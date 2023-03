Da Jackie Kennedy alle donne che hanno fatto Riccione: tante le iniziative dedicate all’universo femminile

Dall’inafferrabile Jacqueline Kennedy alle imprenditrici che hanno reso Riccione un’eccellenza internazionale, dalle voci delle donne dell’Iran che manifestano per la libertà alle voci di “piccole donne…leggono”, dalle problematiche legate al gioco d’azzardo allo spettacolo che celebra la donna: iniziano oggi gli appuntamenti in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, con un ricco calendario di incontri, letture e spettacoli teatrali che abbracciano tutte le età.

Il primo appuntamento è questa sera alla Biblioteca Comunale Riccione (Viale Lazio, 10) con La parola è un luogo libero. Versi di libertà per dar voce alle donne e ai giovani in Iran.

L’incontro pone l’attenzione sulla tragica situazione delle donne e dei giovani in Iran, sulle vittime della repressione del regime iraniano, sui manifestanti per la libertà che dalla morte della giovane Masha Amini affollano le città dell’Iran, sulle persone arrestate e detenute nelle prigioni del Paese.

Quattro attrici riccionesi – Francesca Airaudo, Giorgia Penzo, Marina Signorini, Patrizia Signorini – delle compagnie teatrali Città Teatro e Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia daranno voce alle donne dell’Iran, leggendo poesie e testi di prosa scritti da donne iraniane, raccontando anche la storia archeologica della Persia, insieme ad Andrea Tirincanti del Museo del Territorio Riccione. L’appuntamento è organizzato dall’associazione Michele Pulici, Incontri del Mediterraneo con il patrocinio del Comune di Riccione. L’ingresso è libero.

Crea le tue onde, al via un nuovo servizio di coiffeur allo Stadio del Nuoto

L’8 marzo lo Stadio del Nuoto di Riccione inaugura il servizio di coiffeur “Crea le tue onde”, dedicato a tutte le donne che frequentano la piscina, frutto della collaborazione tra Stadio del Nuoto e Your Space Hair & Nails. L’offerta della Festa della Donna è riservata a tutte le nuotatrici tesserate e si potrà prenotare presso la segreteria dello Stadio del Nuoto per le seguenti fasce orarie: la mattina ore 9-11 e il pomeriggio nelle fasce 13-15 e 17-19.

Serata per premiare le donne che hanno fatto Riccione

Sempre l’8 marzo alla sala Granturismo del palazzo del Turismo la Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione presenta Le donne che hanno fatto Riccione. Una storia di impresa e lavoro scritta al femminile. Una serata di musica e parole, in cui la voce della cantante sammarinese Valentina Monetta, accompagnata dal pianoforte di Simone Migani e dalla batteria di Claudio Malerba, si alternerà a un carosello di immagini della città, patrimonio dell’archivio fotografico di Famija Arciunesa, e alla voce delle donne che hanno fatto Riccione. A condurre la serata, il giornalista e presidente di Famija Arciunesa Francesco Cesarini.

Sul palco saliranno alcune protagoniste storiche del turismo riccionese che dialogheranno con le nuove imprenditrici e lavoratrici della città: Riccione è donna, e questo è un modo per omaggiare tutte coloro che hanno reso e rendono Riccione ciò che è. Ingresso libero.

Il gioco d’azzardo al femminile

Il 9 marzo, ore 16 alla Biblioteca Comunale Riccione si svolgerà “L’azzardo si veste di rosa”.

L’incontro è un momento di approfondimento e scambio di opinioni sul fenomeno del gioco d’azzardo con un focus sul gioco al femminile, accompagnato da esperti del settore e testimonianze di ex giocatori.

Le donne che giocano d’azzardo subiscono degli stigmi sociali più forti, il forte senso di colpa verso la famiglia e il senso di vergogna le rendono più fragili e meno inclini a chiedere aiuto. E anche quando sono compagne, madri, mogli di giocatori d’azzardo finiscono per essere maggiormente esposte a rischi, primo fra tutti la violenza economica, oltre a quella psicologica e, nei casi più gravi, anche quella fisica.

L’evento è promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e da UOC (Unità operativa complessa) Dipendenze Patologiche di Riccione, che offrirà una panoramica dei servizi offerti gratuiti. Ingresso libero

Letture animate per piccole donne

Venerdì 10 marzo, ore 17 alla Biblioteca Comunale Riccione tornano le Storie di Primavera,

le letture animate a cura delle lettrici volontarie pensate per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni. Il primo incontro si intitola Piccole Donne ….leggono!, letture ispirate alla festa della donna. Ingresso con prenotazione obbligatoria al numero 0541 600504 o all’indirizzo biblioteca@comune.riccione.rn.it.

I segreti dei Kennedy in uno spettacolo da Nobel

Sempre venerdì 10 marzo, ma alle ore 21 alla sala Granturismo per La bella Stagione, la rassegna teatrale a cura di Riccione Teatro, Romina Mondello porta in scena Jackie, testo teatrale di Elfriede Jelinek che mette al centro della sua indagine un personaggio controverso e per molti versi inafferrabile: Jacqueline Lee Kennedy Onassis.

Jackie è testimone, a tratti feroce, di un’epoca in cui il sogno americano di democrazia e pace un po’ alla buona viene governato da una famiglia che, con il bianco splendente di sorrisi patinati, abiti e gioielli, figli biondi e felici, offusca una trama fatta di segreti, malattie, sesso, alcol, droga e morte.

È attivo un codice per ricevere uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto: è necessario seguire il link https://bit.ly/jackie_rominamondello, scegliere il posto (o i posti!) che si desiderano, selezionare “codice convenzione/tessera” e applicare il codice sconto HNCJRIDJAA.

È possibile acquistare i biglietti anche in biglietteria al Palazzo del Turismo, aperta ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 18, e nei Liveticket Point.

Siamo tutte la stessa storia

Dieci donne per dieci storie, quelle delle Sangiovesi, Anna Maria, Doris, Francesca, Giovanna, lvonne, Lara, Laura, Paola, Simona, Stefania, dieci ragazze marignanesi che condividono la passione per il canto e la musica, presenti nel territorio da ormai dieci anni.

L’11 marzo, alla Granturismo (piazzale Ceccarini 11, ore 21:00), portano in scena lo spettacolo “Siamo tutte la stessa storia”, un copione che celebra la donna e il mondo di cui è protagonista, raccontando squarci di contemporaneità che fanno riflettere ma anche divertire, una performance che celebra l’universo femminile in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna che ricorre l’8 marzo.

L’ingresso allo spettacolo costa 10 euro; l’intero ricavato della serata sarà devoluto al Campo Lavoro Missionario. I biglietti sono acquistabili nei seguenti punti vendita: Rimini: Mubi Studio, via L. Lando 16 – Riccione: La Casa del Bottone, piazza Unità – Cattolica: La Casa sull’Albero, via Dott. Ferri 34.

È possibile prenotare il posto scrivendo a lesangiovesi@gmail.com I posti non sono numerati; è consigliato arrivare in anticipo. La biglietteria sarà attiva nella serata dello spettacolo a partire dalle ore 20:00 in caso di biglietti ancora disponibili.