“L’adolescente si racconta: un viaggio tra arte, parole e desiderio”. É questo il tema del ciclo di incontri organizzato dalla sede riminese di Jonas Italia in collaborazione con l’Istituto Tecnico Valturio di Rimini.

Jonas Rimini è una delle sedi che compone Jonas Italia, associazione di psicologi psicoterapeuti fondata nel 2003 da Massimo Recalcati. L’associazione, che ha sede in via Giordano Bruno 16, promuove la cura, la prevenzione, la ricerca scientifica e il trattamento delle patologie inerenti il disagio contemporaneo quali disturbi del comportamento alimentare, depressione, attacchi di panico, disturbi d’ansia, dipendenze, disagio dell’infanzia e dell’adolescenza, disagio familiare. Oltre ad accogliere la sofferenza dei singoli, Jonas offre consulenze a genitori, insegnanti, educatori e operatori sociali che sperimentano delle impasse nel proprio tentativo di fronteggiare il disagio e la sofferenza.

“Un obiettivo di Jonas è quello di essere una risorsa per tutto il territorio romagnolo – dice Federico Chicchi, presidente di Jonas Rimini, che con gli psicologi Valentina Riso, Simona Nanni, Greta Mauri e l’arteterapeuta Annamaria Taroni compongono l’equipe di Jonas Rimini – Il nostro impegno è quello di collaborare con la rete delle istituzioni presenti nel territorio (scuole, ospedali, comunità terapeutiche, centri sociali, associazioni culturali, carceri, ecc.), in iniziative e progetti di sensibilizzazione rispetto alla sofferenza e creare luoghi di incontro rivolto alla cittadinanza con lo scopo di riabilitare il legame sociale per fare rete intorno al disagio.”

Il titolo dell’ incontro, che si svolgerà il 21 ottobre alle ore 18:00 presso l’Aula Magna del liceo Einstein in via Agnesi 2/b è “L’arte di Tramontare”. L’ingresso è libero e gratuito.

La conferenza sarà tenuta da Aldo Becce, psicoanalista, presidente di Jonas Italia e socio Jonas Rimini. All’incontro sarà presente anche l’assessore del comune di Rimini Mattia Morolli per i saluti istituzionali.

Per mettersi in contatto con l’associazione Jonas Rimini e rimanere informati sulle attività, sulla loro pagina Instagram e Facebook, sono disponibili i riferimenti.