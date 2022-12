Lunedì 19 dicembre alle 21 la proiezione di “Carol”, in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano

Continua al cinema Fulgor di Rimini la rassegna “Donne Pulp”, dedicata all’amore e alle relazioni al femminile, in collaborazione con il Comune di Rimini, La Casa delle Donne Rimini e Rete Donne Rimini.

Lunedì 19 dicembre alle 21 la proiezione di “Carol”, in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano, con cui il regista Todd Haynes torna alla regia dopo Io non sono qui e il premiatissimo Mildred Pierce. Scritto da Phyllis Nage, “Carol” è tratto dal best seller di Patricia Highsmith ed è un melodramma intimo che accende cuore e motore, avanzando contro le apparenze e lungo un’America che l’autore non esita a mostrare quietamente crudele, puritana, razzista e assediata dalla fobia di tutto quello che è diverso.

New York, 1952. Therese Belivet è una giovane donna impiegata in un grande magazzino di Manhattan. Richard vorrebbe sposarla, Dannie vorrebbe baciarla ma lei ha occhi solo per Carol (Cate Blanchett), una cliente distinta, rapita da un trenino elettrico e dal suo interesse. Un guanto dimenticato e un trenino acquistato dopo, Carol e Therese siedono ‘affamate’ in un café. Carol ha un marito da cui vuole divorziare e una bambina che vuole allevare, Therese un pretendente incalzante e un portfolio da realizzare. Sole dentro il rigido inverno newyorkese e congelate dalle rigorose convenzioni dell’epoca, Carol e Therese viaggiano verso Ovest e una nuova frontiera, che le scopre appassionate e innamorate. Nell’America della Guerra Fredda, che considerava l’omosessualità come un disturbo sociopatico della personalità, Carol e Therese sfideranno i giudizi morali e scioglieranno l’inverno nel cuore.

Erede della bellezza artificiale di Douglas Sirk, Todd Haynes guadagna ai suoi melodrammi una dimensione (socio)politica, svolgendo temi che all’epoca di Sirk non potevano essere trattati direttamente. L’omosessualità, latente nel cinema dell’autore tedesco, emerge sulla superficie splendente del cinema di Haynes che come Sirk confida (sempre) in un personaggio femminile. Quello del titolo, interpretato da Cate Blanchett, e quello sottaciuto dal titolo ma rivelato dal film, incarnato da Rooney Mara.

Biglietti online su https://www.cinemafulgor.com/, non si accettano prenotazioni. La biglietteria presso il Cinema Fulgor apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli in base alla programmazione del giorno.