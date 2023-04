Ecco cosa fare nel weekend. Tutti gli eventi in programma dal 13 al 19 aprile

Prosegue il calendario degli appuntamenti riminesi da non perdere. Da oggi parte la due giorni dedicata a ‘I Vitelloni’, in occasione dei 70 anni dall’uscita del film di Federico Fellini. Tre sessioni di incontri con ospiti illustri provenienti da diverse Università italiane, per una riflessione a tutto tondo su uno dei film decisivi nella carriera del regista riminese. Un giorno e mezzo di interventi, spunti, analisi, approfondimenti a cura del Fellini Museum e del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna in collaborazione con La Settima Arte (13 e 14 aprile in Cineteca e Cinema Fulgor).

Al Palazzo del Fulgor del Fellini Museum, ultima settimana per visitare le mostre: Spadò’ – Arte, amori e spionaggio nella Parigi anni ’30, dedicata ad Alberto Spadolini, danzatore, coreografo, attore, cantante, regista, pittore, scultore, giornalista ed agente nella Resistenza antinazista e ‘Altrove’, la mostra fotografica di Lorenzo Mini, in omaggio a Federico Fellini.

Inoltre giovedì 13 aprile (ore 16), in occasione dell’ultima proiezione al Cinemino del documentario “Spadò, il danzatore nudo” (Italia 2019, 46’), sarà presentato il libro fotografico dal titolo ‘Alberto Spadolini nella storia del cinema francese’.

Sempre in ambito cinematografico, martedì 18 aprile la Cineteca di Rimini ospita la seconda tappa de Il giro del mondo in 80 corti, la Rassegna di cortometraggi nell’ambito di Amarcort Film Festival, che va alla scoperta del cinema come linguaggio universale.

Fino al 16 aprile deflagra a Rimini Supernova, la nuova avventura curatoriale di Motus in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri, il Comune di Rimini e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

All’Augeo Art Space, invece, si può visitare, fino al 30 aprile, la mostra diffusa di due artisti emiliano-romagnoli al centro della scena internazionale dell’arte contemporanea: Omar Galliani e Luca Giovagnoli, che interpretano il tema dell’essere padri e dell’equilibrio fra due mondi.





Per la giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo, l’associazione Rimini Autismo ha organizzato “Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo”, una mostra fotografica di Tiziana Selva, che questa settimana si sposta all’interno di Palazzo Soleri (corso d’Augusto 241), sede della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile, storico ente riminese da sempre in difesa dei bambini, ragazzi e famiglie in situazione di disagio.





Fino al 29 aprile Pancromatica, lo spazio di Enrico De Luigi e l’Evelyn bistrot, ospita le opere del writer riminese Filippo Tonni, in arte Mozone che espone le sue opere in una mostra dal titolo: Ruggine80, una collezione di stampe, tele, skateboard disegnati, chitarre, oggetti di vario genere reinterpretati tramite vari stili artistici, incentrata sulle vecchie automobili pre 1980.





In Biblioteca continua la rassegna Libri da queste parti, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, che prevede due appuntamenti: venerdì 14 aprile, in sala della Cineteca, Sabrina Foschini, in dialogo con Graziano Spinosi, presenta ‘Gli dèi bugiardi’ – Edizioni peQuod 2021- e sabato 15 aprile Manlio Masini e Oreste Ruggeri presentano ‘Riminesi alla menta. I favolosi anni del dopoguerra, di Giuliano Masini, Panozzo, 2023.

Tra le iniziative per i bambini, da non perdere la replica dello spettacolo di Mirco Gennari a Castel Sismondo: ‘Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini’. Attore, mimo, clown, regista, autore e formatore, Gennari torna a Rimini sabato 15 aprile per spiegare Federico Fellini ai bambini con uno show che attraverso i tanti personaggi di Fellini diverte e fa sognare i più piccoli e anche il bambino che è dentro ognuno di noi. Così facendo anche chi non ha l’età per conoscere i film del grande maestro del cinema può provare la curiosità di vederli (evento su prenotazione).

Per i bambini, tornano anche i lettori volontari della Biblioteca Gambalunga con Di storia in storia con appuntamento il 19 aprile per bambini dai 3 ai 6 anni.

IN EVIDENZA



da mercoledì 12 a domenica 16 aprile 2023

Sedi varie – Rimini centro storico

Supernova

Un progetto per le arti contemporanee a Rimini a cura di Motus e Santarcangelo dei Teatri, che vede il coinvolgimento di compagnie di teatro e danza nazionali e internazionali (Cristina Kristal Rizzo, mk, Kinkaleri, Masque, Ateliersi, Fanny & Alexander, Giorgina Pi, Nanou..), così come gruppi emergenti e associazioni/artisti locali.

Supernova ha un tempo dilatato, a scansione non solo serale, con alcuni “fuori-orario” e accoglie un’eclettica comunità di performer con proposte dai linguaggi ibridi e sorprendenti.

Motus occuperà simbolicamente il Teatro Galli, dalle sale danza e musica degli ultimi piani, così come il foyer, la sala Ressi e il grande bar al primo piano… espandendo gli eventi artistici anche alle aree esterne: piazza Cavour, il museo Part, e piazza Malatesta. Il progetto porta a Rimini spettacoli, installazioni, workshop, incontri e live music, superando i confini fra le arti.

Incontri:

13 – 14 aprile, ore 15 – Foyer, Teatro Galli

‘Annusa i fiori finché puoi’ (arti performative, politiche culturali & indipendenze)

Workshop:

dal 13 al 16 aprile, ore 11 – Foyer, Teatro Galli

Supernova Fanzine LAB, condotto da MG Posani e Laura Gemini a cura di Smagliature Urbane

12 – 13 – 14 aprile, ore 14:00 – Sala della danza, Teatro Galli

Criaturas Humanas, con Susana Botero Santos

12 – 13 – 14 aprile ore 19:00 – Sala della Danza – Teatro Galli + altri spazi esterni

Plutone Esploso, con Elisabetta Consonni

Installazioni al Part – Palazzi dell’Arte e nel Foyer del Teatro Galli

Programma delle Performance su www.motusonline.com/programma/

Info: 334 1411012 Numero di telefono attivo dal 12 al 16 aprile dalle 16.00 alle 21.30 supernovarimini00@gmail.com Biglietti acquistabili online su webtic.it – Biglietteria in loco al Teatro Amintore Galli dalle 16.00 alle 21.30 www.motusonline.com



13 – 14 aprile 2023

Rimini, Cineteca e Cinema Fulgor

Gli Anniversari: i 70 anni de ‘I Vitelloni’

In occasione dei 70 anni dall’uscita del film di Fellini ‘I Vitelloni’, un convegno suddiviso in tre sessioni con ospiti illustri provenienti da diverse Università italiane, per una riflessione a tutto tondo sul film: un giorno e mezzo di interventi, spunti, analisi, approfondimenti a cura del Fellini Museum e del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna in collaborazione con La Settima Arte.

Giovedì 13 aprile alle 21, appuntamento in Cineteca per la visione del film ‘I Vitelloni’ di Federico Fellini (Italia 1953).

Con il coordinamento di Roy Menarini, giovedì 13 aprile si apre la prima sessione del convegno nella sala della cineteca: Francesco D’Asero su Alberto Sordi e la condizione vitellonesca, Lucia Rita Vitali sul personaggio di Moraldo, il primo di una lunga serie di alter ego felliniani, Sara Martin che si sofferma sui costumi mentre Eleonora Chiais stringe su un accessorio specifico, il cappello; finale di giornata in musica con la relazione di Antonio Ferrara su Nino Rota.

Seconda sessione del convegno venerdì 14 alle 9.30 al cinema Fulgor. A condurre Andrea Minuz che introduce Cecilia Brioni e il suo intervento su stile e giovani nel cinema degli anni Cinquanta. A seguire Marco Bertozzi, che del vitellone traccia una fenomenologia imperfetta, anticipando il contributo di Gabriele Landrini sulle raffigurazioni giovanile disegnate dal film, e quello di Mariangela Palmieri sempre sulla questione giovanile. Del vitellonismo come emergenza sociale discute Francesca Cantore mentre Enrico Biasin mostra l’altra faccia del giovanilismo vitellonesco ossia lo spettro dell’invecchiamento; chiude la sessione del mattino, Pietro Ammaturo che si schiera col vitellone mancato: Leopoldo Trieste.

Con lo scrittore Cristiano Cavina prende avvio, alle ore 15 di venerdì 14 sempre al Fulgor, la terza e ultima sessione del convegno. Dopo di lui, moderati da Marco Bertozzi, seguiranno gli interventi di Andrea Minuz sul come I vitelloni abbia scoperto e inventato la provincia italiana, di Miriam Petrini sui vitelloni radiofonici di Fellini, di Luana Fedele, che ricostruisce quelle che oggi chiamiamo le strategie di marketing, e di Alberto Boschi che ci presenta il protagonista invisibile ovvero la voce narrante. Prima dell’intervento di Rinaldo Vignati sulla filiazione cinematografico del film che chiude sessione, giornata e convegno, Shannon Magri si cimenta in una lettura ecocritica dell’opera.

Orario: 13 aprile dalle 15 alle 18; 14 aprile dalle 9.30 alle 18 Ingresso libero

Info: 0541 704494 cineteca@comune.rimini.it



giovedì 13 aprile 2023

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Alberto Spadolini nella storia del cinema francese

In occasione dell’ultima proiezione del documentario “Spadò, il danzatore nudo” (Italia 2019, 46’), presentazione del libro fotografico dal titolo ‘Alberto Spadolini nella storia del cinema francese’. Ore 16.00 Ingresso al Palazzo del Fulgor 2 € Info: www.fellinimuseum.it



sabato 15 aprile 2023

Castel Sismondo, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini

Come si può raccontare il cinema di Federico Fellini e fare in modo che chi non ha l’età per conoscere i suoi film possa provare la curiosità di vederli? Ci riesce benissimo Mirco Gennari creando uno spettacolo che attraverso i tanti personaggi di Fellini diverte e fa sognare i bambini e il bambino che c’è dentro ognuno di noi. Riservato ai piccoli visitatori a partire dai 6 anni ed ai loro accompagnatori. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo e-mail museofellini@comune.rimini.it indicando nome ed età del bambino e nome e numero di telefono dell’accompagnatore. Per i bambini l’ingresso è gratuito. Per gli adulti accompagnatori: 5 € con possibilità di visitare il Museo durante lo spettacolo. I posti sono limitati.

Ore 17. Info: 0541 793781museofellini@comune.rimini.it



da lunedì 17 a venerdì 21 aprile 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

AI Week 2023

“AI WEEK, La Settimana dell’Intelligenza Artificiale” si svolge dal 17 al 19 aprile in digitale su AI Play (www.aiplay.it) e da giovedì 20 a venerdì 21 aprile in presenza al Palacongressi di Rimini. AI WEEK è dedicata a managers e imprenditori italiani che ambiscono utilizzare l’intelligenza artificiale all’interno dell’azienda e consentirà di scoprire oltre 50 ‘use case’ già realizzati nei più disparati settori merceologici e seguire 30 workshops dedicati alle soluzioni pratiche di Intelligenza Artificiale e di lasciarsi ispirare da 15 interventi in plenaria con contenuti di grande innovazione. Fra gli speaker già confermarti, Seth Dorin presidente responsabile AI Institute e former global chief AI officer di IBM.

Orario: dal 17 al 19 aprile on line su AI Play dalle ore 9.00; 20 e 21 aprile al Palacongressi dalle 8.30 alle 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 711500 www.aiweek.it



martedì 18 aprile 2023

Rimini, Cineteca

Il giro del mondo in 80 corti

Rassegna di cortometraggi nell’ambito di Amarcort Film Festival

Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico presente ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Seconda tappa, martedì 18 aprile ore 21 in Cineteca.

Ingresso libero Info: www.amarcort.it





IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Fino al 30 giugno 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Festival di Rimini

aperte le iscrizioni alla terza edizione del Festival canoro a cura di Rimini Classica

Dal 3 aprile fino al 30 giugno è possibile iscriversi alla nuova edizione del Festival di Rimini, il concorso canoro che vedrà la Finale nell’ottobre 2023 sempre nella splendida cornice del Teatro Galli accompagnati dall’Orchestra di Rimini Classica. Dalle selezioni, che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto, verranno selezionate 6 canzoni (proposte dagli autori) e 6 interpreti, nelle 3 sezioni: autori, cantautori/band e interpreti. La Finale prevede come nelle precedenti edizioni il premio del pubblico, dell’orchestra e della Giuria di Qualità, che decreterà il vincitore per ogni categoria e il vincitore assoluto. Le iscrizioni si possono effettuare direttamente attraverso il sito www.festivaldirimini.it



giovedì 13 aprile 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

DISconnesso

Uno spettacolo teatrale che tratta lo scontro titanico tra realtà fisica e realtà virtuale, una storia che oggi è necessaria per una rieducazione alla realtà, all’empatia e al riconoscimento degli stati emotivi. Lo spettacolo racconta, in chiave divertente e ironica, l’avventura interiore di un ragazzo disconnesso dalla realtà che, durante la sua fuga, riconquista le proprie abilità di relazione, le “tecnologie” del proprio corpo e le proprie sensazioni, riscoprendo un “gioco emotivo” stupefacente, capace di fargli superare ostacoli apparentemente insormontabili, con la sola forza del pensiero … anche senza connessione veloce.

Orario: la mattina lo spettacolo è riservato alle scuole; spettacolo aperto al pubblico alle ore 18.00 Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



14, 15 aprile 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continua “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. Da quest’anno la rassegna ha una forma aperta, non più un ciclo stagionale ma un cartellone aperto con continuità tutto l’anno.

I prossimi appuntamenti:

venerdì 14 aprile – Sala della Cineteca – ore 17.30

Sabrina Foschini

Gli dèi bugiardi, Edizioni peQuod, 2021

in dialogo con Graziano Spinosi

sabato 15 aprile – Sala della Cineteca – ore 17.00

Manlio Masini e Oreste Ruggeri presentano

Riminesi alla menta. I favolosi anni del dopoguerra, di Giuliano Masini, Panozzo, 2023

Ingresso libero Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it



da venerdì 14 a domenica 16 aprile 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Il Boemo

Un film drammatico di Petr Václav, con Vojtech Dyk, Elena Radonicich, Barbara Ronchi, Lana Vlady, Mirko Ciccariello. L’ascesa e il declino del compositore Settecentesco cecoslovacco Josef Myslivecek, noto in Italia come “il Boemo” al tempo uno dei compositori di opera più ricercati da corti e teatri. Sempre in viaggio per il Bel Paese, amico e ispiratore di Mozart, il suo successo è inarrestabile ma l’amore impossibile per una nobildonna sposata cambierà la sua musica e la sua vita. Prevendita biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: venerdì 14, ore 21:00; sabato 15, ore 17:00 / 21:00; domenica 16, ore 17:00 / 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



domenica 16 aprile 2023

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

6° Memorial Filiberto Sammarini

Su delega della Federazione Italiana Vela, il Club Nautico propone il “Trofeo Memorial Filiberto Sammarini”, giunto alla sua 6° edizione, una regata d’altura alla quale sono ammesse le classi monotipo, Open, Orc, Sciarrelli, Vele Bianche. Il trofeo è dedicato alla memoria di Filiberto Sammarini, grande sportivo e amante del mare prematuramente scomparso nel 2015.

Orario: alle ore 10.30 Skipper Meeting; alle ore 12.00 segnale di avviso prima prova

Info: 0541.26520 www.cnrimini.com



domenica 16 aprile 2023

Cinema Fulgor, corso Augusto 162 – Rimini centro storico

I cartoni della domenica

Per la rassegna ‘I cartoni della domenica’, un pomeriggio all’insegna dei classici Disney:

‘Mary Poppins’, regia di Robert Stevenson, USA 1964. (domencica 16 aprile).

Biglietti on line disponibili su: www.liveticket.it/cinemafulgor La biglietteria al Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

Ore 14.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 18 aprile: TOBY DAMMIT, di Federico Fellini (Italia 1968, 43′)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 2 €

Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

ogni martedì fino al 25 luglio 2023

Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 – Rimini

Campagna Amica 2023

Nel Borgo San Giovanni, a pochi passi dall’Arco d’Augusto, riparte con la primavera il mercato degli agricoltori ‘Campagna Amica’. L’iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa ‘dal contadino’, attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. I banchi del mercato offrono ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30 Info 0541 742363 http://rimini.coldiretti.it

mercoledì 19 aprile 2023

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Di storia in storia

I Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga propongono la lettura di storie rivolte ai bambini. Età consigliata per i prossimi appuntamenti: 3-6 anni con prenotazione obbligatoria al numero 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi). I prossimi appuntamenti:

mercoledì 19 aprile : età consigliata: 3-5 anni

Ore 16.30 Info: 0541 704485 bibliotecagambalunga.it

mercoledì 19 aprile 2023

I.C Fermi, in Via Egisto Morri, 4 – Rimini

Adolescenti e genitori: restare presentiContinuano gli appuntamenti del percorso “Adolescenti e genitori: restare presenti”, rivolti a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti. Il percorso é promosso dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio e con l’Associazione Teatrale Alcantara. Prossimo appuntamento con “FRAGILI E RIBELLI (?)” La trasgressione tra libertà e autonomia. A cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, consulente del Centro per le Famiglie.

Ore 20.45 Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

MOSTRE

fino a domenica 16 aprile 2023

Fellini Museum (Palazzo del Fulgor) piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Altrove

In occasione dei 50 anni di Amarcord, il Fellini Museum ospita a Palazzo del Fulgor “Altrove”, una esposizione di 27 fotografie di Lorenzo Mini. Le immagini della spiaggia in inverno, i colori rarefatti e la densa foschia evocano le atmosfere del film e richiamano alcuni temi ricorrenti nel cinema di Fellini: il mare, la nebbia e il sogno.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

fino a domenica 16 aprile 2023

Fellini Museum (Palazzo del Fulgor) piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Spadò: Arte, amori e spionaggio nella Parigi anni ’30

Decoratore al Vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Joséphine Baker, coreografo ammirato da Paul Valéry e Maurice Ravel, attore con Jean Marais e Jean Gabin, cantante con Mistinguett, regista di documentari con Django Reinhardt, pittore apprezzato da Jean Cocteau e Max Jacob, scultore dallo stile michelangiolesco, giornalista per la rivista parigina Le Sourire e agente della Resistenza antinazista. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista. Al “Palazzo del Fulgor” saranno esposte 25 immagini fotografiche, opera di Dora Maar (Parigi), Maurice Seymour (Chicago), George Hoyningen – Huené (Londra), Joe Pazen (New York), G. R. Aldò (Aldo Rossano Graziati) … Alcune di queste immagini sono state pubblicate da importanti riviste, fra cui Vogue e Vanity Fair.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00 Ingresso a pagamento Info:0541 793781 www.albertospadolini.it www.fellinimuseum.it



fino a giovedì 13 aprile 2023

Sala Sant’Agostino, via Cairoli, 36- Rimini centro storico

Sotto la tenda di Abramo. Paolo Dall’Oglio a Deir Mar Musa el-Habashi, Siria

In mostra gli scatti che il fotoreporter genovese Ivo Saglietti scattò nel 2003 in Siria, documentando la vita quotidiana del monastero Deir Mar Musa, vicino Damasco, e raccontando l’utopia di padre Paolo Dall’Oglio e della comunità da lui creata nel monastero, in cui sono presenti due mondi, quello cattolico e quello musulmano. L’esposizione è inserita in “Pac’è futuro. Progetto di pace con parole e immagini”, che prevede incontri e appuntamenti fino al 5 maggio. Il progetto è curato da Isur, Rete della pace, Caritas, Gruppo di dialogo tra cattolici e musulmani, galleria No Limits to Fly.

Orario: da martedì a domenica, ore 16.30-19 Info: www.isurimini.it/interazioni-2023/



fino a domenica 23 aprile 2023

Museo della Città (Ala Nuova), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Sete di pace. Volti e storie delle missioni di stopthewarnow in Ucraina

La mostra fotografica “Sete di Pace” racconta attraverso 60 scatti le missioni umanitarie della Rete Stopthewarnow. Le Carovane per la Pace in Ucraina sono coordinate dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII grazie alla presenza sul campo dei volontari del corpo di pace Operazione Colomba. Nel corso dell’anno sono state realizzate 5 Carovane della Pace, che hanno portato in Ucraina oltre 500 rappresentanti della società civile di 180 organizzazioni, consegnando aiuti umanitari e compiendo azioni per sostenere la popolazione locale.

Orario: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19; chiuso lunedì non festivi. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



fino a venerdì 28 aprile 2023

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini Centro Storico

I materiali Immateriali, oggetti, foto e documenti in mostra

I 120 anni della Camera del Lavoro di Rimini- CGIL 1903-2023

In occasione dei 120 anni dalla fondazione della Camera del Lavoro di Rimini, è proposta una mostra di oggetti, foto e documenti provenienti dall’Archivio storico CGIL.

Nelle due sale dalla Galleria dell’Immagine sono allestite tre sezioni: documentaria, video/fotografica e relativa ai materiali utilizzati per fare sindacato. La sezione della mostra relativa ai documenti consente di comprendere la portata dell’impegno della Camera del Lavoro nella ricostruzione morale, civile ma anche economica della città di Rimini dopo il secondo conflitto mondiale. La corrispondenza esposta evidenzia i rapporti articolati tra CLN e Camera del Lavoro e la spinta che la CGIL diede al riavvio delle attività industriali e turistiche dopo la seconda guerra mondiale. In mostra alcune lettere che dal 1944 al 1946 la Camera del Lavoro trasmise al Comune in riferimento alla ricostruzione delle Officine Ferroviarie, delle industrie e per una giusta assegnazione delle licenze balneari. La mostra video e fotografica ricopre un ampio periodo che va dal 1951 al 2016, nella sezione sono presenti anche foto messe a disposizione dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini e dall’Archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga. Sulla parete di una delle due sale scorrono le immagini inedite del video dell’inaugurazione della sede di Viale Ceccarini della Camera del Lavoro di Riccione, risalente al 1975. Completa la mostra la sezione relativa agli strumenti attraverso i quali, dagli anni ’50 agli anni ’80 del secolo scorso, la CGIL di Rimini ha portato avanti la sua azione sindacale sul duplice binario dell’azione collettiva e di quella per la tutela individuale.

Orario: da lunedì a venerdì 10 – 12 e 16 – 19; sabato 10 – 12.

Ingresso libero Info: www.museicomunalirimini.it

fino a domenica 30 aprile 2023

Teatro Galli, Part, Augeo – Rimini centro storico

Padri, i veri avventurieri tra mondi

Mostra diffusa di Omar Galliani e Luca Giovagnoli nell’ambito di TRA – Festa delle anime tra due mondi

I due artisti sono stati chiamati dal poeta e scrittore Davide Rondoni, che firma la curatela della mostra, a interpretare il tema dell’essere padri e dell’equilibrio fra due mondi. Omar Galliani, maestro del disegno a livello internazionale, fonda il suo lavoro sulla dualità: le possibilità/impossibilità del disegno e il bianco/nero della materia, la matita il carbonio nero, il legno il vegetale bianco e porta nelle sale di Teatro Galli, PART e Augeo i suoi dipinti e le sue tavole a grafite, lavori inediti e pezzi esposti nelle più importanti Biennali del mondo. Luca Giovagnoli, artista visivo e grafico riminese, cantore di immagini e suggestioni che ha esportato con successo la sua pittura nel mondo, espone alla Galleria Augeo i suoi dipinti che immortalano momenti di vita su tela, istantanee che coniugano visionarietà e quotidianità, un lirico ed errabondo narrare svincolato dalla trama nei territori dell’immaginazione e del ricordo. La mostra dei 2 artisti rimane in esposizione all’Augeo fino al 30 aprile. 2 opere di Galliani dal 26 marzo saranno esposte al Part fino a fine aprile.

Orario PART: da mar a ven 10-13 e 16-19; sab, dom e fest. 10-19; Chiuso lun. non festivo.

Orario Augeo: da martedì a sabato 10.00-12.30 e 16.00-19.00. Ingresso gratuito.

fino al 28 aprile 2023

Museo della Città e palazzo Soleri – Rimini centro storico

Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo

In occasione della giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo (2 aprile) l’associazione Rimini Autismo promuove e organizza una mostra fotografica e presentazione dell’omonimo libro fotografico di Tiziana Selva. Dopo l’esposizione al museo della città, dal 12 al 28 aprile, la mostra prosegue, ospitata all’interno di Palazzo Soleri in corso d’Augusto 241, sede della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile, storico ente riminese impegnato da sempre ad assicurare ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali e già sede di alcuni importanti progetti in collaborazione con Rimini Autismo, come il centro estivo “Estate a Palazzo”.

Orario a Palazzo Soleri: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.

Info: 347 3725323 www.riminiautismo.it



fino a sabato 29 aprile 2023

Pancromatica ed Evelyn bistrot, via Elisabetta Sirani, 19/23 – Rimini

La ruggine come un filo che collega passato e futuro

Il writer riminese Filippo Tonni, in arte Mozone espone le sue opere in una mostra dedicata alla ruggine: Ruggine80, una collezione di stampe, tele, skateboard disegnati, chitarre, oggetti di vario genere reinterpretati tramite vari stili artistici, incentrata sulle vecchie automobili pre 1980. Un work in progress sia nella realizzazione di opere che nella possibilità di dialogo con l’artista, attraverso momenti settimanali di apertura, scambio e confronto. Sabato 15 aprile Live LowFaro presentazione EP h.19.00 all’Evelyn bistrot. Sabato 29 aprile finissage h.18.00 con letture poetiche di Annalisa Teodorani e live painting by Mozone agli spazi Pancromatica & Evelyn bistrot.

In occasione della mostra è possibile prenotare un ritratto scattato e stampato da Enrico De Luigi e illustrato da Mozone, un’opera unica che fonde realtà e fantasia, STRA-VOLTI. Le sessioni avranno luogo da Pancromatica nei giorni 8/15/22 aprile, dalle 17.00 alle 21.00.

Per info e prenotazioni info@pancromatica.com oppure chiamare il 331.6633654.

Orario: dalle 11 alle 20; chiuso la domenica Info:331 6633654 www.pancromatica.com



da venerdì 14 aprile a domenica 4 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Balkanica. Vite umane oltre le frontiere

Mostra realizzata dal fotoreporter Claudio Silighini, che ha scattato fotografie dentro i campi profughi e dentro gli Squat Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa.

Orario: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19; chiuso lunedì non festivi Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



da domenica 16 aprile a domenica 25 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini,1 – Rimini centro storico

Ali di Rimini

Progetto Azzurro 100, mostra a cura della Associazione Nazionale Faleristica (ANF), per i cento anni dell’Aeronautica Militare e dell’Istituto del Nastro Azzurro. La mostra presenta come il volo sia diventato protagonista della cultura cittadina dal Novecento ai giorni nostri. L’incontro ravvicinato con la terza dimensione è raccontato attraverso le esperienze di vita dei riminesi che hanno visto l’Italia sin dai primissimi anni del Novecento eccellere nella corsa al volo. La storia di Rimini è legata alla storia dell’aviazione civile e militare nazionale già dai primissimi anni del Novecento e la città è sede di prestigiosi reparti dell’Aeronautica e dell’Aviazione dell’Esercito. Orario: 10-13 / 16-19; chiuso lunedì non festivi

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it







ATTIVITA’ SPORTIVA

fino al 30 aprile 2023

Rimini marina centro, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk & fitness on the beach

50 minuti di camminata sportiva o di allenamento funzionale guidati dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero dal lavoro e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto anche in inverno per mantenersi in salute.

Orario: Camminata guidata il mercoledì ore 18.30/19.30 e la domenica ore 9.00/10.00

Allenamento funzionale, one to one o a piccoli gruppi, dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 18,30 su appuntamento. Allenamento introduttivo alla corsa il sabato mattina dalle 9,00 alle 11.00. A pagamento Info: 348 0981594 info@elensouza.com walkonthebeachrimini/



aprile – maggio 2023

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini

Sabato & Domenica di Hatha yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, con esercizi di respirazione, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 80 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. Al sabato la lezione è tenuta in lingua inglese. Prenotazione necessaria su whatsapp al 393 517466756. Chi non è provvisto di tappetino può richiederlo gratuitamente all’atto della prenotazione.

Ore 10; partecipazione a offerta, a partire da 5 €. Info: 393 517466756 www.instagram.com/riminiyogi

mercoledì e domeniche fino a fine aprile 2023

Bagno 55 e Parco Marecchia – Rimini

Camminata metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente. L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare e al parco Marecchia con due appuntamenti settimanali:

Bagno 55: mercoledì alle ore 18.30 e al Parco Marecchia: la domenica alle ore 9.30 con ritrovo almeno 10 minuti prima. A pagamento. Info e prenotazioni 345 8203064

tutti i mercoledì e sabati

Bagno14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking a cura di ‘La Pedivella’

Tra spiaggia e nuovo lungomare è possibile praticare settimanalmente la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini, che ci aiutano a muovere tutti i muscoli del corpo.

L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Attività a pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com



sabato 15 aprile 2023

Rimini, spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Warm InsideUn percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare, nei fine settimana fino ad aprile, per imparare a gestire il freddo, superare i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature. Per la partecipazione è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo non agonistico. Partecipazione a pagamento.

Info e prenotazioni: 347 1224480 www.fluxomovement.it

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Corse cronometrate gratuite di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti. L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo.

La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.

Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com – www.parkrun.it/marecchia/









Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica

tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it