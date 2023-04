Ecco un’anticipazione del programma di una delle più antiche rassegne di musica classica

Le prestigiose formazioni internazionali guidate da alcuni tra i direttori più affermati, i solisti eccellenti e i giovani talenti, la musica che si intreccia con gli altri linguaggi artistici. Entrerà nel vivo a settembre, preceduta da una serie di appuntamenti speciali tra la primavera e l’estate, la 74esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, una tra le più antiche rassegne di musica classica del panorama italiano e da sempre una istituzione culturale della città.

Concerti sinfonici

Quanto mai vasta l’apertura di orizzonte offerta dal ciclo dei concerti sinfonici della Sagra Musicale Malatestiana che sul palco del Teatro Galli presenta una variegata proposta di artisti di caratura internazionale e di autori moderni e contemporanei.

Si comincia con i musicisti del Peace Orchestra Project (7 settembre) diretti da Riccardo Castro a cui aderisce una solista del calibro di Marta Argerich con il primo Concerto per pianoforte di Ludwig van Beethoven e un programma che si arricchisce del secondo Concerto per pianoforte di Dmitri Šostakóvič, solista Federico Gad Crema, della Sinfonia Un mondo nuovo di Nicola Campogrande e dell’ouverture dal Candide di Leonard Bernstein.

Torna a Rimini la Royal Philharmonic Orchestra (13 settembre) guidata dalla bacchetta di Vasily Petrenko per la Seconda Sinfonia di Sergej Rachmaninov e il Concerto per violino di Piotr Ilic Cajkovskij affidato al riconosciuto talento di Julia Fischer.

Alla musica del grande Nord guarda il programma proposto dalla Baltic Symphonic Orchestra diretta da Kristjan Jarvi (22 settembre) con un programma dove la musica contemporanea di Arvo Part e dello stesso Jarvi entra risonanza con il Peer Gynt di Grieg e la suite dalll’Uccello di fuoco di Stravinskij.

Prestigiosa la presenza di Goto Midori nel concerto della Festival Strings Lucerne Orchestra (23 ottobre) dedicato a pagine violinistiche di Robert Schumann e Ludwig van Beethoven ideali per esaltare il virtuosismo della rinomata solista giapponese.

Dedicato a Gustav Mahler è il concerto che segna il ritorno dell’Orchestra Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly (29 ottobre) sul podio per la Sinfonia n 1 detta Titano preceduta dall’esecuzione del Preludio sinfonico composto da Anton Bruckner.

Infine il debutto della giovane e affermata pianista Beatrice Rana a Rimini (28 novembre) si presenta come una eccezionale convergenza artistica che coinvolgerà i musicisti della Chamber Orchestra Europe e sir Antonio Pappano sul podio in un programma che oltre al concerto di Schumann offre pagine di Elgar e Dvorak.

Musiche da camera

Ampia varietà di proposte per il ciclo cameristico ospitato sempre al Teatro Galli. Nella Sala Ressi si alterneranno formazioni dall’organico variabile a partire dal trio viola, clarinetto e pianoforte composto da Danusha Waskiewicz, Tommaso Lonquich e Andrea Rebaudengo (24 settembre) in un itinerario che da Mozart si spinge fino al Novecento di Kurtag.

Da fantasie su temi di Verdi e tanghi di Piazzolla si muove il Duo d’Archi la Toscanini che con Mihaela Costea e Antonio Mercurio propongono (1 ottobre) un inedito accostamento tra violino e contrabbasso.

Il Quartetto d’archi della Scala (15 ottobre) offrirà un programma dove il Quartetto op. 44 di Felix Mendelssohn Bartholdy sarà affiancato dal Quartetto in si bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven, fra gli ultimi capolavori del genio di Bonn.

Eccezionale il duo formato da Mario Brunello e Giovanni Sollima (27 ottobre) che insieme si alterneranno al violoncello piccolo e grande in un concerto ispirato alla Suite italienne di Stravinskij e capace di oscillare fra l’universo di Bach e il mondo del pop.

In prima esecuzione assoluta il concerto per pianoforte composto da Beethoven a quattordici anni nell’arrangiamento di Paolo Marzocchi è al centro di un programma impaginato per dar risalto al valore dei solisti della WunderkammerOrchestra (12 novembre) con Carlo Tenan sul podio e Marco Vergini al pianoforte.

Nuova produzione: Perseo e Andromeda

Il nuovo progetto produttivo della Sagra Musicale Malatestiana, presentato il 20 ottobre al Teatro degli Atti, è firmato da una coppia affermata nel mondo del teatro di ricerca e composto da Daniele Spanò, Luca Brinchi che affronteranno Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino, concependo l’opera come un’installazione video e sonora con cui dare nuovo risalto alle straordinarie potenzialità drammaturgiche della partitura.

Perseo e Andromeda è la prima opera lirica di Salvatore Sciarrino e fra le prime nell’intera storia del teatro musicale in cui gli strumenti acustici tradizionali sono completamente abbandonati a favore di suoni elettronici generati in tempo reale. Il libretto è composto da frammenti tratti dalle Moralités légendaires scritte a fine Ottocento da Jules Laforgue.

Commissionata dall’opera di Stoccarda nel 1991, l’opera fu presentata l’anno seguente alla Scala di Milano e alle Orestiadi di Gibellina. A Rimini conterà sulle voci di Eleonora Benetti, Arianna Lanci, Giacomo Pieracci e Paolo Leonardi dirette da Fabio Sperandio e con il live eletronics curato da Alessandro Fiordelmondo.

Il video e audio confluirà nella produzione di un documentario, per continuare nell’originale percorso di incontro tra musica e immagine che ha accompagnato le ultime edizioni della Sagra.

Danza

Eccezionale l’appuntamento di danza con (18 novembre) di Natalia Osipova vera superstar del balletto internazionale che fa il debutto al Teatro Galli con lo spettacolo Force of Nature concepito come un crescendo di coreografie firmate da Marius Petipa, Frederick Ashton, Sidi Larbi Cherkaoui, Alexei Ratmansky, Jason Kittelberger, Bryan Arias e Mikhail Fokine. Più che un banco di prova saranno la materia prima per esaltare le doti di versatilità di una suprema ballerina classica sempre pronta ad aprirsi a nuovi orizzonti, affiancata sul palco dai primi ballerini del Royal Ballet e Rambert Ballet di Londra.

Musiche antiche

Due gli appuntamenti consacrati alla musica, entrambe specifiche commissioni della Sagra Musicale Malatestiana dedicate entrambe a rarità vocali. Il primo concerto sarà proposto dal gruppo ArsEmble (2 luglio), con le voci del soprano Santa Tomasello e dal contralto Marcella Ventura e con la direzione di Roberto Cascio, impegnati nella ricognizione delle cantate da camera composte a inizio settecento da Mario Bianchelli – autore originario di una nobile e facoltosa famiglia riminese di cui la Biblioteca Gambalunga conserva un prezioso manoscritto.

Con la voce del mezzosoprano Arianna Lanci (4 novembre) il secondo appuntamento è dedicato all’esecuzione di Cassandra, cantata drammatica composta da Johann Christoph Friedrich Bach su un testo che il poeta e letterato Antonio Conti aveva scritto a inizio settecento per il compositore Benedetto Marcello affiancata in questa occasione da una nuova partitura composta da Rossella Spino per lo stesso organico dell’opera settecentesca.

Concerti d’organo

Nella valorizzazione del patrimonio organistico riminese rientra il doppio appuntamento con Matteo Imbruno (15 giugno) che suonerà l’organo recentemente restaurato della Chiesa dei Servi in un recital che spazia da Bach a Regher e con Francesco Tasini (22 giugno) allo strumento della Chiesa di Santa Rita spaziando tra la musica di Alessandro e Domenico Scarlatti.

La musica e i giovani

Moltissime le iniziative promosse dalla Sagra Musicale Malatestiana per dare spazio ai giovani talenti, a cominciare dalla Settimana della musica che dal 15 maggio propone concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Un omaggio al grande direttore d’orchestra Angelo Mariani nel cento cinquantenario della morte è in programma al Teatro di Sant’Agata Feltria (14 giugno) affidato ai giovani interpreti dell’Accademia della Scala di Milano. Si apre al pubblico anche il traguardo della Summer School del Conservatorio Lettimi di Rimini che terrà un concerto il 22 luglio.

La musica dei 2000 è il titolo dell’evento (10 ottobre) che coinvolgerà sul palco del Teatro Galli i ragazzi dell’Orchestra Giovanile di Rimini e che nasce dalla collaborazione tra il Liceo Musicale Einstein, il Conservatorio Lettimi, la Banda Giovanile Città di Rimini. Con la direzione di Davide Tura e Andrea Brugnettini il programma spazia dalla classica al pop, dalla musica da film alle influenze elettroniche, questa orchestra di studenti parla tutti i linguaggi della contemporaneità.

Infine ribalta sempre al Teatro Galli (10 dicembre) per un giovanissimo talento, il pianista Nicolò Ferdinando Cafaro, vincitore del Premio Venezia 2022.

Musica contemporanea

Si rinnova inoltre la collaborazione con i San Marino International Music Summer Courses per una importante proposta di musica contemporanea (1 agosto) al Teatro degli Atti che prevede un ampio set di percussioni e percussionisti con l’Ensemble Ars Ludi – Leone d’Argento alla Biennale di Venezia – e i loro allievi impegnati in un concerto con opere di John Cage, Guo Wenjing, Tori Takemitsu.

Le musiche di Friedrick Hollaender e Irving Berlin rivivranno nello spettacolo originale che il Ruggiero composto da Emanuela Marcante e da Daniele Tonini

proporranno (20 settembre) nel corso di un omaggio al genio poliedrico del regista Billy Wilder.

Parole per la musica – Progetto mentore

Nutrito il calendario del ciclo Parole per la musica con dodici incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana grazie alla partecipazione di storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi.

Uno sguardo al pubblico di domani si conferma il Progetto Mentore, con cui è offerta a giovani fino ai 25 anni la possibilità non solo di partecipare gratuitamente ai concerti attraverso una vera e propria adozione musicale, ma di essere coinvolti in un articolato percorso di avvicinamento alla musica che prevedere guide all’ascolto, conferenze e viaggi con cui imparare a conoscere lo sfaccettato universo della musica colta.

Biglietti

Dal 6 maggio (dalle ore 10 alla biglietteria del Teatro Galli) partirà la prevendita per i concerti in calendario dal 14 giugno fino al 15 ottobre. Dal 7 maggio sarà attiva anche la prevendita on line al sito https://biglietteria.comune.rimini.it. Per gli appuntamenti in calendario nella seconda parte di stagione, dal 18 ottobre a dicembre, la prevendita inizierà il 2 settembre in biglietteria, dal 3 anche on line.

Informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it, www.teatrogalli.it