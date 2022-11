L’appuntamento è per le 18. Dialogherà con l’autore Andrea Santangelo, scrittore e storico

Venerdì 25 novembre 2022 presso la Sala Sole del Centro Congressi SGR di Rimini alle ore 18.00 sarà presentato il libro L’ultima estate di Maurizio Temeroli, pubblicato dalla casa editrice Capponi Editore. Dialogherà con l’autore Andrea Santangelo, scrittore e storico.

Un libro dolce, delicato, che in punta di piedi ci accompagna nella conoscenza di una giovane coppia di bolognesi, ebrea lei, cattolico lui, che decidono di sposarsi mentre si sta scrivendo uno dei capitoli più tristi della storia italiana. Un’ultima estate felice, la loro, fra Venezia, Bologna e Rimini; l’ultimo scampolo di quiete prima della tempesta, prima che le leggi razziali e la seconda guerra mondiale, gli stenti e la distruzione, rendano anche la realizzazione dei più piccoli progetti di vita una corsa a ostacoli.

Un libro che racconta anche l’agognata liberazione e la ritrovata speranza in un futuro migliore, ma che è anche un garbato rimprovero e un invito a risvegliare le coscienze perché, così come accade ad alcuni protagonisti del romanzo, i provvedimenti legislativi adottati dal governo entrarono gradualmente nella mente della società dell’epoca fino a essere considerati “normali”, trascurabili, per poi svelarsi più avanti in tutta la loro forza repressiva. Così anche il lettore “ingannato” dalla sapiente scrittura di Temeroli, si lascia cullare dalla dolcezza dei primi capitoli per poi essere risvegliato bruscamente, quando forse è troppo tardi.

L’autore, Maurizio Temeroli, sposato con due figli, risiede a Rimini dov’è nato nel 1954.

È stato dirigente della Provincia di Rimini, della Regione Emilia Romagna e segretario generale della Camera di commercio di Rimini. Si è sempre occupato di attività economiche e culturali ed è stato presidente del Rotary Club Rimini Riviera. Ha scritto e pubblicato nel 2021, con il Centro Stampa Digitalprint, un romanzo dal titolo “RITROVARSI. Due famiglie e cento anni di storia italiana”.

«Quante vite di persone normali sono state sconvolte dalla lucida follia di altri uomini?».

“L’ultima estate” il libro di Maurizio TEMEROLI è disponibile in tutte le librerie e on-line, anche in versione digitale.