Parte da Rimini il tour del primo “laboratorio” di pianificazione strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation EU e del PNRR.

Romagna Next incontra dal vivo i cittadini: dopo aver lanciato nel cuore dell’estate un questionario online “Raccontaci la tua idea di Romagna”(che ha già ricevuto circa 700 risposte),orail progetto arriva direttamente in venti località romagnole, grazie alla campagna “Romagna Next in Tour”, in programma dal 30 settembre al 22 ottobre.

Il 30 settembre (e poi ancora il 22 ottobre), dalle 9 alle 17, il percorso partecipativo itinerante farà tappa a Rimini grazie ad un apposito “ufficio mobile” attrezzato, in movimento da città a città, che ha lo scopo di incontrare ed ascoltare direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta.

A contatto con i facilitatori del tour presenti nelle varie località, chiunque potrà partecipare alle diverse attività progettate, oltre che ricevere informazioni sul progetto Romagna Next (con distribuzione di materiale informativo, dei gadget e proiezione di video).

In particolare, è previsto il coinvolgimento sui contenuti della pianificazione strategica: ad esempio, con pannelli su cui scrivere idee o bisogni sui temi di sviluppo strategico prioritari.

Per le scuole e per i giovani, inoltre, sono previste specifiche attività ludiche calibrate in base all’età dei partecipanti: disegni della Romagna da colorare, quiz su temi come pianificazione strategica, geografia, demografia o curiosità sul territorio; sfida al gioco “Nomi-Cose-Persone” a colpi di specialità locali; riflessioni sulle sfide attuali ed emergenti del territorio.

A valle della visita agli uffici mobili, verranno poi concretizzate specifiche attività per le scuole (sia elementari che medie che superiori).

Ecco il calendario con le città coinvolte. Per ognuna di esse, nei giorni precedenti verranno date alla cittadinanza informazioni di dettaglio sui luoghi in cui Romagna Next sarà presente. Si consiglia comunque di verificare il sito romagnanext.com, nel caso il programma possa subire eventuali cambiamenti.

Provincia di Rimini

Rimini 30 settembre e 22 ottobre

Santarcangelo di Romagna 1 ottobre

Riccione 17 ottobre

Novafeltria 18 ottobre

Morciano di Romagna 19 ottobre

Cattolica 20 ottobre

Bellaria 21 ottobre

Provincia di Forlì-Cesena

Forlì 3 ottobre

Tredozio 4 ottobre

Cesena* 5 ottobre (*dalle 15 alle 23)

Cesenatico 6 ottobre

Bagno di Romagna 10 ottobre

Castrocaro Terme 11 ottobre

Provincia di Ravenna

Ravenna 7 ottobre

Ravenna* 8 ottobre (*dalle 16 alle 22)

Lugo 12 ottobre

Faenza 13 ottobre

Russi 14 ottobre

Cervia 15 ottobre



Per maggiori informazioni sul progetto, info@romagnanext.com