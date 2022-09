Il bando mette a disposizione di associazioni e soggetti privati 30 mila euro complessivi. Ecco come presentare le domande

E’ stato pubblicato un bando che mette a disposizione contributi economici a favore di iniziative, eventi e manifestazioni, a sostegno del commercio e delle attività economiche, che si svolgono nel periodo di afflusso turistico concomitante alle festività, fra ottobre e gennaio.

Si tratta di un ulteriore intervento del Comune di Rimini che va a beneficio delle manifestazioni, degli eventi e delle attività che possono avere ricadute positive sull’economia locale o che siano capaci di accrescere il prestigio e l’immagine della città nel periodo delle feste.

Il bando mette a disposizione di associazioni e soggetti privati 30 mila euro complessivi, che potranno essere utilizzati per diversi motivi. Sono ammessi infatti al finanziamento l’organizzazione di eventi, mostre, spettacoli o intrattenimenti di animazione di una o più aree della Città; le iniziative di valorizzazione delle attività commerciali del Centro Storico, dei Borghi e della Marina, nonché di aree cittadine interessate da significativi interventi di riqualificazione; le campagne pubblicitarie e di comunicazione destinate a promuovere lo svolgimento di significativi eventi e l’immagine della città in genere, oppure a contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale o le patologie connesse al gioco d’azzardo; e ancora le iniziative di valorizzazione e promozione della produzione e consumo di prodotti tipici enogastronomici ed alimentari locali e, più in generale, rivolte a migliorare e qualificare l’intero comparto alimentare e la ristorazione locale; ed in fine i progetti di aggregazione economica per iniziative o attività che favoriscono lo sviluppo del centro commerciale naturale formato dalla rete di esercenti insediati nel Comune di Rimini.

Una misura di sostegno che si rivolge ad una vasta platea di destinatari. Possono beneficiare dei contributi gli enti del terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni, le fondazioni e comitati e altri soggetti privati, anche di carattere imprenditoriale o comunque lucrativo, purché il progetto per cui richiedono il contributo sia un’iniziativa senza scopo di lucro, che sia di particolare rilevanza, e che abbia caratteristiche tali da promuovere il commercio e le attività economiche sul territorio.

La richiesta di contributo deve essere inviata entro il 28 ottobre, tutte le info https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/bandi-contributi/avviso-pubblico-lassegnazione-di-contributi-economici-fondo