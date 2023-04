Ecco tutti gli eventi in programma

Sono tanti gli appuntamenti in città nella settimana che porta verso il week-end della festa della Liberazione.

Sabato e domenica (22 – 23 aprile) a Viserba di Rimini il fine settimana si anima con Epoca di Vino, la manifestazione di auto d’epoca e degustazione di vini con animazioni, gastronomia e sfilata di auto d’epoca sul lungomare.

Durante il ponte del 25 Aprile Rimini accoglierà anche eventi sportivi e congressuali, come convention aziendali, un convegno medico scientifico, un evento religioso, l’8° Convegno Internazionale Autismi, fino al consueto Torneo Internazionale di Basket Giovanile “Papini” (22 – 25 aprile) e al campionato Adidas Open Italia Karate (21 – 23 aprile).

Il 20 e 21 aprile, il Palacongressi ospiterà la AI Week, 4^Edizione della Settimana Italiana dell’Intelligenza Artificiale, dedicata ad imprenditori e manager sensibili all’innovazione.

In Biblioteca continua la rassegna Libri da queste parti, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio: sabato 22 aprile nella Sala della Cineteca Pier Giorgio Pasini presenta ‘Vicende del patrimonio artistico riminese’ (Panozzo-2010), in dialogo con Annamaria Bernucci.

Domenica 23 aprile sarà una giornata dedicata allo sport e al benessere anche in spiaggia con l’Open Day al Bagno Tiky 26, dove è possibile provare gratuitamente dal mattino alla sera, tutte le attività proposte nell’area sport del Bagno, dal crossfit alla camminata sportiva, dallo Zumba al Pilates, dal Group Cycling all’allenamento funzionale, tutte con istruttori sportivi certificati.

Ancora sport per tutti con la 49° Camineda straca, la manifestazione podistica per la Festa della Liberazione e Rimini in bici, la pedalata ecologica per le vie della città, giunta alla 30^ edizione, che fa parte delle celebrazioni del 25 aprile, insieme allo spettacolo promosso da Amir O.F. e Mare di Libri dedicato a Germano Nicolini, protagonista della Resistenza, e alla musica con “Una canzone per la Resistenza”, con Sara Jane Ghiotti (19 aprile in Cineteca).

La giornata del 25 aprile vedrà protagonista tanta musica con il concerto di Frankie hi-nrg mc, l’eclettico rapper italiano, sulla scena da oltre 20 anni, invitato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori per riproporre i suoi grandi successi: Quelli che benpensano, Fight da faida, Pedala e tanti altri. Musica dalle ore 15 con la finale del contest ChiAmaLaCittà di cantanti e band emergenti. Chiude la giornata DJ Muna feat. Ale Pagliarani Sax. Intorno i food truck del Festival Internazionale del cibo di strada, che animerà il Parco della Serra Cento Fiori per l’intero week-end, da sabato 22 a martedì 25 aprile.

martedì 18 aprile 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Il giro del mondo in 80 corti

Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico presente ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre. Seconda tappa, martedì 18 aprile ore 21 in Cineteca. Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.amarcort.it



20 – 21 aprile 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

AI Week 2023

“AI WEEK, La Settimana dell’Intelligenza Artificiale” si svolge dal 17 al 19 aprile in digitale su AI Play (www.aiplay.it) e da giovedì 20 a venerdì 21 aprile in presenza al Palacongressi di Rimini. AI WEEK è dedicata a managers e imprenditori italiani che ambiscono utilizzare l’intelligenza artificiale all’interno dell’azienda e consente di scoprire oltre 50 ‘use case’ già realizzati nei più disparati settori merceologici e seguire 30 workshops dedicati alle soluzioni pratiche di Intelligenza Artificiale e di lasciarsi ispirare da 15 interventi in plenaria con contenuti di grande innovazione. Fra gli speaker già confermarti, Seth Dorin presidente responsabile AI Institute e former global chief AI officer di IBM.

Orario: dal 17 al 19 aprile on line su AI Play dalle ore 9.00; 20 e 21 aprile al Palacongressi dalle 8.30 alle 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 711500 www.aiweek.it



da venerdì 21 a domenica 23 aprile 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

XII Adidas Open Italia Karate

Rimini diventa capitale del karate con il grande evento sportivo Adidas Open Italia Karate, giunto quest’anno alla XXII edizione. 1.900 gli iscritti della scorsa edizione in rappresentanza di ben 285 club e un centinaio di ufficiali di gara impegnati nelle tre giornate.

Info: 0541 395698 (RDS Stadium) www.sportdata.org/karate



da sabato 22 a martedì 25 aprile 2023

Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi – Rimini

Festival Internazionale del cibo di strada

4 giornate di intrattenimento con musica dal vivo, dj set, jam session, artisti di strada presentazioni di progetti sociali delle associazioni del territorio, food truck e mostra mercato.

Orario: dalle 11 alle 23. Ingresso libero.



martedì 25 aprile 2023

Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi – Rimini

Festa della Liberazione con il concerto gratuito di Frankie hi-nrg mc

Il 25 aprile si festeggia dalle ore 18 con il rapper invitato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori per riproporre i suoi grandi successi: Quelli che benpensano, Fight da faida, Pedala e tanti altri. Sul palco in mezzo al prato la musica inizia alle ore 15 con la finale del contest ChiAmaLaCittà dedicato ad artisti e band emergenti, organizzato da Risuona Rimini. Sul palco: Sean Arlotti,

Sonogiove, Ironsides e Five Sides. Dopo il concerto di Frankie hi-nrg mc, DJ Muna feat. Ale Pagliarani Sax. Intorno i food truck del Festival Internazionale del cibo di strada.

Orario: dalle 11 alle 23 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/LaSerraCentoFiori/



Martedì 25 aprile 2023

Celebrazioni del 25 Aprile

Per la Festa della Liberazione, deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti. A cura di Anpi Rimini (dalle ore 14).

A seguire dalle ore 16.30 al Teatro degli Atti (via Cairoli),

Germano Nicolini, una bella Resistenza, racconto poetico della vita di Germano Nicolini.

Il comandante Diavolo, un protagonista della Resistenza di Daniele Aristarco, con Daniele Aristarco, Roberto Billi. Spettacolo promosso da Amir O.F. e Mare di Libri in collaborazione con Anthea Rimini. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 18 aprile:

TOBY DAMMIT

di Federico Fellini (Italia 1968, 43′)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 2 €

Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



Fino al 30 giugno 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Festival di Rimini

Aperte le iscrizioni alla terza edizione del Festival canoro a cura di Rimini Classica

Fino al 30 giugno è possibile iscriversi alla nuova edizione del Festival di Rimini, il concorso canoro che vedrà la Finale nell’ottobre 2023 sempre nella splendida cornice del Teatro Galli accompagnati dall’Orchestra di Rimini Classica. Dalle selezioni, che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto, verranno selezionate 6 canzoni (proposte dagli autori) e 6 interpreti, nelle 3 sezioni: autori, cantautori/band e interpreti. La Finale prevede, come nelle precedenti edizioni, il premio del pubblico, dell’orchestra e della Giuria di Qualità, che decreterà il vincitore per ogni categoria e il vincitore assoluto. Le iscrizioni si possono effettuare direttamente attraverso il sito www.festivaldirimini.it



martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Infinito. L’Universo di Luigi Ghirri

Rassegna cinematografica Doc in Tour 2023

Studio monografico, scritto e diretto da Matteo Parisini (Bologna, 1980) a partire dalla collaborazione dell’Archivio Ghirri e di alcune figure vicine al fotografo Luigi Ghirri: una sintesi elegante e documentata della sua opera, che vuole avvicinare e introdurre chi guarda ai principi estetici della sua attività artistica. Il film si concentra su pochi, mirati interventi: tra gli amici, i pittori Franco Guerzoni e Davide Benati, il fotografo Franco Leone e gli storici della fotografia e dell’arte Paolo Barbaro e Arturo Carlo Quintavalle; tra i familiari, la sorella Roberta, la cognata Elena Borgonzoni, la figlia Ilaria.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: martedì 18 aprile – ore 21:00; mercoledì 19 aprile – ore 17:00 / 21:00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



mercoledì 19 aprile 2023

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Di storia in storia

I Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga propongono la lettura di storie rivolte ai bambini. Prenotazione obbligatoria al numero 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi).

I prossimi appuntamenti: mercoledì 19 aprile : età consigliata: 3-5 anni

Ore 16.30 Info: 0541 704485 bibliotecagambalunga.it



mercoledì 19 aprile 2023

I.C Fermi, in Via Egisto Morri, 4 – Rimini

Adolescenti e genitori: restare presenti

Adolescenti allo specchio: Fragili e ribelli. La trasgressione tra libertà e autonomia

Continuano gli appuntamenti del percorso “Adolescenti e genitori: restare presenti”, rivolti a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti. Il percorso é promosso dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio e con l’Associazione Teatrale Alcantara. Prossimo appuntamento con “Fragili e Ribelli (?)” La trasgressione tra libertà e autonomia. A cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, consulente del Centro per le Famiglie.

Ore 20.45 Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini



mercoledì 19 e venerdì 21 aprile 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Parla con lei. Sapienza contro violenza

Nell’ambito della nona edizione del ciclo di dialoghi con le autrici “Parla con lei. Sapienza contro violenza, hanno luogo gli incontri a cura di: Coordinamento Donne Rimini, Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di Rimini, Anpi Rimini, in collaborazione con Comune di Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga, Casa delle donne, Rete Donne Rimini. Di seguito gli appuntamenti:

Mercoledì 19 aprile, ore 17, il primo incontro si apre con la musica. “Una canzone per la Resistenza”, con Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento, Giulia Lazzarini, viola, Elisa Lazzarini, cello. A seguire, in dialogo con Vera Bessone e Oriana Maroni, Benedetta Tobagi presenta il suo libro “La Resistenza delle donne”, Einaudi 2022.

Venerdì 21 aprile, ore 17, appuntamento con Ileana Montini, in dialogo con Antonella Baccarini, che presenta il suo libro “Lidia Menapace. Donna del cambiamento. Lettere 1968-1991”, Gabrielli Editore 2022.

Ingresso libero. Info: 0541 704545; 0541 704486 www.facebook.com/casadelledonnerimini



da giovedì 20 a domenica 23 aprile 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Delta

Un film drammatico di Michele Vannucci. Una nuova opera tutta da scoprire, un western atipico, affascinante e contemporaneo in cui il dramma si muove nelle terre del Delta del Po, terra di confine e di scontri culturali in grado di cambiare vite ed esistenze. Al centro della scena, Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in due grandi interpretazioni, affiancati da Emilia Scarpati Fanetti e Greta Esposito.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 20 e venerdì 21 – ore 21:00; sabato 22 – ore 17:00/21:00; domenica 23 – ore 17:00 / 19:00 / 21:00. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



venerdì 21 aprile 2023

Marina di Rimini, via Ortigara, 80 – Rimini

Un Adriatico per tutti

Quarta edizione della traversata da Rimini al porto in Istria, Croazia (Rimini-Parenzo), ottanta miglia di traversata a vela in circa 16 ore all’insegna dell’inclusione sociale e culturale.

Una barca sarà formata da un equipaggio di ipo o non vedenti, ad eccezione dello skipper, e un’altra parte dell’equipaggio con disabilità psichiche. La veleggiata è organizzata dall’associazione Marinando sulla spinta propulsiva di Marina di Rimini, che, dopo lo stop a causa del Covid, rialza il gran pavese, da quest’edizione insieme all’associazione sportiva Esplora Rimini.

Cinque le categorie delle barche ammesse sulla base delle lunghezze, da un minimo di 6,51 a oltre 13,51 metri. Per informazioni ed iscrizioni si può scrivere una mail a eventi@marinando.org o telefonare al numero 348 138 02 94.

Partenza ore 19.00 A pagamento su iscrizione. Info: www.facebook.com/marinandoODV



sabato 22 aprile 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continua “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. Da quest’anno la rassegna ha una forma aperta, non più un ciclo stagionale ma un cartellone aperto con continuità tutto l’anno.

Prossimi appuntamenti:

sabato 22 aprile – Sala della Cineteca – ore 17.00

Pier Giorgio Pasini presenta Vicende del patrimonio artistico riminese, Panozzo, 2010

in dialogo con Annamaria Bernucci

Ingresso libero Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it



sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

Rimini, Ponte di Tiberio e piazzale Boscovich

Il Velocifero: XL Raduno ‘Il Primavera di Augusto Farneti’

Un’escursione turistica per moto d’epoca e d’interesse storico collezionistico, costruite entro il 1963. L’evento, organizzato da “Il Velocifero”, lo sport club di appassionati di moto e auto d’epoca, fa parte del Circuito Tricolore a livello internazionale, ed è patrocinato dai Ministeri della Cultura, del Turismo, delle Infrastrutture e Mobilita’ Sostenibilii e dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico. La manifestazione si svolge su un percorso di circa 100 Km totali tra Rimini, Santarcangelo e San Marino. Sarà possibile ammirare le moto alla palata del Molo di Rimini all’ora di pranzo del 22 aprile, nel tardo pomeriggio al Marina di Rimini e sul lungomare di Rimini all’altezza del bagno 62, dalle 18 del 22 aprile per poi ripartire alle 9.15 del 23 aprile. Partecipazione su iscrizione a pagamento Info: 335 6008315 www.ilvelocifero.it



sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

piazza Pascoli e lungomare via Dati – Rimini Viserba

Epoca di Vino

Il Comitato Turistico di Viserba propone due giornate dedicate alle auto d’epoca e alla degustazione del vino, a partire dalle ore 18 di sabato con spettacolo fino a mezzanotte.

Durante la manifestazione è presente un’esposizione di auto d’epoca, che sfileranno la domenica sul lungomare di Viserba fino al porto di Rimini, per poi ritornare a Viserba dove rimarranno in esposizione. Inoltre è prevista la degustazione di vini e la presenza di stand gastronomici. Domenica in piazza, spettacolo di intrattenimento con musica e cabaret di Sganassau.

Orario: sabato 22 aprile dalle 18.00 alle 24.00; domenica 23 aprile dalle 10 alle 21

Ingresso libero Info: 339 215 2649 www.facebook.com/comitatoturisticoviserba



22 – 25 aprile 2023

Palasport Flaminio e palestre varie, via Flaminia, 28 – Rimini

15° Memorial “Claudio Papini”

Torna l’appuntamento con il Memorial “Claudio Papini”, indimenticato maestro di basket, dedicato alla pallacanestro giovanile, giunto quest’anno alla 15° edizione. Le categorie in gara vanno dagli Aquilotti (nati nel 2012) agli Under 16. Le gare hanno inizio nel pomeriggio del 22 aprile fino alla mattina del 25 aprile con le finali e le premiazioni.

Info: www.insegnarebasket.it/15-memorial-claudio-papini-2023



domenica 23 aprile 2023

Cinema Fulgor, corso Augusto 162 – Rimini centro storico

I cartoni della domenica

Per la rassegna ‘I cartoni della domenica’, un pomeriggio con: Chi ha incastrato Roger Rabbit, di Robert Zemeckis, USA 1988. Biglietti on line disponibili su: www.liveticket.it/cinemafulgor

La biglietteria al Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi. Ore 14.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



domenica 23 aprile 2023

Bagno Tiky 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini Marina Centro

Tiky 26 – Sport open day

Una giornata dedicata allo sport e al benessere con l’Open Day al Bagno Tiky 26, dove è possibile provare gratuitamente dal mattino alla sera, tutte le attività proposte nell’area sport del Bagno. Le attività proposte sono Crossfit, camminata sportiva, Zumba, Pilates, Group Cycling, Funzionale, tutte con istruttori sportivi certificati. Dalle ore 17.30, dj set e aperitivo.

La partecipazione è gratuita su prenotazione compilando il form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsaEbxg83H9Vm_v14xnH57WN0wPhsWjzBGpl4Svh-hjh76qQ/viewform. Orario: dalle 8.30 alle 19.00 Ingresso libero

Info: 333 3710907 www.facebook.com/bagnotikirimini



lunedì 24 aprile 2023

Chiesa Santa Chiara, via Santa Chiara 28 – Rimini centro storico

Dalle Alpi al Mare

Concerto vocale con due cori provenienti dalla provincia di Trento: Coro femminile ‘La Sorgente’, diretto da Erika Eccli e coro misto ‘Rigo Verticale’ diretto da Mattia Culmone, al pianoforte Francesca Avi. I cori propongono musiche sacre di autori dal ‘600 al 2000.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: 0541 785560



da lunedì 24 a mercoledì 26 aprile 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La seconda via

Un film drammatico di Alessandro Garilli, con Ugo Piva, Nicola Adobati, Sebastiano Bronzato, Simone Coppo, Giusto Cucchiarini. La seconda via è il primo film centrato unicamente sui fatti del gennaio 1943, visti attraverso gli occhi di sei soldati aggrappati alla vita.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 24– ore 21:00; martedì 25 – ore 21:00; mercoledì 26 – ore 17:00/21:00.

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



martedì 25 aprile 2023

Centro Sportivo Viserba Monte, via Marconi, Viserba – Rimini

49° Camineda straca – manifestazione podistica per la Festa della Liberazione

Manifestazione sportiva di podismo, camminata ludico motoria e corsa su strada, che torna, come da tradizione, per la festa della Liberazione. La storica manifestazione podistica del 25 aprile, in dialetto chiamata la camminata stanca, è organizzata da UISP Rimini in collaborazione con il Settore di Attività Atletica leggera e podismo UISP Rimini.

Orario: ritrovo alle ore 8.00; partenza alle ore 9.30 Ingresso a pagamento su iscrizione

Info: 0541.772917 www.uisp.it/rimini



martedì 25 aprile 2023

Ritrovo in Piazzale Cinema Settebello, via Roma – Rimini

Rimininbici

Il 25 aprile torna a Rimini la pedalata ecologica per le vie della città, giunta alla 30^ edizione. L’evento è organizzato dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, in occasione della celebrazione relativa all’anniversario della Liberazione. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, adulti e bambini.

Orario: raduno alle 9.00; partenza alle 10.00 Info: 0541 28901 www.facebook.com/dlfrimini

ogni martedì fino al 25 luglio 2023

Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 – Rimini

Campagna Amica 2023

Nel Borgo San Giovanni, a pochi passi dall’Arco d’Augusto, riparte con la primavera il mercato degli agricoltori ‘Campagna Amica’. L’iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa ‘dal contadino’, attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. I banchi del mercato offrono ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30 Info 0541 742363 http://rimini.coldiretti.it





fino a domenica 23 aprile 2023

Museo della Città (Ala Nuova), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Sete di pace. Volti e storie delle missioni di stopthewarnow in Ucraina

La mostra fotografica “Sete di Pace” racconta attraverso 60 scatti le missioni umanitarie della Rete Stopthewarnow. Le Carovane per la Pace in Ucraina sono coordinate dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII grazie alla presenza sul campo dei volontari del corpo di pace Operazione Colomba. Nel corso dell’anno sono state realizzate 5 Carovane della Pace, che hanno portato in Ucraina oltre 500 rappresentanti della società civile di 180 organizzazioni, consegnando aiuti umanitari e compiendo azioni per sostenere la popolazione locale.

Orario: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19; chiuso lunedì non festivi. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



fino a venerdì 28 aprile 2023

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini Centro Storico

I materiali Immateriali, oggetti, foto e documenti in mostra

I 120 anni della Camera del Lavoro di Rimini- CGIL 1903-2023

In occasione dei 120 anni dalla fondazione della Camera del Lavoro di Rimini, è proposta una mostra di oggetti, foto e documenti provenienti dall’Archivio storico CGIL.

Nelle due sale dalla Galleria dell’Immagine sono allestite tre sezioni: documentaria, video/fotografica e relativa ai materiali utilizzati per fare sindacato. La sezione della mostra relativa ai documenti consente di comprendere la portata dell’impegno della Camera del Lavoro nella ricostruzione morale, civile ma anche economica della città di Rimini dopo il secondo conflitto mondiale. In mostra alcune lettere che dal 1944 al 1946 la Camera del Lavoro trasmise al Comune in riferimento alla ricostruzione delle Officine Ferroviarie, delle industrie e per una giusta assegnazione delle licenze balneari. La mostra video e fotografica ricopre un ampio periodo che va dal 1951 al 2016, nella sezione sono presenti anche foto messe a disposizione dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini e dall’Archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga. Completa la mostra la sezione relativa agli strumenti attraverso i quali, dagli anni ’50 agli anni ’80 del secolo scorso, la CGIL di Rimini ha portato avanti la sua azione sindacale.

Orario: da lunedì a venerdì 10 – 12 e 16 – 19; sabato 10 – 12.

Ingresso libero Info: www.museicomunalirimini.it

fino a domenica 30 aprile 2023

Rimini, Part e Augeo Art Space

Padri, i veri avventurieri tra mondi

Mostra diffusa di Omar Galliani e Luca Giovagnoli nell’ambito di TRA – Festa delle anime tra due mondi

I due artisti sono stati chiamati dal poeta e scrittore Davide Rondoni, che firma la curatela della mostra, a interpretare il tema dell’essere padri e dell’equilibrio fra due mondi. Omar Galliani, maestro del disegno a livello internazionale, fonda il suo lavoro sulla dualità: le possibilità/impossibilità del disegno e il bianco/nero della materia, la matita il carbonio nero, il legno il vegetale bianco e porta nelle sale di Teatro Galli, PART e Augeo i suoi dipinti e le sue tavole a grafite, lavori inediti e pezzi esposti nelle più importanti Biennali del mondo. Luca Giovagnoli, artista visivo e grafico riminese, cantore di immagini e suggestioni che ha esportato con successo la sua pittura nel mondo, espone alla Galleria Augeo i suoi dipinti che immortalano momenti di vita su tela, istantanee che coniugano visionarietà e quotidianità, un lirico ed errabondo narrare svincolato dalla trama nei territori dell’immaginazione e del ricordo. La mostra dei 2 artisti rimane in esposizione all’Augeo fino al 30 aprile. 2 opere di Galliani dal 26 marzo saranno esposte al Part fino a fine aprile.

Orario PART: da mar a ven 10-13 e 16-19; sab, dom e fest. 10-19; Chiuso lun. non festivo.

Orario Augeo: da martedì a sabato 10.00-12.30 e 16.00-19.00. Ingresso gratuito.

fino al 28 aprile 2023

Museo della Città e palazzo Soleri – Rimini centro storico

Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo

In occasione della giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo (2 aprile) l’associazione Rimini Autismo promuove e organizza una mostra fotografica e presentazione dell’omonimo libro fotografico di Tiziana Selva. Dopo l’esposizione al museo della città, la mostra prosegue, ospitata all’interno di Palazzo Soleri in corso d’Augusto 241, sede della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile, storico ente riminese impegnato da sempre ad assicurare ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali e già sede di alcuni importanti progetti in collaborazione con Rimini Autismo, come il centro estivo “Estate a Palazzo”. Orario a Palazzo Soleri: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.

Info: 347 3725323 www.riminiautismo.it



fino a domenica 4 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Balkanica. Vite umane oltre le frontiere

Mostra realizzata dal fotoreporter Claudio Silighini, che ha scattato fotografie dentro i campi profughi e dentro gli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa.

Orario: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19; chiuso lunedì non festivi Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



fino a domenica 25 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini,1 – Rimini centro storico

Ali di Rimini

Progetto Azzurro 100, mostra a cura della Associazione Nazionale Faleristica (ANF), per i cento anni dell’Aeronautica Militare e dell’Istituto del Nastro Azzurro. La mostra presenta come il volo sia diventato protagonista della cultura cittadina dal Novecento ai giorni nostri. L’incontro ravvicinato con la terza dimensione è raccontato attraverso le esperienze di vita dei riminesi che hanno visto l’Italia sin dai primissimi anni del Novecento eccellere nella corsa al volo. La storia di Rimini è legata alla storia dell’aviazione civile e militare nazionale già dai primissimi anni del Novecento e la città è sede di prestigiosi reparti dell’Aeronautica e dell’Aviazione dell’Esercito. Orario: 10-13 / 16-19; chiuso lunedì non festivi

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

fino a sabato 29 aprile 2023

Rimini, Pancromatica ed Evelyn bistrot, via Elisabetta Sirani, 19/23

La ruggine come un filo che collega passato e futuro

Il writer riminese Filippo Tonni, in arte Mozone espone le sue opere in una mostra dedicata alla ruggine: Ruggine80, una collezione di stampe, tele, skateboard disegnati, chitarre, oggetti di vario genere reinterpretati tramite vari stili artistici, incentrata sulle vecchie automobili pre 1980. Un work in progress sia nella realizzazione di opere che nella possibilità di dialogo con l’artista, attraverso momenti settimanali di apertura, scambio e confronto. Sabato 29 aprile finissage h.18.00 con letture poetiche di Annalisa Teodorani e live painting by Mozone agli spazi Pancromatica & Evelyn bistrot.

In occasione della mostra è possibile prenotare un ritratto scattato e stampato da Enrico De Luigi e illustrato da Mozone, un’opera unica che fonde realtà e fantasia, STRA-VOLTI. Le sessioni hanno luogo da Pancromatica nei giorni 8/15/22 aprile, dalle 17.00 alle 21.00.

Per info e prenotazioni info@pancromatica.com oppure chiamare il 331.6633654.

Orario: dalle 11 alle 20; chiuso la domenica Info:331 6633654 www.pancromatica.com



da sabato 22 aprile a sabato 3 giugno 2023

Rimini, Galleria d’Arte Zamagni, via Dante Alighieri, 29-31

Confini

Mostra personale dell’artista Stefano Ronci, a cura di Ilaria Bignotti. A distanza di vent’anni dalla sua ultima esposizione sul territorio riminese, Stefano Ronci presenta una serie di opere di recente conio che indagano il concetto di confine e di soglia, mettendo in stretta relazione il ruolo dello spettatore Tra i temi chiave: il lavoro sui gradi del visibile; la ricerca sul segno inteso come traccia, persistente o fuggevole, di un passaggio dell’uomo e della sua memoria; la messa in relazione tra io e altro, affrontando in questa direzione il concetto di confine inteso non come sbarramento e limite ma soglia e possibilità di incontro (installazione allestita nella sala sottostante la Galleria).

Orario: Inaugurazione della mostra sabato 22 aprile alle ore 18; dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 Ingresso libero Info: 0541 1414404 www.zamagniarte.it