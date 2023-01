La vicesindaca: “I centri sportivi, come la scuola, sono agenzie educative fondamentali”

Grande partecipazione alla presentazione del libro “Calcio immensa passione” di Rudy Bacchini, edito da Famija Arciunesa con il patrocinio del Comune di Riccione. “Si tratta di una sorta di autobiografia calcistica che ha sullo sfondo sempre Riccione, dai cortili alle strade, ai primi campetti, gli oratori fino ai campi sportivi veri e propri. Gli inizi con la società parrocchiale Riccione Mare poi la Robur, poi l’Asar, il Riccione Calcio, la Vis Riccione, la Polisportiva Fontanelle e poi il Riccione 1926”. Una storia lunghissima vissuta da giocatore, poi come allenatore e dirigente che ha visto Bacchini incrociare tantissimi sportivi. “Rudy meritava assolutamente di raccontare la sua storia” ha commentato Francesco Cesarini Presidente di Famija Arciunesa “perché la sua passione ed il suo impegno nel mondo del calcio hanno dato l’opportunità a tantissimi riccionesi di poter vivere un’esperienza calcistica importante nella propria crescita personale”.

Una crescita che è coincisa anche con le varie realtà in cui si è misurato Bacchini e quindi con una ricaduta concreta sulla città. “Riccione è riconoscente a Rudy Bacchini per quanto ha fatto per lo sport e in particolare per il calcio durante la sua lunga carriera”, ha sottolineato l’assessore allo Sport Simone Imola. “Il libro racconta un pezzo di storia sportiva di Riccione ed è il miglior modo per rendere omaggio a chi si è speso con tanta passione e competenza”. Un’attività, quella di Bacchini, “anche dal profondo valore umano” ha rimarcato la vicesindaca e assessora alla Cultura e alla Pubblica istruzione Sandra Villa: “I centri sportivi, come la scuola, sono agenzie educative fondamentali e la grande partecipazione alla presentazione di questo libro è la testimonianza di come l’autore abbia seminato tanto e bene in tutti questi anni”.