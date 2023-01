Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Un 2023 di grande musica a Rimini, con protagonisti assoluti della scena italiana tra cui Claudio Baglioni, Gianni Morandi che dà il via da Rimini al suo tour, Biagio Antonacci, Giorgia, i dj internazionali della Rimini Beach Arena che torna sulla spiaggia di Miramare da metà luglio a fine agosto, le prestigiose bacchette della Sagra Malatestiana, le musiche contemporanee di Percuotere la mente, le maggiori personalità del panorama jazzistico internazionale con Crossroads, l’opera-rock ideata e voluta da David Bowie con protagonista Manuel Agnelli.

A qualche settimana dall’avvio del nuovo anno si sta già componendo una programmazione musicale di grande qualità che punteggerà 365 giorni da vivere e da ascoltare ovunque, dai teatri al palasport, dalla spiaggia al centro storico, fino al parco degli artisti.

Si potrà trovare un dj set di sonorità elettroniche davanti a una colonia sulla spiaggia, oppure i suoni e le luci proiettate sui muri degli edifici di pregio nella piazza dei sogni e ancora le suggestioni in un abbraccio di sonorità che travalica le barriere culturali agli agostiniani. E poi i miti del cantautorato italiano di Baglioni, Morandi, Antonacci e Giorgia, a cui si aggiungeranno nelle prossime settimane i nomi di altre stelle luminose del firmamento musicale italiano. E tanto altro ancora, come le tre date che dal 30 giugno a fine luglio porteranno le note del festival jazz Crossroasd, o le sonorità di Percuotere la mente che torneranno a vibrare nei mesi di luglio e agosto. Non mancheranno gli omaggi a importanti anniversari musicali attraverso le migliori produzioni musicali, fino ai classici intramontabili come il prestigioso evento culturale della Sagra Malatestiana che tornerà tra settembre e dicembre a presentare i concerti sinfonici con prestigiosi direttori, solisti e orchestre.

Rimini torna a vivere l’esperienza della musica dal vivo con un fittissimo calendario di concerti e spettacoli di artisti italiani ed internazionali che si annuncia tutto da non perdere. Ecco le prime date da segnare in agenda:

14 febbraio 2022

Rimini, teatro Galli

Claudio Baglioni in concerto

Dodici Note Solo Bis

Dopo il successo di “Dodici Note Solo”, Claudio Baglioni torna dal vivo con nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, in un tour di 4 mesi che si concluderà al Teatro Galli il 14 febbraio 2023.

“Dodici Note Solo Bis” vedrà nuovamente Baglioni – voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022.

Info: www.teatrogalli.it/it/eventonew/dodici-note-solo-bis

10 marzo 2023

Rimini, nuovo Palazzo dello Sport ‘Stadium’

Gianni Morandi in tour “Go Gianni Go! Morandi nei Palasport”

Parte da Rimini il tour che porta l’artista sui palchi dei Palasport. Un concerto, pieno di energia ed entusiasmo, che mescola i brani frutto del sodalizio artistico con Jovanotti ai classici del suo repertorio. Lo accompagna sul palco una band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo. Info: www.stadiumrimini.net

5, 6, 7 aprile 2023

Rimini, Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22

Lazarus

Ultimo appuntamento della Stagione Teatrale, sezione Turni ABC, che porta il regista Valter Malosti a cimentarsi con un’icona del rock e col musical: ‘Lazarus’ è il titolo della sorprendente opera-rock ideata e voluta da David Bowie poco prima della sua scomparsa, scritta insieme al pluripremiato drammaturgo irlandese Enda Walsh, ispirato a The Man Who Fell to Earth (L’uomo che cadde sulla terra) di Walter Tevis.

Lazarus, che ha debuttato Off-Broadway al New York Theatre Workshop il 7 dicembre 2015 (ultima apparizione pubblica di Bowie), propone una sorta di sequel della storia dell’infelice migrante interstellare Newton, costretto a rimanere sulla Terra.

Valter Malosti firma la regia e la versione italiana dello spettacolo che vede Manuel Agnelli nei panni del tormentato protagonista di questa opera rock, composta da numerosi fra i pezzi più celebri di Bowie oltre a quattro pezzi inediti scritti appositamente.

Orario: mercoledì 5 aprile, ore 21 – TURNO A; giovedì 6 aprile, ore 21 – TURNO B; venerdì 7 aprile, ore 21 – TURNO C. Info: 0541 793811 – www.teatrogalli.it/it/eventonew/lazarus

13 maggio 2023

Rimini, Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c

Biagio Antonacci in concerto

Nuove date per il tour di Biagio Antonacci che da inizio novembre 2022 sta portando in giro per l’Italia il suo Palco Centrale Tour. Il cantautore milanese, che torna sul palco dopo tre anni, ripercorre insieme al suo pubblico i successi che hanno segnato la sua trentennale carriera e i nuovi singoli “Seria” e “Telenovela” e si esibisce con la band formata da: Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni).

Ore 21.00. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne. Info: 0541 395698 www.stadiumrimini.net

dal 7 al 9 luglio 2023

Riviera di Rimini

Concerti Notte Rosa

Info: www.lanotterosa.it

luglio – dicembre 2023

Rimini, Complesso degli Agostiniani, Teatro Galli e altri luoghi

Sagra Musicale Malatestiana – 74a edizione

La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950 porta a Rimini i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale per un evento culturale, fra i più longevi in Italia. Oltre ai concerti sinfonici il cartellone prevede le consuete sezioni: Percuotere la Mente, concerti di musica da camera e di musica antica, progetti speciali.

Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

Metà luglio – fine agosto

Rimini Beach Arena

16 dicembre 2023

Rimini, nuovo Palazzetto dello Sport ‘Stadium’

Giorgia – Blu live nei palasport

Giorgia annuncia il suo ritorno in concerto con il tour ‘Blu Live’ che prenderà vita in due momenti differenti: un primo nei teatri (a primavera) e l’altro nei palasport (in autunno). Il tour prenderà il via dopo la partecipazione della cantante al festival di Sanremo e il suo ritorno discografico con “Blu”, un album di inediti. Le prevendite per tutte le date si aprono il 17 gennaio sul circuito Ticketone e in tutti i punti vendita abituali. Ore 21. Info: www.friendsandpartners.it