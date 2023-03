Dopo più di 20 anni, infatti, Daniele Biondi, Responsabile Marketing e Commerciale andrà in pensione, e lascerà il posto ad Anna Lisa Fuligni

Cambio ai vertici per Adria Congrex, storica agenzia riminese nell’organizzazione di eventi non solo in Italia ma anche in Europa. Dopo più di 20 anni, infatti, Daniele Biondi, Responsabile Marketing e Commerciale andrà in pensione, e lascerà il posto ad Anna Lisa Fuligni, che fino ad oggi ricopriva la carica di Bid Writing Manager, in azienda dal 1999. Il cambio sarà però duplice perché in Aprile andrà in pensione anche Silvana Drei, storica Responsabile Operativa dell’azienda, che passerà il testimone a Veronica Ambrosini, già Responsabile della Business Unit European Projects dal 2009.

“Vorrei ringraziare Daniele e Silvana per l’eccezionale lavoro svolto al servizio di Adria Congrex e dell’intero gruppo”, ha sottolineato Antonio Carasso, Presidente del gruppo Promozione Alberghiera, di cui Adria Congrex fa parte, durante il suo intervento all’ultimo meeting del gruppo.”Grazie alla loro visione strategica sono stati in grado di traghettare l’azienda verso il mercato internazionale pur continuando a svolgere un importante ruolo sul nostro territorio. Questo doppio pensionamento diventa l’occasione per fare crescere persone all’interno di ACX, uno dei valori in cui credo di più. Come azienda amiamo premiare l’impegno e offrire opportunità concrete a chi dimostra dedizione e attaccamento”.

Adria Congrex, che vede chiudere il 2022 con un quasi +40% di fatturato rispetto agli anni pre-Covid, è sempre più orientata al mondo degli eventi corporate e degli eventi istituzionali europei, oltre che dedicarsi allo storico settore degli eventi congressuali medico-scientifici. Anna Lisa e Veronica vedono il futuro dell’azienda proprio all’insegna della centralità delle persone perché credono che valorizzare le capacità di ognuno, motivare ogni singolo collaboratore e mantenere un clima positivo in azienda sia il segreto per ottenere successi di squadra e aziendali.