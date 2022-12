Saluto al 2023 con un tuffo di gruppo nell’Adriatico di fronte a piazzale Roma

Domenica alle 11,30 la temperatura dell’acqua dell’Adriatico sarà di 12 gradi mentre quell’aria sarà di un grado in meno. Il cielo sarà sereno e non sono previsti venti. Tirando le somme, le condizioni climatiche sono ideali per salutare il nuovo anno con un bel bagno di gruppo nel nostro mare.

Riccione vanta ormai da molti anni un consolidato gruppo di temerari, che incuranti del freddo e delle raffiche gelate il primo giorno dell’anno si concedono un tuffo in Adriatico. Quest’anno l’impresa sarà meno proibitiva grazie al meteo più mite ed è facilmente prevedibile che a immergersi saranno decine e decine di riccionesi e ospiti della città.

L’appuntamento, come di consueto, è per le 11,30 sulla spiaggia di fronte a piazzale Roma. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale di Riccione insieme alla Cooperativa Bagnini e con la collaborazione di Capitaneria di porto, Croce Rossa di Riccione, Protezione civile e Riccione Chapter Italy. Per riscaldarsi dopo il tuffo nell’Adriatico ci sarà vin brulé per tutti offerto dal bar Peledo, mentre la Cooperativa bagnini distribuirà il panettone.