Domenica dalle 11 alle 19, sfilate, consulenza veterinaria, desk adozioni: arriva l’Arca di Noè



Una giornata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe e a tutti gli amanti dei cani, tra sfilate, consulenza veterinaria, toelettatura, premiazioni e tanto altro.



A Le Befane Shopping Centre di Rimini domenica 25 settembre 2022 arriva il tour dell’Arca di Noè, la fortunata trasmissione televisiva targata Mediaset in onda su Canale 5. Un’occasione unica sia per mettere in mostra il proprio animale di compagnia, ma anche per fargli vivere una giornata di divertimento e relax in compagnia di tanti altri amici.

In allegato un’immagine di repertorio.

Il programma della giornata prevede fin dalla mattina le iscrizioni alla sfilata.

Ecco le diverse categorie per le quali si potrà concorrere:



Il più bello di razza, il più bel meticcio, il più social, «Tali e quali» (miglior accoppiata animale padrone),iIl più simpatico, il premio speciale Le Befane shopping centre.

Ogni iscritto riceverà anche un kit omaggio. Saranno presenti inoltre per tutta la giornata i veterinari e gli educatori della cooperativa Cento Fiori e alcuni volontari con cui gestiscono i canili Cerni di Rimini e quello di Vallecchio, disponibili a dare informazioni per possibili adozioni. Completano il programma della giornata: consulenza veterinaria comportamentale, corner controllo peso e salute dei cani, servizio di toelettatura mobile.

Presenti anche: Oasy, azienda di cibo per cani, che offrirà ai partecipanti dei campioni dei propri prodotti; Centro Cinofilo ‘Can per l’aia’ (ASD Ippogrifo), che sarà invece responsabile dei momenti mobility; e PetSplash, toelettatura mobile, che offrirà momenti di coccole e relax agli amici a quattro zampe.

Il momento clou della giornata si terrà alle 16.30 con la sfilata e la premiazione.



Programma della giornata:

11.00–13.00: Postazione con Desk Arca di Noè, iscrizioni a sfilata, desk canile di Rimini e canile di San Patrignano, Pet Bar con ciotole acqua e servizio bilancia per pesare il tuo cane

15.00–16.30: iscrizioni sfilata, mini presentazione di mobility sul palco e corner prova mobility

16.30–18:00: sfilata e premiazioni categorie

18.00–19.00: corner pesa il tuo cane, consulenza veterinaria comportamentista e corner prova mobility



Form di iscrizione: https://www.lebefane.it/iscrizione-sfilata-4-zampe-25-settembre/