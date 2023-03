Grande attesa per il vincitore di Tour de France e Giro d’Italia Egan Bernal. La sindaca Daniela Angelini: “Sono legami veri quelli che si creano sulle strade: accoglienza autentica che si trasforma in amicizia. Riccione è questo, il ciclismo è questo”

La città di Riccione ospiterà la partenza e l’arrivo della prima tappa e quella della seconda con finale a Longiano della Settimana internazionale Coppi e Bartali. Gli hotel di Riccione ospiteranno per tre notti tutti i team che prenderanno parte alla corsa, a partire dalla Ineos Grenadier che schiererà il vincitore del Tour de France e del Giro d’Italia, il colombiano Egan Bernal, vera star della competizione col pettorale numero uno. Ma saranno tantissimi i grandi nomi del ciclismo internazionale al via di martedì 21 marzo ma a Riccione già dal giorno prima per la punzonatura: da Elia Viviani a Gianluca Brambilla, da Henok Mulueberhan a Ben Hermans.

Alla presentazione della Settimana internazionale Coppi e Bartali il patron della gara e del Gruppo sportivo Emilia Adriano Amici ha annunciato, commosso, di dedicare la competizione all’ex sindaco Massimo Pironi, scomparso lo scorso 7 ottobre nel tragico incidente costato la vita a sei ragazzi del Centro 21 di Riccione.

Di seguito la dichiarazione della sindaca di Riccione Daniela Angelini questa mattina in occasione della presentazione della Settimana internazionale Coppi e Bartali al Palazzo del Turismo.

“E’ motivo di grande orgoglio per la città di Riccione ospitare le prime due tappe di una corsa prestigiosissima come la Settimana internazionale Coppi e Bartali. Con la primavera a Riccione arriverà il grande ciclismo, facendoci vivere un presente di sport di altissimo livello e portandoci con la memoria al ricordo di un gigante, Marco Pantani, di cui conservo custodite nel cuore le foto scattate sul nostro porto canale. Il ciclismo è competizione, è sudore, è sacrificio, è passione ma è anche un osservatorio privilegiato per andare alla scoperta di un territorio, delle sue bellezze, delle sue tradizioni. Dalla passione dei nostri operatori turistici per il ciclismo sono nati i Bike hotels e si sono generate tante preziose relazioni con il mondo delle due ruote. Sono legami veri quelli che si creano sulle strade. Ospitalità, accoglienza autentica che si trasforma in amicizia. Riccione è questo, il ciclismo è questo.

Questa amicizia ci porta oggi, ancora una volta, ad annunciare la partenza di una corsa di grandissimo richiamo come la Settimana internazionale Coppi e Bartali. Per gli appassionati di questo meraviglioso sport sarà davvero difficile restare lontani dalla Romagna durante quella settimana perché poi, nel week end, avremo la Gran fondo Riccione, una corsa per amatori di grande tradizione per la nostra città. Al via con noi, la mattina di domenica 26 marzo, tra gli altri, ci saranno la “Pantanina” Fabiana Luperini, tra le migliori scalatrici del mondo, Alessandro Petacchi, uno dei velocisti più vincenti della storia di Giro, Vuelta e Tour, e Davide Cassani, ex Ct della nazionale di ciclismo e presidente dell’Apt Emilia Romagna”.