavera, una giornata di festa, dalle 11 fino al tramonto, ricca di musica, buon cibo, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini.

Dalla grande star del web per bambini Lucilla alle band riccionesi, passando per i laboratori di La Bottega Culturale e i truck food di qualità: la villa, allestita per l’occasione da Lo Smanèt popup, sarà la cornice di un evento pensato per stare insieme, sdraiati su comodi plaid, circondati dai colori e dai profumi della primavera.

L’appuntamento, inizialmente previsto per lunedì 1 maggio, è stato rinviato causa maltempo; la nuova data è quindi fissata a domenica 14, con un programma invariato e lo stesso spirito di gioia e divertimento.