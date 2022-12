Aperta la mostra Tessere. I Sogni a Villa Franceschi. Il 26 dicembre aperta la mostra Frida Kahlo a Villa Mussolini

Un fine settimana natalizio ricco di eventi. Tornano il 24 e il 25 e 26 dicembre i carillon viventi che danzano. La magia del Natale nel bosco d’inverno a Riccione incontra la poesia e la dolcezza di uno strumento musicale antico. Nella bella cornice di viale Ceccarini, impreziosito da installazioni artistiche e botaniche e da architetture di luce, risuoneranno le inconfondibili note musicali generate da un ingegnoso meccanismo a cilindro custodito all’interno di una grande scatola.

Interpretati da Festi Group in una veste nuova e originale per il Natale del Centenario, i carillon diventano oggetti dalle dimensioni umane con una vera ballerina in tutù che danza sulle note di uno dei capolavori del balletto più eseguito nel periodo natalizio, Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

La magia della favola nel bosco d’inverno prende vita in una scenografia unica per trasportare il pubblico in un mondo fatto di sogni – proprio come accadeva a Clara, protagonista dell’opera dell’artista russo, alla Vigilia di Natale – seguendo le coreografie danzate da quattro diversi personaggi tratti dal famosissimo capolavoro, quattro carillon apparentemente uguali che sveleranno, ognuno, i momenti topici dello Schiaccianoci attraverso la danza.

L’atmosfera sognante de La musica di strada del Natale è in esclusiva a Riccione e tornerà il 31 dicembre e nei giorni 1, 6, 7 e 8 gennaio in orario pomeridiano.

Il treno di Natale

Sabato 24 dicembre torna anche l’appuntamento con la musica e la danza di “The Show – Christmas Dream” il treno natalizio che ospita un teatro in movimento e porta con sé un racconto inedito fatto di personaggi fiabeschi, musical e sorprese, interpretati da artisti professionisti e dai giovani talenti di Riccione dance center. Gli appuntamenti alle ore 15:30 e 18:30 partenza da piazzale Ceccarini e alle ore 17 partenza da Riccione Paese (corso Fratelli Cervi). Il treno di The Show tornerà poi il 27 dicembre con il doppio appuntamento delle ore 15:30 e 18:30 e alle ore 17 lo speciale appuntamento ai Giardini dell’Alba.

Babbo Natale il 24 dicembre aspetta le ultime letterine

Nel Giardino sul Mare (Piazzale Roma) nella sua Casetta, Babbo Natale aspetta le letterine ancora per un giorno. Babbo Natale sarà presente il 24 dicembre, dalle 10 alle 12:30, e dalle 15:30 alle 19.

Il villaggio di Natale sempre aperto

A Riccione c’è un Villaggio di Natale nei Giardini Montanari dove, nelle casine ispirate alla tradizione balneare si possono acquistare creazioni fatte a mano con la cura dell’artigiano che realizza pezzi unici, tutti diversi, da regalare a una persona speciale. Il Villaggio è un luogo di shopping e di festa, un angolo di Natale a due passi dal mare.

Mostre nelle Ville

Riccione ospita la mostra fotografica Frida Kahlo, una vita per immagini dedicata alla grande artista messicana che sarà aperta al pubblico il 26 dicembre.

Attraverso un centinaio di scatti per la maggior parte originali, la mostra, a cura di Vincenzo Sanfo, ricostruisce le vicende della vita controcorrente di Frida Kahlo, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale. Le foto sono state realizzate dal padre Guillermo durante l’infanzia e la giovinezza della figlia e poi da alcuni dei più̀ grandi fotografi della sua epoca: Leo Matiz, Imogen Cunninghan, Edward Weston, Lucienne Bloch, Bernard Silbertein, Manuel e Lola Alvarez Bravo, Nickolas Muray e altri ancora. In questo straordinario “album fotografico” si rincorrono le vicende spesso dolorose ma sempre appassionate di una vita, oltre agli amori, alle amicizie e alle avventure di Frida. In mostra è esposto anche un gruppo di piccole fotografie molto intime di Frida, scattate dal gallerista Julien Levy.

\uD835\uDC05\uD835\uDC11\uD835\uDC08\uD835\uDC03\uD835\uDC00 \uD835\uDC0A\uD835\uDC00\uD835\uDC07\uD835\uDC0B\uD835\uDC0E. \uD835\uDC14\uD835\uDC0D\uD835\uDC00 \uD835\uDC15\uD835\uDC08\uD835\uDC13\uD835\uDC00 \uD835\uDC0F\uD835\uDC04\uD835\uDC11 \uD835\uDC08\uD835\uDC0C\uD835\uDC0C\uD835\uDC00\uD835\uDC06\uD835\uDC08\uD835\uDC0D\uD835\uDC08 è promossa dal Comune di Riccione, Assessorato alla Cultura e organizzata da CIVITA Mostre e Musei e Maggioli Cultura con la collaborazione di Rjma Progetti culturali e Diffusione Italia International.

Aperta a Natale, la mostra “Tessere i sogni. Il mosaico a Riccione” composta da una serie di opere quasi tutte inedite, realizzate dall’artista Luca Barberini (1981), mosaicista di fama nazionale e internazionale, una delle voci più significative della sua generazione, che vive e opera a Ravenna, dove si è formato artisticamente, raccogliendo un’eredità antica e plasmandola con sensibilità moderna, rinnovando il codice visivo e simbolico del mosaico attraverso l’utilizzo di linguaggi contemporanei che spaziano dall’attualità giornalistica, al cinema, alla grafica, al fumetto, alla fotografia. La mostra sarà aperta: 24 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; 25 dicembre dalle 15 alle 19. Tutti i giorni dal 26 dicembre all’8 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.