Ecco tutte le iniziative in programma nel weekend

A Rimini un nuovo fine settimana di iniziative ed eventi che culmina con i festeggiamenti del Carnevale. Al quartiere fieristico torna Beer&Food Attraction, l’evento riservato agli operatori professionali, che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’out of home, mentre nel fine settimana al Teatro Galli va in scena Mine vaganti, spettacolo di Ferzan Ozpetek, con Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erik Tonelli, Carmine Recano e con Simona Marchini, che nel 2010 ha vinto due premi David di Donatello e cinque Nastri d’Argento. Alla Biblioteca Gambalunga torna la rassegna “Libri da queste parti”, la vetrina dedicata agli autori del territorio: giovedì 16 febbraio primo appuntamento con Rosita Copioli in dialogo con Vittorio D’Augusta e Sofia Fiorini alla Sala della Cineteca. Mentre per il ciclo Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città,venerdì17 febbraio Giorgio Tonelli e Patrizia Lanzetti conducono l’incontro dal titolo ‘Comunicare Rimini’. Modera l’incontro Alessandro Agnoletti.

Tra le mostre, da segnalare, al Palazzo del Fulgor, Amarcord Disegnato,un’esposizione di 65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj e, alla Galleria dell’Immagine Rimini Ritrovata con le Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti del riminese Amedeo Montemaggi. Da visitare anche la mostra sulla storia del più grande campo di concentramento e centro di sterminio nazista ‘Auschwitz-Birkenau 1940-1945’, a cura del Memorial de la Shoah di Parigi al Museo della Città (fino al 26 febbraio) e la mostra che racconta per immagini un pezzo della storia della città puntando un faro su via Soardi che fu “la strada degli antiquari“, con il grande dipinto di Cesare Filippi, corredato di circa quaranta bozzetti, ritratti e schizzi preparatori (Museo della città).

Tante le iniziative per festeggiare il Carnevale, a partire dall’appuntamento di sabato 18 febbraio al Fellini Museum con Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini, di e con Mirco Gennari, che attraverso i tanti personaggi di Fellini, diverte e fa sognare i bambini e il bambino che è dentro ognuno di noi (ore 17 prenotazione obbligatoria). In piazza Cavour domenica 19 e martedì 21, martedì grasso, torna per la XXI edizione, ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento con il Carnevale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, promosso dal Comune di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa. Saranno due pomeriggi di festa fra spettacoli, musica, giochi, effetti pirotecnici e l’animazione musicale di Radio Bruno. Una riscoperta delle tradizioni con maschere, artisti, giocolieri, musicisti, acrobati, e tanti coriandoli, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini. Non solo in centro storico, domenica si festeggia il Carnevale anche a Marebello, al Parco Pertini, e a Viserba in Piazza Pascoli, mentre il martedì grasso Cristina D’Avena sarà alle Befane Shopping Centre.

Il Carnevale può essere anche l’occasione per scoprire in maniera insolita la città, con le visite guidate organizzate da VisitRimini. Domenica mattina viene proposto un affascinante viaggio a ritroso nel tempo nella Rimini veneziana, con un city tour dal titolo “Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli”, pensato per riscoprire le tracce che Venezia ha lasciato nella città di Rimini. Nel pomeriggio la visita guidata sarà invece dedicata ai bambini per andare insieme alla scoperta di una Rimini Incredibile!, con racconti pieni di mistero e fantasia.

E ancora, per festeggiare l’ultimo giorno di carnevale, martedì 21 febbraio, c’è il Carnival AperiTour, una passeggiata tra storie inquietanti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza, con al termine un brindisi, per festeggiare insieme il Carnevale.

Inoltre, anche questa settimana, la domenica alle ore 11, è possibile visitare il Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

CARNEVALE A RIMINI

sabato 18 febbraio 2023

Castel Sismondo, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini

Come si può raccontare il cinema di Federico Fellini e fare in modo che chi non ha l’età per conoscere i suoi film possa provare la curiosità di vederli? Ci riesce benissimo Mirco Gennari che crea uno spettacolo che attraverso i tanti personaggi di Fellini diverte e fa sognare i bambini e il bambino dentro ognuno di noi. Riservato ai piccoli visitatori a partire dai 6 anni e ai loro accompagnatori.

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo e-mail museofellini@comune.rimini.it indicando nome e età del bambino e nome e numero di telefono dell’accompagnatore. Per i bambini l’ingresso è gratuito. Per gli adulti accompagnatori: 5 euro con possibilità di visitare il Museo durante lo spettacolo I posti sono limitati, si prega di prenotare solo se si è sicuri di poter partecipare.

Ore 17 Info: 0541 793781 museofellini@comune.rimini.it



domenica 19 e martedì 21 febbraio 2023

piazza Cavour – Rimini, centro storico

ColorCoriandolo

A Rimini si festeggia il Carnevale con ColorCoriandolo, giunto quest’anno alla ventunesima edizione.

Due giorni di festa in centro storico, che diventa arena a cielo aperto per spettacoli e musica, con artisti, giocolieri, musicisti, acrobati, personaggi delle fiabe ed effetti pirotecnici.

Una riscoperta delle tradizioni con maschere, coriandoli e stelle filanti, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini.

Domenica 19 febbraio la città si anima con danzatrici, musici e giocolieri e con la Brass Band, sei musicisti variopinti, lunatici, surreali, che si muovono tra le note dei loro ottoni, disseminando un’allegria contagiosa.

Martedì 21 febbraio si festeggia il martedì grasso con una suggestiva performance di artisti dagli scenografici costumi, statuari personaggi con volti di cartapesta, ritmi di tamburi, trampolieri, farfalle luminose, effetti di luce e acrobazie, per un finale in compagnia dei personaggi più amati del capolavoro di Lewis Carroll: da Alice al Cappellaio Matto, da Bianconiglio alla Regina di cuori.

Ad accompagnare le sfilate di maschere e i giochi sarà Radio Bruno, protagonista dell’animazione musicale della giornata.

Da sabato 4 febbraio, e per tutto il periodo di Carnevale, inizia a girare la giostra francese con la sua magica ruota fatta di luci, cavalli in legno e carrozze d’altri tempi, un antico divertimento, che ancora fa sognare i bambini e gli adulti, che rivedono i loro trascorsi di bambini.

Orario: 15 – 18 circa Ingresso gratuito Info: 0541 53399 (Ufficio Informazioni)



domenica 19 febbraio 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Carnevale a Viserba

Un pomeriggio di allegria con la tradizionale festa di carnevale a Viserba, insieme ai ragazzi di Viserba Village che animeranno la piazza con baby dance, giochi e truccabimbi.

Presenti stand gastronomici con zucchero filato, cioccolato e pop-corn.

Orario: dalle 15.30 alle 18.30 Ingresso gratuito

Info: 339 2152649 www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/?locale=it_IT



domenica 19 febbraio 2023

Marebello di Rimini, Parco Pertini

Carnevale dei bambini

Musica, dolci tipici e cioccolata calda per il Carnevale dei bambini, organizzato dall’Associazione Rimini per tutti, in collaborazione con la Coop Risorgimento, Punto Verde e il gruppo CI.VI.VO.

Un momento di gioia e divertimento a cui tutti i bambini sono invitati insieme alle loro famiglie.

Ore 15.00 Gratuito per i bambini; 5 € per gli adulti con consumazione illimitata.

martedì 21 febbraio 2023

Le Befane Shopping Centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Carnevale con Cristina D’Avena

Festa di carnevale con Cristina D’Avena, ospite per la giornata con uno spettacolo imperdibile.

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 387995 www.facebook.com/LeBefaneShoppingCentre

IN EVIDENZA



da venerdì 17 a domenica 19 febbraio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Stagione Teatrale Amintore Galli – Turni A-B-C

Mine vaganti di Ferzan Ozpetek

La sezione ABC prosegue con la prima regia teatrale di Ferzan Ozpetek, Mine Vaganti, trasposizione di uno dei suoi pluripremiati capolavori cinematografici. Affidata a un cast corale di artisti molto affiatati tra i quali spiccano Francesco Pannofino, Iaia Forte, Simona Marchini, la produzione di Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo è fedele allo spirito della celebre pellicola, proponendo una commedia dal ritmo serrato che ruota attorno al tema del coming out e dei suoi risvolti famigliari e sociali.

Orario: venerdì 17 febbraio 2023, ore 21 – TURNO A; sabato 18 febbraio 2023, ore 21 – TURNO B; domenica 19 febbraio 2023, ore 16 – TURNO C.

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2023

Fiera di Rimini (Ingresso OVEST), via San Martino in Riparotta angolo via Turchetta

Beer&Food Attraction e BBTech Expo

Beer&Food Attraction è l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’out of home. Un’occasione unica per chi vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali ci propongono, tra birre artigianali e industriali, alta cucina e fast casual dining.

Novità 2023 è il Mixology Circus, una nuova area per il beverage di alta qualità con le star del bartending: in un’unica area, 8 tra i più celebri cocktail bar italiani tra gusto e spettacolo nella preparazione degli spirits.

Beer&Food Attraction, unico evento in Europa dedicato all’Eating Out Experience, è riservato esclusivamente ai professionisti del settore.

L’evento si svolge in contemporanea con BBTech Expo (la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande) e International Horeca Meeting, con i manager delle più importanti industrie food&beverage. Networking, demo di prodotto, formazione, talk sul futuro dell’Horeca, sostenibilità e incontri B2B animeranno la 4 giorni riminese dentro e fuori la fiera.

Nella prima giornata di Beer&Food Attraction (domenica 19 febbraio 2023 alle ore 14), ha luogo anche la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del concorso di Unionbirrai, Birra dell’Anno, che premia le migliori birre artigianali italiane. Sono 3 i premi assegnati per ogni categoria, a cui si aggiunge la proclamazione del Birrificio dell’Anno, il produttore che avrà ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i tre migliori piazzamenti in differenti categorie.

Orario: 19-20-21 febbraio: 10.00 – 18.00; 22 febbraio: 10.00-17.30

Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 (help desk dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

helpdesk.rn@iegexpo.it http://www.beerattraction.it/

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 21 febbraio FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 138’)

martedì 28 febbraio BLOCK-NOTES DI UN REGISTA di Federico Fellini (Italia 1969, 60’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

tutti i martedì e mercoledì di febbraio e tutti i mercoledì e sabati di marzo 2023

Rimini, sedi varie

The Right To Write

Corsi, atelier, workshop di writing, arte urbana, calligrafia e serigrafia

Progetto finalizzato a promuovere le discipline del writing e della urban art e finanziato dalla Regione Emilia – Romagna con il bando “Geco11 – giovani energie in comune” con il sostegno del Comune di Rimini e la collaborazione dei centri giovanili Casa Pomposa, Grotta Rossa e RM25 e delle associazioni Romagna in Fiore e Artai.

mercoledì 15, 22 febbraio 2023

Casa Pomposa, via Pomposa, 8 – Rimini

Workshop Serigrafia

Durata corso: 8 ore. Dai 13 anni in su. Info: 340 9514378

martedì 21, 28 febbraio 2023

RM25, via Bonsi, 28

Workshop un viaggio tra le lettere

Durata del corso 8 ore. Per tutte le fasce di età. Info:375 5136217

mercoledì 15, 22 febbraio 2023

Casa Pomposa, via Pomposa, 8

Corso di Writing Urban Art

Durata del corso 12 ore. Dai 13 anni in su. Info: 340 9514378



mercoledì 15 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Il Barbiere di Siviglia

In diretta dalla Royal Opera House di Londra è in programma ‘Il Barbiere di Siviglia’, opera lirica con la musica di Gioachino Rossini. Rafael Payare fa il suo debutto in House e si unisce a Christopher Willis nella direzione di un cast che include Andrzej Filończyk, Aigul Akhmetshina, Laurence Brownlee, Konu Kim e Bryn Terfel. Opera cantata in italiano, con sottotitoli in italiano. I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/

fino al 15 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

I nostri ieri

Film drammatico in prima visione di Andrea Papini, con Denise Tantucci, Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo. Attorno alla ricostruzione cinematografica di un delitto ruotano le vite di Lara, Greta, Caroline, Luca, Beppe, alla ricerca di chi sappia ascoltare.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: mercoledì 15 ore 17.00. A pagamento. Info:328 2571483 www.cinematiberio.it



giovedì 16 e martedì 21 febbraio 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Torna “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. Da quest’anno la rassegna ha una forma aperta, non più un ciclo stagionale ma un cartellone aperto con continuità tutto l’anno. E’ con Rosita Copioli il primo appuntamento, giovedì 16 febbraio, con la presentazione del suo ultimo libro ‘I fanciulli dietro alle porte (Vallecchi Firenze, 2022)’, in dialogo con Vittorio D’Augusta e Sofia Fiorini. Un poema esoterico, un canzoniere d’amore, un violento epos del femminile, sebbene guardi all’androgino, che intreccia mito e storia recente e consegna molte chiavi per capire il nostro tempo, al confine tra conoscenza e profezia.

Martedì 21 febbraio è la volta di Lorenzo Scarponi, in dialogo con Fabio Bruschi, Gnént, Pazzini, 2022. L’evento fa parte del progetto “Lingue di Confine” curato da Fabio Bruschi per il Comune di Rimini con il contributo del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.16/2014 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna”.

Ore 17.30 Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it/articolo/libri-queste-parti-2023

giovedì 16 Febbraio 2023

Rimini, I.C. Marvelli, via Covignano 238

Rel-Azioniamoci!

Social, gaming e relazioni digitali, come essere genitori curiosi in mondo iperconnesso. A cura di Paola Camporesi, psicologa e psicoterapeuta ed Elena Lucarella, psicologa e psicoterapeuta.

ore 20:45. Ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Info: www.facebook.com/centrofamiglierimini/

da giovedì 16 a domenica 19 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Non così vicino

Una commedia di Marc Forster con Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton. Il film, tratto dal bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” dello scrittore svedese Fredrick Backman e remake cinematografico di ‘Mr. Ove, Non così vicino’, è proposto domenica 19 febbraio alle 21 in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 16 febbraio – ore 21.00; venerdì 17 febbraio – ore 21.00; sabato 18 febbraio – ore 17.00 / 21.00; domenica 19 febbraio – ore 16.00 / 18.30 / 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

venerdì 17 febbraio 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città

L’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga propone una prima serie di incontri dal titolo ‘Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città’, con lo scopo di creare un archivio di testimonianze e fonti sulla storia contemporanea della città e aprire un dibattito utile al presente e al futuro.

Venerdì 17 febbraio Giorgio Tonelli e Patrizia Lanzetti conducono l’incontro dal titolo ‘Comunicare Rimini’. Modera l’incontro Alessandro Agnoletti.

Ore 17.30 Ingresso libero e gratuito Info: 0541 24730 (Istituto Storico Rimini); 0541 704494 (Cineteca)



venerdì 17 febbraio 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini

Storie in scatola

Età 3-6 anni

Da una semplice scatola nascono magiche avventure, da realizzare con materiali di riciclo.

ore 16.30. Info e iscrizioni: 0541 793860 fb:centrofamiglierimini



lunedì 20 febbraio 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Rassegna dedicata a Buster Keaton

Continua la rassegna dedicata alla comicità di Buster Keaton. Un viaggio cinematografico tra l’Italia e l’America, con Keaton, considerato tra i più grandi attori della storia del cinema, molte delle scene nei suoi film sono tuttora iconiche; divenne celebre per l’espressione stralunata e malinconica dei suoi personaggi e soprattutto per il suo talento acrobatico nelle gag che portava sullo schermo.

Lunedì 20 febbraio alle ore 21: Steamboat Bill, Jr. (Io e il ciclone, 1928) di Charles Reisner.

L’acquisto dei biglietti online è disponibile su: www.liveticket.it/cinemafulgor

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

lunedì 20 febbraio 2023

Casa Ludica A Good Space Game, via Bramante, 10 (Secondo piano) – Rimini

Social-Mente

ll Centro per le famiglie, in collaborazione con la rete GAP Rimini, organizza un percorso rivolto agli educatori, per scoprire e comprendere i rischi e le potenzialità del mondo dei social e dei games e per accompagnare i ragazzi (dagli 11 ai 14 anni) ad un approccio consapevole a questi strumenti.

Lunedì 20 Febbraio si svolge quello su: “VIDEOGAME, QUALE POSSIBILE MONDO DA ESPLORARE?”

I gruppi sono condotti dalle esperte in psicologia Dott.ssa M. Paola Camporesi e Dott.ssa Elena Lucarella.

Ore 18.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT

lunedì 20 febbraio 2023

Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini

No violenza-No discriminazione

Dialogo tra cinema, antropologia, storia e psicoanalisi a cura del gruppo SPI-SIPsA-COIRAG di Rimini.

Con Nicoletta Russo, Laura Ravaioli, e Mauro Bertani. Con un saluto della Vice Sindaca Chiara Bellini, dell’Assessore Kristian Gianfreda e di Barbara Di Natale. Introducono Cinzia Carnevali e Gabriella Vandi.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 0541 704494-96 cineteca@comune.rimini.it



lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Gigi la legge

Un documentario in prima visione di Alessandro Comodin che rappresenta un ritratto d’osservazione quotidiana attorno alla figura di un poliziotto di provincia. Ospite in sala il regista lunedì 20 febbraio alle ore 21.00. Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 20 febbraio – ore 21:00; martedì 21 febbraio – ore 17:00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



martedì 21 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

L’Orafo

Un film horror in prima visione di Vincenzo Ricchiuto, con Giuseppe Pambieri, Stefania Casini, Tania Bambaci, Matteo Silvestri, Gianluca Vannucci, Andrea Porti, Mike Cimini, Antonio Cortese.

Tre giovani rapinatori si introducono nella casa di campagna di una coppia di anziani per saccheggiare il loro laboratorio di oreficeria. Scopriranno sulla loro pelle che i due vecchietti sono tutt’altro che innocui, e vivranno l’esperienza più terrificante della loro vita.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



fino al 28 febbraio 2023

Multiplex Le Befane, via caduti di Nassirya, 22 – Rimini

Rassegne cinematografiche al Cinema Multiplex Le Befane

Il Cinema Multiplex Le Befane propone delle rassegne cinematografiche per tutte le età.

Martedì CARTOON: tutti i martedì pomeriggio fino al 28 febbraio, ore 17.30, vengono proiettati film dedicati a famiglie e bambini. Ecco gli appuntamenti: La fata combinaguai (21 febbraio), Me contro te (28 febbraio).

Finalmente giovedì: ogni giovedì fino al 23 febbraio, ore 21.30 rassegna di film selezionati a ingresso ridotto. Tra i prossimi appuntamenti: The fabelmans (16 febbraio), Avatar 2d (23 febbraio).

Rassegna Original Friday.: tutti i venerdì fino al 24 febbraio, ore 21, è la volta dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Venerdì 17 febbraio: Tar, film con Cate Blanchett. Drammatico, USA 2022, regia di Todd Field.

Venerdì 24 febbraio Ant Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo film di Marvel Studios. Azione, avventura, commedia, USA 2023, regia di Peyton Reed.

Ingresso a pagamento. info: 0541 307805 www.giomettirealestatecinema.it/cinema/rassegne

MOSTRE

fino a domenica 26 febbraio 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte

Nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria viene inaugurata la mostra dal titolo “Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte”, a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi, realizzata grazie al sostegno dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

La mostra ripercorre la storia del più grande campo di concentramento e centro di sterminio nazista, per mezzo di un’accurata cartografia, una ricca documentazione iconografica e un approfondimento tematico sulle deportazioni dall’Italia a Auschwitz.

Visite guidate: scuole e gruppi superiori a 10 persone, contattando l’Istituto storico della Resistenza di Rimini, e-mail: informazionieprenotazioni@gmail.com – tel. 0541 24730

Orario: dal martedì al venerdì 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19

Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it https://memoria.comune.rimini.it/

dal 20 dicembre 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

Fellini Archives

Le Teche: esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture…) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00.

Ingresso al solo Palazzo del Fulgor: 2 €

Fino al 19 marzo 2023

Rimini, MF, Palazzo del Fulgor

Amarcord Disegnato

65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj, artista albanese trapiantato a Rimini, che fin da bambino rimase affascinato dall’Amarcord di Federico Fellini. Sulaj prende Amarcord e lo frantuma nelle sue parti atomiche, restituendoci personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni. Sessantacinque oli su tavola, di piccole dimensioni, che esaltano le campiture di colore e i tagli di luce che compongono le inquadrature del film.

Dall’Albania a Rimini racconta con quadri e vignette l’Italia e il mondo, è definito l’artista con la valigia.

Orario: da martedì a venerdì 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00; sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.00; lunedì chiuso. Ingresso: 2 € solo per Palazzo del Fulgor.

Info: www.fellinimuseum.it/amarcord-disegnato/

Fino a domenica 12 marzo 2023

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Rimini Ritrovata. Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi

Mostra fotografica celebrativa del centenario della nascita di Amedeo Montemaggi (1923-2023), con immagini inedite dall’archivio di questo importante protagonista della cultura cittadina.

Noto come giornalista, fondatore della redazione riminese del Resto del Carlino negli anni ’50, divulgatore delle bellezze artistiche di Rimini e infine storico appassionato delle vicende della Linea Gotica, del tutto sconosciuta era finora la sua attività fotografica, documentata dal recente ritrovamento presso la sua abitazione di oltre 40.000 negativi.

Si tratta di testimonianze visive della società e dei paesaggi riminesi della ricostruzione, con i primi anni del boom turistico, gli avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

Orario: tutti i giorni: 10-19 Ingresso libero

Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it

Fino al 30 aprile 2023

Palacongressi di Rimini, Spazio Convivio

progetto PERLarte

Visioni urbane dell’artista riminese Davide Frisoni

La mostra propone vari luoghi internazionali da cui l’artista ha tratto ispirazione, oltre ovviamente alla città di Rimini, vocata all’accoglienza e all’incontro.

La mostra è a disposizione dei partecipanti ai congressi in programma al Palacongressi di Rimini e su prenotazione (tel. 0541.711500 – mail: info@palacongressi.it) per cittadini e turisti.

Info: www.riminipalacongressi.it



11 febbraio – 26 marzo 2023

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini, via Tonini, 1

Avarcurdè? di Via Soardi? la strada degli antiquari?

La mostra mette in mostra il grande dipinto (m.2×3) di Cesare Filippi, corredato di circa quaranta bozzetti, ritratti, schizzi preparatori che vanno dal 1980 al 1985.

La mostra racconta per immagini un pezzo della storia della città puntando un faro su via Soardi che fu “la strada degli antiquari” dal 1967 fino al 2003 e vide la presenza di ben otto botteghe antiquarie.

L’estro creativo di Augusto Selvatici dà sostanza grafica all’idea del libraio-editore Giovanni Luisè che nel catalogo (158 pagine stampato in 150 esemplari numerati) narra la nascita e la genesi delle attività antiquarie in quella stradina di 150 passi che fu paragonata a più rinomate strade degli antiquari in Italia (Napoli, Roma, Firenze).

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19 sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Domenica 19, 26 febbraio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info 0541.793879

domenica 19 febbraio 2023

Ponte di Tiberio, lato edicola (punto di ritrovo) – Rimini, centro storico

Rimini Incredibile!

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini per bambini

In occasione di uno dei periodi più allegri dell’anno, Visit Rimini propone una visita guidata per famiglie e bambini, alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini.

Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi. Un tour divertente e adatto a tutti. Ore 15:30 A pagamento.Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile

domenica 19 febbraio 2023

Museo della Città (Luogo d’incontro), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

Forse pochi conoscono lo stretto rapporto che Rimini ha da sempre avuto con Venezia, soprattutto durante la Signoria Malatestiana, le cui sorti si sono spesso intrecciate con quelle della Serenissima.

Un viaggio a ritroso nel tempo nella Rimini veneziana, partendo dal Museo della Città, che custodisce la famosa Pietà di Giovanni Bellini, commissionata dalla famiglia Malatesta e originariamente esposta nel Tempio Malatestiano. Da lì, sarà facile raggiungere il Canevone dei Veneziani, che porta lo stemma della famiglia Moro, tra le più celebri casate nobili veneziane, fondatrici della Serenissima, passando poi per il Visitor Center, ovvero l’antica Chiesa di Santa Maria della Misericordia e primo ospitale della città. Si prosegue verso Castel Sismondo (in esterna), oggi sede del Fellini Museum, rimaneggiato durante il periodo in cui Rimini era sotto dominio veneziano, dopo che il Pandolfaccio l’aveva svenduta ai Veneziani.

In questo tour guidato a piedi, si potranno scoprire le tracce che Venezia ha lasciato nella città di Rimini, come il Portolotto, un dialetto veneto parlato a Rimini fino al secolo scorso.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/311564-rimini-city-tour-rimini-e-venezia-un-connubio-attraverso-i-secoli/



martedì 21 febbraio 2023

Ponte di Tiberio, lato edicola (punto di ritrovo) – Rimini, centro storico

Carnival AperiTour

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

In occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, Visit Rimini propone un tour speciale dedicato alla Rimini misteriosa. Con una guida turistica, sarà possibile fare una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Per festeggiare il Carnevale insieme, al termine del tour brindisi con sprizt, birra oppure aperitivo analcolico a scelta.

Ore 19.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/297275-carnival-tour



ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 – 15 – 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il venerdì

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 – 15 – 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il sabato

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 A pagamento.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

__

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica

tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it