Il 31 dicembre alle 15.30 la parata itinerante sui trampoli dei personaggi natalizi

Sabato 31 dicembre ai Giardini Alba arrivano “I cugini di Babbo Natale”, divertenti personaggi che si muovono in equilibrio sui trampoli, armati di tamburi e percussioni per portare allegria e buonumore seguendo lo spirito delle feste.

Tra i cugini di Babbo Natale c’è Elfio (interpretato da Simone Garben Morotti), il custode dello spirito del Natale, che dal mondo delle fiabe, dopo aver indossato i suoi trampoli, si precipita sulla terra per portare allegria, gioia e amore, accompagnato dalla musica del suo magico organetto. Con lui, un nonno buffo, genuino e ironico (interpretato da Florindo Ceccaroli) che intrattiene i bambini con giocoleria, micromagia e narrazione, ma anche raccontando storie di terra, piante e animali, in compagnia del suo inseparabile carretto ricco di valigie, cesti, giochi e gufi impagliati. Florindo si presenta con una grossa pancia e barba bianca e assomiglia tantissimo a Babbo Natale.

La parata itinerante de I cugini di Babbo Natale partirà alle 15.30 e sarà ideata e realizzata dalle associazioni culturali Strada San Germano e Circateatro di Urbino.

L’evento rientra negli appuntamenti di “Natale all’Alba” organizzati dai comitati della zona Alba.

“Abbiamo pensato ad eventi che fossero in linea con le proposte di Natale promosse in città. – ha raccontato Giorgio Fortunato presidente dell’Associazione Riccione Alba – Siamo partiti con la realizzazione dell’albero di Natale coinvolgendo i bambini del nostro quartiere per proseguire poi con le date di The Show Christmas Dream, il musical viaggiante che farà tappa il 30 dicembre fino all’evento di spettacoli di strada del 31. Una proposta, quella che abbiamo organizzato insieme a “PromoAlba Viale Dante” e al “Comitato Tasso Riccione”, nata per dare continuità agli eventi che si stanno svolgendo in città. Abbiamo infatti preso spunto dai principi e dalle suggestioni emerse dagli eventi organizzati dal Comune di Riccione per trasmettere i concetti di sostenibilità, green e tradizione fiabesca degli eventi”.

Il primo gennaio dalle 10 con lo studio mobile di “Radio Vetrina” i comitati della zona Alba saluteranno il nuovo anno in diretta radiofonica con collegamenti da tutto il mondo insiema alla sindaca di Riccione Daniela Angelini.