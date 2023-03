Ecco tutti gli eventi che contraddistinguono l’inizio della primavera a Rimini

A Rimini una settimana ricca di iniziative ed eventi che porta dritto all’avvio della primavera. A partire da Giardini d’Autore, l’evento dedicato alle piante, al giardino, all’arte allestito in centro storico tra il castello e piazza Malatesta. Un week-end, sabato 18 e domenica 19 marzo, per conoscere ed acquistare fiori ed essenze uniche per giardini e terrazzi, per fare esperienza tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli.

In occasione della festa di San Giuseppe, sabato 18 marzo, torna il tradizionale rito della “fogheraccia”, simbolo della fine dell’inverno e dell’arrivo della primavera, con cinque falò tra il porto, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera e Miramare, dove si potrà trascorrere una serata in allegria in ricordo della tradizione.

Tra gli appuntamenti culturali, sul palco del teatro Galli arriva il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, ‘Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque’, che si avvicina sempre più alla narrazione propria del teatro comico, dove ogni spettacolo diventa anche strumento di riflessione (martedì 14 marzo).

Per la Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023, al Teatro Galli per il TURNO D gli spettacoli di Carrozzeria Orfeo arrivano a Rimini, per la prima volta, presentando l’ultimo lavoro: Miracoli metropolitani (giovedì 16 marzo).

Fuori Abbonamento, in occasione della Giornata mondiale della poesia, sale per la prima volta sul palcoscenico del Galli, Mariangela Gualtieri che presenta uno dei suoi “riti sonori”, dove il pubblico è chiamato, col suo ascolto teso, a caricare di intensità le parole, in un rimbalzo fra scena e platea, invisibile, che si gioca nella quasi immobilità di ognuno (martedì 21 marzo).

Per la Rassegna di danza al Teatro Galli, Sosteniamo il talento, sabato 18 marzo un Tributo a June Gallagher, ballerina e insegnante, ma soprattutto una coreografa brillante e innovativa, che negli anni si è ritagliata un ruolo da vera protagonista nelle principali manifestazioni coreutiche italiane ed europee della sua generazione.

Al Cinema Fulgor, un omaggio alla donna, che rientra nelle celebrazioni per la giornata internazionale dei diritti della donna, con un concerto dedicato alle grandi dive del cinema italiano ed internazionale con Nicoletta Fabbri Quartet (giovedì 16 marzo). Inoltre martedì 14 parte la Rassegna cinematografica, a cura dell’Associazione DIRE UOMO, all’interno del cartellone di “L’otto sempre” con film “Il diritto di contare” di Theodore Melfi

Sempre al Fulgor tre appuntamenti per ricordare anche la star e icona di stile Audrey Hepburn, a 30 anni dalla sua scomparsa, mentre domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema nell’elegante foyer del Fulgor.

In sala della Cineteca continuano gli appuntamenti della Biblioteca con Libri da queste parti, la rassegna di incontri dedicata agli autori del territorio: La Rimini medievale con i suoi mercanti e banchieri e con gli oggetti misurabili della vita quotidiana sarà al centro del racconto di Oreste Delucca in dialogo con Elisa Tosi Brandi (martedì 14 marzo).

L’ultimo appuntamento della prima serie di incontri in cineteca ‘Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città’ è venerdì 17 marzo, con Fabio Bruschi, Massimo Buda, Pier Pierucci che presentano l’incontro ‘Ma che musica ragazzi…’. dove si parla di Musica e Riviera, quando a Rimini è passata la grande storia della musica pop-rock del ‘900.

Al Museo della città, si può visitare la mostra che racconta per immagini un pezzo della storia della città puntando un faro su via Soardi che fu “la strada degli antiquari”, con il grande dipinto di Cesare Filippi, corredato di circa quaranta bozzetti, ritratti e schizzi preparatori, mentre al Palazzo del Fulgor continua, Amarcord Disegnato, con i 65 fotogrammi del film Amarcord di Fellini, dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj.

Mercoledì 15 marzo, piazza Tre Martiri sarà un luogo di Rievocazione storica della Legio XIII Gemina con le Idi di Marzo, per ricordare lo storico evento dell’uccisione di Giulio Cesare (ore 16.30).

Per scoprire le bellezze del centro storico, nel week-end, è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città. In occasione di Giardini d’autore, due visite guidate dedicate alla Rimini di Fellini e alla Rimini Rinascimentale saranno riservate ai visitatori della manifestazione, a cura di DiscoverRimini.

Sabato 18, partendo dal Visitor Center, tutti potranno andare alla scoperta della Rimini Rinascimentale, con i City Tour di VisitRimini, per scoprire la città quando era una delle corti quattrocentesche di maggior fulgore, grazie alla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta, mecenate delle arti e abilissimo condottiero.

Domenica 19 marzo torna anche Bike tour delle mura Malatestiane di Rimini, una visita guidata in bicicletta con focus sulle mura difensive della città di Rimini.

Alla Fiera di Rimini la settimana inizia con due importanti appuntamenti internazionali: Enada Primavera, la mostra degli apparecchi da intrattenimento e gioco, e Rimini Amusement Show, l’appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo dell’amusement ed EspoGame, per valorizzare le novità e le eccellenze del divertimento senza vincite in denaro per tutte le età (14 – 16 marzo).

martedì 14 marzo 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque

Nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un’ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico ma al tempo stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva. E’ un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile e sempre più vicino alla narrazione propria del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni altro spettacolo, ma che diventa anche strumento di riflessione.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 (Teatro Galli); 371 4427479 (dalle ore 15 alle 19) vidia@vidiaclub.com www.teatrogalli.it

da martedì 14 a giovedì 16 marzo 2023

Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia 155 – Rimini

Enada Primavera

35° edizione della Mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e gioco Il mondo del gioco torna a darsi appuntamento alla Fiera di Rimini con la fiera leader per tutti gli operatori del settore gaming nel Sud Europa, giunta alla sua 35ª edizione. Un’occasione per conoscere le ultime novità, i prodotti, i format, le nuove normative del settore. In esposizione le principali aziende produttrici di slot machine, bingo, hardware e software, accessori e ricambi, servizi, i-gaming, sistemi di pagamento e di sicurezza, vending, articoli promozionali, arredamento e complementi.

Enada si svolge in contemporanea a RAS, Rimini Amusement Show

Enada Primavera e Rimini Amusement Show sono fiere B2B; ogni operatore dovrà comprovare l’appartenenza al proprio settore professionale tramite un biglietto da visita, tessera associativa, licenza dell´esercizio commerciale o altro documento attestante la propria attività. Non è consentito l’accesso ai minori.

Orario: martedì 14 e mercoledì 15 marzo dalle 10:00 alle 18.00, giovedì 16 marzo dalle ore 10:00 alle 15.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 www.enada.it

da sabato 14 a lunedì 16 marzo 2023

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Rimini Amusement ShowAppuntamento di riferimento per gli operatori del mondo dell’amusement ed EspoGame, un evento per valorizzare le novità e le eccellenze del divertimento senza vincite in denaro per tutte le età: famiglie, ragazzi, bambini e adulti. Un mondo variegato e ampio che spazia dalle attrazioni più tradizionali (dalle giostre ai gonfiabili, dal flipper al biliardino…) a quelle più avveniristiche come realtà virtuale, laser games, e-sports. Non mancano, infine, momenti di formazione e approfondimento per gli operatori, presentazioni di nuovi format di intrattenimento, ma anche tornei e competizioni, a sottolineare l’aspetto ludico e socializzante del gioco. Nell’ambito della manifestazione si svolge anche EspoGame, la nuova sezione espositiva dedicata al mondo degli Esports, del gaming e del web3. Due giorni (15, 16 marzo) dedicati al settore dei videogiochi competitivi e dell’intrattenimento digitale.

È consentito l’ingresso ai minori di 18 anni, previa firma da parte del genitore della liberatoria per l’accesso alla manifestazione.

Orario: sabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 10.00 alle ore 18.00, lunedì 16 marzo dalle ore 10.00 alle ore 15.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 www.enada.it



mercoledì 15 marzo 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Idi di Marzo: 15 marzo del 44 a.C.

Rievocazione storica della Legio XIII Gemina

Il 15 di marzo del 44 a.C. Giulio Cesare veniva assassinato. Questa data è storicamente conosciuta come “le Idi di Marzo”.Rimini vuole ricordare lo storico evento con una rappresentativa della Legio XIII Gemina, che si ritrova al ponte di Tiberio e poi percorre il corso d’Augusto fino Piazza Tre Martiri. Qui ha luogo la cerimonia con la deposizione di una corona di alloro ai piedi del Suggestum Caesari situato nella piazza centrale sin da tempo antico. La manifestazione avviene in gemellaggio con analoga Associazione di rievocazione storica che intende proporla contestualmente a Roma presso la ex curia di Pompeo, luogo dove avvenne l’uccisione di Cesare.

Orario: partenza alle ore 16.15 dal Ponte di Tiberio– cerimonia in piazza Tre Martiri alle ore 16.30. Partecipazione libera. Info: 329 0863799 (Whatsapp) legioxiiirubico@gmail.com

giovedì 16 marzo 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Da Marilyn a Sophia. Omaggio alle Dive del Cinema

Nicoletta Fabbri Quartet al Cinema Fulgor

Un omaggio alla donna, con un concerto dedicato alle grandi dive del cinema italiano ed internazionale, passando da Marilyn Monroe, a Audrey Hepburn ed Ingrid Bergman, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren, Anna Magnani e Giulietta Masina. Da Casablanca, Colazione da Tiffany, Gilda, Ginger e Fred, Totò Peppino e la Malafemmena… brani le cui suggestioni sono legate a celebri motivi tratti da opere cinematografiche divenute patrimonio dell’immaginario collettivo, i cosiddetti “Classici”. Le musiche sono alternate ed accompagnate alle immagini e alle sequenze dei film da cui sono tratte.Ad accompagnare il tutto in questo viaggio è la voce di Nicoletta Fabbri, conosciuta per la sua prestigiosa collaborazione con il M° Nicola Piovani, Premio Oscar per le musiche del Film di Roberto Benigni “La vita è bella” con cui si è esibita nei più importanti Teatri e Festival del Cinema italiano ed internazionale, interpretando le musiche da film del maestro. Insieme a lei, Gabriele Zanchini al pianoforte, Stefano Travaglini al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria.L’acquisto dei biglietti online è disponibile su: www.liveticket.it/cinemafulgor La biglietteria del Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.Ore 21.30. Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com

giovedì 16 marzo 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Miracoli metropolitani

Spettacolo della Stagione Teatrale 2022/2023 – TURNO D – Altri percorsi

È ambientato in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, mentre fuori imperversa l’allarme di una guerra civile ‘Miracoli metropolitani’, il lavoro più politico di Carrozzeria Orfeo, scritto e diretto da Gabriele De Luca, che racconta una solitudine sociale e personale, metafora drammatica del nostro tempo.Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 18 marzo 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Tributo a June GallagherRassegna di danza al Teatro Galli: Sosteniamo il talentoUna serata in onore di June K. Gallagher, la storica fondatrice e Direttrice di Arabesque Dance Center. Il segno indelebile che questa artista ha lasciato nel panorama Riminese è riconosciuto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarla, ed ancora oggi molti degli operatori della danza locale e nazionale conservano per la sua persona e per la sua arte profonda ammirazione ed affetto. In occasione di questo tributo, ex allievi di June, ora loro stessi danzatori professionisti, coreografi, insegnanti, artisti, direttori e direttrici, ed ex colleghi hanno con entusiasmo e generosità ri-allestito o rivisitato brani tratti dal suo vasto repertorio nonché ideato lavori inediti. June Gallagher infatti non è solo ballerina e insegnante, ma una coreografa brillante e innovativa e fonte inesauribile di ispirazione, e negli anni si è ritagliata un ruolo da vera protagonista nelle principali manifestazioni coreutiche italiane ed europee della sua generazione.

I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it

Ore 20.45. Ingresso a pagamento. Info: sorridolibero@gmail.com

sabato 18 e domenica 19 marzo 2023

Rimini, piazza Malatesta e Castel Sismondo

Giardini d’AutoreEdizione primaverile dell’evento dedicato alle piante, al giardino, all’arte, al paesaggio e alla bellezza. La manifestazione botanica primaverile si trasferisce nel centro storico di Rimini per un week-end fra natura e bellezza, nella suggestiva cornice di Castel Sismondo e in piazza Malatesta, la piazza dei sogni. I protagonisti sono come sempre i migliori vivaisti italiani che, attraverso la loro proposta botanica, regalano ogni anno l’occasione di conoscere ed acquistare piante ed essenze uniche per giardini e terrazzi.Un weekend da vivere tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli. Gli spazi della città nel cuore di Rimini si colorano di verde e si aprono ad una contaminazione tra arte e natura, un dialogo che passa attraverso i cinque sensi capace di stupire e di aprire sguardi su scenari e suggestioni sempre nuove. La nuova piazza che porta il nome evocativo di piazza dei sogni si trasforma in un giardino effimero e temporaneo ricco di colori e fioriture primaverili che dialoga con lo spazio verde formale del cortile del Part, il nuovo museo di arte moderna e contemporanea di Rimini e ancora con lo specchio d’acqua che abbraccia Castel Sismondo, l’arena Francesca da Rimini fino al Bosco dei Nomi dedicato alla poetica di Tonino Guerra e realizzato seguendo le linee del giardino contemporaneo.Orario: dalle 9.30 alle 19.30. Ingresso giornaliero: 5 € – abbonamento weekend: 8 €

Info: info@event-studio.it www.giardinidautore.net

martedì 21 marzo 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Il quotidiano innamoramento

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 – Fuori Abbonamento

In occasione della giornata mondiale della poesia, per la prima volta sul palcoscenico del Galli, Mariangela Gualtieri presenta uno dei suoi “riti sonori”, dove il pubblico è chiamato, col suo ascolto teso, a caricare di intensità le parole, in un rimbalzo fra scena e platea, invisibile, che si gioca nella quasi immobilità di ognuno.Ne Il quotidiano innamoramento, Gualtieri dà voce ai versi di Quando non morivo (Einaudi, 2019), li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata.Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava ‘incanto fonico’, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti.Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce.Mariangela Gualtieri, una delle voci poetiche piú apprezzate della scena contemporanea, ha fondato nel 1983, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga.Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo.Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

SABATO 18 MARZO: FOGHERACCE A RIMINI

Rimini, Spiaggia libera – Piazzale Boscovich

La Fogheraccia al porto e la tradizionale Fiera di San GiuseppeA Marina Centro, zona porto canale, un grande falò, preparato da Anthea, si accenderà sulla spiaggia libera e il lungomare sarà animato da un mercatino di generi vari con colorate bancarelle (dalle ore 17 circa). Accensione della fogheraccia ore 21 circa.

Area Chiesa San Giovanni in Bagno, via della Lama, 20 – Rimini Torre Pedrera

La Fugaraza, a cura del Comitato Turistico di Torre PedreraUn’occasione per riunirsi intorno al tradizionale falò e prendere parte a un momento di condivisione e festa nell’area della Chiesa San Giovanni in Bagno con musica, balli intorno al fuoco e spiedini di marshmallow da cuocere sulla fiamma e gustare caldi e tante altre iniziative. Dalle ore 20 saranno presenti stand gastronomici, mentre l’accensione della fogheraccia è previsto intorno alle ore 20.30.

via Bruschi, Viserbella Rimini

La Fogheraccia a ViserbellaIl Comitato Turistico di Viserbella propone la fogheraccia alle serre, un tradizionale falò per salutare l’inverno passato e festeggiare l’arrivo della primavera. Durante la serata ci sarà anche musica dal vivo da ballare e piada, salciccia e birra da gustare in compagnia. La festa incomincia alle ore 20. Accensione del falò alle ore 21.00 circa

Bagno 33, via Dati e Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Viserba s’incendia.Il comitato turistico di Viserba propone una fogheraccia sulla spiaggia, per un momento di convivialità per tutti. Per l’occasione Viserba si anima con stand gastronomici e musica in piazza Pascoli, dove si esbisce in concerto il duo LuciRock.

Accensione della fogheraccia e apertura stand dalle ore 19.30; musica dal vivo alle ore 21.30

Parco Spina Verde – Rimini Miramare

Fogheraccia a MiramareAl parco Spina Verde di Miramare, angolo via Giubasco, si accende ‘La Fogheraccia’, per un momento di festa e di incontro a partire dalle ore 18.00, con accensione del fuoco alle ore 20.30. Sarà allestito un piccolo punto food and drink. L’evento è organizzato dal Comitato Turistico in collaborazione con la Pro Loco Miramare da Amare e il CIVIVO.



13, 19, 27 marzo 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Rassegna dedicata ad Audrey Hepburn

Sabrina – Vacanze Romane – Sciarada

Tre appuntamenti per celebrare una delle artiste più amate e imitate della cinematografia mondiale, a 30 anni dalla sua scomparsa: Audrey Hepburn.Si parte lunedì 13 marzo alle 21 con “Sabrina”, di Billy Wilder, in cui la Hepburn è affiancata da Humphrey Bogart e William Holden in una brillante commedia ispirata all’opera teatrale americana “Sabrina Fair” di Samuel A. Taylor.Seconda tappa della rassegna domenica 19 marzo alle 10.30, per sognare con “Vacanze Romane” di William Wyler. Il tour della capitale di Audrey in compagnia del fascinoso Gregory Peck in Vespa è rimasto nella storia.Ultimo appuntamento lunedì 27 marzo alle 21 con “Sciarada” di Stanley Donen. Ancora Audrey Hepburn e Cary Grant, questa volta in un giallo ricco di colpi di scena.Biglietteria online su www.cinemafulgor.com. La biglietteria del Cinema Fulgor apre dalle 19.30 nei giorni feriali e dalle 16.30 nei festivi.

L’acquisto dei biglietti online è disponibile su: www.liveticket.it/cinemafulgor

La biglietteria del Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi. Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



lunedì 13 marzo 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

African dreamers

Un docu-film di Roberto Cavalieri, Francesco Cavalli, Davide Demichelis, Angelo Ferrari Raffaele Masto, Alessandro Rocca, Luciano Scalettari. Il documentario racconta la storia in un passaggio di vita di cinque ragazze africane. Cinque giovani donne, in 4 paesi di quell’Africa da dove molti fuggono in cerca di una vita migliore.

Ore 21 Ingresso libero Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

lunedì 13 marzo 2023

Sala Manzoni, via IV novembre, 37 – Rimini centro storico

Giovani, Disagio, Microcriminalità

Convegno dedicato al disagio giovanileI ragazzi tra vulnerabilità e prospettive, è un incontro promosso dai Giovani Musulmani insieme all’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini, dedicato al disagio giovanile e al fenomeno delle cosiddette baby gang. Tra i relatori il direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina, la presidente del Tribunale regionale dei minori Gabriella Tomai e il presidente dell’associazione italiana per la prevenzione dal cyber bullismo Andrea Bilotto.

Il convegno si apre alle 17 con i saluti delle massime istituzioni del territorio

martedì 14 marzo 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Rassegna di incontri dedicata agli autori del territorio. Ultimo appuntamento martedì 14 marzo con Oreste Delucca, in dialogo con Elisa Tosi Brandi, che presenta ‘Monete, pesi e misure a Rimini nel Medioevo, Luisè, 2022’. Ore 17.30 Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 14 marzo: LA VOCE DELLA LUNA di Federico Fellini (Italia 1990, 118′)

martedì 21 marzo: IL CASANOVA di Federico Fellini (Italia 1976, 170′)

martedì 28 marzo: PROVA D’ORCHESTRA di Federico Fellini (Italia 1979, 70′)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

da 14, 16, 21 marzo 2023

Rimini, sedi varie

L’otto sempre

Continuano gli incontri e riflessioni dedicati al mese della Giornata Internazionale della Donna. Il programma è dedicato alle donne afghane, iraniane, e a tutte le donne che nel mondo lottano per i diritti. A cura di: Coordinamento Donne Acli. Prossimi appuntamenti:

martedì 14 marzo – ore 21.00

Relazioni tra desiderio e identità – Rassegna cinematografica

Il diritto di contare – regia di Theodore Melfi – Segue dibattito

Cinema Fulgor – Corso d’Augusto 162 – Ingresso libero

a cura di: Associazione DireUomo

giovedì 16 marzo – ore 21.00

Concerto

Nicoletta Fabbri Quartet

Da Marilyn a Sophia: omaggio alle dive del cinema

pianoforte: Gabriele Zanchini, contrabbasso: Stefano Travaglini,

batteria: Stefano Paolini, voce: Nicoletta Fabbri

Cinema Fulgor – Corso d’Augusto 162 – Ingresso a pagamento

Info e prenotazioni: 0541 709545

martedì 21 marzo – ore 21.00

Relazioni tra desiderio e identità – Rassegna cinematografica

La vita invisibile di Eurídice Gusmão – regia di Karim Aïnouz

Segue dibattito

Cinema Fulgor – Corso d’Augusto 162 – Ingresso libero

a cura di: Associazione DireUomo



martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Tori e Lokita

Nuovo film di Luc e Jean-Pierre Dardenne, interpretato da Mbundu Joely, Pablo Schils, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts e Nadège Ouedraogo. Il film ha vinto il Premio Speciale del 75° anniversario al Festival di Cannes 2022. I fratelli Dardenne raccontano una fratellanza apparentemente impossibile perché non dettata dal sangue ma dalla vicinanza affettiva e dal comune bisogno, semplificando lo stile ma senza rinunciare al loro umanesimo integrale. Il film è proposto mercoledì 15 marzo alle ore 21 in versione originale francese con sottotitoli in italiano.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: martedì 14 marzo – ore 21; mercoledì 15 marzo – ore 17.00 / 19.00; mercoledì 15 marzo – ore 21:00 versione originale sottotitolata

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



martedì 14 marzo 2023

Museo della Città (Sala degli Arazzi), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Padri 5.0 – Essere risorsa al tempo di nuove sfide e incertezze

Incontro di approfondimento pedagogico per tutti coloro che accompagnano la crescita dei bambini e delle bambine dai 3 ai 10 anni. L’appuntamento è dedicato al ruolo paterno e alla figura maschile di riferimento. Una panoramica sui diversi stili educativi paterni, i diversi modi possibili di giocare il ruolo del papà. Condotto da Mirco Ciavatti, psicologo e psicoterapeuta.

Ore 20.45 Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti Info: 0541 793860

www.facebook.com/centrofamiglierimini



tutti i martedì e mercoledì di febbraio e tutti i mercoledì e sabati di marzo 2023

Rimini, sedi varie

The Right To Write

Corsi, atelier, workshop di writing, arte urbana, calligrafia e serigrafia

Progetto finalizzato a promuovere le discipline del writing e della urban art e finanziato dalla Regione Emilia – Romagna con il bando “Geco11 – giovani energie in comune” con il sostegno del Comune di Rimini e la collaborazione dei centri giovanili Casa Pomposa, Grotta Rossa e RM25 e delle associazioni Romagna in Fiore e Artai.

mercoledì 15, 22 marzo 2023

Grotta Rossa, via della Lontra, 40 – Rimini

Workshop arte urbana oggi

Durata del corso 10 ore. Dai 18 anni in su. Info: 334 8920012

mercoledì 15, 22 marzo 2023

Casa Pomposa, via Pomposa, 8

Corso di Writing Urban Art

Durata del corso 12 ore. Dai 13 anni in su. Info: 340 9514378

sabato 18, 25 marzo 2023

Grotta Rossa, via della Lontra, 40 – Rimini

Ladies Rock on. Corso per ragazze

Durata del corso 8 ore. Per ragazze dai 9 anni in su Info: 334 8920012



mercoledì 15, 29 marzo 2023

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Di storia in storia

Letture per bambini con i lettori volontari al Laboratorio Aperto Rimini Tiberioche propongono la lettura di storie rivolte ai bambini di varie età. Nei prossimi due appuntamenti l’età consigliata: 4-6 anni.

Ore 16.30. La prenotazione è obbligatoria al numero 0541 704485 (Biblioteca)

Ingresso libero Info: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

dal 16 al 19 marzo 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

A letto con Sartre

Un film drammatico di Samuel Benchetrit, con François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis, Gustave Kervern, Joey Starr. Il film è proposto domenica 19 marzo alle ore 21 in versione originale francese con sottotitoli in italiano. Un’opera che fa sorridere e sospirare, nella piena tradizione del cinema francese esistenziale e umoristico.

Orario: giovedì 16, 17, 18 marzo alle ore 21.00; domenica 19 marzo ore 16 e 21

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

venerdì 17 marzo 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città

L’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga propone una prima serie di incontri dal titolo ‘Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città’, con lo scopo di creare un archivio di testimonianze e fonti sulla storia contemporanea della città e aprire un dibattito utile al presente e al futuro.

Ultimo appuntamento della prima serie di incontri, venerdì 17 marzo, con Fabio Bruschi, Massimo Buda, Pier Pierucci che presentano l’incontro ‘Ma che musica ragazzi…’. Modera Riccardo Fabbri. Il tema sarà: Musica e Riviera, un rapporto intensissimo, specialmente a Rimini, centro della “metropoli balneare”, dove è passata la grande storia della musica pop-rock del ‘900, con una serie di grandi concerti che hanno segnato un’epoca.

Ore 17.30. Ingresso libero e gratuito. Info: 0541 24730 (Istituto Storico) istitutostoricorimini@gmail.com; 0541 704494 (Cineteca)

sabato 18 e domenica 19 marzo 2023

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

55° Coppa Tamburini

Il Club Nautico Rimini ASD, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la Snipe Class International Racing Association (SCIRA) Italia e con il patrocinio del Comune e del Coni di Rimini, organizza la regata zonale 55° Coppa Tamburini: Regata Zonale classe Snipe valida per il campionato zonale e la ranking list nazionale.

Info:0541 26520cnrimini@cnrimini.com

domenica 19 marzo 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Colazione e film al Fulgor

La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema nell’elegante foyer del Fulgor. Sono proposti, all’interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione.

I prossimi appuntamenti: Il 19 marzo sugli schermi delle sale del Fulgor, STAND BY ME – RICORDO DI UN’ESTATE di Rob Reiner e VACANZE ROMANE di William Wyler.

Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30. Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com

domenica 19 marzo 2023

Palasport Flaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

14° edizione di Rimini Dance Festival

Manifestazione nazionale di danza sportiva che fa parte della Coppa Italia. Le discipline incluse sono: danze folk, caraibiche, fruste e choreographic team. Al termine di ogni gara si svolgono le premiazioni. All’interno della manifestazione spettacoli a sorpresa.

Parte dell’incasso viene donato all’associazione “La Prima Coccola”.

Ore 10. Ingresso a pagamento. Info: 338 4924214 riminidancecompany@gmail.com

lunedì 20 marzo 2023

Casa Ludica A Good Space Game, via Bramante, 10 (Secondo piano) – Rimini

Social-Mente

Incontri per educatori sul mondo dei social e dei videogames

ll Centro per le famiglie, in collaborazione con la rete GAP Rimini, organizza un percorso rivolto agli educatori, per scoprire e comprendere i rischi e le potenzialità del mondo dei social e dei games e per accompagnare i ragazzi (dagli 11 ai 14 anni) ad un approccio consapevole a questi strumenti.

Ultimo appuntamento lunedì 20 marzo ore 18.30 su “Videogames: istruzioni per l’uso”

I gruppi sono condotti dalle esperte in psicologia Dott.ssa M. Paola Camporesi e Dott.ssa Elena Lucarella. La partecipazione è gratuita ed è obbligatoria l’iscrizione.

Ore 18.30. Info: 0541 793860 (Centro per le famiglie)

lunedì 20 marzo 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Nulla di sbagliato

Documentario di Davide Barletti e Gabriele Gianni: durante la pandemia a trecento studentesse e studenti di prima media vengono affidati dei diari, attraverso i quali raccontare il senso dello scorrere del Tempo. Ad alcuni di loro viene consegnata una piccola videocamera, per continuare a raccontarsi tra le mura domestiche, dove lo spazio individuale rimane quello di una cameretta inaccessibile al mondo degli adulti. I loro tormenti, confessioni e sogni divengono tappe di un viaggio, a cui si alternano le riflessioni dei compagni in aula e le piccole grandi avventure di una vita quotidiana scandita dall’isolamento. Un racconto corale su una generazione sospesa tra l’infanzia, abbandonata troppo in fretta, e un’età adulta sempre più incerta. Il film sarà presentato dagli autori in sala.

Ore 21.00 Ingrasso gratuito Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



fino al 31 marzo 2023

Multiplex Le Befane, via caduti di Nassirya, 22 – Rimini

Rassegne cinematografiche al Cinema Multiplex Le Befane

Il Cinema Multiplex Le Befane propone delle rassegne cinematografiche per tutte le età.

Martedì e venerdì CARTOON: tutti i martedì e venerdì pomeriggio alle ore 17.30, vengono proiettati film dedicati a famiglie e bambini. Ecco gli appuntamenti: Argonuts – Missione Olimpo (14 marzo), Mummie – A Spasso Nel Tempo (17 e 21 marzo), Shazam! Furia Degli Dei (24 e 28 marzo).

Finalmente giovedì: ogni giovedì ore 21.30 rassegna di film selezionati a ingresso ridotto. Tra i prossimi appuntamenti: Empire Of Light (16 marzo), Creed III (23 marzo), What’S Love? (30 marzo).

Rassegna Original Friday: tutti i venerdì ore 21, è la volta dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano. I prossimi appuntamenti: O.V. Creed III (17 marzo), O.V. Shazam! Fury Of The Gods (24 marzo), O.V. John Wick 4 (31 marzo).

Ingresso a pagamento. info: 0541 307805 www.giomettirealestatecinema.it/cinema/rassegne



11 febbraio – 26 marzo 2023

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini, via Tonini, 1

Avarcurdè? di Via Soardi? la strada degli antiquari?

La mostra mette in mostra il grande dipinto (m.2×3) di Cesare Filippi, corredato di circa quaranta bozzetti, ritratti, schizzi preparatori che vanno dal 1980 al 1985.

La mostra racconta per immagini un pezzo della storia della città puntando un faro su via Soardi che fu “la strada degli antiquari” dal 1967 fino al 2003 e vide la presenza di ben otto botteghe antiquarie.

L’estro creativo di Augusto Selvatici dà sostanza grafica all’idea del libraio-editore Giovanni Luisè che nel catalogo (158 pagine stampato in 150 esemplari numerati) narra la nascita e la genesi delle attività antiquarie in quella stradina di 150 passi che fu paragonata a più rinomate strade degli antiquari in Italia (Napoli, Roma, Firenze).

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19 sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

dal 20 dicembre 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

Fellini Archives

Le Teche: esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture…) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00.

Ingresso al solo Palazzo del Fulgor: 2 €

Fino al 19 marzo 2023

Rimini, MF, Palazzo del Fulgor

Amarcord Disegnato

65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj, artista albanese trapiantato a Rimini, che fin da bambino rimase affascinato dall’Amarcord di Federico Fellini. Sulaj prende Amarcord e lo frantuma nelle sue parti atomiche, restituendoci personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni. Sessantacinque oli su tavola, di piccole dimensioni, che esaltano le campiture di colore e i tagli di luce che compongono le inquadrature del film.

Dall’Albania a Rimini racconta con quadri e vignette l’Italia e il mondo, è definito l’artista con la valigia.

Orario: da martedì a venerdì 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00; sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.00; lunedì chiuso. Ingresso: 2 € solo per Palazzo del Fulgor.

Info: www.fellinimuseum.it/amarcord-disegnato/

Fino al 30 aprile 2023

Palacongressi di Rimini, Spazio Convivio

progetto PERLarte

Visioni urbane dell’artista riminese Davide Frisoni

La mostra propone vari luoghi internazionali da cui l’artista ha tratto ispirazione, oltre ovviamente alla città di Rimini, vocata all’accoglienza e all’incontro.

La mostra è a disposizione dei partecipanti ai congressi in programma al Palacongressi di Rimini e su prenotazione (tel. 0541.711500 – mail: info@palacongressi.it) per cittadini e turisti.

Info: www.riminipalacongressi.it