Il grande falò, performance di artisti con il fuoco e la migliore offerta locale dello street food

Addio inverno, benvenuta primavera. Riccione si prepara ad accogliere la bella stagione con la tradizionale fugaracia, il falò di San Giuseppe, che si terrà la sera di sabato 18 marzo a partire dalle 20 di fronte al Giardino sul mare di piazzale Roma.

Sarà una festa per la comunità all’insegna della tradizione e nel segno del fuoco. Prima dell’accensione della fugaracia sulla sabbia, prevista per le 21, saranno infatti proposte delle performance di artisti proprio con il fuoco, simbolo di purificazione, di allontanamento del male e di abbandono del vecchio, ma allo stesso tempo di rigenerazione e rinnovamento.

I riccionesi e gli ospiti della città nel Giardino sul mare troveranno anche la migliore offerta locale dello street food.

Alle 21 verrà accesa la montagna di legna accatastata in riva al mare attorno alla quale si riunirà la comunità cittadina, dai bambini ai ragazzi, dalle famiglie ai nonni. Un momento di gioia per tutti, per ritrovarsi attorno al fuoco prima far uscire Riccione dal letargo invernale.