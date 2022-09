Il calendario degli eventi fino al 4 ottobre

Con l’autunno parte la stagione degli ‘eventi business’ e tornano i mercatini dei migliori prodotti di stagione. Il Palacongressi, fra fine settembre e ottobre, ospiterà 16 tra convention e congressi, mentre in fiera ci sarà l’attesissimo Tecna – il salone internazionale delle tecnologie e delle forniture alle industrie delle superfici, di fine settembre, seguito a metà ottobre dal salone internazionale del turismo TTG.

Con l’autunno tornano i tanti mercatini dei sapori e dei colori di questa stagione: frutta fresca, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi a chilometro zero comprati direttamente dai contadini. Dopo la pausa estiva, ogni martedì il mercato degli agricoltori ‘Campagna Amica’ torna nel cortile di Palazzo Ghetti in via XX Settembre, mentre durante le prime due domeniche di ottobre in centro storico i prodotti di stagione invadono i banchi della Fiera della domenica d’Autunno.

Tra gli appuntamenti culturali, la prima presentazione, martedì 27 settembre, al Teatro Galli, dell’ultimo romanzo di Marco Missiroli dal titolo ‘Avere tutto’. Tutte le prime presentazioni dello scrittore riminese, da quando è uscito il suo primo libro nel 2005, sono sempre state a Rimini e sarà così anche per questo libro potente e maturo, che racconta la febbre di un giovane uomo pieno di slanci e difetti, accompagnato da Giorgio Fontana, dalle letture dell’attore Massimo Nicolini e da un saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad. Continuano fino a domenica gli spettacoli del Festival di teatro e danza “Voci dell’Anima”, che quest’anno festeggia 20 anni.

Tra gli appuntamenti musicali, le variazioni Goldberg di Bach si fanno canto con il Duo Dragonfly mercoledì 28 settembre al Teatro Galli dando così avvio al ciclo di musiche da camera proposto dalla 73esima Sagra Musicale Malatestiana.

Il 30 settembre parte da Rimini, in piazza Cavour, il tour del primo “laboratorio” di pianificazione strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation EU e del PNRR. Dalle 9 alle 17 Romagna Next incontra dal vivo i cittadini grazie ad un apposito “ufficio mobile” attrezzato, in movimento da città a città, che ha lo scopo di incontrare ed ascoltare direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta.

Ultimi appuntamenti per l’omaggio a Clara Calamai: fino al 28 settembre si può visitare la mostra fotografica presso la Biblioteca civica Gambalunga dal titolo “Zia Clara”, mentre, nella sala della Cineteca del Comune di Rimini viene proiettato l’ultimo dei tre film esemplari della carriera dell’attrice: dopo “L’avventuriera del piano di sopra” di Raffaello Matarazzo, con Vittorio De Sica e “Ossessione” di Luchino Visconti, proiezione di “Profondo rosso” di Dario Argento (28 settembre ore 21). Ingresso libero.

Tra le mostre legate al mondo felliniano, da visitare al Palazzo del Fulgor, l’inedita mostra, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile, dal titolo ‘Fellini forbidden’, che resterà aperta fino al 6 novembre. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Pasolini, fino al 16 ottobre, sempre il palazzo del Fulgor, ospita anche ‘Gli Orienti di Pasolini’, una mostra delle foto di Roberto Villa scattate sul set e fuori dal set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973.

Per i più piccoli continuano gli incontri con gli autori e i laboratori per piccoli lettori dal titolo Storie di queste parti alla Biblioteca Gambalunga.

Per scoprire le bellezze del centro storico la prima settimana del mese è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Part – Palazzi dell’Arte Rimini, Domus del Chirurgo e Teatro Galli. Tra gli altri variegati percorsi in città, nell’ambito dei City Tour di VisitRimini domenica 2 ottobre si può partecipare allo Speciale Urban Art, che si snoda tra il pittoresco borgo San Giuliano e il plurisecolare Ponte di Tiberio, oggetto privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writer. Per la rassegna regionale ‘ViVi il Verde 2022, sono previste inoltre visite guidate al giardino delle sculture del Part e al Bosco dei nomi del Fellini Museum anche per il week-end del °1 e 2 ottobre.

Tra il 30 settembre e il 2 ottobre il Club Nautico organizza il XIX Trofeo Città di Rimini Big Game Catch & Release, l’importante competizione di pesca d’altura in drifting, con equipaggi provenienti da tutta Italia.

Da non dimenticare i progetti di solidarietà con il Concerto aperitivo dal titolo A per ANT, A per Art – Arte e Musica per ANT, una raccolta fondi, che si svolgerà sabato 1° ottobre al Cinema Teatro Tiberio, mentre il 30 settembre parte da Rimini il tour del primo “laboratorio” di pianificazione strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation EU e del PNRR.

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli 42 – Rimini centro storico

Le voci dell’anima: Festival di teatro e danza

XX edizione: – “So tutto io”

Compie 20 anni il Festival di teatro e danza “Voci dell’Anima”, a cura di Teatro della Centena, che celebra questo importante anniversario con una ventina di spettacoli di teatro e danza, per un totale di nove giorni. Il tema di quest’anno porta il titolo ‘So tutto io’.

-Giovedì 29 settembre:

I – danza – CPRB contemporary project: requiem for you

II – danza – Elisabetta Di Terlizzi: l’ombra prepara lo sguardo alla luce

III – teatro – Teatro delle temperie: lo stronzo con Andrea Lupo

-venerdì 30 settembre:

I – teatro – Teatro delle donne: padre d’amore, padre di fango, con Cinzia Pietribiasi

II – danza – Egri Bianco: freedom con Cristian Magurano

II – teatro – Bruno Petrosino: cartoline da casa mia

– sabato 1 ottobre:

I – danza – Tecnologia Filosofica: boule de neige

con Stefano Botti e Aldo Torta

II – danza – Careccia /Consalvo: after all

con Arianna Cunsolo e Giovanni Careccia

III – danza – Balletto di Sardegna: mater lucis con Simona Perrella

– Domenica 2 ottobre

I – danza – Esenco Dance Movement: lay bare, con Antonella Albanese e Cassandra Bianco

II – teatro – Spettacolo dal laboratorio di Antonio Grimaldi: cuor(i)incisi

a seguire: premiazione dei vincitori Voci dell’Anima 202 e premiazione dei vincitori del Premio ‘Il Rumore del Lutto’ assegnato in concomitanza della XVI Edizione del Festival omonimo.

Ore 20.30 Animali da Palco. Ore 21.00 inizio spettacoli in sequenza

Ogni sera al Teatro degli Atti a partire dalle 20:30 è possibile assistere a due/tre spettacoli, con un biglietto unico al costo di 13€ (ridotto 9€, per studenti e over 65). È possibile sottoscrivere un abbonamento, direttamente in teatro, al costo di 50€ per tutti gli spettacoli o al prezzo di 30€ per quattro serate a scelta.

Orario spettacoli: dalle ore 20.30 alle 23.00. Ingresso a pagamento

Info: 333 8870576 – 0541 793824 (teatro Atti) teatrodellacentena@pianoterra.org

martedì 27 settembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Avere tutto di Marco Missiroli

In occasione dell’uscita dell’ultimo libro di Massimo Missiroli, al Teatro Galli l’autore presenta il suo romanzo dal titolo ‘Avere tutto’.

Dopo il suo Fedeltà, da cui il colosso Netflix ha tratto pure una serie tv girata anche in città, Einaudi manda ora in stampa l’attesa nuova opera dello scrittore classe 1981, dedicata a Rimini.

Interviene con l’autore lo scrittore Giorgio Fontana. Letture dell’attore Massimo Nicolini.

Ore 21. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

27 – 30 settembre 2022

Rimini Fiera, via Emilia 155 – Rimini

Tecna – 27esima edizione della Fiera Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture all’Industria della Ceramica

Torna il più importante appuntamento al mondo per l’industria della ceramica e del laterizio. Offre la più ampia offerta merceologica tra le fiere del comparto e ospita i maggiori produttori di tecnologie per il settore delle piastrelle, dei sanitari, del laterizio, della stoviglieria, dei refrattari, della ceramica tecnica. Qui vengono presentate in anteprima le novità di prodotto del futuro. Orario: 9.30 – 18.00. Ingresso solo per gli operatori del settore

Info: www.tecnaexpo.com

mercoledì 28 settembre 2022

Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

DragonFly con Naomi Berril e Danusha Waskiewicz

Sulle ali di una libellula scelta per titolo del concerto prende avvio il ciclo di musiche da camera proposto dalla Sagra Musicale Malatestiana. Sotto i riflettori il Concerto del versatile duo formato dalla violoncellista Naomi Berril, e dalla violista Danusha Waskiewicz con un programma di composizioni originali e capolavori della musica barocca, che unisce il canto e la musica strumentale in una inedita prassi esecutiva.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Fino al 2 ottobre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

‘Il Signore delle Formiche’, Omaggio a David Bowie e Colazione e film

Il Cinema Fulgor riaccende i proiettori con un ricco programma di rassegne, retrospettive e omaggi a cineasti.

Tra gli appuntamenti fino al 28 settembre, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, il film “Il signore delle formiche” (drammatico – anno 2022, durata 130 minuti), diretto da Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio e Elio Germano, in concorso al Festival di Venezia 2022.

Lunedì 26 settembre ore 20.30 e replica martedì 27 ore 17.00: David Bowie tribute – ‘Moonage Daydream’ di David Brett + ‘Heroes’ spettacolo dedicato a David Bowie.

Vita, canzoni, esibizioni, travestimenti, interviste, video, film, visioni di una delle più grandi rockstar di sempre: David Bowie. Prima della proiezione di lunedì, spettacolo interpretato da Marco Mantovani al pianoforte, Massimo Marches alla chitarra, al basso e all’elettronica, Houdini Righini alla voce e Aldo Maria Zangheri alla viola.

– domenica 2 ottobre: ore 10:30 colazione e film al Fulgor, ‘Miriam si sveglia a mezzanotte’ di Tony Scott con David Bowie nei panni di un vampiro morente insieme a Catherine Deneuve e Susanne Sarandon e

‘L’uomo che cadde sulla terra’ di Nicolas Roeg, in cui David Bowie interpreta un alieno che arriva sulla terra per cercare di salvarla dalla siccità.

A pagamento Info: www.cinemafulgor.com

Tutti i martedì d’autunno 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

ultimo appuntamento di settembre al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.

27 settembre: I vitelloni di Federico Fellini

4 ottobre: Il Bidone, di Federico Fellini (Italia 1955, 105’)

11 ottobre: Fellini Satyricon, di Federico Fellini (Italia 1969, 129’)

18 ottobre: Block Notes di un Regista, di Federico Fellini (Italia 1969, 51’)

Ore 16.00. L’ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 27 settembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Opera al Cinema: Madama Butterfly

In diretta dalla Royal Opera House di Londra è in programma Madama Butterfly di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, per la regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier, con la direzione orchestrale affidata a Nicola Luisotti.

L’opera è interpretata da un cast internazionale: l’acclamata soprano italiano Maria Agresta nel ruolo di Cio-Cio-San, il tenore americano Joshua Guerrero nel ruolo del tenente B.F. Pinkerton, il baritono spagnolo Carlos Álvarez nel ruolo di Sharpless e il mezzosoprano inglese Christine Rice nel ruolo di Suzuki.

Con una partitura che include l’aria di Butterfly, “Un bel dì”, l’opera di Giacomo Puccini è incantevole e nel contempo struggente. La produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier si ispira alle immagini europee del Giappone del XIX secolo.

I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15 A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

28 settembre; 7, 12, 28 ottobre 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Storie di queste parti

Ritornano gli incontri con gli autori e i laboratori per piccoli lettori. Sei gli appuntamenti tra settembre e ottobre rivolti a bambini e ragazzi, organizzata dalla Biblioteca Gambalunga sezione ragazzi in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini.

Le letture sono a cura dei lettori volontari.

Al termine di ogni incontro seguirà firma copie e sarà possibile prenotare la copia disegnata dagli illustratori alla Libreria Viale dei Ciliegi 17.

Ore 16.30. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17) biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

28, 29 settembre; 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ottobre; 2 novembre 2022

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna FICE ‘Riusciranno i nostri eroi 2022’

Rassegna dedicata al cinema italiano con proiezione dei film Enea e Miranda – In viaggio – Margini – Giulia, una selvaggia voglia di libertà – Quel che conta è il pensiero – ed incontri con gli autori.

-mercoledì 28 settembre – ore 21:00 e giovedì 29 settembre – ore 17:00 e ore 21:00 proiezione del film ENEA & MIRANDA, di Eugenio Valentinuzzi e Silvia Suppini. Commedia romantica. L’incontro con gli autori, i registi Eugenio Valentinuzzi e Silvia Suppini e la responsabile di produzione Barbara Gamberini, è per giovedì 29 alle ore 21:00.

-Venerdì 7 ottobre – ore 17:00, Sabato 8 ottobre – ore 15:00, Domenica 9 ottobre – ore 15:00 è la volta del film IN VIAGGIO, di Gianfranco Rosi, con Jorge Mario Bergoglio. Presentato al Festival Venezia 2022, fuori concorso.

– da giovedì 13 a domenica 16 ottobre (13 e 14 ottobre ore 21; 15 e 16 ottobre ore 17 e 21) verrà proiettato MARGINI, di Niccolò Falsetti, una commedia italiana tutta da ridere ma con il sapore amaro della realtà.

-Martedì 18 ottobre – ore 21:00 e mercoledì 19 ottobre – ore 17:00 e ore 21:00, verrà proiettato il film GIULIA – una selvaggia voglia di libertà, di Ciro De Caro.

– Ultimo appuntamento della rassegna, mercoledì 2 novembre – ore 17:00 e ore 21:00, con QUEL CHE CONTA È IL PENSIERO, di Luca Zambianchi.

A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022

Rimini

78° Anniversario della Liberazione

Dopo la cerimonia commemorativa del 21 settembre, per festeggiare il 78° Anniversario della Liberazione della città avvenuta il 21 settembre 1944 sono previsti altri due appuntamenti:

-giovedì 29 settembre alle ore 17 – la cerimonia d’intitolazione della rotonda posta in piazzale Cesare Battisti-corso Giovanni XXIII (di fronte alla Chiesa di San Nicolò) al prof. Amedeo Montemaggi, storico riminese della Linea Gotica.

– venerdì 30 settembre alle ore 17 – si svolge nella Cineteca comunale di via Gambalunga 27 la conferenza “Rimini distrutta”, sul tema “Le città in guerra. Memorie ed eredità culturali tra distruzioni e ricostruzioni”, con proiezione di immagini a cura della Biblioteca civica Gambalunga. Un evento a cui parteciperanno: Andrea Santangelo (Storico e scrittore) “Le guerre del ‘900. Il caso Rimini”; Francesco Mazzucchelli, ricercatore presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione Università di Bologna, “La guerra in città. Memorie e macerie”. L’iniziativa è promossa con la cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Rimini (Isrec).

ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022

Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b

Il mercatino dell’SGR

Mostra e vendita di prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti. Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio a KM 0. favorendo lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: 0541 303241 (SGR)

30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

XIX Trofeo Città di Rimini

Big Game in Drifting Circuito Igfa Catch & Release

Importante competizione di pesca d’altura in drifting, con equipaggi provenienti da tutta Italia.

Info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com www.cnrimini.com

30 settembre e 22 ottobre 2022

Rimini, Piazza Cavour

Romagna Next in tour

Parte da Rimini il tour del primo “laboratorio” di pianificazione strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation EU e del PNRR.

Il 30 settembre (e poi ancora il 22 ottobre), dalle 9 alle 17, il percorso partecipativo itinerante farà tappa a Rimini grazie ad un apposito “ufficio mobile” attrezzato, che ha lo scopo di incontrare ed ascoltare direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta.

Chiunque potrà partecipare alle diverse attività progettate, oltre che ricevere informazioni sul progetto Romagna Next (materiale informativo, dei gadget e proiezione di video). In particolare, è previsto il coinvolgimento sui contenuti della pianificazione strategica: ad esempio, con pannelli su cui scrivere idee o bisogni sui temi di sviluppo strategico prioritari.

Per le scuole e per i giovani, inoltre, sono previste specifiche attività ludiche calibrate in base all’età dei partecipanti: disegni della Romagna da colorare, quiz su temi come pianificazione strategica, geografia, demografia o curiosità sul territorio; sfida al gioco “Nomi-Cose-Persone” a colpi di specialità locali; riflessioni sulle sfide attuali ed emergenti del territorio.

Orario: dalle 9 alle 17. Info: www.romagnanext.com

Tutti i venerdì

Parcheggio Tiberio, via Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Mercato degli agricoltori

Il tradizionale appuntamento per fare la spesa “in campagna” ma nel cuore della città con i produttori agricoli locali. L’offerta degli agricoltori locali è un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità ‘vicino a casa’.

Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.

Orario: dalle 7.00 alle 13.00 Info: rimini@coldiretti.it

sabato 1° ottobre 2022

Rimini, Cinema Tiberio, via San Giuliano 16

Concerto aperitivo di solidarietà

La Fondazione ANT Italia ONLUS, che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore, organizza una raccolta fondi, sabato 1° ottobre, al Cinema Teatro Tiberio. Un concerto aperitivo di solidarietà dal titolo A per ANT, A per Art – Arte e Musica per ANT, con la partecipazione di prestigiosi musicisti, artisti ed imprese sostenitrici, come la musicista-cantante Kim Kathleen, Antonio Maria Magro – voce recitante, la cantante jazz Patrizia Deltos, il tenore Mauro Montanari, la violinista Desislava Kondova e il musicista- cantante Paolo Sgallini. L’appuntamento è alle ore 18.00

Offerta minima 20 €. Il ricavato andrà a sostegno dell’assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica gratuiti di Fondazione ANT Italia Onlus a Rimini e provincia.

Info e prenotazioni: 348 3163802 delegazione.rimini@ant.it

domenica 2 e 9 ottobre 2022

Rimini centro storico, piazza Tre Martiri, Corso d’Augusto

Fiered’Autunno in centro storico

Fiera della domenica d’Autunno e Fiera dei Sapori e dei Colori d’Autunno

Nel centro di Rimini, le prime due domeniche di ottobre tornano le Fiere d’Autunno.

Oltre alle bancarelle di articoli vari e da regalo, saranno presenti anche degli stand con i prodotti tipici dell’autunno. In particolare domenica 9 ottobre la fiera è dedicata ai sapori e ai profumi della stagione autunnale.

Orario: intera giornata

da lunedì 3 a mercoledì 5 ottobre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema: Tiziano. L’Impero del colore

Nell’ambito della rassegna ‘La Grande Arte al Cinema’, viene proposto il film dal titolo ‘Tiziano. L’Impero del colore’, diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato, scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato Dallavalle.

Maestro del colore e imprenditore di se stesso, Tiziano Vecellio (1488/1490 –1576) diviene in pochi anni pittore ufficiale della Serenissima e sommo artista ricercato dalle più ricche e famose corti d’Europa. Da Ferrara a Urbino, da Mantova a Roma fino alla Spagna di Carlo V e di suo figlio Filippo II, Tiziano attraversa il secolo illuminandolo con i suoi dipinti e ispirando artisti di tutte le epoche successive.

Perfetto interprete della religione e della mitologia e ritrattista di immediata potenza espressiva, domina il suo tempo oscurando i contemporanei, sempre tenendo fede al suo motto: “l’arte è più potente della natura”.

Orario: lunedì 3 ottobre – ore 21:00, martedì 4 ottobre – ore 17:00 e ore 21.00, mercoledì 5 ottobre – ore 17:00. Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

ogni martedì dal 4 ottobre 2022 al 10 gennaio 2023

Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 – Rimini

Campagna Amica: Mercato degli agricoltori

Riparte con l’autunno il mercato degli agricoltori ‘Campagna Amica’. L’iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa ‘dal contadino’, attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. E’ cresciuta, negli ultimi anni

L’attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: +39.0541 742363 rimini@coldiretti.it

Tutti i mercoledì e sabati 2022

Bagno 14 e 51 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì:

ore 8,30 e 18,30 Bagno 14 – Marina Centro

ore 9,00 e 18,00 Bagno 51

e tutti i sabati:

ore 8,30 Bagno 14 – Marina Centro

ore 9,00 Bagno 51

Dal 1° ottobre ritrovo dal Bagno 14: tutti i sabati alle 9.00 e alle 15.00; tutti i mercoledì alle 15.00 dal bagno 14.

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com

ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.

Orario: in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 393 517466756 o sulla pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/ Partecipazione a offerta libera.

ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30. A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com

tutti i mercoledì fino al 28 settembre 2022

Rimini, Viserba

A pesca al largo di Rimini

Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca

Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare quest’esperienza in mare. Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto altro.

Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.

Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.

Ore 6. A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 info@visitrimini.com

tutti i giorni da settembre a novembre 2022

Porto di Rimini (su richiesta anche altri punti di partenza)

Pesca d’altura

Con l’arrivo dell’autunno torna la possibilità di praticare la pesca d’altura, dedicata ai grandi appassionati del mare. L’attività prevede la pesca al tonno rosso, abbondante in Adriatico, la pesca alla ricciola col vivo o a vertical jigging; la traina costiera con esche artificiali e la pesca con esche naturali per catturare specie diverse quali lampughe, palamite, sgombridi, tombaroli; la pesca al bolentino di profondità per andare alla ricerca di scorfani, saraghi, orate.

Le battute di pesca si svogliono entro i 12 miglia dalla costa, a 25 miglia dalla costa sino a 45 miglia dalla costa. Tutte le attività sono destinate per massimo 7 partcipanti.

Ore 6.00 Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316311-pesca-daltura

Dal lunedì al giovedì fino al 3 novembre 2022

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta. Le lezioni, tenute all’aperto dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: +39 3471224480 fluxomovement@gmail.com

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello dal 1° settembre al 31 maggio:

da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19;chiuso lunedì non festivi. Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino al 2 ottobre 2022

Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26

Premio Artisti Italiani PART

Mostra dedicata ai 12 artisti finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell’arte contemporanea di età inferiore ai quarant’anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi. Il progetto di allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.

I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di selezione, per scegliere le prime tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART. Info: 0541.793879 part@comune.rimini.it

Fino a mercoledì 28 settembre 2022

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

A Clara Calamai

Una rassegna e una mostra dedicate a Clara Calamai, diva degli anni Trenta. Nata a Prato, l’attrice, indimenticabile protagonista di ‘Ossessione’ di Luchino Visconti, il film che apre la stagione del Neorealismo, è sepolta nel cimitero di Rimini, dove è deceduta.

La mostra fotografica ‘Zia Clara’, riguarda l’immagine privata dell’attrice. In particolare, oltre ad alcuni suoi mobili, abiti e “foto di famiglia”, sono esposte immagini di quadri e oggetti “non a caso” da Lei scelti per arredare la propria casa romana.

Accompagna la mostra un’intervista, articolata in tre parti, a firma del giovane giornalista Alessandro Iannacci di Bologna. La mostra è a cura di Marino Bonizzato. In mostra anche un plastico della stele dedicata a Clara Calamai, realizzata dai nipoti, che è presente al Cimitero Monumentale di Rimini.

A fianco della mostra, nella sala della Cineteca del Comune di Rimini sono presentati a cadenza settimanale tre film esemplari della carriera dell’attrice: “L’avventuriera del piano di sopra” di Raffaello Matarazzo, con Vittorio De Sica (14 settembre ore 21), “Ossessione” di Luchino Visconti (21 settembre ore 21); “Profondo rosso” di Dario Argento (28 settembre ore 21). Ingresso libero.

Orario mostra: dal lunedì al venerdì 10 – 13 e 16 – 18; sabato 9 – 12; chiuso domenica. Ingresso libero. Info: 0541 704494 cineteca@comune.rimini.it

fino a domenica 6 novembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Fellini Forbidden

Con Fellini Forbidden prosegue l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum, che integra di sempre nuovi contenuti la collezione permanente. La mostra è dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova (1976)’.

Ad essere esposte per la prima volta, in un allestimento che richiama le atmosfere oniriche e voyeuristiche del film, sospese lungo un percorso labirintico e quasi completamente immerso nell’oscurità, tra tendaggi, voci di sottofondo e nicchie luminose, sono le 42 tavole dedicate da Fellini a ‘Prick’ (nomignolo anglosassone con cui identifica il proprio alterego sessuale).

Una serie di autentiche caricature dell’organo genitale maschile che compongono, con ‘Il libro dei sogni’, l’unica altra raccolta tematica nella vasta produzione grafica del regista riminese.

Quasi ogni foglio reca un titolo lapidario, scritto dallo stesso Fellini in lingua inglese, forse in previsione di una pubblicazione di ambito internazionale, della quale tuttavia non si ha altra notizia. Donata da Fellini all’amico Tonino Guerra, la serie è ora posseduta dall’imprenditore del web e collezionista d’arte Massimiliano Benedetti, riminese DOC.

Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor. Info: www.fellinimuseum.it

Fino a domenica 16 ottobre 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino, 16 – Rimini centro storico

Gli Orienti di Pasolini

Una mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della sua nascita. Nel palazzo settecentesco che ospita su tre piani la sede del Fellini Museum dedicata principalmente all’informazione, allo studio e all’immaginario di Fellini attraverso documenti, immagini, locandine originali, immagini, approda la mostra delle foto di Roberto Villa sul set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973 quale ultimo capitolo della Trilogia della vita.

La mostra, inaugurata venerdì 9 settembre, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, proprietaria del Fondo Villa mette in mostra le immagini inedite di Roberto Villa, costruite seguendo le filosofie compositive della storia dell’arte e della teoria della comunicazione, illustrano il set e il fuori set del film. E’ merito degli scatti di Villa, presente sul set per 100 giorni in Iran e nello Yemen, nelle incantate città di Isfahan e di Sana’a, che può essere ricostruito quel clima di lavoro finalizzato al film pasoliniano più fiabesco e leggero. Il valore che sorregge le immagini è soprattutto il rispetto verso la cultura e l’umanità orientali, in cui il fotografo Villa e il regista Pasolini paiono straordinariamente solidali.

Orario mostra: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00

Info: 0541 793781 museofellini@comune.rimini.it

il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Ogni prima domenica del mese

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni primo sabato del mese

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domenica di ottobre 2022 , salvo spettacolo

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni ultimo sabato del mese

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

E’ possibile ammirare il patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga con una visita guidata gratuita alle sale antiche, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it.

Info: gambalunghiana@comune.rimini.it

Ogni domenica

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del Fulgor, sede del nuovo museo Fellini. E ancora il quartiere di San Giuliano ricco di rinnovati murales, maestosi edifici come il Grand Hotel.

In particolare domenica 2 ottobre è previsto Speciale Urban Art, una visita dedicata all’arte di strada. Il tour è per un massimo di 20 partecipanti. Iscrizione obbligatoria, Ore 10:30. A pagamento. Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

lunedì, giovedì, venerdì e sabato fino a fine settembre 2022

Rimini

Percorsi settimanali alla scoperta della città con Cristian Savioli

Lunedì dal Ponte – Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Giovedì da piazza pascoli – Viserba, una sorpresa sul mare: una delle località balneari di Rimini più dense di storie da raccontare, tra mitici villini, il nuovo lungomare, il piccolo porticciolo, la fossa dei mulini, piazza Pascoli, gli alberghi storici, per arrivare ai racconti legati al grande tenore cesenate Alessandro Bonci ed al poeta viserbese Elio Pagliarani. Senza dimenticare la corderia e … le poesie dialettali.

Venerdì dal Visitor Center – Rimini, una continua sorpresa: alla scoperta di due facce della stessa medaglia: la Rimini Romana e quella ‘rinnovata’ degli ultimi anni. Un cuore antico abbracciato dalla bellezza e dalle atmosfere dei nuovi interventi urbani.

Sabato – Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Dal mese di Ottobre:

Giovedi ore 10 – 15,00 – 21 (a scelta) con partenza dall’edicola del Ponte di Tiberio

Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord. Costo 12 euro

Venerdi ore 10 – 15,00 – 21 (a scelta) dall’edicola del Ponte di Tiberio –

Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Costo 12 euro

Sabato: ore 15,30 ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Costo adulti 10 euro, Bambini 5 euro.

ore 21,00 ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini oscura

Le storie ed i luoghi di una Rimini inquietante, misteriosa, oscura e … fantascientifica

Costo 12 euro

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

1 e 2 ottobre 2022

Giardino delle sculture del PART e Bosco dei nomi, piazza Malatesta – Rimini centro storico

ViVi il Verde 2022

Visita guidate al giardino delle sculture del Part e al Bosco dei nomi del Fellini Museum

Torna la rassegna regionale ‘ViVi il Verde 2022, giunta alla nona edizione.

Il tema di quest’anno è “Giardini di ieri, giardino oggi: storie e nuove visioni” e intende focalizzarsi sulla valorizzazione del giardino storico che, forte dell’attenzione rivolta a questo bene dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sta ritrovando nuove riflessioni e interessi, ma anche dei giardini, dei parchi e delle aree verdi presenti sul nostro territorio.

Rimini, in collaborazione con i Musei Comunali, aderisce all’iniziativa proponendo due visite guidate.

domenica 2 ottobre 2022,

Part, Palazzi dell’arte Rimini

Il Giardino delle sculture: rinascita di un parco urbano

Visita guidata al giardino delle sculture del Part ed alle opere d’arte esposte

ore 17.30

sabato 1° ottobre

PART (punto di incontro)

Il Bosco dei nomi del Fellini Museum: l’arte vive nel verde

Visita guidata al Bosco dei nomi

ore 17.30

Tutte le visite sono gratuite, per un massimo di 25 partecipanti.

Ritrovo ore 17.00 Partecipazione gratuita

Info e prenotazioni: 0541 793879

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

