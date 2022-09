L’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria. Ecco come aderire

Venerdì 23 settembre secondo appuntamento con “Storie di queste parti”, la rassegna organizzata dalla Biblioteca Gambalunga ragazzi in collaborazione con la Libreria Viale dei Ciliegi 17.

Marianna Balducci presenterà”L’ammiraglio si è preso il cielo”, Edizioni Clichy, albo di cui è autrice ed illustratrice, uscito ieri 20 settembre.

Lo spunto di innesco per la nascita della storia, in un mix di disegno e fotografia, è stato “Il cielo è di tutti” di Gianni Rodari. Nonostante il cielo sia di tutti, l’ammiraglio se lo prende. All’inizio tutti lo credono matto e stanno zitti (come si fa a prendersi una cosa che è di tutti?) e lui compie indisturbato il suo misfatto. Il cielo ogni volta è una foto diversa su carta stropicciata, piegata, accartocciata secondo il volere del perfido ammiraglio. Uno strappo finalmente romperà il silenzio e darà avvio alla rivolta. Alla fine il cielo sarà davvero di tutti, avanzerà persino un pezzetto per l’Ammiraglio che sarà costretto ad arrendersi.



L’incontro è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 0541.25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17). Al termine di dell’incontro seguirà firma copie, è possibile prenotare la copia disegnata sempre al numero 054125357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17).

Marianna Balducci è un’illustratrice riminese, laureata in moda, lavora a progetti pubblicitari e per l’editoria per bambini e ragazzi. Il disegno è il suo mestiere, il suo strumento preferito per comunicare e per esplorare il mondo. Le piace sperimentare combinazioni tra strumenti tradizionali e digitali e, in particolare, tra disegno e fotografia. Nel 2018 proprio con il suo primo libro foto-illustrato “Il viaggio di Piedino” (scritto da Elisa Mazzoli, edizioni Bacchilega Junior) vince il premio Nati per leggere, nel 2021 con l’albo foto-illustrato “Io sono foglia” (scritto da Angelo Mozzillo, edizioni Bacchilega Junior) si aggiudica il premio Andersen (categoria 0-6 anni e Superpremio Andersen G.Schiaffino). Al disegno ha affiancato per 10 anni l’attività di docente in un seminario di comunicazione visuale per la facoltà di moda di Rimini (Alma Mater Studiorum, Bologna). Tiene workshop in collaborazione con accademie ed enti di formazione nell’ambito dell’illustrazione (Accademia TheSign Firenze, Mimaster illustrazione Milano, Scuola di illustrazione di Scandicci, Libera Università di Bolzano), scrive di libri e attività educative legate al disegno per il magazine online Occhiovolante.