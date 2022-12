La dichiarazione d’amore di Arisa, la star del Capodanno della Perla verde. La sindaca Angelini: “Entreremo nel 2023 con un altro evento di grande qualità. Tantissimi alberghi sono aperti e sono quasi tutti pieni: il colpo d’occhio che regala la città in questi giorni è meraviglioso”

“Riccione è una città bellissima, io adoro tutto di lei, spero di essere un regalo porta fortuna per i suoi 100 Anni ”. Le parole, compreso il cuoricino finale, sono di Arisa, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano, attesa domani sera sul palco di piazzale Ceccarini per il concertone di San Silvestro, gratuito e aperto a tutti. Una dichiarazione d’amore per la città di Riccione in attesa di scatenare la festa che domani la vedrà protagonista dello show accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e Jason Rooney alla consolle.

“Riccione è pronta per entrare nel 2023 con un altro evento di grande qualità. Abbiamo artisti di livello assoluto e fanno piacere le parole che stanno spendendo per la nostra città: un sentimento che ricambiamo di cuore. E’ meraviglioso il colpo d’occhio che ci sta regalando la città in questi giorni, i viali del centro sempre affollati, tantissimi alberghi aperti, quasi tutti pieni”, lo dice la sindaca di Riccione Daniela Angelini.

Ad aprire le danze, a partire dalle 22, saranno gli Extraliscio, il gruppo capitanato dallo “scienziato pazzo dei suoni” Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”). “Ci scateneremo e sperimenteremo tanto. Arrivando nella patria dei giovani: porteremo sul palco il nostro techno-liscio”, Mariani assicura che a Riccione ci sarà “una festa che entrerà nella storia: concentreremo tutte le nostre energie per portare allegria e divertimento”.

Doppio spettacolo di fuochi

A condurre la serata sarà il giornalista riccionese Francesco Cesarini: il conto alla rovescia per l’arrivo del 2023 sarà scandito da Arisa insieme alla sindaca e ai componenti della giunta comunale presenti. Allo scoccare della mezzanotte il cielo di Riccione (e anche il tetto del Palazzo del Turismo) sarà illuminato da una meravigliosa cascata di fuochi d’artificio. Saranno ben due gli spettacoli in contemporanea della Fonti Pirotecnica. Dalla spiaggia di fronte a Villa Mussolini, in direzione di piazzale Ceccarini, verranno fatti salire al cielo i fuochi d’artificio, mentre dal Palazzo del Turismo si sprigionerà una cascata di fontane. Chi partecipa allo spettacolo in piazzale Ceccarini non avrà bisogno di spostarsi per godere appieno dello show pirotecnico.

Terminato il concertone, la notte proseguirà con il dj set a cura di Gabriele Ronchini (Gabry Seth), giovane artista riccionese che trasformerà piazzale Ceccarini in una dancefloor festosa e vivace. Il Villaggio di Natale, luogo di shopping e festa in viale Giardini, sarà aperto fino alle due di notte. Sarà possibile assistere al concerto anche dal Villaggio di Natale grazie al grande ledwall accesso sulla facciata del Palazzo del Turismo.

Metromare gratis, potenziati i servizi della Polizia locale

La notte del 31 dicembre il Metromare effettuerà un servizio serale potenziato e gratuito a partire dalle ore 20:00, consentendo di raggiungere comodamente il centro di Riccione: le corse sono programmate ogni 15 minuti. L’ultima da Riccione a Rimini partirà alle 3,26, mentre quella in senso contrario partirà alle 3,30.

Il comando di Polizia locale ha raddoppiato il numero delle pattuglie in servizio, potenziando l’attività di presidio in centro, dove si svolgerà il concertone, senza sguarnire il resto della città. In tutta l’area del centro sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro.