L’evento organizzato dallo Yachting Club San Marino e il Marina di Rimini vedrà la partecipazione di circa 20 equipaggi

Una domenica di sport e divertimento con il vento in poppa. Arriva domani, nelle acque antistanti Rimini, l’appuntamento con la Regata Zonale “29er – RS Feva”, organizzata dallo Yach Club Rimini in collaborazione con lo Yachting Club San Marino e Il Marina di Rimini.

La regata – aperta ai timonieri della Classe 29er e RS Feva – vedrà la partecipazione di una ventina di equipaggi provenienti da tutta la Romagna, composti da veliste e velisti under 19. Alla classe RS Feva, rivolta ai ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni si partecipa in ‘doppio’. L’imbarcazione RS Feva è una piccola deriva ‘doppio’, cioè con equipaggio composto da due persone, dotata di randa fiocco e gennaker. Quanto alla 29er (deriva ‘doppio’ dedicata ai più giovani dal grandissimo potenziale acrobatico) si tratta di una Classe che negli ultimi anni ha iniziato a prendere piede in maniera sempre più diffusa anche in Romagna, grazie anche alla nascita di un gemellaggio e di una collaborazione tra lo Yacht Club Rimini e il Cervia Yacht Club. Le due realtà hanno infatti deciso di unire le forze per dare vita ad un team, che scenderà in acqua anche domenica 12 febbraio in occasione dell’appuntamento riminese. Le veliste e i velisti dei due Club stanno già scaldando i motori in vista dell’appuntamento con la Regata Zonale con l’obiettivo di portare a casa dei buoni piazzamenti.

Infine, lo Yacht Club Rimini annuncia che nel weekend del 18/19 ospiterà il recupero della prima tappa del campionato zonale Laser, valida per l’accesso alle selezioni nazionali, previste inizialmente a Ravenna.