Numerose le iniziative previste in città in questi giorni, a partire dalle testimonianze, in particolare dedicate alle scuole, sulle dolorose vicende della frontiera alto-adriatica, che si terranno per la celebrazione del Giorno del Ricordo il 10 febbraio.

Nel week-end, il Palazzo dello Sport – RDS Stadium di Rimini ospita la sesta edizione della Fiera del Disco e del Fumetto, con espositori provenienti da tutta Italia e dove è possibile scambiare, vendere o semplicemente far valutare i propri vinili, compact disc, fumetti, giochi e dvd, oltre ad ascoltare tanta musica.

Per gli ‘amanti’ della musica d’autore, martedì 14 febbraio al Teatro Galli una serata speciale per San Valentino in compagnia di Claudio Baglioni, tornato dal vivo sui palchi dei maggiori teatri italiani, con le composizioni più preziose del suo repertorio, in un tour di 4 mesi dal titolo “DODICI NOTE SOLO BIS”, che si conclude proprio a Rimini il 14 febbraio (ore 21. Biglietti su Ticketone).



Tra le mostre, da segnalare, al Palazzo del Fulgor, fino al 19 marzo, Amarcord Disegnato,un’esposizione di 65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj, artista albanese trapiantato a Rimini, che prende Amarcord e lo frantuma nelle sue parti atomiche, restituendoci personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni. Fino al 12 marzo, alla Galleria dell’Immagine, si può ammirare, invece, la mostra Rimini Ritrovata con le Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti del riminese Amedeo Montemaggi. Da visitare anche la mostra sulla storia del più grande campo di concentramento e centro di sterminio nazista ‘Auschwitz-Birkenau 1940-1945’, a cura del Memorial de la Shoah di Parigi al Museo della Città (fino al 26 febbraio).

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città. I bambini possono andare invece alla scoperta della Rimini romana con la consueta visita guidata del sabato pomeriggio, tutta dedicata a loro tra racconti leggendari e filastrocche in rima.



Per la gioia dei bambini in centro storico è ritornata la giostra francese che rimarrà in piazza Cavour per tutto il periodo di Carnevale, di cui domenica 12 febbraio si può già avere un assaggio con Carnevalandia, un pomeriggio di divertimento a Torre Pedrera, che ospita tra le vie alcune delle maschere più famose e amate della commedia dell’arte, i giochi popolari di una volta e i sapori antichi del cibo più tipico negli stand gastronomici. All’evento partecipa anche l’Organizzazione di Volontariato Dottor Clown di Rimini. Nella zona della Grotta Rossa va in scena invece Carnevale Insieme 2023, una domenica in allegria con sfilata di maschere e carri allegorici, lancio di dolciumi e animazione per i bambini. Domenica 12 febbraio al Teatro degli Atti di Rimini parte anche il progetto “Sciroppo di teatro” che permette a bambini e bambine, tra i 3 e gli 11 anni, assieme ai loro accompagnatori, di recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti, e al prezzo di 2 euro, potranno assistere a 3 spettacoli di Teatro ragazzi. Si parte con ‘Sonia e Alfredo – un posto dove stare’, uno spettacolo di teatro d’ombre e d’attore, per bambini da 4 a 7 anni.

Sabato pomeriggio al Cinema Teatro Tiberio (ore 15.45), adulti e bambini potranno partecipare a un incontro didattico-esperienziale a ingresso libero dal titolo ‘La guerra nel secolo di Sigismondo. Armature e protezioni‘, dove verranno coinvolti in una ricostruzione storica, scendendo idealmente tra le fila dei cavalieri e delle fanterie specializzate nell’epoca di Sigismondo. Evento organizzato dall’Associazione Culturale Imago Antiqua, in collaborazione con Famaleonis Aps e Renzo Semprini (vincitore del “Torneo in Armatura” edizione 2022).

Tra le iniziative sportive per i più impavidi, domenica 12 febbraio si può partecipare a Warm Inside, con la possibilità di fare il bagno in mare alla spiaggia libera del porto di Rimini.

venerdì 10 febbraio 2023

Rimini, sala del Consiglio Comunale e Cineteca

Giorno del Ricordo

Il parlamento italiano riconosce il 10 febbraio quale ‘Giorno del Ricordo’ in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e dall’Istria nel secondo dopoguerra e, più in generale, delle complesse vicende del confine orientale italiano.

Il Comune di Rimini propone per l’occasione varie iniziative:

venerdì 10 febbraio

– ore 11.00 sala del Consiglio Comunale celebrazione alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e di una delegazione studentesca.

– ore 17.00 – Incontro su ‘Adriatico amarissimo. Le stagioni della violenza politica al confine orientale’ di Raoul Pupo, Università di Trieste, alla Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27.

Il programma dell’Attività Memoria del Comune di Rimini è curato in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della provincia di Rimini.

Info: 0541 24730 (Istituto Storico Rimini); 0541 704494 (Cineteca) www.memoria.comune.rimini.it

sabato 11 febbraio 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Una mostra per la storia: il confine più lungo di Raoul Pupo, Università di Trieste

Incontro nell’ambito del Giorno del Ricordo, in cui interviene un rappresentante delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di Rimini. Appuntamento riservato alle classi terze, quarte e quinte delle Scuole secondarie di II grado di Rimini.

Ore 11.00 Info: 0541 24730 (Istituto Storico Rimini); 0541 704494 (Cineteca) www.memoria.comune.rimini.it

sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Fiera del Disco e del Fumetto

La Fiera del Disco e del Fumetto, giunta alla sesta edizione, propone l’esposizione di vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ, giradischi, vintage hi fi, magliette, accessori, fumetti usati e da collezione, con tantissimi espositori provenienti da tutta Italia. Ogni visitatore può portare inoltre i propri vinili, compact disc, fumetti, giochi e dvd, da scambiare, vendere o semplicemente da far valutare dagli espositori stessi. Un’occasione per scambiare, vendere e acquistare. Durante la manifestazione è previsto anche un DJ set e altro ancora.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso gratuito

Info: 335 8017670 info.zamusica@gmail.com www.facebook.com/Fiera-del-Disco-e-Fumetto-Rimini



martedì 14 febbraio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour 22

Claudio Baglioni in concerto

Dopo il successo di “Dodici Note Solo”, da novembre Claudio Baglioni è tornato dal vivo con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, in un tour di 4 mesi che si concluderà al Teatro Galli di Rimini. “Dodici Note Solo Bis” vede nuovamente Baglioni – voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022, riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Tra le motivazioni per l’assegnazione del Premio: Baglioni ha cantato le storie minime che sono di tutti e i grandi temi dell’uomo e ha cercato risposte a domande universali. Suo il disco italiano più venduto di sempre (“La vita è adesso”), sua la canzone del secolo (“Questo piccolo grande amore”), e una ricerca continua nei live, fino all’evento al Teatro dell’Opera di Roma. Suo il ponte umano costruito con O’Scia’, a Lampedusa, dove la musica si fa canto, fiato, afflato, reale mano tesa verso l’altro…

Ore 21.00 A pagamento Tariffa d’ingresso: da € 100 a € 69 (+ diritti di prevendita)

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it www.teatrogalli.it

domenica 14 febbraio 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

8½ di Federico Fellini

Il 14 febbraio 1963 usciva nelle sale italiane 8½,di Federico Fellini (Italia 1963, 138’), premio Oscar per il miglior film in lingua straniera. Per ricordare l’anniversario al Cinema Fulgor viene proposta una proiezione del film a ingresso libero. Un’occasione per vedere o rivedere il film che ha ispirato i maggiori registi e influenzato la cultura cinematografica del novecento.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com

ANTEPRIMA di CARNEVALE



domenica 12 febbraio 2023

piazza Sacchini, viale Dogali, viale Harar, via Giuba, viale San Salvador – Torre Pedrera Rimini

Carnevalandia

Un pomeriggio di divertimento organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera.

L’evento unisce tradizione e modernità, incarnando lo spirito del Carnevale. Torre Pedrera si veste a festa, ospitando tra le sue vie alcune delle maschere più famose e amate della commedia dell’arte.

Arlecchino, Pulcinella, Colombina e Pantalone intrattengono tutti i presenti, riscoprendo i giochi popolari di una volta, i sapori antichi del cibo più tipico, le maschere e la storia dei personaggi che si celano dietro ai costumi.

Le vie del paese, chiuse al traffico per l’occasione, prendono il nome delle maschere stesse.

Alle ore 14:30 in piazza Sacchini (piazza Arlecchino) balli e danze a cura di Marco Casadei.

Dalle ore 14:45 alle 16:30 animazione e giochi in viale Dogali (viale Pulcinella), viale Harar (viale Pantalone), via Giuba (via Colombina), piazza Alessandro Sacchini (piazza Arlecchino).

Alle ore 16:30 davanti al Bagno 66 Simon Samaki Osiage di “Speaker Box Street Party”, direttamente da Londra, accompagnato dai ragazzi del Romagna Paddle Surf, danno vita ad un Flash Mob all’insegna dell’inclusione e del divertimento. Gli ospiti sono accompagnati dalle maschere.

Al termine del Flash Mob (ore 17.00), bevande calde (cioccolata, tea) offerte a tutti i partecipanti in piazza Alessandro Sacchini (Piazza Arlecchino), dove sono presenti anche gli stand gastronomici.

Durante la festa è allestito un angolo Selfie con la fotografa Elisabetta Acquaviva.

Con la partecipazione dei volontari dell’Organizzazione di Volontariato Dottor Clown di Rimini.

Orario: dalle 14.30 alle 18.30 Info: www.facebook.com/groups/93233047658/



domenica 12 febbraio 2023

Parrocchia La Resurrezione, via della Gazzella 48 – Rimini Grotta Rossa

Carnevale insieme

Una domenica in allegria per tutti con sfilata di maschere e carri allegorici, lancio di dolciumi e animazione per i bambini. La festa inizia alle ore 14, nel piazzale della Chiesa, con un’esibizione di canto della scuola d’infanzia ‘La Resurrezione’, seguito dalla sfilata di maschere e carri allegorici con lancio di dolciumi e coriandoli. Tutti i bimbi mascherati possono salire su un trenino a disposizione. L’animazione dei Matador e la Dj di Stella accompagnano la sfilata, che si concluderà verso le 16.30 sul piazzale della Chiesa con la cerimonia di presentazione e la consegna di attestati a tutti i gruppi mascherati. La festa prosegue nel salone della parrocchia con lo spettacolo del Clown Bretella, ore 17. Segue, alle 17.30, l’estrazione dei premi della lotteria. Il ricavato andrà alla Parrocchia al sostegno delle famiglie in difficoltà. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata a domenica 19 febbraio.

Ore 14 Ingresso libero. Info: www.laresurrezione.org/



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 7 febbraio I CLOWNS di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)

martedì 14 febbraio IL BIDONE di Federico Fellini (Italia 1955, 104’)

martedì 21 febbraio FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 138’)

martedì 28 febbraio BLOCK-NOTES DI UN REGISTA di Federico Fellini (Italia 1969, 60’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

tutti i martedì e mercoledì di febbraio e tutti i mercoledì e sabati di marzo 2023

Rimini, sedi varie

The Right To Write

Corsi, atelier, workshop di writing, arte urbana, calligrafia e serigrafia

Progetto finalizzato a promuovere le discipline del writing e della urban art e finanziato dalla Regione Emilia – Romagna con il bando “Geco11 – giovani energie in comune” con il sostegno del Comune di Rimini e la collaborazione dei centri giovanili Casa Pomposa, Grotta Rossa e RM25 e delle associazioni Romagna in Fiore e Artai.

mercoledì 8, 15, 22 febbraio 2023

Casa Pomposa, via Pomposa, 8 – Rimini

Workshop Serigrafia

Durata corso: 8 ore. Dai 13 anni in su. Info: 340 9514378

martedì 7, 14, 21, 28 febbraio 2023

RM25, via Bonsi, 28

Workshop un viaggio tra le lettere

Durata del corso 8 ore. Per tutte le fasce di età. Info:375 5136217

mercoledì 8, 15, 22 febbraio 2023

Casa Pomposa, via Pomposa, 8

Corso di Writing Urban Art

Durata del corso 12 ore. Dai 13 anni in su. Info: 340 9514378



fino a domenica 12 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Living

Un film drammatico di Oliver Hermanus, con Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Tom Burke, Adrian Rawlins proposto giovedì 9 febbraio in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.

Il film racconta la storia di un uomo londinese degli anni ’50 che deve affrontare un’ultima pratica lavorativa prima di combattere con una malattia terminale. Remake del capolavoro di Kurosawa, che si trova nella classifica dei 100 più grandi film di ‘Time’, l’azione resta negli anni Cinquanta ma si sposta a Londra, presentandosi al pubblico di oggi con uno stile, sia di ripresa che di montaggio nonché di recitazione, che si rifà al passato.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: mercoledì 8 febbraio – ore 17.00 / 19.00 / 21.00; giovedì 9 febbraio – ore 21.00 versione originale sottotitolata; venerdì 10 febbraio – ore 21.00; sabato 11 febbraio – ore 21.00; domenica 12 febbraio – ore 19.00 / 21.00

Ingresso: 7 € Ridotto 6 € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/

venerdì 10 febbraio 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini

Cornici materiche

Laboratori per bambini di età 23-35 mesi

ore 16.30 Iscrizioni a partire da venerdì 3 febbraio

Info e iscrizioni: 0541 793860 fb:centrofamiglierimini



sabato 11 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La guerra nel secolo di Sigismondo. Armature e protezioni

Nel XV secolo gli armati disponevano di un’ampia gamma di protezioni, delle quali l’armatura di piastre rappresenta l’apice evolutivo, sia sotto il profilo dell’efficienza che dell’ergonomia.

L’associazione culturale Imago Antiqua di Rimini, in collaborazione con l’associazione culturale Famaleonis di Forlì propongono l’incontro didattico esperienziale ‘La guerra nel secolo di Sigismondo. Armature e protezioni’, dove, soffermandosi su quanto accadeva sui campi di battaglia nel secolo di Sigismondo Pandolfo Malatesta, il pubblico avrà occasione di assistere dal vivo alla vestizione dell’armatura completa da uomo d’arme, osservando i passaggi effettivamente in uso all’epoca, partendo dall’abbigliamento sottostante. Adulti e bambini verranno invitati a porre quesiti, scendendo idealmente tra le fila dei cavalieri e delle fanterie specializzate.

Sarà inoltre possibile operare confronti tra esemplari originali e repliche di qualità museale, appositamente in mostra per l’occasione, cogliendo il livello di accuratezza che è possibile esprimere attraverso la Ricostruzione Storica.

Ore 15.45-19.00 Info: info@imagoantiqua.it www.cinematiberio.it

domenica 12 febbraio 2023

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42, Rimini centro storico

Sciroppo di teatro

Progetto di welfare culturale di ATER Fondazione, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Federazione Italiana Medici Pediatri, Confederazione Italiana Pediatri, Associazione Culturale Pediatri, Società Italiana Pediatria, FederFarma, AssoFarm, Comune di Rimini, Alcantara Teatro.

Nei venticinque comuni dell’Emilia-Romagna aderenti al progetto, i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni, assieme ai loro accompagnatori, possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito da medici e farmacisti. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo a 3 spettacoli di Teatro ragazzi. A Rimini gli spettacoli vanno in scena al Teatro degli Atti.

Primo appuntamento domenica 12 febbraio con lo spettacolo ‘Sonia e Alfredo – un posto dove stare’, per bambini da 4 a 7 anni. Teatro Gioco Vita tratto dall’opera di Catherine Pineur, di Fabrizio Montecchi, con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari. Uno spettacolo di teatro d’ombre e d’attore, che racconta una storia semplice, dolce e commovente, di amicizia e solidarietà.

Ore 16.30 Ingresso a pagamento: 5€ bambini; 7€ adulti. Tariffe ridotte: 2€ riduzione sciroppo di teatro (presentando il voucher reperibile presso farmacie e pediatri aderenti al progetto)

Info: 0541 727773 www.alcantarateatroragazzi.it organizzazione@alcantarateatroragazzi.it



domenica 12 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

The Book of dust

National Theatre Live – Rassegna West End

Spettacolo teatrale registrato dal vivo al Bridge Theatre di Londra proposto nella versione in lingua originale (inglese) con sottotitoli in inglese. Philip Pullman, uno degli scrittori più letti e amati al mondo con ‘La bussola d’oro’, creatore di uno dei più visionari e potenti universi della letteratura, torna dopo ventidue anni al mondo di Lyra con una storia che ha definito ‘parallela’ alla trilogia ‘Queste oscure materie’: una possibilità di scoprire un mondo intero, popolato di daimon, energia ambarica e aletiometri. Un universo ricco di metafore, un mondo simile al nostro, le cui differenze lo rendono non più fantastico ma più reale del reale, al cospetto del quale la vita quotidiana sembra più vuota, e più povera di significato. I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 16.00 Tariffa d’ingresso: 12 €. Tariffe ridotte: 11 € Info:328 2571483 www.cinematiberio.it



da lunedì 13 mercoledì 15 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

I nostri ieri

Film drammatico in prima visione di Andrea Papini, con Denise Tantucci, Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo. Attorno alla ricostruzione cinematografica di un delitto ruotano le vite di Lara, Greta, Caroline, Luca, Beppe, alla ricerca di chi sappia ascoltare.

Lunedì 13 febbraio alle ore 21 saranno ospiti in sala il regista Andrea Papini e uno degli attori protagonisti. Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 13 febbraio alle ore 20.30; martedì 14 febbraio alle ore 21.00;mercoledì 15 febbraio alle ore 17.00. A pagamento. Info:328 2571483 www.cinematiberio.it



fino al 28 febbraio 2023

Multiplex Le Befane, via caduti di Nassirya, 22 – Rimini

Rassegne cinematografiche al Cinema Multiplex Le Befane

Il Cinema Multiplex Le Befane propone delle rassegne cinematografiche per tutte le età.

Martedì CARTOON: tutti i martedì pomeriggio fino al 28 febbraio, ore 17.30, vengono proiettati film dedicati a famiglie e bambini. Ecco gli appuntamenti: L’Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri (7 febbraio), Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio (14 febbraio), La fata combinaguai (21 febbraio), Me contro te (28 febbraio).

Finalmente giovedì: ogni giovedì fino al 23 febbraio, ore 21.30 rassegna di film selezionati a ingresso ridotto. Tra i prossimi appuntamenti: Tre di troppo (9 febbraio), The fabelmans (16 febbraio), Avatar 2d (23 febbraio).

Rassegna Original Friday.: tutti i venerdì fino al 24 febbraio, ore 21, è la volta dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Venerdì 10 febbraio: Gli Spiriti dell’Isola (The Banshees of Inisherin), un film di Martin McDonagh (Drammatico, Irlanda, USA, Gran Bretagna, 2022).

Venerdì 17 febbraio: Tar, film con Cate Blanchett. Drammatico, USA 2022, regia di Todd Field.

Venerdì 24 febbraio Ant Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo film di Marvel Studios. Azione, avventura, commedia, USA 2023, regia di Peyton Reed.

Ingresso a pagamento. info: 0541 307805 www.giomettirealestatecinema.it/cinema/rassegne