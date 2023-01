Dopo le feste si apre un’altra settimane di appuntamenti: eccoli

Si apre una nuova settimana di appuntamenti all’insegna del divertimento, della cultura e dell’attività sportiva. Ultima coda natalizia nel Parco Fellini, dove nel Villaggio di Natale tutti i pomeriggi si potrà ancora pattinare alla pista di ghiaccio fino a domenica 15 gennaio, mentre nel tendone da venerdì a domenica si alterneranno gli ultimi spettacoli per bambini. Dopo le feste riprendono anche le attività sportive per allenarsi e smaltire il panettone, come la camminata metabolica in spiaggia e al parco Marecchia i mercoledì e le domeniche di gennaio e le Corse cronometrate gratuite ogni sabato mattina al Parco Marecchia. Al Bagno 26 continuano le camminate sportive e il fitness sulla spiaggia con la Personal Trainer Elen Souza.

Riparto gli spettacoli al Teatro Galli: per i turni ABC, il secondo atto della stagione di prosa riminese si apre con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, protagoniste de ‘Il marito invisibile’ (17-19 gennaio), commedia sulla scomparsa della nostra vita sociale, alle prese con le difficoltà delle tante relazioni virtuali e l’allontanamento generato dalla pandemia, scritta e diretta da Edoardo Erba. Fuori abbonamento, il 12 gennaio, sul palco del Galli arriva invece Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con due nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era una bambino nello spettacolo dal titolo “Andavo ai 100 all’ora” (spettacolo già sold out).



Al Palazzo del Fulgor, ultimi giorni per visitare la mostra fotografica ‘Pleasure Island’, con foto in bianco e nero di Federico Arcangeli che raccontano Rimini, capoluogo della riviera romagnola, in un viaggio attraverso il “divertimentificio” italiano (fino al 15 gennaio).

Sempre al Palazzo del Fulgor è sempre possibile ammirare, i Fellini Archives, un’esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture, …) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini.



Per scoprire le bellezze del centro storico si può partecipare a diverse visite guidate alla scoperta della città. Questa settimana è possibile visitare il Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, domenica alle ore 11, mentre per il Fellini Museum è prevista una visita ogni primo venerdì e ogni prima domenica di ogni mese. Domenica 15 gennaio VisitRimini propone una passeggiata nella natura alla scoperta dell’area archeologica del Ponte di San Vito, un luogo recentemente riqualificato e ricco di storia, condotto dalla guida Cristian Savioli.

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Fino al 15 gennaio 2023

Rimini, piazzale Fellini

Villaggio di Natale, Circo e pista di pattinaggio su ghiaccio

Ultimi giorni per pattinare sul ghiaccio e volteggiare con i pattini a due passi dal mare nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand hotel, dove sorge un villaggio natalizio ‘vista mare’ con una pista di ghiaccio di 500 metri quadrati. Per i più piccoli sono a disposizione anche giostre e giochi, mentre un grande tendone sulla Rotonda del Grand Hotel accoglie un’area spettacoli, il Christmas Circus Show, dove da venerdì 13 a domenica 15 gennaio, è possibile assistere agli ultimi show per i bambini e le loro famiglie con il clown Polpetta e le mascotte più amate dei cartoni animati che si fanno fotografare con i bambini. Gli spettacoli al circo, l’accesso in pista e il noleggio dei pattini sono a pagamento

Orario pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi e prefestivi 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00.

Orario spettacoli al Circo: venerdì 13 ore 17.00, sabato 14 ore 15.30 e 17.30, domenica ore 11.00 – 15.30 – 17.30. Info: 3356288262

lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Eo

Un film di Jerzy Skolimowski, vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, e selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar, è la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circo polacco inizia un viaggio attraverso l’Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell’umanità più varia. Con una lente d’ingrandimento mediata dalla dolcezza dei suoi occhi EO (pronunciato ‘I-hoo’ come il nome onomatopeico del raglio dell’asino protagonista) ci fa vedere le assurdità dell’essere umano e la sua pochezza. Con Sandra Drzymalska, Mateusz Kosciukiewicz, Tomasz Organek, Isabelle Huppert e Lorenzo Zurzolo

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 9 gennaio – ore 21.00; martedì 10 gennaio – ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 10 gennaio GINGER E FRED di Federico Fellini (Italia 1985, 125’)

martedì 17 gennaio I VITELLONI di Federico Fellini (Italia 1953, 103’)

martedì 24 gennaio LA DOLCE VITA di Federico Fellini (Italia 1960, 178’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

da mercoledì 11 a domenica 15 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Godland

Un film di Hlynur Palmason, proposto in versione originale con sottotitoli in italiano giovedì 12 gennaio alle ore 21.

Alla fine del XIX secolo, un giovane sacerdote danese si reca in una parte remota dell’Islanda per costruire una chiesa e fotografare la sua gente. Ma più si addentra nel paesaggio selvaggio, più si allontana dal suo scopo, dalla sua missione e dalla sua moralità.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: mercoledì 11 gennaio – ore 17.00 e 21.00; giovedì 12 – ore 21:00; venerdì 13 – ore 21:00; sabato 14 – ore 16:00; domenica 15 – ore 17:00 e ore 21:00

Ingresso a pagamento. Info:328 2571483 info@cinematiberio.it

giovedì 12 gennaio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Paolo Cevoli. Andavo ai 100 all’ora

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 – Fuori abbonamento

La comicità di Paolo Cevoli torna sul palco del Teatro Galli, nel suo nuovo spettacolo ‘Andavo ai 100 all’ora’. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Cevoli fino ai giorni nostri, non per dire che “una volta era meglio…”, anzi, per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 14 gennaio 2023

Cinema Fulgor (Sala Giulietta), Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

I Turismi tra Kultur e Zivilisation – Da distretto del piacere a capitale della cultura

In riferimento alla mostra ‘Pleasure Island. Viaggio nel paese dei Balocchi’, al cinema Fulgor si svolge l’incontro dal titolo ‘I Turismi tra Kultur e Zivilization, da distretto del piacere a capitale della cultura’ con Aldo Bonomi, Vera Bessone e Andrea Gnassi. Sarà presente anche il sindaco Jamil Sadegholvaad.

Ore 17.00. Info: 0541 704595 (Fulgor); 0541 793781 (Fellini Museum) museofellini@comune.rimini.it

da lunedì 16 a mercoledì 18 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Franco Battiato. La voce del padrone

Documentario di Marco Spagnoli

Un viaggio nella musica e nella vita di Franco Battiato, attraverso le sue esibizioni più significative, immagini di repertorio e i racconti di testimoni d’eccezione che restituiscono la sua storia e la sua personalità.

Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio è Stefano Senardi, tra i più importanti produttori discografici italiani, autore del film insieme al regista Marco Spagnoli, e caro amico di Battiato.

Partendo da Milano e arrivando fino a Milo, nella casa di Franco Battiato, Senardi incontra personalità molto diverse: Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi, Francesco Messina, Roberto Masotti, Francesco Cattini, Alberto Radius, Carlo Guaitoli e tanti altri che lo conoscevano bene e che possono restituire al pubblico uno spaccato della sua musica e della sua filosofia di vita.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 16 alle 21.00; martedì 17 alle 17.00; mercoledì 18 alle 17.00 e alle 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

da martedì 17 a giovedì 19 gennaio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Maria Amelia Monti e Marina Massironi in ‘Il marito invisibile’

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 – TURNI ABC

Una coppia di talentuose attrici dalla spiccata vis comica, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, anima ‘Il marito invisibile’, commedia scritta e diretta da Edoardo Erba sulla scomparsa della vita di relazione e che incrocia i temi della pandemia, la solitudine, la realtà on line.

Le attrici conducono gli spettatori in un viaggio quanto mai attuale, un dialogo serrato che dà vita a uno spettacolo innovativo, tridimensionale e soprattutto interattivo.

Orario: martedì 17 ore 21 – TURNO A; mercoledì 18 ore 21 – TURNO B; giovedì 19 ore 21 – TURNO C

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

ATTIVITA’ SPORTIVA

fino ad aprile

Rimini marina centro, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk & fitness on the beach

50 minuti di camminata sportiva o di allenamento funzionale guidati dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero dal lavoro e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto anche in inverno per mantenersi in salute.

Orario: Camminata guidata il mercoledì ore 18,30/19,30 e la domenica ore 9,00/10,00

Allenamento funzionale, one to one o a piccoli gruppi, dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 18,30 su appuntamento. Allenamento introduttivo alla corsa il sabato mattina dalle 9,00 alle 11,00.

A pagamento Info: 348 0981594 info@elensouza.com walkonthebeachrimini/

mercoledì e domeniche di gennaio 2023

Bagno 55 e Parco Marecchia – Rimini

Camminata metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.

L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare e al parco Marecchia con due appuntamenti settimanali:

Bagno 55: mercoledì alle ore 18.30

Al Parco Marecchia: la domenica alle ore 9.30

A pagamento. Info e prenotazioni 345 8203064

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Corse cronometrate gratuite di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti. L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo.

La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.

Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com – www.parkrun.it/marecchia/

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

domenica 15, 22, 29 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini.

Info 0541.793879

domenica 15 gennaio 2023

Parcheggio di piazza Fratelli Rosselli – San Vito, Rimini

Rimini City tour: Rimini City Tour: Visita guidata all’area archeologica di San Vito

Una passeggiata nella natura all’interno dell’area archeologica del Ponte di San Vito con la guida Cristian Savioli che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell’area archeologica, recentemente riqualificata, raccontando la storia del ponte romano e del torrente Uso ed alcuni aneddoti e curiosità sulla zona e sul ponticello militare relativo alla seconda guerra mondiale presente nell’area. Oltre ai resti del ponte si potrà ammirare anche la sua quercia, e, a seguire, è prevista una visita alla chiesa di San Vito e Modesto.

La partenza del tour è prevista alle ore 9:00 dal parcheggio di Piazza Fratelli Rosselli a San Vito.

A pagamento: € 12,00 adulti; € 8,00 bambini 6- 12 anni

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/318333-rimini-city-tour-visita-guidata-allarea-archeologica-di-san-vito

il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all’interno del Fellini Museum da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

ogni ultimo sabato del mese

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Prima biblioteca civica d’Italia inserita fra le più belle biblioteche del mondo, uno scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore. Le visite guidate condotte dai bibliotecari vi condurranno alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. La prenotazione è obbligatoria telefonando esclusivamente al numero 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Info: www.bibliotecagambalunga.it

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it