Una cascata di fuochi d’artificio. Il Villaggio di Natale aperto fino alle due di notte. Dj set in piazzale Ceccarini

Il ritorno del concertone in piazza con due grandi nomi della musica italiana: Arisa e gli Extraliscio. Il cielo di Riccione (e anche il tetto del Palazzo del Turismo) illuminato da una meravigliosa cascata di fuochi d’artificio allo scoccare del nuovo anno. E poi il Villaggio di Natale aperto fino alle due di notte. E ancora, dopo il concertone, tanto divertimento con il dj set.

“Il Concerto di San Silvestro accompagnerà la Città di Riccione verso il nuovo anno con un imperdibile evento unico – annuncia l’amministrazione comunale -: sul palcoscenico di piazzale Ceccarini saliranno gli Extraliscio e Arisa, per un live imprevedibile ed energico che unisce suoni elettronici, voci e strumenti musicali”. A condurre la serata sarà il giornalista riccionese Francesco Cesarini.

Lo spettacolo: la grande musica in piazza

Il Concerto inizierà alle ore 22 con il gruppo capitanato dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”) e fiancheggiato da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.

Sarà invece Arisa, accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e Jason Rooney alla console, la prima colonna sonora del 2023. “Insieme a lei festeggeremo la mezzanotte, illuminando il cielo di Riccione con una cascata di fuochi d’artificio, un abbraccio luminoso per dare il benvenuto al 2023”.

Doppio spettacolo di fuochi in contemporanea

Allo scoccare della mezzanotte infatti ci saranno ben due spettacoli in contemporanea della Fonti Pirotecnica. Dalla spiaggia in direzione di piazzale Ceccarini verranno fatti salire al cielo i fuochi d’artificio, mentre dal Palazzo del Turismo si sprigionerà una cascata di fontane. “Organizzeremo lo spettacolo in modo che possa essere visibile perfettamente da piazzale Ceccarini – spiegano dalla Fonti Pirotecnica -, in modo tale che chi assiste al concerto non debba spostarsi. Offriremo al pubblico coreografie nuove e originali, pensate unicamente per Riccione”.

La notte proseguirà con il dj set a cura di Gabriele Ronchini, giovane artista riccionese che trasformerà piazzale Ceccarini in una dancefloor festosa e vivace. Il Concerto di San Silvestro è aperto a tutti e senza prenotazione.

Il Villaggio di Natale aperto fino alle due di notte

“Passeggiando per il Villaggio di Natale nei Giardini Montanari si può sentire il profumo delle caldarroste appena cotte, di dolcezze alla cannella e dei piatti tipici romagnoli; nelle casine ispirate alla tradizione balneare, baite di mare potremmo chiamarle, si possono acquistare creazioni fatte a mano con la cura dell’artigiano che realizza pezzi unici, tutti diversi, da regalare a una persona speciale. Il Villaggio è un luogo di shopping e di festa, un angolo di Natale a due passi dal mare, come solo Riccione può immaginare”, un luogo, conclude l’amministrazione comunale, che la notte di San Silvestro sarà visitabile fino alle due.