Ecco gli eventi in programma nel week end

Entrare nelle sale antiche della biblioteca civica più antica d’Italia, inserita fra le più belle al mondo, oppure scoprire quella stagione pittorica di altissimo livello, tributaria di Giotto, ma con peculiari caratteri stilistici che hanno fatto di Rimini la più importante espressione pittorica trecentesca dopo quella fiorentina e senese.

E ancora immergersi fra gli stucchi e i palchi del teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, o fare una camminata lenta, anzi un ‘percorso interiore’ di gruppo nella natura sul colle di Covignano o passeggiare di notte sulle sponde dell’Ariminus seguendo il fiume e la strada degli Etruschi, gli Umbri e i Villanoviani ancora prima dei romani.

Sono alcune delle interessanti proposte di visite guidate che offre la città di Rimini questo weekend.

Il sabato, come ogni ultimo sabato del mese, si apre con le visite guidate alle sale storiche della Gambalunga per chi vuole scoprire lo scrigno di bellezza e cultura ospitato nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga, che nel testamento predispose il lascito al Comune di Rimini della Sua “libreria” con 1438 volumi, circa 2000 opere a stampa, il cui il prestigio era dato dalle peculiari rilegature.

Domenica 25 settembre parte il viaggio alla scoperta della splendida e importante pittura riminese del Trecento. E’ quello che propone questa domenica Visit Rimini assieme alla storica dell’arte Michela Cesarini che accompagnerà alla scoperta della chiesta di Sant’Agostino svelando tutti i dettagli della sua costruzione e sugli esponenti di questa interessantissima scuola iittorica, originaria di Rimini, ma apprezzata e conosciuta in tutto il mondo, l’affascinante storia degli affreschi trecenteschi dell’abside, riscoperti fortuitamente dopo il terremoto del 1916, che fece crollare una parte degli intonaci settecenteschi, portando alla luce un vero e proprio tesoro. Da lì, la passeggiata prosegue verso il Museo della Città, dove ci si soffermerà sui capolavori più belli della Scuola del Trecento Riminese

Nell’ambito della Wellness Week, il 24 settembre si tengono percorsi esperienziali psico-fisici svolti in gruppo nella natura sul colle di Covignano con partenza dalla Chiesa di San Fortunato. Il percorso prevede una camminata lenta e momenti di attività di gruppo per stimolare l’ascolto delle proprie emozioni e sensazioni e per favorire la connessione di se stessi con la natura e con gli altri.

E poi le visite nell’immaginario felliniano tutti i venerdì e domeniche al Fellini Museum, le speciali visite nei giardini d’arte in occasione della manifestazione Vivi il Verde, ecco il calendario giorno per giorno

Tutti i venerdì e la domenica

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

domenica 25 settembre 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni ultimo sabato del mese

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

E’ possibile ammirare il patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga con una visita guidata gratuita alle sale antiche, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Le visite guidate condotte dai bibliotecari conducono alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it.

Info: gambalunghiana@comune.rimini.it

Ogni domenica

Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235

Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini

Il 25 settembre Michela Cesarini, storica dell’arte, conduce alla scoperta del Trecento riminese iniziando il percorso dalla visita della chiesa di Sant’Agostino, il gioiello del Trecento Riminese.

Il tour è per un massimo di 20 partecipanti. Iscrizione obbligatoria, Ore 10:30. A pagamento.

Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 23 settembre 2022

Rimini, ritrovo presso Bar Zeta, via Sacconi 51

Di notte sulle sponde dell’Ariminus

Visita guidata nell’ambito della Wellness Week a cura de La Pedivella

Suggestiva camminata notturna sulle sponde dell’Ariminus, il fiume di Rimini che ora si chiama Marecchia, seguendo un sentiero a due passi dalla città tra l’alveo del fiume e la “Marecchiese“, l’antica e importante “via maior” che dà il nome al passo di Viamaggio.

Il “fiume e la strada” luoghi di vita e di commercio degli Etruschi, gli Umbri e i Villanoviani ancora prima dei romani, dei quali si racconterà per aggiungere nuove conoscenze alla storia di Rimini, al netto delle spiagge per cui è famosa.

Portare una piccola pila e abbigliamento adeguato al periodo e all’orario.

Orario: 21.00 – 23.00. Partecipazione gratuita. Info: 320.7433000 tour@lapedivella.com

sabato 24 settembre 2022

Rimini, partenza dalla Chiesa di San Fortunato, via Covignano 257

Sentieri interiori

Nell’ambito della Wellness Week, Percorsi esperienziali psico-fisici svolti in gruppo nella natura sul colle di Covignano

Il percorso prevede una camminata lenta e momenti di attività di gruppo per stimolare l’ascolto delle proprie emozioni e sensazioni e per favorire la connessione di se stessi con la natura e con gli altri.

Tra gli obiettivi della “filosofia della lumaca”- promuovere il miglioramento dell’umore attraverso il movimento, il contatto con la natura, gli altri e se stessi; – prevenire l’isolamento; – facilitare la sintonia mente-corpo; – stimolare l’ascolto delle emozioni e sensazioni; – favorire la connessione di sé stessi con la natura e gli altri; – sostenere la comunicazione ed interazione in gruppo; – incoraggiare la verbalizzazione dell’esperienza; – alleviare lo stress e le tensioni.

La camminata sul Colle di Covignano è condotta da Carla Amadori e i gruppi saranno formati e condotti da psicoterapeuti professionisti.

Orario dalle 14:30/15:00 alle 17:30 /18:00

Ingresso: 10 €

Telefono:

320.7433000

E-mail:

tour@lapedivella.com

24, 25 settembre, 1 e 2 ottobre 2022

Giardino delle sculture del PART e Bosco dei nomi, piazza Malatesta – Rimini centro storico

ViVi il Verde 2022

Visita guidate al giardino delle sculture del Part e al Bosco dei nomi del Fellini Museum

Torna la rassegna regionale ‘ViVi il Verde 2022, giunta alla nona edizione.

Il tema di quest’anno è “Giardini di ieri, giardino oggi: storie e nuove visioni” e intende focalizzarsi sulla valorizzazione del giardino storico che, forte dell’attenzione rivolta a questo bene dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sta ritrovando nuove riflessioni e interessi, ma anche dei giardini, dei parchi e delle aree verdi presenti sul nostro territorio.

Rimini, in collaborazione con i Musei Comunali, aderisce all’iniziativa proponendo due visite guidate.

sabato 24 settembre e domenica 2 ottobre 2022,

Part, Palazzi dell’arte Rimini

Il Giardino delle sculture: rinascita di un parco urbano

Visita guidata al giardino delle sculture del Part ed alle opere d’arte esposte

ore 17.30

domenica 25 settembre e sabato 1° ottobre

PART (punto di incontro)

Il Bosco dei nomi del Fellini Museum: l’arte vive nel verde

Visita guidata al Bosco dei nomi

ore 17.30

Tutte le visite sono gratuite, per un massimo di 25 partecipanti.

Ritrovo ore 17.00 Partecipazione gratuita

Info e prenotazioni: 0541 793879