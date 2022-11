Ecco la programmazione a partire da stasera

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE – ORE 21.00 La Biennale di Venezia 2022: Giornate degli Autori – Eventi Speciali

ACQUA E ANICE

Un film di Corrado Ceron. Con Stefania Sandrelli, Silvia D’Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis, Vito.

Presenti in sala il regista Corrado Ceron, il produttore Nicola Fedrigoni, la produttrice e sceneggiatrice Valentina Zanella e l’attrice Silvia D’Amico Olimpia ha una settantina d’anni e un trascorso di successi come cantante da balera insieme alla sua band, I capricci di Olimpia. In Emilia Romagna è stata una star, ma ora “i suoi capricci non li ascolta più nessuno”, e sta cominciando a diventare meno lucida e sempre più disorientata.

GIOVEDì 17 NOVEMBRE – ORE 21.00

Festival del cinema di Roma 2022

LA CALIFORNIA

Un film di Cinzia Bomoll. Presenti in sala Nina Zilli, Andrea Roncato, Silvia e Giulia Provvedi. Con Piera Degli Esposti, Silvia Provvedi, Giulia Provvedi, Eleonora Giovanardi, Andrea Roncato. Per diventare la donna che vorresti, qualche volta devi metterti nei panni del tuo perfetto opposto. Anche se è la persona che hai più cara al mondo, dovrai sfidarla. Se poi per cornice c’è una provincia chiamata per ironia della sorte La California, facile che i suoi abitanti “di frontiera” si intreccino con la tua vita, e te la salvino.

GIOVEDì 24 NOVEMBRE – ORE 21.00

RITRATTO DI DONNA IN UN PAESAGGIO

Un film di Andrea Laquidara. Presente in sala il regista.

Con Elisa Falconi, Marco De Bella, Daniele Bolla, Mara Di Maio, Nidaa Badwan. Uno storico, Roberto Zapperi, e due studiose di paesaggi, Olivia Nesci e Rosetta Borchia, sostengono che la donna ritratta ne La Gioconda sia una nobildonna urbinate del ‘500, amante di Giuliano de’ Medici. Ritratto di donna in un paesaggio racconta il viaggio in Italia di Lise, giovane donna francese interessata alle teorie dei tre studiosi. Sulle tracce di questa vaga ispirazione, la donna giunge a Urbino, e avvia una ricerca rivolta all’identità sfuggente del volto ritratto e dei paesaggi collocati sullo sfondo.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE – ORE 21.00

THAT CLICK

Un film di Luca Severi.

Presenti in sala Luca Severi e l’assistente di Douglas Kirkland, Gianfilippo De Rossi. Documentario sulla vita e le straordinarie fotografie di Douglas Kirkland che con la sua macchina fotografica ha ritratto sessanta anni di cultura pop spaziando dal fotogiornalismo ai ritratti di personaggi famosi, dalle foto di scena alla documentazione di grandi eventi globali. Con il suo stile e approccio unico ha raccontato la moda, le celebrita e lo show business con immagini immortali che influenzano noi tutti ancora oggi, molti anni dopo quel primo scatto (“that click”) che sarebbe diventato la colonna sonora della sua straordinaria vita.

Cinepalace Giometti Riccione

via Virgilio 15- Riccione- tel.0541/605176

ingresso unico: 6 euro