Spettacoli di animazione, gioco e divertimento per l’intrattenimento. Ecco il programma della giornata

Durante tutto il resto dell’anno portano ai riccionesi soccorsi e conforto: venerdì pomeriggio lungo Corso Fratelli Cervi porteranno tantissima dolcezza ai bambini. A vestire i panni della Befana saranno infatti le volontarie della Croce rossa italiana di Riccione. Toccherà a loro il compito di distribuire le calze con giocattoli e dolciumi a tutti i bambini che frequentano le scuole dell’infanzie e le primarie di Riccione.

“Nei giorni scorsi sono state distribuite le cartoline-invito a tutti i piccoli: li aspettiamo in Paese per un bel momento di festa in cui non mancheranno le sorprese”, spiega la vicesindaca e assessora alla Scuola Sandra Villa. Si raccomandano i genitori di portare le cartoline-invito per il ritiro della calza che contiene un giocattolo e dei dolciumi: sono previsti almeno due punti di distribuzione. Per tutto il pomeriggio sono previsti inoltre spettacoli di animazione, gioco e divertimento per l’intrattenimento dei bambini. “E’ un appuntamento irrinunciabile – dice il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi, delegato ai rapporti con associazioni e comitati –. Un momento di festa che costruiamo insieme alla nostra comunità”.

L’appuntamento è a partire dalle 15 di venerdì 6 gennaio lungo Corso Fratelli Cervi.

L’evento è realizzato dal Comune di Riccione insieme al Comitato Riccione Paese.