A villa Lodi Fè la festa sarà animata anche dai laboratori de “La Bottega culturale”

Con il picnic del primo maggio Riccione festeggia la voglia di stare insieme all’aperto, nella bella cornice del giardino di Villa Lodi Fè. Il grande party sull’erba si trasforma nella festa della condivisione e della famiglia, per ritrovarsi in un giorno magico a trascorrere insieme il tempo libero, a dedicarsi agli hobby e alle attività manuali, a conoscere nuovi stili di vita in armonia con la natura e l’ambiente, a divertirsi partecipando ai laboratori de La Bottega Culturale. Le iniziative pensate per i bambini diventano esperienze coinvolgenti di gioco, stimolando la curiosità e il divertimento e favorendo l’apprendimento attraverso il senso della scoperta e della meraviglia.

I laboratori per tutti

Dalle ore 11:00 alle 19:00 sarà un susseguirsi di iniziative pensate per i giovani ospiti, la cui partecipazione è libera e senza prenotazione.

Dalla realizzazione di installazioni artistiche con scarti di legno al recupero di pennini, calamo e inchiostro per solleticare l’immaginazione alla realizzazione di mini serre all’interno dei barattolini di vetro delle conserve, dalla costruzione di piccole tartarughe con materiali di recupero al teatro itinerante: il Giocalab del picnic del Primo Maggio si annuncia come un’esperienza unica e coinvolgente da conservare tra i ricordi di una bella giornata di festa trascorsa a Riccione nel giardino di Villa Lodi Fè.

GIOCOLAB

musiche, lab, narrazioni, giochi green

accesso libero e senza prenotazione

dalle ore 11:00 alle 19:00

Tanti mondi possibili

Un percorso espositivo di illustrazioni di vario formato per creare un labirinto di immagini. A cura di Fulmino Edizioni

Archtisti creano

Giocolab con scarti di legno

Un gioco, un laboratorio, un work in progress e per finire un’installazione artistica creata dai partecipanti. Tanti blocchetti in legno predisposti per essere assemblati fra loro, con la possibilità di creare mondi fantastici, sculture astratte, città immaginarie… un gioco che non finisce mai.

Età consigliata: a partire dai 4 anni. Modalità di partecipazione: laboratorio usufruibile liberamente per tutta la durata dell’evento esclusivamente alla presenza degli operatori.

A cura di Manolo Benvenuti e Elena Leria Jiménez.

Alle ore 15:00

Con pennino e inchiostro

Recupero di tecniche e tecnologie semplici per esprimere i nostri mondi. Immaginiamo e realizziamo con inchiostro, calamo

e pennino. Ispirato a Gianfranco Zavalloni.

Età consigliata: a partire dai sei anni.

A cura di Fulmino Edizioni.

Alle ore 16:00

Piccoli mondi green

I barattoli di vetro delle conserve diventano delle piccole serre per creare dei mini giardini. Età consigliata: a partire dai sei anni.

A cura di terra_acqua_dano

Alle ore 17:00

Tartu lab

Laboratorio creativo di realizzazione di piccole tartarughe con materiali di recupero.

A cura di Fondazione Cetacea.

Alle ore 18:00

Storie di una volta

Piccolo teatro itinerante. C’era una volta una buffa piadina che per non farsi mangiare iniziò a rotolare, e poi a cantare, e tre gallinelle simpatiche, astute e belle che volevano andare alla festa del paese, ma, lungo la strada, incontrarono

un lupo che le voleva per cena, ma la più piccola aveva in mente un piano…

Le storie della tradizione rivisitate e animate con oggetti. Storie che trasportano ai tempi dei nonni e dei cantastorie. A seguire laboratorio creativo.

Tutto il programma del primo maggio a Riccione

L’appuntamento con il Picnic del Primo Maggio è per le 11 momento in cui verranno aperti i cancelli del giardino di Villa Lodi Fè dove verrà allestita per l’occasione da Lo Smanèt popup. Stephanie Baker, fondatrice e organizzatrice de Lo Smanèt, curerà allestimenti e scenografie del picnic, la selezione degli artigiani e l’area food. A La Bottega Culturale, invece, il compito di occuparsi dell’intrattenimento per bambini con laboratori creativi e incursioni artistiche.

I visitatori troveranno truck food con le eccellenze gastronomiche del territorio, i creativi dello Smanèt e l’intrattenimento con i laboratori curati dalla Bottega culturale. Troveranno punti di distribuzione per i plaid e una proposta musicale live ad altissimo tasso di riccionesità.

Alle 12 l’arrivo della star dei bambini: Lucilla sotto il sole di Riccione

“Sono Lucilla, vengo dal Sole e ogni tanto arrivo sulla Terra per far divertire tutti i bambini!”. La beniamina dei più piccoli si paleserà Sotto il sole di Riccione a mezzogiorno proponendo uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo, uno show per bambini allegro e spiritoso basato su canzoni e coreografie per far danzare i giovanissimi fan.

Con lo spettacolo evento unico di Lucilla prenderà il via il concertone riccionese, una maratona in note, tra dj set e live, un viaggio nella storia e nella musica della città che rappresenta idealmente una sorta di costellazione sonora. Le stelle sono gli storici gruppi che si alterneranno sul palco alle giovani promesse che a Riccione fanno sbocciare la loro musica fino a giungere sul Settimo pianeta.

Il viaggio musicale con le band storiche e i giovani gruppi cittadini

Il primo satellite sarà curato e presentato da Roberta Pontrandolfo presidente di CreArTe e vedrà sul palco uno dopo l’altro Slavi Bravissime Persone, Capiozzo Fariselli Quintet, i Discepoli e la Filippo Tirincanti Band.

Dal tardo pomeriggio si salirà sul secondo satellite riccionese, un live set presentato da Catia Damonte di Radio San Marino che proporrà la musica dei giovani e giovanissimi gruppi della città: da Vàstago ai Michelle the listless, da Gioele a Emily. E poi si giungerà “Il Settimo Pianeta”, la presentazione dell’album di Riccardo Beart accompagnato dalla sua band. Nei pressi del palco sarà adibita l’area ‘Il settimo Pianeta’ dove sarà esposta la mostra fotografica di Mattia Volpe, l’esposizione artistica di Riccardo Ricca e Giovanni Pallucchini del gruppo locale Pandemia e Il Salotto dell’Artista che seguirà il concerto e terrà delle interviste post live, e, ovviamente, non mancherà lo stand del merchandising di Beart.

A chiudere il concertone saranno i Radio Londra, il vecchio gruppo di Giovanni Cricca, il giovanissimo riccionese attualmente in gara ad Amici.

Durante la giornata ci sarà un momento di riflessione, un talk show informale e in linea con lo spirito della festa, sulle tematiche del lavoro.