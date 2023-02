A coronare la giornata dell’amore uno dei suoi cantori più celebri, Claudio Baglioni attesissimo ospite al Teatro Galli dove porterà il suo tour “DODICI NOTE SOLO BIS”

Nella giornata dedicata all’amore, Rimini spalanca le porte dei suoi Musei invitando a condividere l’arte e la bellezza. Martedì 14 febbraio, festa di San Valentino il Museo della Città, la Domus del Chirurgo, il Part- Palazzi dell’Arte, FM – Fellini Museum ed il Palazzo del Fulgor – con una speciale promozione: l’ingresso 2×1 per tutte le coppie che si presenteranno alla biglietteria.



Un’opportunità per scoprire la storia di Rimini grazie ai tesori custoditi dal Museo della città, dalla sezione archeologica con le antiche Domus fino al Novecento, passando per la Pinacoteca, dove si possono ammirare i capolavori della Scuola Riminese del Trecento, preziose opere di Giovanni Bellini, Domenico Ghirlandaio, Guido Cagnacci, il Centino, il Guercino e Simone Cantarini. Una visita che si arricchisce della straordinaria testimonianza restituita dall’area archeologica della Domus del Chirurgo.

Per gli ‘amanti’ del cinema è possibile immergersi nelle atmosfere del Fellini Museum in un percorso di ‘narrazione’ che coinvolge Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e l’area urbana di piazza Malatesta, con il Bosco dei nomi e il grande specchio d’acqua. E come finale, c’è anche la possibilità di riscoprire il capolavoro del Maestro, 8 ½ di Federico Fellini, uscito nelle sale esattamente 60 anni fa 14 febbraio 1963. La pellicola premio Oscar per il miglior film in lingua straniera sarà proiettato alle 21 nella sala Giulietta al Cinema Fulgor (ingresso libero).

Chi predilige il contemporaneo può entrare nelle sale del PART, Palazzi dell’Arte di Rimini, lo spazio museale che raccoglie le opere di arte contemporanea della collezione Fondazione San Patrignano nei riqualificati Palazzi del Podestà e dell’Arengo e nell’annesso Giardino delle Sculture.

Durante la visita ai Musei è inoltre possibile ammirare diverse mostre, da Amarcord Disegnato, che celebra il film capolavoro di Fellini, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni, con 65 dipinti a olio su tavola e tela realizzati da Agim Sulaj, artista albanese trapiantato a Rimini ed esposti al Palazzo del Fulgor, alla Rimini Ritrovata (Galleria dell’immagine), con immagini di una Rimini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi, illustre riminese di cui ricorre il centenario della nascita. Al Museo della città inoltre è possibile rivivere per immagini un pezzo della storia della città attraverso Avarcurdè via Soardi, la strada degli antiquari?, con l’esposizione del grande dipinto di Cesare Filippi, insieme a circa quaranta bozzetti, ritratti, schizzi preparatori, per accendere un faro sulle botteghe antiquarie che animarono la via del centro storico di Rimini dal 1967 al 2003.

Info: www.museicomunalirimini.it