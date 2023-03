Il 21 marzo un nuovo appuntamento con Debora Grossi e il gruppo letterario

Sarà la Biblioteca Comunale di Riccione ad ospitare martedì 21 marzo alle 21 il gradito ritorno del gruppo letterario “Il Rifugio dei libri”.

Riprendono infatti gli appuntamenti dedicati a coloro che condividono la grande passione per la lettura.

Dal 2019 gli appassionati di lettura si danno appuntamento per parlare di libri

Il gruppo letterario, guidato dall’attrice e scrittrice riccionese Debora Grossi, si riunisce in Biblioteca, nell’atteso appuntamento mensile – Il rifugio letterario – che dal 2019 torna ogni anno con nuove e interessanti proposte. Le serate sono aperte a tutti e hanno per protagonisti i libri svelati di volta in volta, per permettere a ogni partecipante di avere il tempo necessario per leggerli e partecipare attivamente all’incontro successivo. Non mancheranno, inoltre, giochi, quiz, cruciverba, gadget e piccoli momenti di rinfresco con dolci e bevande, per rinsaldare il gruppo e avviare a piacevole conclusione ciascun incontro.

Si riparte con Ammaniti e Postorino

Il primo incontro del ciclo di quest’anno coincide con l’inizio della primavera e porta con sé nuove idee e riflessioni suggerite dai due libri protagonisti della serata, La vita intima di Niccolò Ammaniti e Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino.

Il primo libro racconta la storia di una donna ricca, bella e famosa. Poi, un giorno, la sua vita cambia, un segreto del passato riemerge per sconvolgere ciò che è perfetto e la protagonista, in questa apparente caduta verso il basso, trova un’occasione di cambiamento e scopre il coraggio che non credeva di avere. Il secondo libro, Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino (premio Campiello 2018 con il libro Le assaggiatrici), è un romanzo di formazione, guerra e amore, ispirato a una storia vera che narra l’avventura di due bambini, cui il destino il destino ha tolto tutto nella primavera del 1992 a Sarajevo. Per allontanarli dalla guerra, una mattina di luglio, un pullman li porta via contro la loro volontà; in viaggio verso l’Italia, lungo strade ridotte in macerie, incontrano un ragazzo con il quale nascerà un forte legame che diventerà una risorsa per la salvezza di ciascuno.

Obiettivo? Condividere con altri la grande passione della lettura

“Il Rifugio Letterario nasce come gruppo di lettura insieme all’attività di scambio di libri de ‘Il Rifugio dei Libri’, la Little free library di via don Giovanni Minzoni a Riccione, che gestisco già da alcuni anni – racconta l’ideatrice e promotrice de Il Rifugio dei Libri” Debora Grossi – All’interno del gruppo di lettura, che nasce nell’autunno del 2018 dopo aver maturato un percorso di due anni di incontri letterari svolti tra Riccione e Rimini, si discutono le letture proposte, in prima battuta dal conduttore, poi seguendo suggerimenti e proposte che scaturiscono dal gruppo stesso e dai diversi interessi dei partecipanti. Questi appuntamenti non sono altro che un pretesto per condividere con altri la grande passione della lettura. Chiunque potrà partecipare se animato da altrettanta curiosità e voglia di divertirsi. L’Adesione al gruppo è gratuita e senza altre formalità. Si partecipa in modo attivo o passivo, semplicemente ascoltando, non è neppure obbligatoria la lettura dei libri proposti”.

Il rifugio letterario prosegue con gli incontri culturali fino a dicembre, per un totale di dieci appuntamenti a cadenza mensile e in orario serale, dalle ore 21:00 alle 23:00, a partecipazione libera e gratuita.