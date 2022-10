Ecco i requisiti e come presentare le domande

Posticipata al 6 novembre la scadenza di presentazione delle domande per partecipare al bando per il Villaggio di Natale 2022-2023 che consente il posizionamento di casette o chioschi a Riccione tra l’ultimo weekend del mese di novembre e la prima domenica successiva all’Epifania.

Le linee guida stabilite dall’amministrazione sono all’insegna dell’originalità, creatività, della provenienza territoriale dei prodotti che devono privilegiare quelli tipici ed il made in Italy, differenziazione nell’offerta tra le tipologie merceologiche ed esclusione dei prodotti di abbigliamento e relativi accessori.

Per partecipare al bando sono ammessi solo gli operatori che producono o commercializzano prodotti dell’artigianato artistico, figure ed accessori per presepi, addobbi per l’albero di Natale, candele ed altri oggetti in cera, prodotti dell’artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta, sculture in legno, articoli da regalo natalizi escluso prodotti di abbigliamento e relativi accessori e le imprese individuali e le società̀, iscritte alla Camera di Commercio che producono o commercializzano alimenti e bevande di qualità, con specialità e prodotti tipicamente natalizi. Sono ammessi anche gli hobbisti e i creatori dell’ingegno creativo purchè espongano prodotti rientranti nel tema natalizio.

Non saranno ammessi tutti gli articoli e prodotti che non siano ritenuti inerenti al carattere ed alle finalità della manifestazione.

A valutare le proposte sarà una commissione tecnica selezionatrice nominata ad hoc e verrà effettuata sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri:

· provenienza territoriale dei prodotti/articoli privilegiando i prodotti tipici locali e filiera corta punti da 20 a 40;

· qualità e tipicità dei prodotti made in Italy con marchi di qualità certificati punti 10

· originalità/creatività degli articoli/prodotti punti da 10 a 20

· attinenza degli articoli/prodotti al tema natalizio della manifestazione punti da 10 a 30

Sono esclusi gli articoli prodotti facilmente reperibili nella grande distribuzione.

Le domande potranno essere presentate entro il 6 novembre 2022.

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni con orari dal lunedì al giovedì almeno dalle ore 10,00 alle ore 20.00; il venerdì, il sabato e la domenica e festivi comprese le giornate del 24, 27 e 28 dicembre 2022 almeno dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Planimetria, domanda di partecipazione e documentazione informativa sono pubblicate nel sito del all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it, sezione trasparenza nella voce “Bandi e gare” e potranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: – mediante pec all’indirizzo suap.riccione@legalmail.it, e a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Riccione sito in Via Vittorio Emanuele II, n. 2.