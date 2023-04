La colonna sonora della città aggiornata con i brani dei protagonisti della programmazione degli eventi: da Vinicio Capossela a Carmen Consoli a tantissimi altri

Cambia nuovamente la playlist della filodiffusione di Riccione. Dopo il weekend di Pasqua che ha accompagnato riccionesi e ospiti della città con le note di Beppe Carletti e del suo album “Sarà per sempre”, da venerdì ad avvolgere le passeggiate di primavera lungo i viali e il lungomare di Riccione, c’è una selezione di musica che prende le mosse dalla programmazione imminente e futura della città. Da Con una rosa di Vinicio Capossela a Caruso di Frida Bollani Magoni, da Romagna Capitale di Mirko Casadei a Confusa e Felice di Carmen Consoli. I brani dei protagonisti del palinsesto riccionese si alternano alle canzoni del giovane riccionese Giovanni Cricca e ad altri successi della musica italiana con una selezione che vede nomi come Coma Cose e Diodato, Calcutta e Madame, Mara Sattei e Nada, protagonisti negli anni scorsi a Riccione di eventi e rassegne come Albe in controluce, Tafuzzy Days e Deejay On Stage. Immancabile, naturalmente, Riccione di Thegiornalisti. E poi ancora Colapesce Dimartino, Carl Brave, Tananai, Marco Mengoni e Raphael Gualazzi.

La playlist è stata curata dal direttore artistico di Turismo, Cultura e Sport Simone Bruscia. La selezione musicale è un work in progress che si accompa al lavoro di programmazione della città di Riccione e verrà aggiornata settimana dopo settimana.