Doppio appuntamento sportivo per questa settimana di proposte autunnali

Sabato 8 e domenica 9 ottobre la Rimini Marathon ritorna con i consueti appuntamenti sportivi immersi nel verde. Si parte sabato 8 ottobre con la ‘SGR Family Bike’ che alle ore 15.30 riunirà alla piazza sull’acqua, al ponte di Tiberio, grandi e piccoli per una pedalata ecologica adatta a tutta la famiglia lungo il fiume Marecchia. Si continua domenica 9 ottobre alle 9,30 con la ‘River Run’, corsa competitiva e non per un “trail” di 15 km lungo il fiume Marecchia.

Ma le opportunità per allenarsi all’aperto continuano, a partire dalla Camminata Metabolica, che anche in autunno e in inverno propone questa nuova disciplina per un’ora di allenamento all’aria aperta, con un trainer che, attraverso una cuffia wireless e una F-Band, guida i partecipanti.

In attesa della festività di San Gaudenzo patrono della città, domenica 9 ottobre torna al Tempio Malatestiano il Concerto per la Festività di San Gaudenzo, giunto alla quindicesima edizione, e promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con l’Associazione Cappella Musicale Malatestiana. Sempre domenica 9 ottobre, ‘Il culto e le celebrazioni di San Gaudenzo nei documenti d’archivio’ sono al centro dell’iniziativa Domenica di Carta 2022, promossa dal Ministero della cultura per valorizzare il patrimonio archivistico e librario degli archivi dello Stato e delle biblioteche, con una mostra ospitata all’Archivio di Stato di Rimini.

A 50 anni dall’uscita in sala di “Roma”, martedì 11 ottobre il Fellini Museum dedica al capolavoro di Fellini un doppio appuntamento: uno pomeridiano con una conversazione a più voci intorno al capolavoro felliniano e uno serale al cinema Fulgor con la proiezione del Film Roma introdotta da Andrea Minuz, entrambi a ingresso libero.

Prosegue il progetto speciale proposto dalla 73esima Sagra Musicale Malatestiana: D’amorosi affetti, concerto offerto dall’Ensemble dell’Orchestra Barocca Italiana (8 ottobre) presso la Sala Pamphili, seguendo una indagine storico musicologica sul rapporto che unisce Rimini alla figura di Scipione Borghese e alla sua famiglia di mecenati, artisti, compositori e musicisti nel corso del XVII secolo.

Fino al 9 ottobre il Part ospita la mostra dei vincitori e dei finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell’arte contemporanea di età inferiore ai quarant’anni realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. Vincitori della prima edizione Benni Bosetto, Giangiacomo Rossetti, Binta Diaw, Beatrice Marchi. Le loro opere entreranno così a far parte della Collezione San Patrignano, secondo il modello di endowment su cui si fonda la collezione stessa, e rimarranno esposte al PART.

Tra le mostre legate al mondo felliniano, da visitare al Palazzo del Fulgor, continua fino al 6 novembre, l’inedita esposizione dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile, dal titolo ‘Fellini forbidden’.

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Pasolini, fino al 16 ottobre, il palazzo settecentesco che ospita su tre piani la sede del Fellini Museum, ospita anche ‘Gli Orienti di Pasolini’, una mostra delle foto di Roberto Villa scattate sul set e fuori dal set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973.

Questa settimana arriva anche a Rimini Alma Mater Fest, la Festa di benvenuto dell’Università di Bologna, con spettacoli, dibattiti, lezioni, sport e visite guidate nei vari Campus universitari (5 – 10 ottobre). A Rimini focus sulle scienze del benessere e dello sport che verranno raccontate a più voci.

Per scoprire le bellezze del centro storico la prima settimana del mese è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Part – Palazzi dell’Arte Rimini, Domus del Chirurgo e Teatro Galli. Tra gli altri variegati percorsi in città, nell’ambito dei City Tour di VisitRimini domenica 9 ottobre si può partecipare alla visita al gioiello del Rinascimento italiano: Il Tempio Malatestiano (ore 15.30).

Tutto da scoprire, in una mattina di visite guidate a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna e della ditta adArte Srl, il sito archeologico tra Corpolò e Villa Verucchio che mette in luce l’antico tracciato della via Ariminensis, che univa la colonia di Rimini alla città di Arezzo (sabato 8 ottobre).

Il calendario degli eventi, giorno per giorno

IN EVIDENZA

sabato 8 ottobre 2022

Teatro degli Atti (Sala Pamphili), via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: D’amorosi affetti

Sezione Progetti speciali: Ensemble dell’Orchestra Barocca Italiana in concerto

D’amorosi affetti è il titolo del concerto offerto dall’Ensemble dell’Orchestra Barocca Italiana alla Sala Pamphili, seguendo una indagine storico musicologica sul rapporto che unisce Rimini alla figura di Scipione Borghese e alla sua famiglia di mecenati, artisti, compositori e musicisti nel corso del XVII secolo.

Riccardo Martinini Violoncello e Concertatore; Antonia Salzano Contralto; Valentina Nicolai Violino; Andrea Damiani Tiorba; Maria Elena Ceccarelli Clavicembalo

Musiche di: Floriano Arresti, Sdegno ed amor in me, Cantata per contralto e continuo

Francesco Gasparini, Queste voci dolenti, Cantata per contralto e continuo

Carlo Tessarini, Da: Sei sonate per violino o flauto traversiere e cembalo op. 14: Sonata nr. 1 in Si bemolle maggiore

Pier Francesco Tosi: Vibrò maligna stella, Cantata per contralto e continuo

Arcangelo Corelli: Da Sonate a violino e violone o cimbalo op. V: Sonata n. 7 in re minore

Floriano Arresti, Cieli! che cara pena, Cantata per contralto e continuo

Ore 21.00 Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022

Rimini Borgo San Giuliano, ritrovo alla piazza sull’acqua, ponte di Tiberio

River Run e Family River Bike

Rimini Marathon ritorna con il proprio evento autunnale, la ‘River Run’, per una due giorni di sport a due passi dal Ponte di Tiberio.

A precedere la corsa, sabato 8 ottobre alle ore 15.30 la “Family River Bike”, una cicloturistica di 15km aperta a tutti in sicurezza e dedicata alle famiglie con un percorso lungo la pista ciclabile del Marecchia.

Domenica 9 ottobre alle ore 9.30 parte invece la ‘River Run’ (competitiva Fidal) sulla distanza di 15km sempre nel bellissimo scenario della ciclabile del Marecchia.

Orario: sabato 8 ottobre alle ore 15.30 (Family river bike)

domenica 9 ottobre alle ore 9.30 (River Run)

Per partecipare: iscrizione on line a pagamento; gratuito fino ai 12 anni

iscrizione in loco sabato 8 ottobre ore 11.00 – 15.00

Info: 331 1016736 www.riminimarathon.it

domenica 9 ottobre 2022

Tempio Malatestiano, via IV Novembre, 35 – Rimini centro storico

Concerto per la Festività di San Gaudenzo

Nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di Rimini ha luogo il consueto Concerto per la Festività di San Gaudenzo, giunto alla quindicesima edizione, promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con l’Associazione Cappella Musicale Malatestiana alla presenza del nostro Vescovo Lambiasi.

Si esibiscono l’Orchestra Sinfonica “G. Lettimi” di Rimini, il coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini, i solisti Massimo Paris (viola), Isabella Orazietti (soprano), Sara Rocchi (contralto), Marco Mustaro (tenore), Li Shuxin (basso) e Silvio Castiglioni (voce recitante), diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza.

Il concerto, a ingresso libero, prevede l’esecuzione del seguente programma:

Sonata “Arpeggione” D 821 per viola e archi di F. Schubert

Vesperae Solennes de Confessore K 339 per soli, coro e orchestra di W.A. Mozart

Ore 21.00 Ingresso libero.

martedì 11 ottobre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Fellini Open

Roma 50

Doppio appuntamento al Fulgor con “Roma” di Federico Fellini, a 50 anni dalla sua prima uscita in sala. Il Fellini Museum dedica al capolavoro di Fellini due appuntamenti (uno pomeridiano e uno serale), entrambi a ingresso libero.

Si comincia alle ore 17.30 con una conversazione a più voci, ciascuna delle quali avvicinerà il film secondo una particolare inclinazione: Elena Stancanelli (scrittrice) muoverà dal tema del desiderio e della raffigurazione della mascolinità, Marco Bertozzi (docente IUAV di Venezia) assumerà come chiave di lettura la componente riflessiva e metacinematografica del film, mentre Andrea Minuz (docente Università La Sapienza di Roma) e Roy Menarini (docente Università di Bologna) si concentreranno rispettivamente sulla mescolanza di immaginario e cronaca e sulla modernità di questa opera, da molti ritenuta tra le più anarchiche, innovative e plastiche della produzione felliniana.

Sulla sua costruzione e articolazione temporale interverrà da remoto Marina Vargau (docente Università di Montreal) mentre a condurre l’incontro e a raccordare i diversi contributi penserà Laura Delli Colli (giornalista).

Alle ore 21 toccherà al film “Roma”, la cui proiezione sarà preceduta da una premessa di Andrea Minuz (Cinema Fulgor, Sala Giulietta, ingresso libero).

Il doppio appuntamento rientra nel programma autunnale di “Fellini Open”, il cartellone di iniziative che prosegue per raccontare con immagini e parole il cinema del regista italiano più celebrato nel mondo. Un programma articolato, che si svolge nelle sedi del Cinema Fulgor e del Palazzo del Fulgor, capace di coinvolgere differenti partner istituzionali e culturali, il tutto all’insegna del grande cinema. Una iniziativa che accompagna e valorizza il percorso espositivo di FM – Fellini Museum. Ingresso libero

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Tutti i martedì d’autunno 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

ultimo appuntamento di settembre al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.

4 ottobre: Il Bidone, di Federico Fellini (Italia 1955, 105’)

11 ottobre: Fellini Satyricon, di Federico Fellini (Italia 1969, 129’)

18 ottobre: Block Notes di un Regista, di Federico Fellini (Italia 1969, 51’)

Ore 16.00. L’ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

Da lunedì 3 a mercoledì 5 ottobre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema: Tiziano. L’Impero del colore

Nell’ambito della rassegna ‘La Grande Arte al Cinema’, viene proposto il film dal titolo ‘Tiziano. L’Impero del colore’, diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato, scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato Dallavalle.

Maestro del colore e imprenditore di se stesso, Tiziano Vecellio (1488/1490 –1576) diviene in pochi anni pittore ufficiale della Serenissima e sommo artista ricercato dalle più ricche e famose corti d’Europa. Da Ferrara a Urbino, da Mantova a Roma fino alla Spagna di Carlo V e di suo figlio Filippo II, Tiziano attraversa il secolo illuminandolo con i suoi dipinti e ispirando artisti di tutte le epoche successive.

Perfetto interprete della religione e della mitologia e ritrattista di immediata potenza espressiva, domina il suo tempo oscurando i contemporanei, sempre tenendo fede al suo motto: “l’arte è più potente della natura”.

Orario: lunedì 3 ottobre – ore 21:00, martedì 4 ottobre – ore 17:00 e ore 21.00, mercoledì 5 ottobre – ore 17:00. Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

ogni martedì dal 4 ottobre 2022 al 10 gennaio 2023

Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 – Rimini

Campagna Amica: Mercato degli agricoltori

Riparte con l’autunno il mercato degli agricoltori ‘Campagna Amica’. L’iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa ‘dal contadino’, attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. E’ cresciuta, negli ultimi anni

L’attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: +39.0541 742363 rimini@coldiretti.it

mercoledì 5 ottobre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano

Balletto al cinema: Mayerling

In diretta dalla Royal Opera House di Londra

La produzione, con le splendide scenografie di Nicholas Georgiadis e le luci di John B. Read, si avvale dell’arrangiamento a opera di John Lanchbery delle musiche di Franz Liszt. Ispirato a fatti realmente accaduti, il balletto racconta una storia di intrighi psicologici e politici: gli eventi che circondano l’omicidio-suicidio del principe ereditario Rodolfo d’Austria-Ungheria e della sua amante, Mary Vetsera.

Il balletto di Kenneth MacMillan del 1978 rimane un capolavoro di narrazione, ricco di potenti scene d’insieme e di alcuni dei più audaci ed emotivamente impegnativi pas de deux del repertorio ballettistico.

I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15. Ingresso a pagamento. Info: 328 25 71 483 info@cinematiberio.it

5 – 10 ottobre 2022

Sedi varie – Rimini

Alma Mater Fest

Festa di benvenuto dell’Università di Bologna: 6 giorni di spettacoli, dibattiti, lezioni, sport e tante altre iniziative a Bologna e in tutti i Campus della Romagna.

A Rimini l’evento inaugurale sarà mercoledì 5 ottobre alle 17.30 con la conversazione “Sport e salute @unibo” ospitata alla Cineteca comunale di Via Gambalunga 27. L’ evento sarà introdotto dai saluti istituzionali. Docenti, alunni e studenti animeranno una conversazione per dare il benvenuto ai giovani che hanno scelto di studiare al Campus di Rimini. Le scienze del benessere e dello sport verranno raccontate a più voci dai protagonisti della giornata che partendo dalle proprie esperienze, aiuteranno i nuovi studenti a disegnare i possibili scenari futuri. Interverranno, oltre ai coordinatori dei corsi di laurea, Costanza Cocconcelli, studentessa e nuotatrice professionista che ha partecipato agli europei di nuoto di Roma; Martina Baiardi, studentessa influencer, youtuber, personal trainer, Elia Comandini: neolaureato in Farmacia con un suo progetto professionale nato durante gli studi. A seguire ci sarà un aperitivo nel Chiostro con accompagnamento musicale dal vivo a cura di Teo Staro. Banchetti informativi e visite guidate permetteranno di conoscere i servizi universitari e quelli offerti dalla città di Rimini. Un tour guidato di un’ora farà esplorare il campus, mentre alcune visite guidate condurranno alla scoperta di alcuni luoghi della città: il Fellini Museum (6 ottobre ore 16); le sale antiche della biblioteca Gambalunga (7 ottobre ore 11 in italiano e ore 12 in inglese); la Rimini Romana e Malatestiana (7 ottobre ore 16), l’ex Cinema Astoria (7 ottobre ore 10). In quest’ ultimo incontro (7 ottobre alle ore 10) ad indossare i panni delle “guide” saranno la vicesindaca Chiara Bellini, le docenti Federica Zanetti e Rosy Nardone e i rappresentanti dell’associazione Il Palloncino Rosso che illustreranno il progetto RigenerAzioni: rigenerare luoghi per rigenerare relazioni.

Il 10 ottobre alle 15 alla Cineteca Comunale sarà la volta di un seminario sull’etnobotanica, organizzato dai docenti del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e l’Ecomuseo.

Info e programma su: www.almamaterfest.it

5 – 8 ottobre 2022

Palacongressi di Rimini

63° Congresso Nazionale SIN

Società Italiana di Nefrologia

Info: www.congresso2022.eventisin.it

da giovedì 6 a sabato 8 ottobre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Onoda – 10.000 notti nella giungla

Appuntamento con il grande cinema di qualità in prima visione assoluta con il film Onoda – 10.000 notti nella giungla di Arthur Harari. Girata in giapponese, questa coproduzione internazionale racconta la storia del soldato Hiroo Onoda che fu inviato su un’isola nelle Filippine nel 1944, per combattere contro l’offensiva americana. Mentre il Giappone si arrende, Onoda lo ignora, addestrato a sopravvivere a tutti i costi, continua la sua guerra. Ci vorranno diecimila giorni per capitolare, rifiutandosi di credere alla fine della seconda guerra mondiale. Una sconcertante odissea interna, una visione intima e universale del mondo e della storia.

Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Cesar, 4 candidature a Lumiere Awards.

Orario: giovedì 6 ottobre – ore 21:00 – Versione originale giapponese con sottotitoli in italiano

venerdì 7 ottobre – ore 21:00 – doppiata italiano

sabato 8 ottobre – ore 17:00 e ore 21:00 – doppiata italiano

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

7, 12, 28 ottobre 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Storie di queste parti

Ritornano gli incontri con gli autori e i laboratori per piccoli lettori. Sei gli appuntamenti tra settembre e ottobre rivolti a bambini e ragazzi, organizzata dalla Biblioteca Gambalunga sezione ragazzi in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini.

Le letture sono a cura dei lettori volontari.

Al termine di ogni incontro seguirà firma copie e sarà possibile prenotare la copia disegnata dagli illustratori alla Libreria Viale dei Ciliegi 17.

Ore 16.30. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17) biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ottobre; 2 novembre 2022

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna FICE ‘Riusciranno i nostri eroi 2022’

Rassegna dedicata al cinema italiano con proiezione dei film Enea e Miranda – In viaggio – Margini – Giulia, una selvaggia voglia di libertà – Quel che conta è il pensiero – ed incontri con gli autori.

-Venerdì 7 ottobre – ore 17:00, Sabato 8 ottobre – ore 15:00, Domenica 9 ottobre – ore 15:00 – Martedì 11 ottobre ore 21:00 è la volta del film IN VIAGGIO, di Gianfranco Rosi, con Jorge Mario Bergoglio. Presentato al Festival Venezia 2022, fuori concorso.

– da giovedì 13 a domenica 16 ottobre (13 e 14 ottobre ore 21; 15 e 16 ottobre ore 17 e 21) verrà proiettato MARGINI, di Niccolò Falsetti, una commedia italiana tutta da ridere ma con il sapore amaro della realtà.

-Martedì 18 ottobre – ore 21:00 e mercoledì 19 ottobre – ore 17:00 e ore 21:00, verrà proiettato il film GIULIA – una selvaggia voglia di libertà, di Ciro De Caro.

– Ultimo appuntamento della rassegna, mercoledì 2 novembre – ore 17:00 e ore 21:00, con QUEL CHE CONTA È IL PENSIERO, di Luca Zambianchi.

A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

domenica 9 ottobre 2022

Rimini centro storico, piazza Tre Martiri, Corso d’Augusto

Fiere d’Autunno in centro storico

Fiera della domenica d’Autunno e Fiera dei Sapori e dei Colori d’Autunno

Nel centro di Rimini, le prime due domeniche di ottobre tornano le Fiere d’Autunno.

Oltre alle bancarelle di articoli vari e da regalo, saranno presenti anche degli stand con i prodotti tipici dell’autunno. In particolare domenica 9 ottobre la fiera è dedicata ai sapori e ai profumi della stagione autunnale.

Orario: intera giornata

domenica 9 ottobre 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Il medico dei pazzi

Arriva “Il medico dei pazzi” con la raccolta fondi a favore del reparto di Neuropsichiatria infantile e adolescenza dell’ospedale Infermi di Rimini.

Uno spettacolo comico in tre atti, di Eduardo Scarpetta, durante il quale si esibiscono 18 interpreti della Compagnia Komodos – Teatro dell’Arte.

Ore 21.00. Info:349 3373940; 392 9524929; 349 5808535 compagniateatralekomodos@gmail.com

lunedì 10 ottobre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Cinema Fulgor: Ottobre Horror

Il ricco programma di rassegne, retrospettive e omaggi a cineasti dl Cinema Fulgor propone, per la Rassegna “Il cinema ritrovato”, lunedì 10 ottobre alle ore 21 la proiezione di “Psycho” di Alfred Hitchcock in versione originale restaurato in 4K.

A pagamento Info: www.cinemafulgor.com

martedì 11 ottobre 2022

Palacongressi di Rimini, via della Fiera 23

Hospitality Day

Un’intera giornata dedicate all’ospitalità, per scoprire le ultime tendenze del settore, con esperti e aziende tra le più innovative.

Info: www.hospitalityday.it

Fino a dicembre 2022

Cinema Astoria, via Euterpe – Rimini

Ritorno all’Astoria

Un calendario ricco di iniziative per i ritrovati spazi dell’ex cinema Astoria: dalla scuola di fumetto agli spettacoli di jazz, dagli stage di recitazione, doppiaggio, ai corsi di restauro e pittura, le mostre, le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori e i gruppi culturali. Un evento al giorno grazie al contributo di una ventina di associazioni e di cittadini e studenti che hanno partecipato alla prima fase partecipativa del progetto “Ritorno all’Astoria”.

L’obiettivo è quello di trasformare l’ex cinema Astoria, anche dopo il 31 dicembre, in un hub culturale di comunità, uno spazio in grado di coniugare l’uso performativo e di pubblico spettacolo (teatro, danza, concertistica), la formazione (residenze, laboratori, seminari) e la partecipazione (sale civiche, spazi ad uso delle vicine scuole e centri giovani), attraverso un percorso di rigenerazione urbana a servizio di tutti.

In ottobre sono previsti corsi di improvvisazione teatrale, di tango, arte, e ancora musica, laboratori e incontri.

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria/ – astoria@ilpalloncinorosso.it

ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022

Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b

Il mercatino dell’SGR

Mostra e vendita di prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti. Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio a KM 0. favorendo lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: 0541 303241 (SGR)

Tutti i venerdì

Parcheggio Tiberio, via Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Mercato degli agricoltori

Il tradizionale appuntamento per fare la spesa “in campagna” ma nel cuore della città con i produttori agricoli locali. L’offerta degli agricoltori locali è un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità ‘vicino a casa’.

Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.

Orario: dalle 7.00 alle 13.00 Info: rimini@coldiretti.it

ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

Tutti i giorni

Spiaggia di Rimini e Parco Marecchia

Camminata Metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.

L’appuntamento continua anche in autunno e inverno nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare, con cinque appuntamenti settimanali in diversi punti tra Marina Centro e Miramare.

Bagno 142: lunedì e giovedì ore 8.30 e ore 15.00

Bagno 55: martedì e venerdì ore 9.00

Bagno 28: mercoledì ore 19

Parco Marecchia: sabato e domenica allenamento intensivo su appuntamento

Info e prenotazioni: 345 8203064 – 339 4848280 – 346 8724422

Facebook/Trainer Rimini Camminata Metabolica

Tutti i mercoledì e sabati

Bagno 14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.

L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia

tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14.

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.

A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com

ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.

Orario: in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 393 517466756 o sulla pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/ Partecipazione a offerta libera.

ogni mercoledì sera

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da ottobre ad aprile: il mercoledì alle 18.30. A pagamento.

Info: 348 0981594 info@elensouza.com

tutti i giorni da settembre a novembre 2022

Porto di Rimini (su richiesta anche altri punti di partenza)

Pesca d’altura

Con l’arrivo dell’autunno torna la possibilità di praticare la pesca d’altura, dedicata ai grandi appassionati del mare. L’attività prevede la pesca al tonno rosso, abbondante in Adriatico, la pesca alla ricciola col vivo o a vertical jigging; la traina costiera con esche artificiali e la pesca con esche naturali per catturare specie diverse quali lampughe, palamite, sgombridi, tombaroli; la pesca al bolentino di profondità per andare alla ricerca di scorfani, saraghi, orate.

Le battute di pesca si svogliono entro i 12 miglia dalla costa, a 25 miglia dalla costa sino a 45 miglia dalla costa. Tutte le attività sono destinate per massimo 7 partcipanti.

Ore 6.00 Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316311-pesca-daltura

Dal lunedì al giovedì fino al 3 novembre 2022

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta. Le lezioni, tenute all’aperto dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: +39 3471224480 fluxomovement@gmail.com

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello dal 1° settembre al 31 maggio:

da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19;chiuso lunedì non festivi. Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino al 9 ottobre 2022

Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26

Premio Artisti Italiani PART

Mostra dedicata ai 12 artisti finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell’arte contemporanea di età inferiore ai quarant’anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. Il progetto di allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.

Sabato 1° ottobre sono stati proclamati i vincitori selezionati tra i 12 finalisti della prima edizione: prima classificata è Benni Bosetto con l’opera Doctor Said I might Go Blind. It Helped Me see more clearly. 15 Feb.2022, 17:58; il secondo classificato è Giangiacomo Rossetti con Untitled (light sequence); il terzo premio viene assegnato ex aequo a Binta Diaw con Paysage Corporel VII e a Beatrice Marchi con Amiche Forever.

Le tre opere entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e rimarranno esposte al PART. La mostra dei vincitori e dei finalisti viene prorogata sino a domenica 9 ottobre.

Info: 0541.793879 part@comune.rimini.it

fino a domenica 6 novembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Fellini Forbidden

Con Fellini Forbidden prosegue l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum, che integra di sempre nuovi contenuti la collezione permanente. La mostra è dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova (1976)’.

Ad essere esposte per la prima volta, in un allestimento che richiama le atmosfere oniriche e voyeuristiche del film, sospese lungo un percorso labirintico e quasi completamente immerso nell’oscurità, tra tendaggi, voci di sottofondo e nicchie luminose, sono le 42 tavole dedicate da Fellini a ‘Prick’ (nomignolo anglosassone con cui identifica il proprio alterego sessuale).

Una serie di autentiche caricature dell’organo genitale maschile che compongono, con ‘Il libro dei sogni’, l’unica altra raccolta tematica nella vasta produzione grafica del regista riminese.

Quasi ogni foglio reca un titolo lapidario, scritto dallo stesso Fellini in lingua inglese, forse in previsione di una pubblicazione di ambito internazionale, della quale tuttavia non si ha altra notizia. Donata da Fellini all’amico Tonino Guerra, la serie è ora posseduta dall’imprenditore del web e collezionista d’arte Massimiliano Benedetti, riminese DOC.

Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor. Info: www.fellinimuseum.it

Fino a domenica 16 ottobre 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino, 16 – Rimini centro storico

Gli Orienti di Pasolini

Una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della sua nascita. Nel palazzo settecentesco che ospita su tre piani la sede del Fellini Museum dedicata principalmente all’informazione, allo studio e all’immaginario di Fellini attraverso documenti, immagini, locandine originali, immagini, approda la mostra delle foto di Roberto Villa sul set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973 quale ultimo capitolo della Trilogia della vita.

La mostra, inaugurata venerdì 9 settembre, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, proprietaria del Fondo Villa mette in mostra le immagini inedite di Roberto Villa, costruite seguendo le filosofie compositive della storia dell’arte e della teoria della comunicazione, illustrano il set e il fuori set del film. E’ merito degli scatti di Villa, presente sul set per 100 giorni in Iran e nello Yemen, nelle incantate città di Isfahan e di Sana’a, che può essere ricostruito quel clima di lavoro finalizzato al film pasoliniano più fiabesco e leggero. Il valore che sorregge le immagini è soprattutto il rispetto verso la cultura e l’umanità orientali, in cui il fotografo Villa e il regista Pasolini paiono straordinariamente solidali.

Orario mostra: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00

Info: 0541 793781 museofellini@comune.rimini.it

Da domenica 9 ottobre fino al 30 novembre2022

Rimini, Archivio di Stato, Piazzetta san Bernardino 1

Il culto e le celebrazioni di San Gaudenzo nei documenti d’archivio

In occasione della “Domenica di Carta 2022” apertura straordinaria dell’Archivio di stato e inaugurazione della mostra “Il culto e le celebrazioni di San Gaudenzo nei documenti d’archivio” con l’esposizione di documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Rimini.

Inaugurazione domenica 9 ottobre ore 10. Nel corso della mattinata si svolgeranno inoltre due visite guidate ai depositi archivistici alle ore 10:00 e alle ore 11:30. Per la partecipazione alle visite è consigliata la prenotazione.

Orario apertura: 9:00 – 13:00. Ingresso libero. Info: 0541.784474 as-rn@beniculturali.it

fino a sabato 29 ottobre 2022

Museo della Città (Ala Nuova, secondo piano), via dei Cavalieri, 22 – Rimini centro storico

Piccolo secolo – il ‘900 nelle testimonianze dei bambini del passato

Una mostra che rilegge il XX secolo attraverso le testimonianze tratte dai quaderni di scuola dei bambini del passato provenienti dall’Italia e dal mondo, raccolti dall’Archivio dei Quaderni di Scuola – archivio storico che conserva circa più di 2000 quaderni scolastici provenienti da 35 paesi del mondo datati dalla seconda metà dell’800 ai giorni nostri – per approcciarsi alla Storia con gli occhi dei bambini.

Ad affiancare la mostra, sono proposti anche due laboratori didattici dedicati ad alunni e insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado (26, 27, 28 ottobre 2022).

Orario: dal martedì al venerdì: 10-13, 16-19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19

Ingresso gratuito. Info: 0541 793851 laboratorioapertoriminitiberio@comune.rimini.it

fino a sabato 29 ottobre 2022

Rimini, Laboratorio Aperto (Ala Nuova Museo della Città, terzo piano), via dei Cavalieri, 22 – Rimini centro storico

Il mio luogo del cuore

Una mostra per ripensare la città attraverso gli occhi dei bimbi di oggi

Un viaggio nella Rimini di confine attraverso lo sguardo non filtrato di bambini e bambine, una narrazione per immagini del progetto “Terre di confine”, percorso esplorativo dei territori che, per la loro natura geografica, sono strettamente connessi con altri Comuni vicini o che si configurano come “isole” chiuse in se stesse. Il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio è partito dalla scuola, che è il centro di ogni comunità, coinvolgendo le bambine e i bambini in ogni processo di ascolto e conoscenza della città. Le bambine e i bambini sono stati chiamati a guardare con occhi nuovi il proprio quartiere, ad osservare con più attenzione i propri spazi di vita quotidiana per poi realizzare un disegno che racconta il proprio “luogo del cuore” facendo emergere quella che secondo il proprio punto di vista è l’identità del territorio in cui vive.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito

Info: 0541 793851 laboratorioapertoriminitiberio@comune.rimini.it

8 – 22 ottobre 2022

Rimini, Galleria dell’Immagine,via Gambalunga 27

Bussavamo con i piedi

Mostra fotografica con 280 foto d’epoca raccolte da Pietroneno Capitani in occasione delle ricerche effettuate nel 2006 per la stesura del suo omonimo libro (Ed. Libri dell’Arco, Rimini) “Bussavamo con i piedi”, appunti e immagini di una migrazione dall’entroterra ascolano verso la Romagna e la Toscana, con la preziosa prefazione dell’amico Sergio Zavoli.

L’inaugurazione avrà luogo alla Sala Cineteca sabato 8 ottobre alle ore 16.00 e per l’occasione verrà proiettato il filmato con l’intervista di Zavoli dedicata a questo progetto di Capitani, e a seguire alcune testimonianze di contadini romagnoli che hanno accolto i marchigiani, nonché di contadini che dalle Marche si sono trasferiti in Romagna. La Mostra fotografica è organizzata dall’Associazione Marchigiani di Romagna con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini e dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Orari: lun-mar-mer 10/12.30, gio-ven-sab 16/19.30. Ingresso gratuito.

Info: 337 374750 (Capitani)

8 ottobre – 12 novembre 2022

Rimini, Galleria d’Arte Zamagni, via Dante 29/31

“Golpe. Io so dedicato a Pier Paolo Pasolini”

Nell’anno del centenario della nascita, quattro artisti rendono omaggio al grande intellettuale nella mostra a cura di Massimo Mattioli, che si inaugura sabato 8 ottobre in occasione della 18° Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Elena Bellantoni, Davide Dormino, Rocco Dubbini, Giovanni Gaggia accendono un nuovo sguardo sul poeta.

Vernice sabato 8 ottobre 2022 dalle ore 18

Orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Ogni prima domenica del mese

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni primo sabato del mese

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domenica di ottobre 2022 , salvo spettacolo

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni ultimo sabato del mese

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

E’ possibile ammirare il patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga con una visita guidata gratuita alle sale antiche, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it.

Info: gambalunghiana@comune.rimini.it

Ogni domenica

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del Fulgor, sede del nuovo museo Fellini. E ancora il quartiere di San Giuliano ricco di rinnovati murales, maestosi edifici come il Grand Hotel.

In particolare domenica 9 ottobre è prevista una visita incentrata sull’autentico gioiello del Rinascimento italiana: Il Tempio Malatestiano (inizio ore 15:30). A pagamento. Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Sabato 8 ottobre 2022

Rimini, SCM Group – parcheggio TIR – cancello 4 – via Casale, 450

Visite guidate allo scavo archeologico tra Corpolò e Villa Verucchio

Una mattina di visite guidate alla scoperta del sito archeologico tra Corpolò e Villa Verucchio che mette in luce l’antico tracciato della via Ariminensis, l’antico tracciato stradale della via che univa la colonia di Rimini alla città di Arezzo e un gruppo di sepolture di epoca romana imperiale. Le visite guidate, condotte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna e dalla ditta adArte Srl, prevedono la presentazione dello scavo da parte degli archeologi che lavorano sul campo e l’esposizione dei reperti dei corredi tombali recuperati.

Le visite guidate si svolgeranno a partire dalle 09:30 alle 12:30 (orari di visita: 9:30, 10:30, 11:30). Per ragioni di sicurezza l’accesso all’area dovrà essere effettuato con scarpe adeguate. La prenotazione è consigliata. Info e prenotazioni: da martedì a sabato allo 0541 793851Musei Comunali di Rimini e allo 0541 670280 Museo Civico Archeologico di Verucchio

giovedì, venerdì e sabato

Rimini

Percorsi settimanali alla scoperta della città con Cristian Savioli

Dal mese di Ottobre:

Giovedi ore 10 – 15,00 – 21 (a scelta) con partenza dall’edicola del Ponte di Tiberio

Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord. Costo 12 euro

Venerdi ore 10 – 15,00 – 21 (a scelta) dall’edicola del Ponte di Tiberio –

Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Costo 12 euro

Sabato: ore 15,30 ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Costo adulti 10 euro, Bambini 5 euro.

ore 21,00 ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini oscura

Le storie ed i luoghi di una Rimini inquietante, misteriosa, oscura e … fantascientifica

Costo 12 euro

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

Scopri tutti gli eventi su www.riminiturismo.it