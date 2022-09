Tra sapori di stagione e prodotti del territorio. Dal 19 settembre al 4 dicembre

Anche quest’anno, come a ogni inizio d’autunno, ricomincia il viaggio nella tradizione dei sapori del territorio: Valli & Pinete è la rassegna gastronomica che è diventata nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti della buona tavola.

Piaceri genuini ed autentici, reinterpretati con maestria e creatività per un’esperienza sensoriale nuova, unica e sorprendente.

Valli & Pinete raggiunge quest’anno la 25ª edizione, segno di un apprezzamento sempre importante. L’iniziativa nasce nel 1998, quando il Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna decise di dar vita ad un nuovo “percorso” gastronomico per far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche, sposandole con ottimi vini locali e con un tocco di creatività.

In tavola uno speciale menù “di stagione”, ispirato appunto alle nostre valli e alle nostre pinete. I dieci ristoranti che hanno aderito all’iniziativa proporranno per due mesi e mezzo (ogni settimana, a turno, dal lunedì alla domenica) piatti di terra e di mare con tartufi, asparagi, funghi, pinoli, con selvaggina, prodotti di valle e delle migliori Cantine.

70 appuntamenti per esaltare sapori unici e prodotti di prima qualità. La manifestazione assume un ulteriore significato, perché è legata a specialità che hanno nella storia e nei luoghi le loro radici: il che significa ripercorrere il passato e riscoprire le nostre identità; ritrovarsi, sempre in un’ottica di condivisione.

Per questo continua la collaborazione tra Valli & Pinete e ‘il Romagnolo’ (la più importante rivista di storia locale) che anche quest’anno, con orgoglio, è coorganizzatore della manifestazione. Un atto dovuto, per chi segue gli stessi principi e filosofia: recupero delle Tradizioni e valorizzazione del Territorio come operazione di massimo valore culturale, nel senso più moderno del termine

ECCO I RISTORANTI PARTECIPANTI:

dal 19 al 25 settembre

Ristorante Le Tradizioni di Nick

Corso Giuseppe Garibaldi n. 67 – Alfonsine (Ra)

tel. 0544/84138 www.letradizionidinick.it

dal 26 settembre al 2 ottobre

Ristorante La Campaza

Via Romea Sud n. 395 – Ravenna

tel. 0544/560294 www.gruppolacampaza.it

dal 3 al 9 ottobre

Pizzeria-Ristorante “Babaleus”

Vicolo Gabbiani n. 7 – Ravenna Centro Storico

tel. 0544/216464 www.ristorantebabaleus.com

dal 10 al 16 ottobre

Ristorante Cucina del Condominio

Via G. Oberdan n. 36 – Ravenna

tel. 327/6803847 www.cucinadelcondominio.it

dal 17 al 23 ottobre

Ristorante Al Molinetto

Via Sx Canale Molinetto n. 139/b – Punta Marina (Ra)

tel. 0544/430248 www.ristoranteilmolinetto.it

dal 24 al 30 ottobre

Ristorante Primo Piano By Marchesini

Via Mazzini n. 2 – Ravenna

tel. 346/9416774 www.ristorantemarchesiniravenna.it

dal 7 al 13 novembre

Ristorante Al45

Via Paolo Costa n. 45 – Ravenna

tel. 320/1616761 www.al45.itRistorante

dal 14 al 20 novembre

Ristorante La Gardèla

Via Ponte Marino n. 3 – Ravenna

tel. 0544/217147 www.ristorantelagardela.com

dal 21 al 27 novembre

Ristorante Mercato Coperto

Ravenna Piazza A. Costa – Ravenna

tel. 0544/244611 www.mercatocopertodiravenna.it

dal 28 novembre al 4 dicembre

Ristorante Cà del Pino

Via Romea Nord n. 295 – Ravenna

tel. 0544/446061 www.casaspadoni.it