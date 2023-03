Ecco tutti gli eventi in programma: da Giardini d’autore a Rimini rinascimentale alle iniziative dedicate a Tonino Guerra e Federico Fellini.

Nel fine settimana che preannuncia la primavera sono tantissime le proposte per scoprire le bellezze del centro storico scegliendo fra diverse visite guidate fra arte e verde.

In occasione di Giardini d’autore, manifestazione botanica di primavera, sono previste due visite guidate, una dedicata alla Rimini di Fellini con un percorso tra Castel Sismondo e l’outdoor del Fellini Museum e l’altra alla Rimini Rinascimentale, tra il castello e lo splendido Tempio Malatestiano, che saranno riservate ai visitatori della manifestazione, a cura di DiscoverRimini.

Sabato 18, partendo dal Visitor Center, tutti potranno andare alla scoperta della Rimini Rinascimentale, con i City Tour di VisitRimini, per scoprire la città quando era una delle corti quattrocentesche di maggior fulgore, grazie alla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta, mecenate delle arti e abilissimo condottiero.

Sempre sabato 18, alle 14,30 appuntamento al Bosco dei nomi in piazza Malatesta con Andrea e Lora Guerra che, in collaborazione con l’Associazione Culturale Tonino Guerra, racconteranno il progetto di questo intervento, che va da Federico Fellini a Tonino Guerra e viceversa, nell’ambito delle “Giornate di Marzo per Tonino” con cui si celebra e ricorda il poeta santarcangiolese.

Domenica 19 marzo, festa dei papà, torna anche il Bike tour delle mura Malatestiane di Rimini, una visita guidata in bicicletta con focus sulle mura difensive della città di Rimini.

Ecco in dettaglio tutte le visite proposte:

sabato 18 marzo 2023

Rimini centro storico, Spazio eventi Giardini d’Autore (luogo d’incontro), piazza Malatesta

La città dei Malatesta: da Castel Sismondo al Tempio Malatestiano

Visita guidata in occasione di Giardini d’Autore a cura di Discover Rimini

Castel Sismondo, intorno al quale fiorisce quest’anno Giardini d’Autore, porta il nome del più noto esponente della famiglia Malatesta, Sigismondo Pandolfo, che lo fece realizzare insieme allo splendido Tempio Malatestiano, seconda tappa del percorso di visita guidata, gioiello del Rinascimento italiano, progettato da Leon Battista Alberti, che racchiude opere di Giotto e Piero della Francesca.

La visita è riservata a chi visita Giardini d’Autore. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Ore 16.30 A pagamento, bambini gratis fino a 14 anni

Info: 333.7252877 michela.cesarini@discoverrimini.it

sabato 18 marzo 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour: La Rimini Rinascimentale

La storia di Rimini vive un periodo di grande splendore nel Rinascimento diventando una delle corti quattrocentesche di maggior fulgore, grazie alla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta, mecenate delle arti e abilissimo condottiero.Un viaggio alla scoperta della Rimini Rinascimentale, a partire dal meraviglioso Tempio Malatestiano, grande precursore nel Rinascimento in Italia.Al suo interno, si possono ammirare i capolavori di Giotto e Piero della Francesca unici al mondo.Si prosegue verso Piazza Cavour, una delle piazze più belle e ricche di storia d’Italia, per poi concludere il nostro tour della Rimini Rinascimentale in piazza Malatesta, davanti all’imponente Castel Sismondo, antica residenza del condottiero Sigismondo durante la propria permanenza riminese.Ore 15.30. A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/299205-rimini-city-tour-la-rimini-rinascimentale/

domenica 19 marzo 2023

Rimini centro storico, Spazio eventi Giardini d’Autore (luogo d’incontro), piazza Malatesta

La città di Fellini: dalla Piazza dei Sogni al Fellini Museum

Visita guidata in occasione di Giardini d’Autore a cura di Discover Rimini

Castel Sismondo è la sede spettacolare dell’affascinante Fellini Museum, che con una modalità espositiva coinvolgente fa conoscere la figura e l’opera di Federico Fellini, nato a Rimini nel 1920. La visita guidata alla scoperta dell’outdoor del Fellini Museum, composto dalla Piazza dei Sogni e dal Bosco dei Nomi, giardino urbano dedicato a Tonino Guerra, dove la campagna incontra la città. La visita è riservata a chi visita Giardini d’Autore. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 10.30. A pagamento, bambini gratis fino a 14 anni. Info: 333.7252877 michela.cesarini@discoverrimini.it

19 marzo, 2 aprile, 23 aprile, 7 maggio, 21 maggio 2023

Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini

Bike tour delle mura Malatestiane di Rimini

Visita guidata della città di Rimini con focus sulle mura difensive della città di Rimini.Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclabili a ridosso delle mura dall’Arco di Augusto fino al borgo San Giuliano, toccando altri luoghi evocativi della città come Castel Sismondo.Il tour si svolge in sella alla propria bicicletta. Partenza con minimo 5 persone.

Incontro ore 10. Costo: 10 € adulti; 5 € ragazzi fino a 13 anni. Info: 329 2740433 marco.torri@guidopolis.com



ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 – 15 – 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il venerdì

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 – 15 – 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il sabato

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 A pagamento.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com